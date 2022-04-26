Суд в Москве обязал Wikimedia Foundation — владельца и оператора «Википедии» — выплатить три миллиона рублей штрафа из-за неудаления «недостоверной информации». Поводом стали семь статей о военных действиях на Украине, передаёт корреспондент ТАСС.

1 марта пригрозил русскоязычной «Википедии» блокировкой из-за статьи о конфликте с Украиной. Материал с заголовком о «вторжении» содержал информацию о жертвах и «необходимости снятия» денег со счетов в банках, указал регулятор. 5 апреля Роскомнадзор потребовал удалить из «Википедии» пять статей об Украине из-за закона «о фейках» в отношении действий российской армии. В списке материалов — «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче».