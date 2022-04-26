Новости

РБК и «Коммерсантъ»: Путин обсудит отмену прямых выборов губернаторов в России Статьи редакции

Издания также сообщают о возможном переносе выборов в заксобрания регионов и городские думы.

  • РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников сообщили, что 27 апреля на заседании Совета законодателей с участием Владимира Путина обсудят возможную отмену вообще всех губернаторских выборов в России. Заседание пройдёт в Петербурге.

Совет законодателей — это совещательный орган при Госдуме и Совете Федерации, созданный в 2012 году. Путин с самого начала заявлял о желании участвовать в его заседаниях, а глава Совфеда Валентина Матвиенко подчёркивала, что там будут обсуждать «вопросы действительно президентского уровня».

  • В 2004 году в России уже отменяли прямые губернаторские выборы. Это произошло после захвата заложников в школе Беслана. В 2012 году, после протестных митингов на Болотной площади из-за фальсификаций, прямые выборы вернули. Исключениями стали республики Северного Кавказа и регионы-«матрёшки» (субъекты, в состав которых входят другие регионы).
  • «На сегодня высока вероятность, что прямые губернаторские выборы могут быть отменены, а регионы смогут перейти на выборы через заксобрания», — пишет РБК со ссылкой на анонимных собеседников. Пойдёт ли речь о губернаторских кампаниях только в этом году или обо всех последующих, пока непонятно.
  • РБК упоминает вариант, при котором губернаторам формально предложат решать вопрос на своё усмотрение, но рекомендуют отменить выборы.
  • По данным РБК, выборы в законодательные собрания регионов и городские думы могут перенести либо на 2023, либо на 2024 год. На последний запланированы президентские выборы. «Но окончательное решение должен будет принять президент», — пишет издание.

Возможная причина, по которой могут быть приняты такие решения, — опасения федерального центра, что к сентябрю, когда в России проходит Единый день голосования, граждане могут в большей мере ощутить эффект санкций, сказали два источника. В настоящее время рейтинги власти высоки, но сложно прогнозировать, что будет к осени, поясняет один из них.

По словам еще одного источника, есть также соображения финансового характера — если отменить прямые выборы губернаторов, то это поможет сэкономить средства, которые ушли бы на кампанию.

фрагмент из материала РБК
  • Кремль отказался комментировать сообщения СМИ. В разговоре с «Коммерсантом» пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил: «Мы не можем сказать, будет ли такой вопрос обсуждаться 27 апреля».
  • В этом сентябре запланированы губернаторские выборы в Бурятии Владимирской и Калининградской областях, Карелии, Кировской области, Марий Эл, Новгородской, Рязанской, Саратовской и Свердловской областях, Тамбовской и Томской областях, а также в Удмуртии и Ярославской области.

#новости #выборы

5757 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
55 комментариев
Написать комментарий...
ss zz

Путин обсудит отмену прямых выборов в России

Ответить
Развернуть ветку
Санитарный кавалер

Выборы - это механизм, навязанный нам так называемыми «западными партнерами» абсолютно чужд русскому человеку

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Даулет Тургалиев

Путин обсудит отмену России

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Petr Microgal

Путин обсудит отмену прямых выборов Путина

Ответить
Развернуть ветку
Александр Дворовой

Как можно отменить то, чего нет?

Ответить
Развернуть ветку
Забавный теркин30см

В настоящее время рейтинги власти высоки, но сложно прогнозировать, что будет к осени
 У деда в альтер-реальности рейтинг 100%, но паранойя все равно давит на мозги

Ответить
Развернуть ветку
Аркадий Гайдаржи

Подозревает что АП приукрашивает ситуацию и рейтинг всего 90%. Лучше не рисковать

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
AA

у них там свои секретные рейтинги, как медуза писала.
и хоть народное одобрение им неважно по большому счету, но кадры с трупом кадафи оставили видимо неизгладимое впечатление

Ответить
Развернуть ветку
Ха-ха Хи-хи

Обсуждение be like

Ответить
Развернуть ветку
Случайный поезд

Собака сутулая be like

Ответить
Развернуть ветку
Минеральный Орзэмэс

Прально, нахуй нам не нужны выборы эти

Ответить
Развернуть ветку
Универсальный Артем

Не выбирали никогда - нечего и начинать

Ответить
Развернуть ветку
флутер погромист

Где он был восимь лет¿¿¿

Ответить
Развернуть ветку
DDNA
Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
FrozenYogurt
Ответить
Развернуть ветку
Robo Krabe

Какие выборы в стране рабов?

Ответить
Развернуть ветку
Автономный дебаркадер

Вот и путен так подумал.

Ответить
Развернуть ветку
Evgeny Brazgin

выборы → вы рабы

Ответить
Развернуть ветку
TJaba

Нет выборов - нет фальсификаций👆

Ответить
Развернуть ветку
Старый Лоботряс

Народец то ить неразумный. Выберет кого не того. Тсарь лучшее знает. Ибо неча.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Васильев

Россиянам сообщили о пользе вреда

Ответить
Развернуть ветку
Перпендикулярный ТЖ

у нищей России уже нет денег на фальсификацию выборов, решили кинуть бюджетников

Ответить
Развернуть ветку
Spok

10 лет побаловались и хватит

Ответить
Развернуть ветку
new_comment

Да не было никаких выборов. Кого Путин назначал, того и "выбирали".

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Максим Абрамчик

Полумеры, жду чебурнет и гулаг

Ответить
Развернуть ветку
Уральский пришелец

губернаторам формально предложат решать вопрос на своё усмотрение,
 Будет типа
Отменить выборы или да?

Ответить
Развернуть ветку
Leslie

Хочется написать злой комментарий про вовсёмвиноватнарод, нравится, мол, нашим согражданам в рабстве.. но это не так, и 2012 это показал. Люди в целом те же, но зло, глупость и страх в России сейчас победили. Грустно это всё.

Ответить
Развернуть ветку
Voronezh Morning Herald

Как и всегда блять

Ответить
Развернуть ветку
Alexander D

К слову это еще один аргумент в пользу невозможности мобилизации – администрация перестраховывается даже на уровне выборов губернаторов, чтобы отсечь возможность пропихнуть нелояльных

Ответить
Развернуть ветку
Just Greg

Объявить мобилизацию можно, правда эффект этого будет максимально непредсказуем и полон идиотизма.

Ответить
Развернуть ветку
Седой чайник

Ну ничего не поменяется. Стабильность - наше всё.

Ответить
Развернуть ветку
Bink Orrie

да, блять, пусть уже объявит себя ЕмперптЫрем всея... ВАТА и так схавает...)

Ответить
Развернуть ветку
Just Greg

Богом-Императором тогда уж.

Ответить
Развернуть ветку
Разноцветный нос

ни мультиков, ни музыки, ни от государства пультика, смотрите Соловьёва и радуйтесь

Ответить
Развернуть ветку
Старый Лоботряс

А сколько раз в день можно заниматься путинизьмом? Ну чтоб без вреда для здоровья?

Ответить
Развернуть ветку
Voronezh Morning Herald

Хз надо осторожнее от занятий путинизьмом вроде зрение портится

Ответить
Развернуть ветку
Взрослый Филипп

А что случилось?

Ответить
Развернуть ветку
VIPER

Демократизация

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Paul Filatov

Страна рабов, страна гоп-"господ"

Ответить
Развернуть ветку
Tapac BOBK

Ох как выйдут роSSияне протестовать против отмены выборов губернаторов. [нет]

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Кузнецов

Ух-ты. Не зря значит Фургал чалит... Интересно, кстати, что там со следствием по нему?

Ответить
Развернуть ветку
Вероятный Мурод

Кто знает какие кнуты лучше? Ну там заживает быстрее,шрамы тоньше...
Так что бы любое прикосновение по спине сопровождалось приятным звуком , а не простым свистом.

Ответить
Развернуть ветку
Константин Иванов

Зачем на холопов взваливать это бремя выбора, царь лучше понимает как им жить.

Ответить
Развернуть ветку
Voronezh Morning Herald

«Обсудит» блять

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 55 комментариев
Twitter
Bad Mother Fucker
Roland Deschain @Rolandirebyata
Пхпхпхххх
Новости
В детском саду под Ульяновском мужчина застрелил двух детей и воспитательницу, а затем покончил с собой. Главное Статьи редакции

Детям, предположительно, было пять и шесть лет.

Фото НТВ 
Лунный крюк
автор — Семён Скрепецкий
Kind soul

Наверное это идеальная фотография маши на новость о задержании кокосика в Эстонии. Смеюсь не могу остановиться.

Интернет
Женщина с ребёнком на качелях во время пожара в Котласе — новый символ спокойствия на фоне всего происходящего Статьи редакции

This is fine.

Интернет
Подпись Неразборчива, The Sims и зелёный парик: в сети усомнились в «доказательствах» по делу о покушении на Соловьёва Статьи редакции

Пока одни всерьёз собирают несостыковки, другие обсуждают карикатурных неонацистов и шутят об абсурдных планах нападения на журналиста.

Рисунок @backed_potatoos
Twitter
Пездуза @RealPezduza
⚡В России запретили игры в жанре стратегии из-за дискредитации армии РФ
Наука
Самцы пауков-кругопрядов катапультируются после спаривания, чтобы их не съели Статьи редакции

Пауки вида Philoponella prominens отпрыгивают от самки со скоростью почти 90 сантиметров в секунду.

Ivan-88k
Сверхкреативное граффити

Город Комсомольск-на-Амуре. К сожалению, оно не продержалось и суток.

Twitter
Тишком-Нишком @TyshkomNyshkom
Особенно этот коммент порадовал.
#брянск
Больше статей
null