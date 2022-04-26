«Он единственное решение проблем, которому я доверяю»: Джек Дорси о покупке Twitter Илоном Маском Статьи редакции
Сооснователь компании поддержал идею вывести Twitter с биржи.
Джек Дорси высказался о решении совета директоров Twitter продать платформу Илону Маску за 44 миллиарда долларов. Он опубликовал песню Radiohead — Everything In Its Right Place и прокомментировал изменения, анонсированные Маском.
Маск заявил, что собирается сделать платформу «лучше, чем когда-либо»: добавить новые функции, сделать исходный код открытым, сократить модерацию, вывести компанию с биржи.
Стороны планируют закрыть сделку до конца 2022 года.
Илон Маск предложил купить Twitter 14 апреля. В ответ совет директоров Twitter принял тактику «отравленной пилюли» — защите от нежелательного поглощения, которая позволяет акционерам докупать акции со скидкой, чтобы размыть долю покупающей стороны.
25 апреля совет директоров Twitter передумал и начал переговоры с Илоном Маском о продаже соцсети. Маск заявлял, что хочет купить Twitter «ради общественного блага», а не прибыли.
Джек Дорси ушёл с поста гендиректора Twitter в ноябре 2021 года. Его место занял технический директор компании Параг Агравал. Дорси будет в совете директоров до истечения срока его полномочий в 2022 году.
This is fine.
Детям, предположительно, было пять и шесть лет.
Пока одни всерьёз собирают несостыковки, другие обсуждают карикатурных неонацистов и шутят об абсурдных планах нападения на журналиста.
Пауки вида Philoponella prominens отпрыгивают от самки со скоростью почти 90 сантиметров в секунду.
Если твиттер похож на мировое сознание, то в таком случае ему пора на эвтаназию поскорее
К сожалению у 50% людей интеллект ниже среднего.
Это, конечно, не так, но смешно
Я мог бы написать "у 50% людей интеллект ниже медианного значения", но тогда бы не все поняли ;)
Вот это больше похоже на правду
Чуваки, учите мат часть блин, mean and median одинаковый для гауссианы, а интеллект он нормально распределен
Да, но это если смотреть на результаты IQ-тестов, т.к. они специально разработаны для получения нормального распределения. Я имел в виду интеллект в бытовом смысле, как умение обучаться и осознавать новую информацию (общий уровень развития человека).
И типо выборочное среднее будет совпадать с медианой? Сходиться по какой-нибудь херне (почти всюду где можно и нельзя) будет, но не совпадать же.
Плюс, это если мы интелект мерим по IQ, который нормальный.
Ну а мат часть я когда-то учил, но уже 4 года как универ закончил, мат. стат не использовал
не только лишь все
Лол, надо запомнить
А ты думал что большинство жителей планеты адекватные?
Мне интересно насколько (и в какую сторону) изменился бы мир, если бы у людей не было проблем с жильем, автомобилем, образованием.
Например, средняя себестоимость 1 кв.м. жилья в Москве в 2019 году составила 54 тыс. руб. Причем примерно 20% это стоимость земли. Если построить и раздать всем россиянам по 25 кв.м на человека, то получится примерно по $14400. Или $2.1 трлн вообще на всех, что примерно сопоставимо с ВВП за год. И больше никому не нужно думать про жилье.
Интересно сколько сопьется, сколько облагородится?
(понятно что придется поменять вектор пропаганды)
Мне интересно насколько (и в какую сторону) изменился бы мир, если бы у людей не было проблем с жильем, автомобилем, образованием.
попробуй приехать в западку европу
Не лекарство. Все три проблемы существуют и там. Про Штаты даже и не пишу — тут такое вполне себе расслоение общества, просто проще если ты более—менее талантливый
ну голодным без крыши над головой ты не останешься там, так что считай проблема решена
В штатах еще ка останешься . И полно. В богатой части западной может и нет но я там хуже изучал
я поэтому и написал про европу)
Там у каждого есть жилье и он не платит за него ипотеку?
от голода и холода там никто не умрет, а хочешь жить получше придется платить, да
какой мир, такое и сознание
Я уже давно не трачу время на конструктивные доводы для долбоёбов, т.к. это неэффективно потому - пнх.
Комментаторы тж единственное решение проблем, которому я доверяю
доверять можно только тем, у кого рейтинг 100К+
Бан неугодных это конечно хорошо, но 20$ это 20$
У Маска уже есть своя космическая компания, армия спутников, теперь своя соц сеть. Начинаю думать что он планирует захватить мир.
Вокруг света и к звёздам!
Дорси благословил
Для него это выгодная продажа
Ну дык надо было тогда скинуться на разработку и запилить децентрализованный твиттер с блокчейном (да и без редактирования). Такие проекты вроде есть, но нужно чтобы это было именно миграцией и глушением текущей версии.
Почему не рассмотрел кандидатуру Рогозина??
Как по мне, Твитер едва пережил пятилетнее нытье леваков о Трампе.
ту зе мууууун