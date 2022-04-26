Курьеры Delivery Club в Москве жалуются на снижение оплаты и устраивают забастовки. У лидера профсоюза прошли обыски Статьи редакции
Протестующие курьеры говорят, что заработок за день упал с трёх до двух тысяч рублей. В компании отрицают забастовки, а изменения в схеме оплаты объясняют приостановкой работы сетей фастфуда.
Первые сообщения о забастовках в Москве появились 22 апреля — на следующий день после изменений условий оплаты, из-за чего курьеры жаловались на падение доходов на 20%. Сотрудники говорили об «обилии свободных слотов» в расписаниях, а курьеры столичного района Царицыно записали видеообращение к руководству Delivery Club с требованием вернуть старый тариф.
25 апреля на забастовку к офису Delivery Club вышло 30 курьеров, сообщили в группе профсоюза «Курьер» во «ВКонтакте». По данным администраторов сообщества, вышедших на акцию начали задерживать.
Представитель пресс-службы Delivery Club в разговоре с TJ отметил, что никаких массовых забастовок в компании не заметили.
Курьеры жалуются на падение доходов, в компании говорят, что они наоборот смогут зарабатывать больше
До изменений пеший курьер получал 120 рублей за заказ и доплату в 40 рублей за расстояние в два и более километров до ресторана, а также по 20 рублей за каждый километр до клиента. Сейчас же плата за заказ сократилась до 90 рублей. Как отметили в профсоюзе «Курьер», в некоторых, «крайне редких случаях» новая схема позволяет заработать больше, но наиболее важная и надёжная часть заработка сократилась, что и возмутило курьеров.
В пресс-службе Delivery Club TJ сообщили, что тариф для курьеров не уменьшался, но была изменена его структура. Прежний состоял из двух частей: оплата за доставку заказа и за пройденное расстояние до клиента. Новый тариф включает в себя три части: оплата за пройденное расстояние до ресторана, оплата за доставку заказа и за пройденное расстояние до клиента.
По словам представителя компании, изменение тарифа требовалась для того, чтобы оплата труда курьеров учитывала оба плеча доставки и была более справедливой в новых реалиях. Подразумевается, что курьеры будут больше зарабатывать при доставке на большие расстояния, которые теперь «будут доминировать в общей массе заказов».
Однако курьеры жалуются, что это не первая попытка агрегатора сократить выплаты: до этого автокурьеров якобы начали «принудительно» переводить в статус велокурьеров, снимая с них доплату за километраж. В Москве это привело к резкому падению дохода — в среднем на тысячу рублей в день.
У лидера профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева прошли обыски и его задержали. В профсоюзе считают, что причина в его поддержке забастовки курьеров
25 апреля, параллельно с сообщениями о забастовках курьеров, стало известно об обысках в квартире лидера независимого профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева в рамках уголовного дела по статье 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении правил проведения митингов. У него изъяли технику, а после обыска задержали и доставили в Следственный комитет для допроса.
В профсоюзе считают, что поводом для задержания Украинцева послужила его поддержка забастовки курьеров Delivery Club в Москве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на окружение активиста, формальным поводом для задержания Украинцева стала организация проведения незаконного митинга таксистов в подмосковном Сергиево-Посаде в конце 2021 года.
Кирилл Украинцев ранее несколько раз привлекался за административные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия»). Московские суды назначали ему административные штрафы в размере от 20 до 30 тысяч рублей и административные аресты от 5 до 10 суток.
Сейчас Украинцева привлекают по статье, которую неформально называют «дадинской» — по фамилии активиста Ильдара Дадина, которого задержали на митинге в поддержку Алексея и Олега Навальных в 2015 году. Суд отправил его под административный арест на 15 суток, а затем Басманный суд переквалифицировал дело по уголовной статье 212.1. Дадин был приговорен к трём годам колонии общего режима, после обжалования срок сократили до двух с половиной лет. В 2017 году приговор активисту отменил Президиум Верховного суда.
Дозвониться до адвоката Украинцева TJ не удалось.
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У лидера профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева прошли обыски и его задержали. В профсоюзе считают, что причина в его поддержке забастовки курьеров
С такой фамилией даже причину искать не надо
Вот-вот, я о том же. Сроки за педофилию Жалобе, обыски у Украинцева
Шутки шутками, но подругу знакомой, которая более 10 лет тому назад вышла за россиянина и сразу получила российский паспорт, уволили с государственной работы 23 февраля. После того она месяц безуспешно пыталась устроится на схожую должность в других гос. учреждениях. Каждый раз отказывали, пока одна кадровичка прямо ей не сказала: "Девушка, вы видели какое место рождения указано в вашем паспорте? Можете не пытаться, в гос. учреждение вас больше никто не возьмет". Но по нац. признаку дискредитируют в Украине, там фашисты! Хотя, ничего нового, точно также в 2008 году отовсюду поперли носителей грузинских фамилий.
На него сейчас нападение на Соловьева запишут
опять подстава от Украинцев!
Да нет, что ты. Это метаирония такая. Читай между строк, как ты читал фразу Тинькова о том, чтобы сделать Путина царем. Это прикол такой. Ржака. Гы гы гы.
Я Вячеслав Украинцев, можно просто - Слава Украине
фамилия по матери "Бандера"
Слава Украинцам!
Курьеры жалуются на падение доходов, в компании говорят, что они наоборот смогут зарабатывать больше
"Они" это про руководство компании.
Я думаю все эти доставки убыточные, а в текущих реалиях они ещё больше в минус уходят
Лол что? С такими дикими комиссиями для ресторанов я в этом мягко говоря сомневаюсь. Или ты думал что за доставку полностью клиент платит?
Они по-моему больше для ресторанов убыточны, чем для агрегаторов
Я думаю все эти доставки убыточные
Яндекс, Деливери, слышали? Мы тут считаем что вы все убыточные. Закрывайтесь нахуй.
они больше нацелены на охват, чтобы можно было отслеживать поведение пользователя и более точно предлагать рекламу, к примеру только по доставке можно получить ФИО,телефон,имейл, средний доход, гастрономические предпочтения, адреса проживания ну и еще разных косвенных данных. А это все уже будет плюсом для яндекса который продает рекламу, и можно будет заработать на продаже рекламы и этих данных.
И сколько ещё подобных бизнесов тянули убыточных и которые сейчас придётся закрывать, жуть.
Оконуть его в сычуанський соус гадину
А что случилось-то? Почему доходы упали?
Учёные не знают. Какая-то аномалия
Це небагато, але це гарна пососямба.
В любом случае, слова навроде "профсоюз", "самоорганизация", ("местное) самоуправление" как бритвой по ушам режима "вертикалей и централизаций".
Тоже хотел сказать, но ты опередил :)
Да, именно. Так же, как организатора независимого профсоюза медработников, "Альянса врачей" (вроде, её Васильева звали), преследовали и пресовали, пока она и её профсоюз не пропали совсем из СМИ.
Поясните за забастовки и профсоюзы. Можно ли просто всей толпой отказаться работать и сидеть дома, послать руководству ультиматум на почту и ждать, пока не повысят зарплату без всяких митингов?
Только если у тебя есть Onlyfans с которого дополнительно получаешь $ пока не работае… ой, ах даа
Можно, но толку от забастовки, что домашней, что уличной не будет. Спрос на кафе и прочее будет падать, т к у людей меньше денег, а количество курьеров расти т к сокращения, а курьер - это работа с низкой точкой входа. Так что платить им будут в любом случае меньше.
Только сомнительно, что профсоюз. Тут ассоциация должна быть, так как курьеры не являются наёмными работниками. Они все работают на самих себя.
Ну и забастовка исполнителей - странная вещь. Есть договор: либо работаешь, либо нет.
Нет. Этот профсоюз - небольшая группа людей из тысяч курьеров, многим из которых нужны деньги здесь и сейчас.
Предлагаю курьерам новый символ протеста
Мож еще таксистов послушаем, что им не нравится, или грузчиков?
Лучше их чем местных плакс с расшатанной нервной системой
Й оце усе за 15 рублів?
Ну ти зрозумів напрямок.
При любом раскладе учиняют обыски. Что они хотят найти у курьера дома? Книгу "майн кампф деливери эдишн"? Что это за рычаг воздействия - навести бардак дома у неугодных?
Ну цены повысились. Для баланса надо было что-то понизить.
количество курьеров на слотах соответствует плановому
Учатся у лучших
Почалось?
Какое-то прям образцовое "а что случилось".
Когда ждать специальной военной операции Кыргызстана на территории РФ?
школьный портфель лихачева все тяжелее и тяжелее
Голодомор элиты
Я ток не пойму, им че не дают чаевых за быструю доставку там, за какие то разговоры о заказе или еще за что нибудь?
Солдаты в 1917-м, курьеры в 2022-м.
Красная угроза вернулась
кек