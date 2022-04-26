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«Он единственное решение проблем, которому я доверяю»: Джек Дорси о покупке Twitter Илоном Маском Статьи редакции

Сооснователь компании поддержал идею вывести Twitter с биржи.

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Джек Дорси высказался о решении совета директоров Twitter продать платформу Илону Маску за 44 миллиарда долларов. Он опубликовал песню Radiohead — Everything In Its Right Place и прокомментировал изменения, анонсированные Маском.

Я люблю Twitter. Twitter похож на мировое сознание.

Бизнес Twitter всегда был моей проблемой и самым большим разочарованием. Он держался на Уолл-стрит и рекламе. Отнять Twitter у Уолл-стрит — правильный шаг.

Я не считаю, что кто-то должен владеть Twitter или единолично управлять им. Twitter должен быть общественным благом. Но пока Twitter — это компания, Илон — единственное решение проблем, которому я доверяю. Я верю его миссии — пролить свет на сознание.

У Илона правильная цель — создать надёжную платформу, доступную всем. Такая же цель у Парага, поэтому я выбрал его преемником. Спасибо вам обоим за то, что вытащили компанию из безвыходной ситуации. Это правильный путь... Я верю в него всем сердцем. Я очень рад, что Twitter продолжит поддерживать общественные обсуждения.

Вокруг света и к звёздам!

Джек Дорси
сооснователь Twitter

Маск заявил, что собирается сделать платформу «лучше, чем когда-либо»: добавить новые функции, сделать исходный код открытым, сократить модерацию, вывести компанию с биржи.

Стороны планируют закрыть сделку до конца 2022 года.

Илон Маск предложил купить Twitter 14 апреля. В ответ совет директоров Twitter принял тактику «отравленной пилюли» — защите от нежелательного поглощения, которая позволяет акционерам докупать акции со скидкой, чтобы размыть долю покупающей стороны.

25 апреля совет директоров Twitter передумал и начал переговоры с Илоном Маском о продаже соцсети. Маск заявлял, что хочет купить Twitter «ради общественного блага», а не прибыли.

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Идею миллиардера многие восприняли как шутку, но Маск всерьёз планирует превратить соцсеть в «оплот свободы слова в интернете».

Иллюстрация The Verge

Джек Дорси ушёл с поста гендиректора Twitter в ноябре 2021 года. Его место занял технический директор компании Параг Агравал. Дорси будет в совете директоров до истечения срока его полномочий в 2022 году.

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Кажется, интернету будет не хватать мемного миллиардера.

Джек Дорси Фото Джо Рэдла, Getty Images

#новости #дорси #twitter #илонмаск

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32 комментария
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BaybA

Если твиттер похож на мировое сознание, то в таком случае ему пора на эвтаназию поскорее

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Q..

К сожалению у 50% людей интеллект ниже среднего.

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Это, конечно, не так, но смешно

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Q..

Я мог бы написать "у 50% людей интеллект ниже медианного значения", но тогда бы не все поняли ;)

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Алексей Орлов

Вот это больше похоже на правду

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Noname nonamer

Чуваки, учите мат часть блин, mean and median одинаковый для гауссианы, а интеллект он нормально распределен

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Q..

Да, но это если смотреть на результаты IQ-тестов, т.к. они специально разработаны для получения нормального распределения. Я имел в виду интеллект в бытовом смысле, как умение обучаться и осознавать новую информацию (общий уровень развития человека).

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Алексей Орлов

И типо выборочное среднее будет совпадать с медианой? Сходиться по какой-нибудь херне (почти всюду где можно и нельзя) будет, но не совпадать же.

Плюс, это если мы интелект мерим по IQ, который нормальный.

Ну а мат часть я когда-то учил, но уже 4 года как универ закончил, мат. стат не использовал

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испанский смех

не только лишь все

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Shtirneer

Лол, надо запомнить

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Untiy

А ты думал что большинство жителей планеты адекватные?

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Q..

Мне интересно насколько (и в какую сторону) изменился бы мир, если бы у людей не было проблем с жильем, автомобилем, образованием.
Например, средняя себестоимость 1 кв.м. жилья в Москве в 2019 году составила 54 тыс. руб. Причем примерно 20% это стоимость земли. Если построить и раздать всем россиянам по 25 кв.м на человека, то получится примерно по $14400. Или $2.1 трлн вообще на всех, что примерно сопоставимо с ВВП за год. И больше никому не нужно думать про жилье.
Интересно сколько сопьется, сколько облагородится?
(понятно что придется поменять вектор пропаганды)

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Актуальный колос

Мне интересно насколько (и в какую сторону) изменился бы мир, если бы у людей не было проблем с жильем, автомобилем, образованием.
попробуй приехать в западку европу

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Noname nonamer

Не лекарство. Все три проблемы существуют и там. Про Штаты даже и не пишу — тут такое вполне себе расслоение общества, просто проще если ты более—менее талантливый

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Актуальный колос

ну голодным без крыши над головой ты не останешься там, так что считай проблема решена

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Noname nonamer

В штатах еще ка останешься . И полно. В богатой части западной может и нет но я там хуже изучал

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Актуальный колос

я поэтому и написал про европу)

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Q..

Там у каждого есть жилье и он не платит за него ипотеку?

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Актуальный колос

от голода и холода там никто не умрет, а хочешь жить получше придется платить, да

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Санитарный кавалер

какой мир, такое и сознание

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sahk.com

Я уже давно не трачу время на конструктивные доводы для долбоёбов, т.к. это неэффективно потому - пнх.

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испанский смех
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Россию не спасти

Комментаторы тж единственное решение проблем, которому я доверяю

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испанский смех

доверять можно только тем, у кого рейтинг 100К+

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Ха-ха Хи-хи

Бан неугодных это конечно хорошо, но 20$ это 20$

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Константин Иванов

У Маска уже есть своя космическая компания, армия спутников, теперь своя соц сеть. Начинаю думать что он планирует захватить мир.

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Забавный теркин30см

Вокруг света и к звёздам!
 Дорси благословил

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Закомплексованная Душа

Для него это выгодная продажа

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плюшевый батон

Ну дык надо было тогда скинуться на разработку и запилить децентрализованный твиттер с блокчейном (да и без редактирования). Такие проекты вроде есть, но нужно чтобы это было именно миграцией и глушением текущей версии.

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Дед Макар

Почему не рассмотрел кандидатуру Рогозина??

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Sloowbruh

Как по мне, Твитер едва пережил пятилетнее нытье леваков о Трампе.

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Актуальный колос

ту зе мууууун

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Twitter
Тишком-Нишком @TyshkomNyshkom
Особенно этот коммент порадовал.
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