В детском саду под Ульяновском мужчина застрелил двух детей и воспитательницу, а затем покончил с собой. Главное Статьи редакции
Детям, предположительно, было пять и шесть лет.
26 апреля мужчина открыл стрельбу в детском саду, который находится в посёлке Вешкайма Ульяновской области. Об этом сообщили ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. На TJ — главное о ситуации.
Что именно произошло
По данным телеграм-канала 112, передающего оперативные сводки о происшествиях, мужчина пришёл в детский сад «Рябинка» во время тихого часа. Дети в этот момент спали.
Сначала мужчина встрелил в сотрудницу, находившуюся на крыльце, а затем зашёл в здание через парадную дверь, указывает Baza и 112. Затем он поднялся на второй этаж и открыл стрельбу.
По данным 112, погибшему мальчику было пять лет, а девочке — шесть. «В учреждении нет охранника, а только установлена тревожная кнопка», — утверждают 112 и Baza, но подтверждений этой информации пока нет.
Кроме двух детей, при стрельбе в детском саду погибла воспитательница. Об этом заявил экс-губернатор Ульяновской области и депутат Госдумы Сергей Морозов. Всего в правительстве региона заявили РИА «Новости» о четырёх погибших.
По данным СМИ, мужчина покончил с собой. Власти региона подтвердили, что он погиб.
Ниже — видео из телеграм-канала 112, снятое возле детского сада.
Кто устроил стрельбу
В материалах «Интерфакса», 112 и Baza говорится, что мужчина орудовал ружьём Иж-27. Ружьё зарегистрировано на жителя посёлка Александра Дронина. Мужчина известен как охотник и приобрёл оружие легально, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Дронин ли напал на детский сад, пока не ясно.
По разным публичным данным, Дронину 67 или 68 лет. В СМИ, исходя из появившейся фотографии с телом стрелка, предположили, что он значительно младше и что оружием воспользовался не Дронин.
Глава администрации Вешкаймского района Татьяна Стельмах заявила 73online.ru, что личность напавшего, как и его мотив, пока не установлена. Следственный комитет на момент этой публикации комментариев не давал.
По предварительным данным, из ружья стрелял не 68-летний владелец оружия, а другой человек, пишут РБК и «Интерфакс». По данным Baza, нападавшим мог быть 26-летний Руслан Ахтямов. Вместе с Дрониным он собирался пристреливать ружьё. Ахтямов зарегистрирован на той же улице, где расположен детский сад. Дронин, возможно, убит, отмечает издание.
Baza сообщает, что полиция обнаружила тело Дронина на свалке недалеко от Вешкаймы. Он убит. Позже о гибели Дронина также сообщил вице-губернатор региона.
Омбудсмен Татьяна Москалькова подтвердила, что нападавшим был Ахтямов. Он состоял на психиатрическом учёте.
Первые последствия
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил проверить все образовательные учреждения региона на соблюдение мер безопасности.
Семьям погибших выплатят по миллиону рублей, пострадавшей воспитательнице — 500 тысяч, сообщил РИА «Новости» вице-губернатор.
This is fine.
Пока одни всерьёз собирают несостыковки, другие обсуждают карикатурных неонацистов и шутят об абсурдных планах нападения на журналиста.
Пауки вида Philoponella prominens отпрыгивают от самки со скоростью почти 90 сантиметров в секунду.
Словил кринж с видео с депутатом. Мразь едет на дорогом авто стоимость с детский садик и просит снимать себя, якобы дела решает. Это пиздец.
кандидат от народа
сними типо я беспокоюсь
Трагедия. Жаль, не выпилился в одиночку.
Надеюсь, у мразей у власти не хватит ебанутости приплести сюда Украину и т.п. ради провокации
Если даже ты притянул зачем-то, то эти не удержатся точно
Во всём виноваты компьютерные игры же!
У так называемых властей на все проблемы одна реакция - обвинить во всем людей. Не скинулись на охрану, на железные двери, на металлоискатель...
Увы, ощущение что именно это и окажется. Что молодой человек с Украины и т.д и т.п
Соболезнования родственникам. Чую в ближайшее время будут ещё теракты и в них обвинят Украину. А там и всеобщая мобилизация ((( и тотальный пиздец
Визитку яроша и нашивки Азова найдут 100%
Хватит, поверь.
«Азов» взяли на себя ответственность
Тут связи прямой нет, но подсказывает мне, что в стране где 24 на 7 по всем каналам пропаганда и новости, просто до смерти накачивает людей агрессией и яростью, которою порой не куда деть, и выстреливает она в неизвестном месте.
Есть такое https://www.youtube.com/watch?v=8a7xYNWiVgE
Пример такого воздействия - фильм по роликам Сергея Астахова.
https://www.youtube.com/watch?v=n-v5hcpwKkc
9мая как насмешка. На данный момент мы не имеем права гордиться победой дедов:
Во первых это их победа, они своё победили и ушли.
А во вторых у нас враг не повержен, это путинский режим. Он прикрывается пропагандой, прикрывается 9мая, дедами на палках морочит мозги, полмиллиона пёсгвардейцев слоняются без дела и ждут команду когда можно начать мочить несогласных ...
Не понимаю, почему любят говорить о гордости. Разве это то самое чувство? У меня при мысли о тех, кто воевал, только печаль и благодарность за жертву. Прадед дорогу жизни защищал, вернулся тихим и замкнутым, о войне ни слова не рассказал, другой без ноги вернулся. Никогда не понимал, как из этого дня можно устраивать шоу и праздник. Скорее день скорби и поминовения.
Самое сюрреалистичное в этой ситуации: баннер "9 мая"... На детском саду? Самая важная часть жизни ребят в детсаду? Вместо базовой гарантии безопасности детей и персонала садика - мы дадим вам баннер с ленточкой.
ВМВ уничтожила не только десятки миллионов сразу, а сотни миллионов мозгов в одной из стран победителей, видимо на века.
Сейчас половина комментов будут притягивать Украину, другая осуждать эти комментарии. Всем, кто осуждает, давайте подождем репортажа на российском тв, в котором будет рассказываться про связь ублюдка с "украинскими нацыками" и потом уже будем кого-либо осуждать и играть мускулами морального превосходства
Скажут, что украинским диверсантам не удалось ликвидировать Соловьёва и они решили расправиться с детьми!
победобесие началось
Делаем ставки кто виноват
игры
Украина
США и НАТО
Он пришёл из будущего
повтор товарищи админы
https://tjournal.ru/news/603123-vlasti-ulyanovskoy-oblasti-soobshchili-o-chetyreh-pogibshih-pri-strelbe-v-detskom-sadu
Спасибо, что сделал, дам на тебя ссылку в начале. Извини, когда происходят такие события, мы не всегда успеваем заметить пользовательские посты и стараемся делать своё, лишний раз проверяя источники
А тут с молнией вверху странички, че ты им сделаешь
Ненавижу путинскую россию - деньги на 200,000 росгвардейцев есть, на войну против независимой страны есть, на яхты и дворцы - тоже есть, а на охрану в детсадах и школах - нет.
Только Вики говорит о 340.000 численности росгвардии. Просто охрана в детсадах и школах не нужна, а 340.000 человек охраняют что и кого нужно.
В РФ 40 тыс школ и 35 тыс садов. Даже 1 космонавт на учреждение решил бы кучу проблем, а у нас их столько, что можно организовать им смены 2/4 и пусть дежурят
Думаю, скоро подобные случаи начнут происходить каждый день - "ветераны Новороссии" с контрабандным оружием начнут бузить.
начнутся лихие 20-е
Хорошо хоть у себя в стране порядок навели и пошли наводить его в Украине...
Честно говоря, после того что творят российские войска в Украине, даже как-то не понятно что за истерика. У нас в Украине, благодаря соседям, каждый день сотни людей гибнут, а здесь пару человек и уже паника. Ещё два месяца назад я бы посочувствовал, а сейчас у меня ноль сочувствия к этим людям, вообще насрать. Не говорю что это нормально, но как есть.
Это не украинский сайт кста
Ждём новость «Путин поручил разобраться с безопасностью в …» как и после предыдущих шутингов.
Увы, с такой накачкой ненавистью и расколом общества - такое будет происходить всё чаще и чаще
почему раскола то?
по описанию родных Дронин – седой старик, тогда как мужчина, напавший на детский сад, выглядит куда моложе
«Для окраски есть замечательное средство «Титаник». Получено с таможни. Контрабандный товар. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином. Радикальный чёрный цвет. Флакон на полгода стоит три рубля двенадцать копеек. Рекомендую как хорошему знакомому».
Пиздец, столько комментов про "накачанную агрессию" из ТВ. Вы чем отличаетесь от людей, говорящих о вреде видеоигр, але? И никто ни слова не сказал про реальные причины по типу хуевого контроля за оружием или отсутствия психиатрической и психологической помощи для населения как явления.
Бляяяяяя.....ну какого хуя. Ебаный пиздец. Приношу соболезнования. Бля, кто нормальный после этого продолжит водить детей в садик???? По крайней мере в этот. Последствия: проверяют меры безопасности. Блять, да в таком пиздеце нельзя детей в сад водить. Сука блять пиздец. Ни в каком городе.
А представь какого украинцам водить детей в сады в который может в любой момент ракета прилететь.
Это шутинг, устроенный чокнутым одиночкой по случаю. Такие преступления очень сложно предсказать и предотвратить, особенно в местах вроде сельского садика.
По счастью, шутинги редки.
У ребенка гораздо выше шанс под машину залететь, чем нарваться на пулю от психопата.
почему фсб не предотвратили это?
погибшие не соловьев
Ну давайте, скажите, что это Азов)
Не поверишь, боты на Дойче Веле уже вовсю пишут что это Украина и Азов.
Мрак. Соболезную родителям и близким.
«Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил проверить все образовательные учреждения региона на соблюдение мер безопасности.»
Завершится все наклейками с «вход с оружием запрещён»?
Ну что, как там ваши инициативы об ужесточении получения оружия поживают?
Детей жаль, людей жаль
Руzzкие фашисты совсем распоясались. Пора спасать братский народ России массированными бомбардировками российских городов! Байден, введи войска, русский народ будет тебя встречать с цветами в руках!
мужчина не берет трубку и найти его не могут
Они прикалываются? Можно же найти как минимум гео-позицию его мобилы.
Нашли уже мертвым, парень застрелил и забрал ружье.
Эмоционально отреагировать успела еще в первом посте на эту тему, во втором же хочется продублировать вопрос:
Блин, а как он себя то застрелил? Иж-27 же длинный? Эксперты есть?
большой палец ноги никто не отменял
у них уже май?
Страшная трагедия. Мои соболезнования всем близким погибших! 😓
https://t.me/bloodysx/18833
🤔🤷♂️
Примерно за 30 минут до нападения на садик в Ульяновской области в Совфеде выступал Генпрокурор РФ Игорь Краснов. В речи он упомянул скулшутинги в прошлом году, заявив о проблемах в сфере безопастности. В садике “Рябинка”, где сегодня убили двух детей и воспитательницу, охраны не было.
https://t.me/bloodysx/18834
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил проверить все образовательные учреждения региона на соблюдение мер безопасности.
После каждого подобного случая проверяют, а толку ноль
Так ведь когда убьют, тогда и приходите
Просмотр путинского ТВ вредно для здоровья
вот ублюдок и застрелился, как трус, гори в аду
У нас уже стало модой покупать жизни за деньги.
Прайс утвержден:
ребенок - 1 миллион,
солдат с уцелевшим телом - 7 миллионов,
солдат без уцелевшего тела - 0 рублей.