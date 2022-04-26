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Суд впервые оштрафовал Wikimedia на три миллиона рублей за неудаление статей с «фейками» о ситуации на Украине Статьи редакции

Штраф назначили из-за семи статей в «Википедии».

Суд в Москве обязал Wikimedia Foundation — владельца и оператора «Википедии» — выплатить три миллиона рублей штрафа из-за неудаления «недостоверной информации». Поводом стали семь статей о военных действиях на Украине, передаёт корреспондент ТАСС.

1 марта пригрозил русскоязычной «Википедии» блокировкой из-за статьи о конфликте с Украиной. Материал с заголовком о «вторжении» содержал информацию о жертвах и «необходимости снятия» денег со счетов в банках, указал регулятор. 5 апреля Роскомнадзор потребовал удалить из «Википедии» пять статей об Украине из-за закона «о фейках» в отношении действий российской армии. В списке материалов — «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче».

Дополнено. Корреспондент ТАСС передаёт, что суд оштрафовал Wikimedia ещё на два миллиона рублей за неудаление «запрещённого контента». Включая информацию об изготовлении пороха, отмечает РИА «Новости».

#новости #википедия #суды #штрафы

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19 комментариев
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Гражданский микроскоп

Wikimedia Foundation be like

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Уральский пришелец
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Зеленый фонарь

Когда эти придурошни начнут опровергать эти фейки с доказательствами? Заебали долбоёбы

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Санитарный кавалер
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Зеленый фонарь

в таком случае ответ от вики должен быть "да пошли вы на хуй"

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Явный супер_стар

Разве это не так???????
 Сука, орнул))))))

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Не палимося

Приятно, когда задоначенное бабло wiki помогает подрывать анусы в РФ 🥰

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aliftin

Пизда тебе, Википедия ебаная.

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Джан Омлет

Даже не знаю, воспринять ли сейчас этот комментарий всерьёз

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Zerobias

Википедия будет заблокирована, разве есть какие-то предпосылки к обратному?

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Я всё ещё хочу жить

Википедии надо просто заблокировать эти страницы для ip этой страны с редиректом на статью о ВПН, или о настройке ВПН :)

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Бара Бан

То есть сделать ровно то, что хочет Роскомнадзор? Ну, и будто это спасло тот же Лурк. Как только начинаешь торговаться с террористами или идти на уступки — ты проиграл, и дальше от них будет только больше и больше угроз.

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Спичрайтер Трампа

Ну вот выдали они новость и что дальше ? Неужели на 100% уверены, что весь пипл это схавает и сразу будет праздновать победу ? Вынести решение это одно, получить в бюджет деньги это совсем другое. Почему бы сразу не объявить Луну росс территорией. Ну как это опровергнешь ? Да и подтвердить непросто. Уррра , победа !!!

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asdasd asd совсем не против

Ну как-то же они получали пожертвования из рф. Значит счета в банках есть какие-то

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Спичрайтер Трампа

https://donate.wikimedia.org/wiki/Ways_to_Give

Сомневаюсь, что в россии.

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asdasd asd совсем не против

Ну может и нет. Банковские переводы могут отменить глядишь и накопится лям

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Револьвер
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Noname nonamer

Привет, Роскомпозор а про ад тоже фейк ? Если вы так долго ничего не говорили буду считать что правда. Депортируйте что ли чертей уж обратно.

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Школьный украинец

А как они заплатят, если больше десяти тыщ нельзя?

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Ivan-88k
Сверхкреативное граффити

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