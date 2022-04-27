«Газпром» приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за неоплаты в рублях Статьи редакции
Польша отказалась платить в рублях, а Болгария заявила, что выполнила обязательства.
Поставки газа приостановили компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша). Об этом говорится в сообщении компании в телеграм-канале.
В «Газпроме» заявили, что 26 апреля не получили платежи в рублях, после чего уведомили компании о приостановке поставки газа с 27 апреля и до оплаты в рублях.
В компании отметили, что Болгария и Польша — транзитные страны, поэтому в случае несанкционированного отбора газа из транзитных объемов «Газпром» сократит поставки для транзита на этот объём.
26 апреля Минэнерго Болгарии сообщило, что получило уведомление от «Газпрома». Болгарская сторона также заявила, что «полностью выполнила свои обязательства и произвела все платежи, требуемые по настоящему договору». Однако там добавили, что новый порядок оплаты поставок российского газа в рублях «создает значительные риски для Болгарии».
PGNiG также сообщила, что получила письмо от «Газпрома». В Польше ранее также заявляли об отказе переходить на предложенную Россией схему оплаты поставок газа.
31 марта Путин подписал указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа». Оплата российского газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года «недружественным государствам», должна осуществляться исключительно в рублях.
Если покупатели не выполнят новые условия оплаты, это будет считаться неисполнением обязательств по контрактам, и действующие соглашения на поставку газа остановят. Платить в рублях нужно с 1 апреля. Для этого западным странам придётся открыть рублёвые счета в российских банках.
Ранее я просил суд взыскать с В. В. Путина 1 000 000 ₽ в качестве компенсации морального вреда.
В Минске трёх учащихся государственного архитектурно-строительного колледжа задержали сотрудники ГУБОПиК. Поводом послужил видеоролик в «Tik-Tok».
Болгарская сторона также заявила, что «полностью выполнила свои обязательства и произвела все платежи, требуемые по настоящему договору».
То есть, согласно договору оплатила газ в евро, платёж приняли, а газ отрубили? Продолжайте дружить, братушки.
То есть, согласно договору оплатила газ в евро, платёж приняли, а газ отрубили
ща снова восхитятся
какие то полумеры. надо вообще всем перекрыть! самим нужнее! обойдутся и замёрзнут!
эка ты братка переобулся ))
Изменение валюты в контракте не нарушение, но отказ платить по изначальному договору это нарушение? Я правильно поняла?
Чем какой то контракт важней конституции страньі? Если конституцию можно на коленке подправить, то какой то там жалкий контракт еще проще изменить. Наверно такая логика у правительства рф.
Если эмбарго неизбежно, вводить эмбарго нужно первым
Так разве конвертация из валюты в рубли не производится самим газпромбанком?
В недавнем интервью с бывшим вице-президентом Газпромбанка он описывал эту схему так:
Схема, о которой вы говорите, выглядит так: деньги переводятся на специальный счет в Газпромбанке в той валюте, которая прописана в контракте. Дальше Газпромбанк на эту валюту через Мосбиржу покупает рубли. Но потом он зачисляет средства на второй счет, уже рублевый, и покупатели газа должны последнюю операцию сделать сами, насколько я понимаю – они должны Газпром Экспорту перечислить эти деньги.
да какой то цирк в целом
по факту я понял так
конвертация происходит именно в ГПБ чтобы
1) не спиздюнькали или не арестовали счета
2) чтоб поддержать курс рубля за счет поставок валюты из ЕС
получается оплата также - но ГПБ сразу конвертирует валюту в рубли (как бы делает действие то что должна была сделать страна покупатель - делая это за нее )
-Слышь плати в рублях
-Отъебись у меня евро
-Ладно плати в евро поменяю на рубли
-¯\_(ツ)_/¯
Осталось дождаться официальных заявлений о том кто кого переиграл))
На правах мамкиного экономического эксперта, выскажу предположение, что выиграют немцы. Польша и Болгария и дальше будут покупать российский газ, но через немцев, которые к прежней цене прибавят нулик.
Боже отключить газ стране которой он уже нахуй не нужен, щитать победой, отключи газ газонюхам німецьким сцикло. І
по класиці, позов до суду з подальшим поділом майна Газпрому у Польщі.
Запитав у знайомого поляка, що він думає: Niech sobie w dupę wsadzą ten gaz😂😂
Поляки база.
пффф
напомнило мем
также само могу сказать и про Европу
почему при всех "несогласиях" и "обеспокоеностях"
они сами не выключат поток газа ?????
Поляки и болгары: "нахуй не нужон нам российский газ этот"
и как они теперь будут жить без газа?
и тут россияне офигели, оказывается можно жить без российского газа
Объемы, которые надо заместить не такие большие, переживут ).
Дровами будут топить делов то.
Болгары восхитились
Довольно эффективно ударили по Болгарии, ведь они небогатые и туристы нужны и что им мешает, ведь курс обмена сам газпром за него платит, это имиджевые убытки. И Венгрия тоже конечно пойдет на это, ведь это просто имидж. Но Польшу то зачем, они то как раз за свою репутацию сражаются и просто откажут и все.
Надо просто понять, что газ они обязаны продавать, так как его негде хранить. Вот и вся логика. Им некуда отправить газ кроме как на продажу, а тем более весна-лето начались.
Им некуда отправить газ кроме как на продажу
Можно взрывать хранилища еще
Болгария брала 0,5 миллиарда кубов из 3 ежегодных не у РФ, теперь будет замещать Азербайджан через греческую трубу.
Уровень лицемерия ТЖшников
сказал что то из разряда - "сами свои грабли нюхайте"
получи минусов 100500 штук
сказал путин хайло - получил 100500 плюсов
профит по карме
рынок это не только предложение, но и спрос.
Польша еще в мае заявила, что не будет продлевать газовый контракт с Россией после 2022 года! Отключили преждевременно? Ну, ОК.
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2022/03/17/913963-polsha-gazovii-kontrakt-s-rossiei
Так это как с ПАСЕ. Знали, что пинок получат, и сделали вид, что сами жопой на ногу напрыгнули.
до подрыва пердаков в Болгарии и Польше
4....3....2...1
ГАЗ по 2000 велкам
Цена уже наверх полезла
А они и не против
К 9 мая вернут оплату в евро
наивный
Довыебывались)))
Знающие люди, подскажите, пожалуйста - о какой оплате в рублях идёт речь если была новость о том, что Европейские страны платят в евро или долларах, просто в российский банк, а уже потом наш банк на нашей бирже будет менять эту валюту на рубли?
выстрел в хуй