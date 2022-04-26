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В детском саду под Ульяновском мужчина застрелил двух детей и воспитательницу, а затем покончил с собой. Главное Статьи редакции

Детям, предположительно, было пять и шесть лет.

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Фото НТВ 

26 апреля мужчина открыл стрельбу в детском саду, который находится в посёлке Вешкайма Ульяновской области. Об этом сообщили ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. На TJ — главное о ситуации.

Что именно произошло

По данным телеграм-канала 112, передающего оперативные сводки о происшествиях, мужчина пришёл в детский сад «Рябинка» во время тихого часа. Дети в этот момент спали.

Сначала мужчина встрелил в сотрудницу, находившуюся на крыльце, а затем зашёл в здание через парадную дверь, указывает Baza и 112. Затем он поднялся на второй этаж и открыл стрельбу.

Воспитательница Елена Карпова убиралась на крыльце, в этот момент стрелок зашёл на территорию и выстрелил женщине в руку. Пострадавшая забежала в детсад и подняла тревогу, чтобы все бежали на второй этаж. Карпова успела спрятаться, а вторая сотрудница нет — Ольгу Митрофанову неизвестный застрелил, когда она пыталась его остановить. После стрелок пошёл в комнату к детям.

телеграм-канал 112

По данным 112, погибшему мальчику было пять лет, а девочке — шесть. «В учреждении нет охранника, а только установлена тревожная кнопка», — утверждают 112 и Baza, но подтверждений этой информации пока нет.

Кроме двух детей, при стрельбе в детском саду погибла воспитательница. Об этом заявил экс-губернатор Ульяновской области и депутат Госдумы Сергей Морозов. Всего в правительстве региона заявили РИА «Новости» о четырёх погибших.

По данным СМИ, мужчина покончил с собой. Власти региона подтвердили, что он погиб.

Депутат Сергей Морозов выясняет данные о жертвах 

Ниже — видео из телеграм-канала 112, снятое возле детского сада.

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Кто устроил стрельбу

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В материалах «Интерфакса», 112 и Baza говорится, что мужчина орудовал ружьём Иж-27. Ружьё зарегистрировано на жителя посёлка Александра Дронина. Мужчина известен как охотник и приобрёл оружие легально, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Дронин ли напал на детский сад, пока не ясно.

По разным публичным данным, Дронину 67 или 68 лет. В СМИ, исходя из появившейся фотографии с телом стрелка, предположили, что он значительно младше и что оружием воспользовался не Дронин.

Сегодня Александр Дронин предупредил жену, что поедет на охоту. Он взял ружьё и уехал на своей «Ниве». Где он сейчас — неизвестно.

Важно отметить, что по описанию родных Дронин – седой старик, тогда как мужчина, напавший на детский сад, выглядит куда моложе. Опознание стрелка затруднено, потому что он выстрелил себе в лицо.

Дронина сейчас разыскивает полиция, однако мужчина не берет трубку и найти его не могут.

Baza

Глава администрации Вешкаймского района Татьяна Стельмах заявила 73online.ru, что личность напавшего, как и его мотив, пока не установлена. Следственный комитет на момент этой публикации комментариев не давал.

По предварительным данным, из ружья стрелял не 68-летний владелец оружия, а другой человек, пишут РБК и «Интерфакс». По данным Baza, нападавшим мог быть 26-летний Руслан Ахтямов. Вместе с Дрониным он собирался пристреливать ружьё. Ахтямов зарегистрирован на той же улице, где расположен детский сад. Дронин, возможно, убит, отмечает издание.

Baza сообщает, что полиция обнаружила тело Дронина на свалке недалеко от Вешкаймы. Он убит. Позже о гибели Дронина также сообщил вице-губернатор региона.

Омбудсмен Татьяна Москалькова подтвердила, что нападавшим был Ахтямов. Он состоял на психиатрическом учёте.

Первые последствия

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил проверить все образовательные учреждения региона на соблюдение мер безопасности.

Семьям погибших выплатят по миллиону рублей, пострадавшей воспитательнице — 500 тысяч, сообщил РИА «Новости» вице-губернатор.

#новости #стрельбавдетсаду #происшествия

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75 комментариев
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Gotash

Словил кринж с видео с депутатом. Мразь едет на дорогом авто стоимость с детский садик и просит снимать себя, якобы дела решает. Это пиздец.

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испанский смех

кандидат от народа

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Danil Vishnivetckiy

сними типо я беспокоюсь

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Добро и позитив

Трагедия. Жаль, не выпилился в одиночку.
Надеюсь, у мразей у власти не хватит ебанутости приплести сюда Украину и т.п. ради провокации

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Марина Климина

Если даже ты притянул зачем-то, то эти не удержатся точно

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Лесной ключ

Во всём виноваты компьютерные игры же!

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5 комментариев
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Alexandr

У так называемых властей на все проблемы одна реакция - обвинить во всем людей. Не скинулись на охрану, на железные двери, на металлоискатель...

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Сейлор Мунк

Увы, ощущение что именно это и окажется. Что молодой человек с Украины и т.д и т.п
Соболезнования родственникам. Чую в ближайшее время будут ещё теракты и в них обвинят Украину. А там и всеобщая мобилизация ((( и тотальный пиздец

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Victor Ganin

Визитку яроша и нашивки Азова найдут 100%

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Nebel Lemieux

Хватит, поверь.

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Harold Peterson

«Азов» взяли на себя ответственность

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Kurisu Makise

Тут связи прямой нет, но подсказывает мне, что в стране где 24 на 7 по всем каналам пропаганда и новости, просто до смерти накачивает людей агрессией и яростью, которою порой не куда деть, и выстреливает она в неизвестном месте.

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Алеша

Есть такое https://www.youtube.com/watch?v=8a7xYNWiVgE

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Клизма Капитализма

Пример такого воздействия - фильм по роликам Сергея Астахова.
https://www.youtube.com/watch?v=n-v5hcpwKkc

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INNOспички

9мая как насмешка. На данный момент мы не имеем права гордиться победой дедов:
Во первых это их победа, они своё победили и ушли.
А во вторых у нас враг не повержен, это путинский режим. Он прикрывается пропагандой, прикрывается 9мая, дедами на палках морочит мозги, полмиллиона пёсгвардейцев слоняются без дела и ждут команду когда можно начать мочить несогласных ...

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Spok

Не понимаю, почему любят говорить о гордости. Разве это то самое чувство? У меня при мысли о тех, кто воевал, только печаль и благодарность за жертву. Прадед дорогу жизни защищал, вернулся тихим и замкнутым, о войне ни слова не рассказал, другой без ноги вернулся. Никогда не понимал, как из этого дня можно устраивать шоу и праздник. Скорее день скорби и поминовения.

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Oleksii Suprun

Самое сюрреалистичное в этой ситуации: баннер "9 мая"... На детском саду? Самая важная часть жизни ребят в детсаду? Вместо базовой гарантии безопасности детей и персонала садика - мы дадим вам баннер с ленточкой.

ВМВ уничтожила не только десятки миллионов сразу, а сотни миллионов мозгов в одной из стран победителей, видимо на века.

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зимнее безмолвие

Сейчас половина комментов будут притягивать Украину, другая осуждать эти комментарии. Всем, кто осуждает, давайте подождем репортажа на российском тв, в котором будет рассказываться про связь ублюдка с "украинскими нацыками" и потом уже будем кого-либо осуждать и играть мускулами морального превосходства

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Адольф был прав

Скажут, что украинским диверсантам не удалось ликвидировать Соловьёва и они решили расправиться с детьми!

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Taras Klunyk

победобесие началось

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Искусственный алмаз

Делаем ставки кто виноват
игры
 Украина
США и НАТО

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App Win

Он пришёл из будущего

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Вам какого ляха надо

повтор товарищи админы

https://tjournal.ru/news/603123-vlasti-ulyanovskoy-oblasti-soobshchili-o-chetyreh-pogibshih-pri-strelbe-v-detskom-sadu

Власти Ульяновской области сообщили о четырех…
По данным источника «Интерфакса», мужчина покончил с собой. Он ворвался в детский сад во время…
tjournal.ru
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Каменный кофе

Спасибо, что сделал, дам на тебя ссылку в начале. Извини, когда происходят такие события, мы не всегда успеваем заметить пользовательские посты и стараемся делать своё, лишний раз проверяя источники

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зимнее безмолвие

А тут с молнией вверху странички, че ты им сделаешь

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FrozenYogurt

Ненавижу путинскую россию - деньги на 200,000 росгвардейцев есть, на войну против независимой страны есть, на яхты и дворцы - тоже есть, а на охрану в детсадах и школах - нет.

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Облачко1984

Только Вики говорит о 340.000 численности росгвардии. Просто охрана в детсадах и школах не нужна, а 340.000 человек охраняют что и кого нужно.

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Поперечный шмель

В РФ 40 тыс школ и 35 тыс садов. Даже 1 космонавт на учреждение решил бы кучу проблем, а у нас их столько, что можно организовать им смены 2/4 и пусть дежурят

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Александр Гончаров

Думаю, скоро подобные случаи начнут происходить каждый день - "ветераны Новороссии" с контрабандным оружием начнут бузить.

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испанский смех

начнутся лихие 20-е

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Maxim Rebitsky

Хорошо хоть у себя в стране порядок навели и пошли наводить его в Украине...

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Алексей Алексеев

Честно говоря, после того что творят российские войска в Украине, даже как-то не понятно что за истерика. У нас в Украине, благодаря соседям, каждый день сотни людей гибнут, а здесь пару человек и уже паника. Ещё два месяца назад я бы посочувствовал, а сейчас у меня ноль сочувствия к этим людям, вообще насрать. Не говорю что это нормально, но как есть.

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Андрей Охапкин

Это не украинский сайт кста

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Страховой Слава

Ждём новость «Путин поручил разобраться с безопасностью в …» как и после предыдущих шутингов.

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братишка

Увы, с такой накачкой ненавистью и расколом общества - такое будет происходить всё чаще и чаще

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испанский смех

почему раскола то?

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Буржуазный холод

по описанию родных Дронин – седой старик, тогда как мужчина, напавший на детский сад, выглядит куда моложе
 «Для окраски есть замечательное средство «Титаник». Получено с таможни. Контрабандный товар. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином. Радикальный чёрный цвет. Флакон на полгода стоит три рубля двенадцать копеек. Рекомендую как хорошему знакомому».

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Ланцелот

Пиздец, столько комментов про "накачанную агрессию" из ТВ. Вы чем отличаетесь от людей, говорящих о вреде видеоигр, але? И никто ни слова не сказал про реальные причины по типу хуевого контроля за оружием или отсутствия психиатрической и психологической помощи для населения как явления.

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Самка Богомола

Бляяяяяя.....ну какого хуя. Ебаный пиздец. Приношу соболезнования. Бля, кто нормальный после этого продолжит водить детей в садик???? По крайней мере в этот. Последствия: проверяют меры безопасности. Блять, да в таком пиздеце нельзя детей в сад водить. Сука блять пиздец. Ни в каком городе.

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Алексей Алексеев

А представь какого украинцам водить детей в сады в который может в любой момент ракета прилететь.

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2 комментария
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Деревянное ведро

Это шутинг, устроенный чокнутым одиночкой по случаю. Такие преступления очень сложно предсказать и предотвратить, особенно в местах вроде сельского садика.
По счастью, шутинги редки.
У ребенка гораздо выше шанс под машину залететь, чем нарваться на пулю от психопата.

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Сплошной самолет

почему фсб не предотвратили это?

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Локальный бинокль

погибшие не соловьев

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Фиалка
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Тимурчик

Ну давайте, скажите, что это Азов)

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Алексей Алексеев

Не поверишь, боты на Дойче Веле уже вовсю пишут что это Украина и Азов.

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1 комментарий
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Paul Filatov

Мрак. Соболезную родителям и близким.

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Stanley

«Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил проверить все образовательные учреждения региона на соблюдение мер безопасности.»

Завершится все наклейками с «вход с оружием запрещён»?

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Веселый тунец

Ну что, как там ваши инициативы об ужесточении получения оружия поживают?
Детей жаль, людей жаль

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Алексей Алексеев

Руzzкие фашисты совсем распоясались. Пора спасать братский народ России массированными бомбардировками российских городов! Байден, введи войска, русский народ будет тебя встречать с цветами в руках!

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Alexander the Nth

мужчина не берет трубку и найти его не могут
Они прикалываются? Можно же найти как минимум гео-позицию его мобилы.

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Добро и позитив

Нашли уже мертвым, парень застрелил и забрал ружье.

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SunnyDays

Эмоционально отреагировать успела еще в первом посте на эту тему, во втором же хочется продублировать вопрос:

Блин, а как он себя то застрелил? Иж-27 же длинный? Эксперты есть?

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братишка

большой палец ноги никто не отменял

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чипизадница

у них уже май?

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Iliâ V. Olar'

Страшная трагедия. Мои соболезнования всем близким погибших! 😓

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Victor Konovalov

https://t.me/bloodysx/18833

🤔🤷‍♂️

Кровавая барыня
Forwarded from Осторожно, новости
“Произошедшие в прошлом году трагедии в Казани, Перми, Санкт-Петербурге и Серпухове, связанные с вооруженными нападениями на учебные заведения, показали очевидную недостаточность мер по обеспечению безопасности наших детей. Практически в каждом регионе выявлены случаи умышленн...
“Произошедшие в прошлом году трагедии в Казани, Перми, Санкт-Петербурге и Серпухове, связанные с вооруженными нападениями на учебные заведения, показали очевидную недостаточность мер по обеспечению безопасности наших детей. Практически в каждом регионе выявлены случаи умышленного занижения категории защищенности объектов образования. И как следствие — непривлечение специализированной охраны”

Примерно за 30 минут до нападения на садик в Ульяновской области в Совфеде выступал Генпрокурор РФ Игорь Краснов. В речи он упомянул скулшутинги в прошлом году, заявив о проблемах в сфере безопастности. В садике “Рябинка”, где сегодня убили двух детей и воспитательницу, охраны не было.
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Victor Konovalov

https://t.me/bloodysx/18834

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ДУРКА ЕБАТЬ

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил проверить все образовательные учреждения региона на соблюдение мер безопасности.
 После каждого подобного случая проверяют, а толку ноль

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Поперечный шмель

Так ведь когда убьют, тогда и приходите

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андрей Андреев

Просмотр путинского ТВ вредно для здоровья

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Danil Vishnivetckiy

вот ублюдок и застрелился, как трус, гори в аду

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Serg

У нас уже стало модой покупать жизни за деньги.
Прайс утвержден:
ребенок - 1 миллион,
солдат с уцелевшим телом - 7 миллионов,
солдат без уцелевшего тела - 0 рублей.

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