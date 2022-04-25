Илон Маск купит Twitter за 44 миллиарда долларов Статьи редакции
Бизнесмену удалось договориться с советом директоров компании.
О том, что Маск всё же заключил сделку с руководством Twitter о покупке сервиса микроблогов, стало известно вскоре после сообщения о переговорах между сторонами.
Сумма сделки, как и сообщалось ранее, составит около 43 миллиардов долларов — по 54,2 доллара за акцию.
Глава Tesla и SpaceX выступил с предложением приобрести Twitter в середине апреля, вскоре после приобретения 9,2% ценных бумаг компании. Идею миллиардера многие воспринимали как шутку, но она стала реальностью.
Маск благодарил нынешний совет директоров, но быстро перешёл к жёсткой критике. Он считает, что руководство не справляется со своими обязанностями, и хочет превратить твиттер в «оплот свободы слова в сети». Эксперты переживают, что с единственным владельцем влиятельной платформы соцсеть может измениться не в лучшую сторону.
А российские компании не хотят работать с уехавшими за рубеж.
В прошлом году я наблюдал на выборах в Госдуму и Мособлдуму в статусе члена комиссии с правом совещательного голоса.
С 2022 по 2031 годы.
Газета The Washington Post опубликовала статью о том, что нападение России на север Украины (в частности, Киев и Чернигов) было остановлено благодаря активным действиям белорусских железнодорожных диверсантов.
бан Рогозина через 3..2..1...
Разбан Трампа через 3... 2... 1...
Теперь это MJ — Musk Journal
Имени Элона Маска, если кто помнит. :)
ТЖ б кто купил
заработаю много денег и куплю комитет
Надо Маску написать. Пусть на сдачу тж купит.
Ладно, как разбогатею куплю, уговорил
Сначала надо Рогозина зарегить
У Рогозина теперь ни космоса, ни любимой социальной сети.
В ответ выкупит Аську
Но уж ВКонтакте Маску точно не продастся!
элон иди нахуй
привет, классический илюхер, спасибо за воспоминания
После этой новости в чатах леваков начался сущий кошмар
Молю бога что бы он подколол этим рогозина. Будет пожар)
А, так вот зачем, разумно. Ответы к его твитам всегда были тем ещё кринжфестом
ещё бы ютуб купил, а то там этого говна на порядки больше чем живых людей
Ждем салюта из комментариев в твитере Рогозина
Думаю, что Рогозина не забанит, но аватарку ему сменит на батут и запретит ее менять.
мне кажется, или 44 млрд это как - то дохуя? помню гейтс был богатейшим человеком с 60 млрд
What's app купили за 16. Сумма как сумма, для настолько глобальной и влиятельной соц. сети
Инфляция!
а сколько у него осталось после покупки?
15 рублей
микрозайм взять пришлось чтоб месяц дожить
А дальше что с ним делать будет??
Чего не сделаешь, чтобы забанить Рогозина
Купил немного их акций. Как думаете, вырастут?
Я правильно понимаю, что это для того чтобы иметь возможность рисовать свою инфоповесточку популярных криптовалют и зарабатывать на этом?
Илон Маск - герой нашего времени
хочет превратить твиттер в «оплот свободы слова в сети»
Такой себе оплот там.
бастион
УРААААААААААА
что ура?
Ну вот, сейчас добрый царь придёт и порядок наведёт и будет швабодка всем.
Как эту сделку пропустили регуляторы? Там же ппц поводов её пресечь было
Лет через 10 снова выведет на IPO, но уже совсем за другие деньги.
Зачем?
илон, купи россию по братски
Если бы у меня было 43 миллиарда долларов, то я наверное, тоже бы ебу дал.
Маск против клоаки снежинок?
Let the fight begin!
Из-за угрозы затопления Калифорнии слезами либералов эвакуированы 2 миллиона человек.