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Курьеры Delivery Club в Москве жалуются на снижение оплаты и устраивают забастовки. У лидера профсоюза прошли обыски Статьи редакции

Протестующие курьеры говорят, что заработок за день упал с трёх до двух тысяч рублей. В компании отрицают забастовки, а изменения в схеме оплаты объясняют приостановкой работы сетей фастфуда.

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Профсоюз «Курьер»

Первые сообщения о забастовках в Москве появились 22 апреля — на следующий день после изменений условий оплаты, из-за чего курьеры жаловались на падение доходов на 20%. Сотрудники говорили об «обилии свободных слотов» в расписаниях, а курьеры столичного района Царицыно записали видеообращение к руководству Delivery Club с требованием вернуть старый тариф.

25 апреля на забастовку к офису Delivery Club вышло 30 курьеров, сообщили в группе профсоюза «Курьер» во «ВКонтакте». По данным администраторов сообщества, вышедших на акцию начали задерживать.

Представитель пресс-службы Delivery Club в разговоре с TJ отметил, что никаких массовых забастовок в компании не заметили.

Информация о забастовке не соответствует действительности. Мы ежедневно работаем в штатном режиме, количество курьеров на слотах соответствует плановому. Все выходящие на слоты курьеры доступны и доставляют заказы как обычно.

пресс-служба Delivery Club

Курьеры жалуются на падение доходов, в компании говорят, что они наоборот смогут зарабатывать больше

До изменений пеший курьер получал 120 рублей за заказ и доплату в 40 рублей за расстояние в два и более километров до ресторана, а также по 20 рублей за каждый километр до клиента. Сейчас же плата за заказ сократилась до 90 рублей. Как отметили в профсоюзе «Курьер», в некоторых, «крайне редких случаях» новая схема позволяет заработать больше, но наиболее важная и надёжная часть заработка сократилась, что и возмутило курьеров.

Раньше за два километра платили 40 рублей + 120 за заказ + 40 рублей за 2 километра, итого [получалось] 200 рублей. А теперь за то же расстояние заплатят 170 рублей, и это по их [Delivery Club] примеру якобы выгодней. Я уж молчу если курьер будет рядом с кафе или рестораном.

курьер Delivery Club

В пресс-службе Delivery Club TJ сообщили, что тариф для курьеров не уменьшался, но была изменена его структура. Прежний состоял из двух частей: оплата за доставку заказа и за пройденное расстояние до клиента. Новый тариф включает в себя три части: оплата за пройденное расстояние до ресторана, оплата за доставку заказа и за пройденное расстояние до клиента.

Это связано с мерами, которые мы предпринимаем для минимизации негативного эффекта приостановки работы сетей быстрого питания на курьеров. Мы развиваем направление доставки продуктов питания и B2B логистику, также мы расширили зоны доставки вокруг части ресторанов, чтобы они были доступны большему количеству пользователей — все это позволит увеличить количество заказов, доступных курьерам.

пресс-служба Delivery Club

По словам представителя компании, изменение тарифа требовалась для того, чтобы оплата труда курьеров учитывала оба плеча доставки и была более справедливой в новых реалиях. Подразумевается, что курьеры будут больше зарабатывать при доставке на большие расстояния, которые теперь «будут доминировать в общей массе заказов».

Однако курьеры жалуются, что это не первая попытка агрегатора сократить выплаты: до этого автокурьеров якобы начали «принудительно» переводить в статус велокурьеров, снимая с них доплату за километраж. В Москве это привело к резкому падению дохода — в среднем на тысячу рублей в день.

У лидера профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева прошли обыски и его задержали. В профсоюзе считают, что причина в его поддержке забастовки курьеров

25 апреля, параллельно с сообщениями о забастовках курьеров, стало известно об обысках в квартире лидера независимого профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева в рамках уголовного дела по статье 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении правил проведения митингов. У него изъяли технику, а после обыска задержали и доставили в Следственный комитет для допроса.

В профсоюзе считают, что поводом для задержания Украинцева послужила его поддержка забастовки курьеров Delivery Club в Москве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на окружение активиста, формальным поводом для задержания Украинцева стала организация проведения незаконного митинга таксистов в подмосковном Сергиево-Посаде в конце 2021 года.

Кирилл Украинцев ранее несколько раз привлекался за административные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия»). Московские суды назначали ему административные штрафы в размере от 20 до 30 тысяч рублей и административные аресты от 5 до 10 суток.

Сейчас Украинцева привлекают по статье, которую неформально называют «дадинской» — по фамилии активиста Ильдара Дадина, которого задержали на митинге в поддержку Алексея и Олега Навальных в 2015 году. Суд отправил его под административный арест на 15 суток, а затем Басманный суд переквалифицировал дело по уголовной статье 212.1. Дадин был приговорен к трём годам колонии общего режима, после обжалования срок сократили до двух с половиной лет. В 2017 году приговор активисту отменил Президиум Верховного суда.

Дозвониться до адвоката Украинцева TJ не удалось.

#новости #deliveryclub #забастовки

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75 комментариев
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Санитарный кавалер

У лидера профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева прошли обыски и его задержали. В профсоюзе считают, что причина в его поддержке забастовки курьеров
 С такой фамилией даже причину искать не надо

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Игорь Херник

Вот-вот, я о том же. Сроки за педофилию Жалобе, обыски у Украинцева

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3 комментария
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Afanasiy Nezabudko

Шутки шутками, но подругу знакомой, которая более 10 лет тому назад вышла за россиянина и сразу получила российский паспорт, уволили с государственной работы 23 февраля. После того она месяц безуспешно пыталась устроится на схожую должность в других гос. учреждениях. Каждый раз отказывали, пока одна кадровичка прямо ей не сказала: "Девушка, вы видели какое место рождения указано в вашем паспорте? Можете не пытаться, в гос. учреждение вас больше никто не возьмет". Но по нац. признаку дискредитируют в Украине, там фашисты! Хотя, ничего нового, точно также в 2008 году отовсюду поперли носителей грузинских фамилий.

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3 комментария
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Руденко Сергей против войны

На него сейчас нападение на Соловьева запишут

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испанский смех

опять подстава от Украинцев!

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Vas Tupovets

Да нет, что ты. Это метаирония такая. Читай между строк, как ты читал фразу Тинькова о том, чтобы сделать Путина царем. Это прикол такой. Ржака. Гы гы гы.

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5 комментариев
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Игорь Херник

Я Вячеслав Украинцев, можно просто - Слава Украине

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Санитарный кавалер

фамилия по матери "Бандера"

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7 комментариев
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Afanasiy Nezabudko

Слава Украинцам!

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Уральский пришелец

Курьеры жалуются на падение доходов, в компании говорят, что они наоборот смогут зарабатывать больше
 "Они" это про руководство компании.

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Закомплексованная Душа

Я думаю все эти доставки убыточные, а в текущих реалиях они ещё больше в минус уходят

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Огненный Валера

Лол что? С такими дикими комиссиями для ресторанов я в этом мягко говоря сомневаюсь. Или ты думал что за доставку полностью клиент платит?

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7 комментариев
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Daffy Duck

Они по-моему больше для ресторанов убыточны, чем для агрегаторов

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2 комментария
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Gedevan

Я думаю все эти доставки убыточные
 Яндекс, Деливери, слышали? Мы тут считаем что вы все убыточные. Закрывайтесь нахуй.

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3 комментария
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horus

они больше нацелены на охват, чтобы можно было отслеживать поведение пользователя и более точно предлагать рекламу, к примеру только по доставке можно получить ФИО,телефон,имейл, средний доход, гастрономические предпочтения, адреса проживания ну и еще разных косвенных данных. А это все уже будет плюсом для яндекса который продает рекламу, и можно будет заработать на продаже рекламы и этих данных.

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3 комментария
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Савелий

И сколько ещё подобных бизнесов тянули убыточных и которые сейчас придётся закрывать, жуть.

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Медленный Орзэмэс

Оконуть его в сычуанський соус гадину

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Yggdrasil

А что случилось-то? Почему доходы упали?

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Andrew I.

Учёные не знают. Какая-то аномалия

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Ukrainian

Це небагато, але це гарна пососямба.

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Paul Filatov

В любом случае, слова навроде "профсоюз", "самоорганизация", ("местное) самоуправление" как бритвой по ушам режима "вертикалей и централизаций".

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Iliâ V. Olar'

Тоже хотел сказать, но ты опередил :)

Да, именно. Так же, как организатора независимого профсоюза медработников, "Альянса врачей" (вроде, её Васильева звали), преследовали и пресовали, пока она и её профсоюз не пропали совсем из СМИ.

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Лесной ключ

Поясните за забастовки и профсоюзы. Можно ли просто всей толпой отказаться работать и сидеть дома, послать руководству ультиматум на почту и ждать, пока не повысят зарплату без всяких митингов?

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H8isGR8

Только если у тебя есть Onlyfans с которого дополнительно получаешь $ пока не работае… ой, ах даа

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1 комментарий
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Михаил Желтухин

Можно, но толку от забастовки, что домашней, что уличной не будет. Спрос на кафе и прочее будет падать, т к у людей меньше денег, а количество курьеров расти т к сокращения, а курьер - это работа с низкой точкой входа. Так что платить им будут в любом случае меньше.

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Sergei Timofeyev

Только сомнительно, что профсоюз. Тут ассоциация должна быть, так как курьеры не являются наёмными работниками. Они все работают на самих себя.

Ну и забастовка исполнителей - странная вещь. Есть договор: либо работаешь, либо нет.

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Александр Дворовой

Нет. Этот профсоюз - небольшая группа людей из тысяч курьеров, многим из которых нужны деньги здесь и сейчас.

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Реня комментатор

Предлагаю курьерам новый символ протеста

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Драгоценный завод

Мож еще таксистов послушаем, что им не нравится, или грузчиков?

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Огненный Валера

Лучше их чем местных плакс с расшатанной нервной системой

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Alexandr Korzhenko

Й оце усе за 15 рублів?
Ну ти зрозумів напрямок.

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Кирилл Садыков

При любом раскладе учиняют обыски. Что они хотят найти у курьера дома? Книгу "майн кампф деливери эдишн"? Что это за рычаг воздействия - навести бардак дома у неугодных?

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FireGrim

Ну цены повысились. Для баланса надо было что-то понизить.

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Аркадий Гайдаржи

количество курьеров на слотах соответствует плановому
 Учатся у лучших

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Русский Мирный Корабль

Почалось?

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aliftin

Какое-то прям образцовое "а что случилось".

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Предварительный ключ

Когда ждать специальной военной операции Кыргызстана на территории РФ?

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Exorcist

школьный портфель лихачева все тяжелее и тяжелее

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Дід Василь Петрович

Голодомор элиты

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ЛуниТюнс

Я ток не пойму, им че не дают чаевых за быструю доставку там, за какие то разговоры о заказе или еще за что нибудь?

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Andrew I.

Солдаты в 1917-м, курьеры в 2022-м.
Красная угроза вернулась

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чипизадница

кек

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