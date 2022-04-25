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Илон Маск купит Twitter за 44 миллиарда долларов Статьи редакции

Бизнесмену удалось договориться с советом директоров компании.

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О том, что Маск всё же заключил сделку с руководством Twitter о покупке сервиса микроблогов, стало известно вскоре после сообщения о переговорах между сторонами.

Сумма сделки, как и сообщалось ранее, составит около 43 миллиардов долларов — по 54,2 доллара за акцию.

Глава Tesla и SpaceX выступил с предложением приобрести Twitter в середине апреля, вскоре после приобретения 9,2% ценных бумаг компании. Идею миллиардера многие воспринимали как шутку, но она стала реальностью.

Маск благодарил нынешний совет директоров, но быстро перешёл к жёсткой критике. Он считает, что руководство не справляется со своими обязанностями, и хочет превратить твиттер в «оплот свободы слова в сети». Эксперты переживают, что с единственным владельцем влиятельной платформы соцсеть может измениться не в лучшую сторону.

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Идею миллиардера многие восприняли как шутку, но Маск всерьёз планирует превратить соцсеть в «оплот свободы слова в интернете».

Иллюстрация The Verge

#новости #twitter #илонмаск #акции

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74 комментария
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Растительный клуб

бан Рогозина через 3..2..1...

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meow

Разбан Трампа через 3... 2... 1...

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4 комментария
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Неудачный браслет
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3 комментария
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Andre Macareno

Теперь это MJ — Musk Journal

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Кривой Илья
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Анатолий Смолов

Имени Элона Маска, если кто помнит. :)

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А я вам сейчас покажу...

ТЖ б кто купил

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Конструктивный череп

заработаю много денег и куплю комитет

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9 комментариев
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Алюминиевый алмаз

Надо Маску написать. Пусть на сдачу тж купит.

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2 комментария
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Chile

Ладно, как разбогатею куплю, уговорил

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Соленный Бриз

Сначала надо Рогозина зарегить

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1 комментарий
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Сеньор Помидор
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Chile

У Рогозина теперь ни космоса, ни любимой социальной сети.

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Бешеные бабки

В ответ выкупит Аську

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Ukrainian

Но уж ВКонтакте Маску точно не продастся!

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1 комментарий
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Кривой Илья

элон иди нахуй

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Параллельный инструмент

привет, классический илюхер, спасибо за воспоминания

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Jabas

После этой новости в чатах леваков начался сущий кошмар

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Сергей Дворниченко

Молю бога что бы он подколол этим рогозина. Будет пожар)

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German B
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Bulky Blackcrappy против войны

А, так вот зачем, разумно. Ответы к его твитам всегда были тем ещё кринжфестом

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Гликодин Гликодинов

ещё бы ютуб купил, а то там этого говна на порядки больше чем живых людей

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Antony Duke

Ждем салюта из комментариев в твитере Рогозина

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Andrew Alexeyev

Думаю, что Рогозина не забанит, но аватарку ему сменит на батут и запретит ее менять.

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Blessed
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Гликодин Гликодинов

мне кажется, или 44 млрд это как - то дохуя? помню гейтс был богатейшим человеком с 60 млрд

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Основной космос

What's app купили за 16. Сумма как сумма, для настолько глобальной и влиятельной соц. сети

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1 комментарий
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Следственный кубок

Инфляция!

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wolik
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Дед Макар

а сколько у него осталось после покупки?

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Благополучный месяц

15 рублей

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1 комментарий
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Гликодин Гликодинов

микрозайм взять пришлось чтоб месяц дожить

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Алюминиевый алмаз

А дальше что с ним делать будет??

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Классический кран

Чего не сделаешь, чтобы забанить Рогозина

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Юрий Морозов

Купил немного их акций. Как думаете, вырастут?

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onetwothree

Я правильно понимаю, что это для того чтобы иметь возможность рисовать свою инфоповесточку популярных криптовалют и зарабатывать на этом?

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Либертарианство

Илон Маск - герой нашего времени

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Ukrainian

хочет превратить твиттер в «оплот свободы слова в сети»
Такой себе оплот там.

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Благополучный месяц

бастион

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Конструктивный череп

УРААААААААААА

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Официальная кодировка

что ура?

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2 комментария
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Anthropocide Apostle

Ну вот, сейчас добрый царь придёт и порядок наведёт и будет швабодка всем.

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Как эту сделку пропустили регуляторы? Там же ппц поводов её пресечь было

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keka

Лет через 10 снова выведет на IPO, но уже совсем за другие деньги.

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Николай Григорьев

Зачем?

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Голубь Украинской лаборатории

илон, купи россию по братски

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Вячеслав

Если бы у меня было 43 миллиарда долларов, то я наверное, тоже бы ебу дал.

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Сергей Кузнецов

Маск против клоаки снежинок?
Let the fight begin!

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ЖОПОКРАБ

Из-за угрозы затопления Калифорнии слезами либералов эвакуированы 2 миллиона человек.

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Максим Мирович @MirovichMedia
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зелёный парик прекрасен, но не к месту.

тат...
Абсолютно комедийное видео задержания так называемых «неонацистов» которые по версии следствия готовили покушение на Соловьева.

К режиссёру есть несколько замечаний:

в блокноте записи почему-то на русском.

причём тут диски с «Sims»?

зелёный парик прекрасен, но не к месту.

татуировку «задержанному» явно рисовали маркером.

Садитесь, товарищ режиссёр. Двойка с минусом.

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