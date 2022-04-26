Протестующие курьеры говорят, что заработок за день упал с трёх до двух тысяч рублей. В компании отрицают забастовки, а изменения в схеме оплаты объясняют приостановкой работы сетей фастфуда.

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Первые сообщения о забастовках в Москве появились 22 апреля — на следующий день после изменений условий оплаты, из-за чего курьеры жаловались на падение доходов на 20%. Сотрудники говорили об «обилии свободных слотов» в расписаниях, а курьеры столичного района Царицыно записали видеообращение к руководству Delivery Club с требованием вернуть старый тариф.

25 апреля на забастовку к офису Delivery Club вышло 30 курьеров, сообщили в группе профсоюза «Курьер» во «ВКонтакте». По данным администраторов сообщества, вышедших на акцию начали задерживать.

Представитель пресс-службы Delivery Club в разговоре с TJ отметил, что никаких массовых забастовок в компании не заметили.

Информация о забастовке не соответствует действительности. Мы ежедневно работаем в штатном режиме, количество курьеров на слотах соответствует плановому. Все выходящие на слоты курьеры доступны и доставляют заказы как обычно. пресс-служба Delivery Club

Курьеры жалуются на падение доходов, в компании говорят, что они наоборот смогут зарабатывать больше

До изменений пеший курьер получал 120 рублей за заказ и доплату в 40 рублей за расстояние в два и более километров до ресторана, а также по 20 рублей за каждый километр до клиента. Сейчас же плата за заказ сократилась до 90 рублей. Как отметили в профсоюзе «Курьер», в некоторых, «крайне редких случаях» новая схема позволяет заработать больше, но наиболее важная и надёжная часть заработка сократилась, что и возмутило курьеров.

Раньше за два километра платили 40 рублей + 120 за заказ + 40 рублей за 2 километра, итого [получалось] 200 рублей. А теперь за то же расстояние заплатят 170 рублей, и это по их [Delivery Club] примеру якобы выгодней. Я уж молчу если курьер будет рядом с кафе или рестораном. курьер Delivery Club

В пресс-службе Delivery Club TJ сообщили, что тариф для курьеров не уменьшался, но была изменена его структура. Прежний состоял из двух частей: оплата за доставку заказа и за пройденное расстояние до клиента. Новый тариф включает в себя три части: оплата за пройденное расстояние до ресторана, оплата за доставку заказа и за пройденное расстояние до клиента.

Это связано с мерами, которые мы предпринимаем для минимизации негативного эффекта приостановки работы сетей быстрого питания на курьеров. Мы развиваем направление доставки продуктов питания и B2B логистику, также мы расширили зоны доставки вокруг части ресторанов, чтобы они были доступны большему количеству пользователей — все это позволит увеличить количество заказов, доступных курьерам. пресс-служба Delivery Club

По словам представителя компании, изменение тарифа требовалась для того, чтобы оплата труда курьеров учитывала оба плеча доставки и была более справедливой в новых реалиях. Подразумевается, что курьеры будут больше зарабатывать при доставке на большие расстояния, которые теперь «будут доминировать в общей массе заказов».

Однако курьеры жалуются, что это не первая попытка агрегатора сократить выплаты: до этого автокурьеров якобы начали «принудительно» переводить в статус велокурьеров, снимая с них доплату за километраж. В Москве это привело к резкому падению дохода — в среднем на тысячу рублей в день.

У лидера профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева прошли обыски и его задержали. В профсоюзе считают, что причина в его поддержке забастовки курьеров

25 апреля, параллельно с сообщениями о забастовках курьеров, стало известно об обысках в квартире лидера независимого профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева в рамках уголовного дела по статье 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении правил проведения митингов. У него изъяли технику, а после обыска задержали и доставили в Следственный комитет для допроса.

В профсоюзе считают, что поводом для задержания Украинцева послужила его поддержка забастовки курьеров Delivery Club в Москве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на окружение активиста, формальным поводом для задержания Украинцева стала организация проведения незаконного митинга таксистов в подмосковном Сергиево-Посаде в конце 2021 года.

Кирилл Украинцев ранее несколько раз привлекался за административные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия»). Московские суды назначали ему административные штрафы в размере от 20 до 30 тысяч рублей и административные аресты от 5 до 10 суток.

Сейчас Украинцева привлекают по статье, которую неформально называют «дадинской» — по фамилии активиста Ильдара Дадина, которого задержали на митинге в поддержку Алексея и Олега Навальных в 2015 году. Суд отправил его под административный арест на 15 суток, а затем Басманный суд переквалифицировал дело по уголовной статье 212.1. Дадин был приговорен к трём годам колонии общего режима, после обжалования срок сократили до двух с половиной лет. В 2017 году приговор активисту отменил Президиум Верховного суда.