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OBI заявила о возобновлении работы в России менее чем через два месяца после приостановки Статьи редакции

Когда запустится интернет-магазин, пока неизвестно.

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Сеть OBI возобновит работу в России всех гипермаркетов до конца майских праздников. Об этом сообщают ТАСС и РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Первым откроется гипермаркет на Ходынском поле в Москве 27 апреля. Магазины будут возобновлять работу поэтапно: к 1 мая должны вернуться к привычному режиму магазины в Москве и Санкт-Петербурге, затем — в регионах. До 11 мая возобновят свою деятельность все 27 гипермаркетов OBI.

О сроках запуска интернет-магазина сообщат позднее.

OBI ушла из России 8 марта. В заявлении компании говорилось, что она «глубоко обеспокоена трагическим развитием и последствиями» событий на Украине. OBI заявила, что у неё «нет другого выхода, кроме как прекратить вести бизнес в России».

12 апреля OBI сообщила, что передаст российский бизнес в доверительное управление Борису Любошицу, который был доверительным управляющим в Natura Siberica после смерти основателя Андрея Трубникова. В дальнейшем бизнес должен был перейти российскому инвестору, который, возможно, постепенно откажется от немецкого товарного знака.

Торговая сеть начала работать в России в 2003 году. В стране у неё 27 гипермаркетов, где работают около 4,9 тысяч сотрудников. Это примерно одна десятая общей численности персонала компании в мире. Всего у OBI есть 670 филиалов в 11 странах.

#новости #чтотеперь

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24 комментария
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Николай Щорс

Никто не возвращается, OBI не имеет отношения к открытию магазинов.

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JilaNis

Вот только это уже другое юрлицо по факту.

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K P

какое? Интересно, что будет с поставками (хотя там наверное много местного производства)

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JilaNis

Пока не знаю. Но в начале апреля была информация что головной офис ищет возможность относительно чисто избавиться от российских активов. Российский против закрытия. Так что по факту это не та компания что была раньше. Но ватникам, не посвященным в юридические тонкости можно сказать что "вернулись".

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muiren

(хотя там наверное много местного производства)
 Садовый Рай (главная фишка OBI) – почти весь импортный. Так что "много" – да.

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Trade Scum

как обычно "это не мы вам должны а прошлое ООО хотите работать дальше - забывайте про долги хе хе хе "

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ДЕДос Атака

Гипермаркеты товаров для дачи OBI снова откроются в России, сообщила РБК пресс-служба российского подразделения.

«В среду, 27 апреля, вновь откроет двери для покупателей московский магазин ОБИ Ходынское Поле, а до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети», — сообщили в компании.

ненавязчиво переименовались в ОБИ, но граждане не заметят, можно им сказать что "вернулись"

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Праздничный месяц
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Александр Доев

Я правильно понял, что это какие-то бандиты, которые "национализировали" магазы? А как товар будут возить?

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Максим Иванов

Неправильно

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Праздничный месяц

А какой найдут товар, такой и будут продавать :)

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Zerobias

В Леруа до сих пор куча товаров, если что

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Lee

Всё так.

В дальнейшем бизнес перейдёт российскому инвестору, который, возможно, постепенно откажется от немецкого товарного знака.
 В конце марта начальник ИТ-отдела OBI Дмитрий Мамонтов сообщил в Telegram-канале, что команда восстановила работу ключевых систем и установила альтернативное ПО.
 То есть, до официального разрешения головного офиса они ломанули свою же систему и продолжили продажу товаров. Любошиц здесь скорее на замене сидит, пока продают активы и ищут того, кто будет оплачивать расходы за продолжающуюся сейчас аренду. Ассортимент, вероятнее всего, будут менять на дешевый за неимением другого качества материалов

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ctqwa

Так же или никак. Это не Икея с собственными уникальными товарами, а обычный гипер. Будет жопа с логистикой импорта, который наверняка был завязан на глобальный ОБИ, но у них и локального довольно много.

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Санитарный кавалер

Отжали получается?

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Дмитрий Царь

«глубоко обеспокоена трагическим развитием и последствиями» событий на Украине. OBI заявила, что у неё «нет другого выхода, кроме как прекратить вести бизнес в России».
Лицемерно переобулись? Или национализировали?

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Густой рак

Вроде казахи хотели национализировать.

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Diablo

Популистические заголовки -) немцы же писали, что они ни при чем.

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Бешеные бабки

россия покорно поймёт и простит?

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Dan

Зато оби еще долго будет свой хуй от слюней отмывать!

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Гаэль

канешн, там же рассада

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Поридж из Порижа
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Отображаемое имя

https://youtu.be/qThG8GmZtpc

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Тбилисский сверчок

В каментаз уныние и грустные лица

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