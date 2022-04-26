OBI заявила о возобновлении работы в России менее чем через два месяца после приостановки Статьи редакции
Когда запустится интернет-магазин, пока неизвестно.
Сеть OBI возобновит работу в России всех гипермаркетов до конца майских праздников. Об этом сообщают ТАСС и РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
Первым откроется гипермаркет на Ходынском поле в Москве 27 апреля. Магазины будут возобновлять работу поэтапно: к 1 мая должны вернуться к привычному режиму магазины в Москве и Санкт-Петербурге, затем — в регионах. До 11 мая возобновят свою деятельность все 27 гипермаркетов OBI.
О сроках запуска интернет-магазина сообщат позднее.
OBI ушла из России 8 марта. В заявлении компании говорилось, что она «глубоко обеспокоена трагическим развитием и последствиями» событий на Украине. OBI заявила, что у неё «нет другого выхода, кроме как прекратить вести бизнес в России».
12 апреля OBI сообщила, что передаст российский бизнес в доверительное управление Борису Любошицу, который был доверительным управляющим в Natura Siberica после смерти основателя Андрея Трубникова. В дальнейшем бизнес должен был перейти российскому инвестору, который, возможно, постепенно откажется от немецкого товарного знака.
Торговая сеть начала работать в России в 2003 году. В стране у неё 27 гипермаркетов, где работают около 4,9 тысяч сотрудников. Это примерно одна десятая общей численности персонала компании в мире. Всего у OBI есть 670 филиалов в 11 странах.
Детям, предположительно, было пять и шесть лет.
This is fine.
Пауки вида Philoponella prominens отпрыгивают от самки со скоростью почти 90 сантиметров в секунду.
Пока одни всерьёз собирают несостыковки, другие обсуждают карикатурных неонацистов и шутят об абсурдных планах нападения на журналиста.
Никто не возвращается, OBI не имеет отношения к открытию магазинов.
Вот только это уже другое юрлицо по факту.
какое? Интересно, что будет с поставками (хотя там наверное много местного производства)
Пока не знаю. Но в начале апреля была информация что головной офис ищет возможность относительно чисто избавиться от российских активов. Российский против закрытия. Так что по факту это не та компания что была раньше. Но ватникам, не посвященным в юридические тонкости можно сказать что "вернулись".
(хотя там наверное много местного производства)
Садовый Рай (главная фишка OBI) – почти весь импортный. Так что "много" – да.
как обычно "это не мы вам должны а прошлое ООО хотите работать дальше - забывайте про долги хе хе хе "
Гипермаркеты товаров для дачи OBI снова откроются в России, сообщила РБК пресс-служба российского подразделения.
«В среду, 27 апреля, вновь откроет двери для покупателей московский магазин ОБИ Ходынское Поле, а до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети», — сообщили в компании.
ненавязчиво переименовались в ОБИ, но граждане не заметят, можно им сказать что "вернулись"
Я правильно понял, что это какие-то бандиты, которые "национализировали" магазы? А как товар будут возить?
Неправильно
А какой найдут товар, такой и будут продавать :)
В Леруа до сих пор куча товаров, если что
Всё так.
В дальнейшем бизнес перейдёт российскому инвестору, который, возможно, постепенно откажется от немецкого товарного знака.
В конце марта начальник ИТ-отдела OBI Дмитрий Мамонтов сообщил в Telegram-канале, что команда восстановила работу ключевых систем и установила альтернативное ПО.
То есть, до официального разрешения головного офиса они ломанули свою же систему и продолжили продажу товаров. Любошиц здесь скорее на замене сидит, пока продают активы и ищут того, кто будет оплачивать расходы за продолжающуюся сейчас аренду. Ассортимент, вероятнее всего, будут менять на дешевый за неимением другого качества материалов
Так же или никак. Это не Икея с собственными уникальными товарами, а обычный гипер. Будет жопа с логистикой импорта, который наверняка был завязан на глобальный ОБИ, но у них и локального довольно много.
Отжали получается?
«глубоко обеспокоена трагическим развитием и последствиями» событий на Украине. OBI заявила, что у неё «нет другого выхода, кроме как прекратить вести бизнес в России».
Лицемерно переобулись? Или национализировали?
Вроде казахи хотели национализировать.
Популистические заголовки -) немцы же писали, что они ни при чем.
россия покорно поймёт и простит?
Зато оби еще долго будет свой хуй от слюней отмывать!
канешн, там же рассада
https://youtu.be/qThG8GmZtpc
В каментаз уныние и грустные лица