РБК и «Коммерсантъ»: Путин обсудит отмену прямых выборов губернаторов в России Статьи редакции
Издания также сообщают о возможном переносе выборов в заксобрания регионов и городские думы.
- РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников сообщили, что 27 апреля на заседании Совета законодателей с участием Владимира Путина обсудят возможную отмену вообще всех губернаторских выборов в России. Заседание пройдёт в Петербурге.
- В 2004 году в России уже отменяли прямые губернаторские выборы. Это произошло после захвата заложников в школе Беслана. В 2012 году, после протестных митингов на Болотной площади из-за фальсификаций, прямые выборы вернули. Исключениями стали республики Северного Кавказа и регионы-«матрёшки» (субъекты, в состав которых входят другие регионы).
- «На сегодня высока вероятность, что прямые губернаторские выборы могут быть отменены, а регионы смогут перейти на выборы через заксобрания», — пишет РБК со ссылкой на анонимных собеседников. Пойдёт ли речь о губернаторских кампаниях только в этом году или обо всех последующих, пока непонятно.
- РБК упоминает вариант, при котором губернаторам формально предложат решать вопрос на своё усмотрение, но рекомендуют отменить выборы.
- По данным РБК, выборы в законодательные собрания регионов и городские думы могут перенести либо на 2023, либо на 2024 год. На последний запланированы президентские выборы. «Но окончательное решение должен будет принять президент», — пишет издание.
- Кремль отказался комментировать сообщения СМИ. В разговоре с «Коммерсантом» пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил: «Мы не можем сказать, будет ли такой вопрос обсуждаться 27 апреля».
- В этом сентябре запланированы губернаторские выборы в Бурятии Владимирской и Калининградской областях, Карелии, Кировской области, Марий Эл, Новгородской, Рязанской, Саратовской и Свердловской областях, Тамбовской и Томской областях, а также в Удмуртии и Ярославской области.
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Путин обсудит отмену прямых выборов в России
Выборы - это механизм, навязанный нам так называемыми «западными партнерами» абсолютно чужд русскому человеку
Путин обсудит отмену России
Путин обсудит отмену прямых выборов Путина
Как можно отменить то, чего нет?
В настоящее время рейтинги власти высоки, но сложно прогнозировать, что будет к осени
У деда в альтер-реальности рейтинг 100%, но паранойя все равно давит на мозги
Подозревает что АП приукрашивает ситуацию и рейтинг всего 90%. Лучше не рисковать
у них там свои секретные рейтинги, как медуза писала.
и хоть народное одобрение им неважно по большому счету, но кадры с трупом кадафи оставили видимо неизгладимое впечатление
Обсуждение be like
Собака сутулая be like
Прально, нахуй нам не нужны выборы эти
Не выбирали никогда - нечего и начинать
Где он был восимь лет¿¿¿
Какие выборы в стране рабов?
Вот и путен так подумал.
выборы → вы рабы
Нет выборов - нет фальсификаций👆
Народец то ить неразумный. Выберет кого не того. Тсарь лучшее знает. Ибо неча.
Россиянам сообщили о пользе вреда
у нищей России уже нет денег на фальсификацию выборов, решили кинуть бюджетников
10 лет побаловались и хватит
Да не было никаких выборов. Кого Путин назначал, того и "выбирали".
Полумеры, жду чебурнет и гулаг
губернаторам формально предложат решать вопрос на своё усмотрение,
Будет типа
Отменить выборы или да?
Хочется написать злой комментарий про вовсёмвиноватнарод, нравится, мол, нашим согражданам в рабстве.. но это не так, и 2012 это показал. Люди в целом те же, но зло, глупость и страх в России сейчас победили. Грустно это всё.
Как и всегда блять
К слову это еще один аргумент в пользу невозможности мобилизации – администрация перестраховывается даже на уровне выборов губернаторов, чтобы отсечь возможность пропихнуть нелояльных
Объявить мобилизацию можно, правда эффект этого будет максимально непредсказуем и полон идиотизма.
Ну ничего не поменяется. Стабильность - наше всё.
да, блять, пусть уже объявит себя ЕмперптЫрем всея... ВАТА и так схавает...)
Богом-Императором тогда уж.
ни мультиков, ни музыки, ни от государства пультика, смотрите Соловьёва и радуйтесь
А сколько раз в день можно заниматься путинизьмом? Ну чтоб без вреда для здоровья?
Хз надо осторожнее от занятий путинизьмом вроде зрение портится
А что случилось?
Демократизация
Страна рабов, страна гоп-"господ"
Ох как выйдут роSSияне протестовать против отмены выборов губернаторов. [нет]
Ух-ты. Не зря значит Фургал чалит... Интересно, кстати, что там со следствием по нему?
Кто знает какие кнуты лучше? Ну там заживает быстрее,шрамы тоньше...
Так что бы любое прикосновение по спине сопровождалось приятным звуком , а не простым свистом.
Зачем на холопов взваливать это бремя выбора, царь лучше понимает как им жить.
«Обсудит» блять