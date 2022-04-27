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Visa оценила убыток от ухода из России в $35 млн, траты на поддержку российских и украинских сотрудников — $25 млн Статьи редакции

При этом общая чистая прибыль компании за квартал выросла на 21%.

  • Затраты компании после ухода из России составили 60 миллионов долларов, указано в отчёте Visa за первый квартал 2022 года.
  • «В течение трёх и шести месяцев, закончившихся 31 марта 2022 года, мы зафиксировали убыток в виде общих и административных расходов в 35 миллионов долларов из-за деконсолидации нашей российской дочерней компании», — пишет компания. Вторая часть расходов ушла на поддержку сотрудников в России и на Украине.
  • Выручка от российского бизнеса за 2021 год и первый квартал 2022 года составила 4% от общей. Выручка за квартал выросла на 25%, до 7,2 миллиардов долларов. Чистая прибыль за квартал выросла на 21%, до 3,6 миллиардов долларов.
  • Visa и Mastercard приостановили работу в стране 10 марта. Карты, выпущенные российскими банками на работают за границей, а иностранных банков — не работают в России. Платежи внутри страны обрабатывает оператор карт «Мир» «Национальная система платежных карт».

#новости #visa

1835 просмотров
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42 комментария
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Пятая Бензоколонна

Мы огромный рынок, они пожалеют, душат сами себя, ещё будут проситься обратно!!11

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IaroslavTuch

А разговоров то было))

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Gamer Altz

Я уже который год слежу за комментами россиян, которые касаются ухода какой-то конторы.

Как только появляется слух про уход, они твердят, что та никуда не уйдёт, ибо такой огромный рынок, все дела.

Как только контора всё же уходит, те уверяют, что пусть валит, её говно никто и так не покупал.

Не касательно ситуации с Визой, просто наблюдение. Как в голове ваты уживаются два тезиса про "огромный рынок" и "никто не покупал" - загадка.

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Sergei Timofeyev

Россия по размерам на карте большая. На деле - увы, нет. Территория страны одна из самых больших, но на этом всё. Население вне крупных городов не очень богато, скорее бедно. Откуда взяться большим доходам?

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kkk

Visa и Mastercard это компании, которые пишут финансовые отчеты для своих инвесторов и они рабы своих отчетов. Если у них будут отрицательные показатели в конце финансового года - это негативно сказывается на инвестициях и росте компании в будущем. А это значит потерять рынок РФ для них не самая главная проблема, но точно одна из проблем. Этот рынок быстро заполнит МИР и СБП, а может быть даже пресловутый UnionPay.

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Dra

пресловутый UnionPay
 Китайцы уже послали российские банки с просьбой выпуска карт union pay

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Социалистический файл

Что себе позволяют западные партнеры 😡 ничего страшного,, пару ракет сармат и карту мир будут как миленькие принимать!!!!!

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Бандерiвець

это так по-русски

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Totorimoto

не все так однозначно, правды мы никогда не узнаем

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Решающий американец

ну что там в ПНР?

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Totorimoto

шо за ПНР?

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Решающий американец

приднестровье, ПМР

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Totorimoto

так оно ПМР
пока ничо, народ оттуда валит в нашу сторону, ибо стремно

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Решающий американец

мне почему-то казалось, что народная республика, а она молдавская

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Sloowbruh

А зачем уходили тогда?

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Социалистический файл

Этот рынок — это какой? Внутри страны транзакции и так обрабатываются нспк, а за пределами мир принимают полторы калеки. Юнионпей уже послал рф-банки из-за боязни попасть под вторичные санкции

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kkk

Ну если это так, тогда визы и мастеркард нужны были для оплаты иностранных покупок и сервисов, что действительно не огромная доля от всех транзакций на территории РФ.

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M.R.T.

а шо ж раньше не заполнил?
я тебе больше скажу, до мира и сбп была относительно развитая золотая корона. она нахуй никому не упёрлась в итоге

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Бандерiвець

Если у них будут отрицательные показатели в конце финансового года - это негативно сказывается на инвестициях
 А если показатели будут таки отрицательны, то по твоей логике, они будут разницу в потерях доходов платить из своего кармана?)
>но точно одна из проблем.
Уже проблемы никакой нет.

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Paul

Россия по размерам на карте большая
 К слову, это иллюзия проекции Меркатора. Да, Россия по прежнему остается большой, но не настолько большой, как многие думают.

https://www.thetruesize.com/

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0

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Sergei Timofeyev

Я об этом и говорю. А ещё нужно учесть, что ~70% земель у нас ни для чего непригодны.

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Rabbit T

Как в голове ваты уживаются два тезиса про "огромный рынок" и "никто не покупал" - загадка
Раздельное мышление - механизм психологической защиты, проявляющийся в том, что противоречия между какими-то мыслями, идеями, отношениями или формами поведения упорно не осознаются.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Раздельное_мышление

Раздельное мышление
У термина компартментализация существует другое значение, см. Принцип компартментализации…
ru.m.wikipedia.org
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Желтый корабль

Да для всех ушедших компаний Россия это мизерная часть доходов. Их продукцией пользуется маленький процент населения, у которого нормальный доход. Большая часть россиян это всё и не покупала, и ездили автобусами на экскурсии в икею/мегу

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Желтый кофе

$35 млн убытка после ухода с такого большого рынка - это смешно.

Я думал цифра будет на порядок выше, но полное ощущение, что маленькая Польша генерит больше дохода Визе, имея при этом население в 5 раз меньше.

А все потому, что объем и сумма транзакций у них выше из-за покупательной способности населения.

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Фея Винкс

так это админ расходы, как я понял, а не недополученная прибыль

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Желтый кофе

Чистая прибыль Visa в 2020 в РФ $11 млн, только что глянул. Это делает ситуацию еще более комичной: они сжигают больше средств только для того, чтобы удержать рынок 😁

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Фея Винкс

при ревенью около 1.5 млрд как-то слабо зарабатывают)

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Желтый кофе

Рентабельность 0.73% - мечта 🔥

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kkk

Потом кто же его обратно-то пустит, если он совсем уйдет?

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Желтый кофе

Стратегия удержания рынка мне понятна, но она тоже опирается на цифры: если придется два года палить средства, равные 3-м годовым прибылям, стоит ли игра свеч?

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kkk

Конечно стоит, иначе есть риск вырастить еще одного конкурента.

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Желтый кофе

Например, платежную систему ***, которая итак заграницей не работала (кроме игиптов, тырцый, тынисов, чрнгрий)

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Sun City

Если это так, то смешные деньги

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Сеня

Конечно, они ж там все миллионеры.. так подожди ебана

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Северный Артем

Копьё какое

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kkk

Это странная статистика, промежуток от 6 месяцев, из них 1 месяц был с момента начала СВО и внесения санкций. Так что у них дела в принципе шли погано и без российского рынка. Нужно будет сравнивать как минимум 2021 год и 2022 год целиком.

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kkk

Я не досмотрел - у них в целом выросла прибыль, но о потерях на рынке РФ еще рановато говорить.

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kkk

Было бы как-то похуй, если бы МИР не был таким говном.

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f пора менять ник 4815162342

А есть какая-то инфа какая доля у визы и мастеркарда? Я первый и последний раз визу получал когда мне студенческую карту оформляли больше 10 лет назад. Все остальные карты от разных банков - мастеркард.

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Фея Винкс

ревенью за 2020 — виза 18,6 млрд рублей, мастеркард 15,7 млрд рублей

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Anton Filippov

Долбоебы, в россии все карты продолжают работать, переехав на внутреннюю систему, а у студентов и экспатов проблем теперь пипец.

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Пропитанный картон

дтф

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