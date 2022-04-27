Польша отказалась платить в рублях, а Болгария заявила, что выполнила обязательства.

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Поставки газа приостановили компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша). Об этом говорится в сообщении компании в телеграм-канале.

В «Газпроме» заявили, что 26 апреля не получили платежи в рублях, после чего уведомили компании о приостановке поставки газа с 27 апреля и до оплаты в рублях.

В компании отметили, что Болгария и Польша — транзитные страны, поэтому в случае несанкционированного отбора газа из транзитных объемов «Газпром» сократит поставки для транзита на этот объём.

26 апреля Минэнерго Болгарии сообщило, что получило уведомление от «Газпрома». Болгарская сторона также заявила, что «полностью выполнила свои обязательства и произвела все платежи, требуемые по настоящему договору». Однако там добавили, что новый порядок оплаты поставок российского газа в рублях «создает значительные риски для Болгарии».

PGNiG также сообщила, что получила письмо от «Газпрома». В Польше ранее также заявляли об отказе переходить на предложенную Россией схему оплаты поставок газа.

31 марта Путин подписал указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа». Оплата российского газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года «недружественным государствам», должна осуществляться исключительно в рублях.