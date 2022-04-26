Возможная причина, по которой могут быть приняты такие решения, — опасения федерального центра, что к сентябрю, когда в России проходит Единый день голосования, граждане могут в большей мере ощутить эффект санкций, сказали два источника. В настоящее время рейтинги власти высоки, но сложно прогнозировать, что будет к осени, поясняет один из них.

По словам еще одного источника, есть также соображения финансового характера — если отменить прямые выборы губернаторов, то это поможет сэкономить средства, которые ушли бы на кампанию.

