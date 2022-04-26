Сегодня Александр Дронин предупредил жену, что поедет на охоту. Он взял ружьё и уехал на своей «Ниве». Где он сейчас — неизвестно.

Важно отметить, что по описанию родных Дронин – седой старик, тогда как мужчина, напавший на детский сад, выглядит куда моложе. Опознание стрелка затруднено, потому что он выстрелил себе в лицо.

Дронина сейчас разыскивает полиция, однако мужчина не берет трубку и найти его не могут.