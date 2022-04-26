Суд впервые оштрафовал Wikimedia на три миллиона рублей за неудаление статей с «фейками» о ситуации на Украине Статьи редакции
Штраф назначили из-за семи статей в «Википедии».
Суд в Москве обязал Wikimedia Foundation — владельца и оператора «Википедии» — выплатить три миллиона рублей штрафа из-за неудаления «недостоверной информации». Поводом стали семь статей о военных действиях на Украине, передаёт корреспондент ТАСС.
1 марта пригрозил русскоязычной «Википедии» блокировкой из-за статьи о конфликте с Украиной. Материал с заголовком о «вторжении» содержал информацию о жертвах и «необходимости снятия» денег со счетов в банках, указал регулятор. 5 апреля Роскомнадзор потребовал удалить из «Википедии» пять статей об Украине из-за закона «о фейках» в отношении действий российской армии. В списке материалов — «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче».
Дополнено. Корреспондент ТАСС передаёт, что суд оштрафовал Wikimedia ещё на два миллиона рублей за неудаление «запрещённого контента». Включая информацию об изготовлении пороха, отмечает РИА «Новости».
Пауки вида Philoponella prominens отпрыгивают от самки со скоростью почти 90 сантиметров в секунду.
Детям, предположительно, было пять и шесть лет.
Пока одни всерьёз собирают несостыковки, другие обсуждают карикатурных неонацистов и шутят об абсурдных планах нападения на журналиста.
This is fine.
Wikimedia Foundation be like
Когда эти придурошни начнут опровергать эти фейки с доказательствами? Заебали долбоёбы
в таком случае ответ от вики должен быть "да пошли вы на хуй"
Разве это не так???????
Сука, орнул))))))
Приятно, когда задоначенное бабло wiki помогает подрывать анусы в РФ 🥰
Пизда тебе, Википедия ебаная.
Даже не знаю, воспринять ли сейчас этот комментарий всерьёз
Википедия будет заблокирована, разве есть какие-то предпосылки к обратному?
Википедии надо просто заблокировать эти страницы для ip этой страны с редиректом на статью о ВПН, или о настройке ВПН :)
То есть сделать ровно то, что хочет Роскомнадзор? Ну, и будто это спасло тот же Лурк. Как только начинаешь торговаться с террористами или идти на уступки — ты проиграл, и дальше от них будет только больше и больше угроз.
Ну вот выдали они новость и что дальше ? Неужели на 100% уверены, что весь пипл это схавает и сразу будет праздновать победу ? Вынести решение это одно, получить в бюджет деньги это совсем другое. Почему бы сразу не объявить Луну росс территорией. Ну как это опровергнешь ? Да и подтвердить непросто. Уррра , победа !!!
Ну как-то же они получали пожертвования из рф. Значит счета в банках есть какие-то
https://donate.wikimedia.org/wiki/Ways_to_Give
Сомневаюсь, что в россии.
Ну может и нет. Банковские переводы могут отменить глядишь и накопится лям
Привет, Роскомпозор а про ад тоже фейк ? Если вы так долго ничего не говорили буду считать что правда. Депортируйте что ли чертей уж обратно.
А как они заплатят, если больше десяти тыщ нельзя?