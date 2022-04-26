Когда запустится интернет-магазин, пока неизвестно.

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Сеть OBI возобновит работу в России всех гипермаркетов до конца майских праздников. Об этом сообщают ТАСС и РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Первым откроется гипермаркет на Ходынском поле в Москве 27 апреля. Магазины будут возобновлять работу поэтапно: к 1 мая должны вернуться к привычному режиму магазины в Москве и Санкт-Петербурге, затем — в регионах. До 11 мая возобновят свою деятельность все 27 гипермаркетов OBI.

О сроках запуска интернет-магазина сообщат позднее.

OBI ушла из России 8 марта. В заявлении компании говорилось, что она «глубоко обеспокоена трагическим развитием и последствиями» событий на Украине. OBI заявила, что у неё «нет другого выхода, кроме как прекратить вести бизнес в России».

12 апреля OBI сообщила, что передаст российский бизнес в доверительное управление Борису Любошицу, который был доверительным управляющим в Natura Siberica после смерти основателя Андрея Трубникова. В дальнейшем бизнес должен был перейти российскому инвестору, который, возможно, постепенно откажется от немецкого товарного знака.