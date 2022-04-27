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Владельцы техники Apple подали коллективный иск из-за неработающего в России сервиса Apple Pay Статьи редакции

Они просят выплатить компенсацию в 10 тысяч рублей каждому и снизить стоимость устройств.

  • 26 апреля юридическая компания Destra Legal подала коллективный иск от 20 владельцев устройств iPhone, Apple Watch и Mac к юрлицу Apple в России в Пресненский районный суд Москвы, пишет «Комменрсант».
  • В иске указано, что покупатели получили технику с исправной функцией Apple Pay, а её внезапное отключение — нарушение закона о защите прав потребителей.
  • Истцы требуют компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей каждому и уменьшение стоимости товаров, соразмерное отключенной функции. Её определит суд после экспертизы, говорят юристы компании.
  • 11 марта Apple Pay и Google Pay стали недоступны для российских карт Visa и Mastercard после ухода платёжных систем из России. 24 марта Apple Pay начала отключать карты «Мир».
  • Часть опрошенных изданием юристов считает, что подавать иск из-за чужого решения бессмысленно, другая — что у истцов есть шансы выиграть, потому что суды «ориентированы на удовлетворение общественного запроса на реванш» из-за ухода иностранных компаний.
  • В апреле пользователи Netflix подали два иска к компании с требованием вернуть доступ к сервису — в первом случае требовали компенсацию в 60 млн рублей, во втором её размер не определили.

#новости #apple

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33 комментария
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Искусственный Данила

10 тысяч рублей это какая-то магическая сумма для россиян????

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Бешеные бабки

Русская мечта

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Gamer Altz

Ну да. Вдовам давече тоже по 10К выдавали. И ветеранам ВОВ обещают такую же сакральную сумму.

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Gamer Altz

О, здесь они все борцы за справедливость. А как жить в гулаге 20 лет - так ёбла закрыты.

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Собственный велосипед

Apple не раздаёт по ебалу за иски

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Бешеные бабки

А че пользователи эппл оказались такими мелочными?)) Денег нет?

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Человек кусает собаку

Ну хоть сколько-нибудь дайте

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Бешеные бабки

Они уже не фанатеют от бренда Джопса и Кука?(

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Роман Князев

потому что 10 тысяч это бешеные бабки в новых реалиях

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Бешеные бабки

Сколько это в долларах? Цена зарядки от айфона?

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Человек кусает собаку

130$
Вчера считал. Столько же получили вдовы террористов из л/днр

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Бандерiвець

нормально у них мужчины стоят, трое как мой один телефон

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Kabanchik

Бумагомарательская контора жаждит известности, понимаю.

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Подземный пришелец

Но в праве РФ нет же коллективного иска, или я путаю чёт?

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Голубь Украинской лаборатории

В рф нет прав, одни обязанности

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Kabanchik

Есть процессуальное соучастие на стороне истца.

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Человек кусает собаку

Ну клоуны, чё ещё сказать

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Dra

Владельцам техники Apple в России вообще-то нужно подавать коллективный иск на другое лицо.

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Kabanchik

Насколько помню они вообще к импортеру подали, т.к. наш дебильный закон о ЗПП это допускает.

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Поперечный паркур

и снизить стоимость устройств.
 Чего снижать, если эпл остановила поставки устройств.

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Егор Павлюк

На пыню когда уже коллективный иск подадут?

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Не палимося
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M.R.T.

вам блять сказали платить миром непонятно что ли

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Лысина Арика

Как же им будет похуй, ведь функционал-то не изменился. И даже, если реально судиться, то это изи дело для них/

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Человек кусает собаку

Ну дай хоть червонец
Дай, кому говорю😭

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Спичрайтер Трампа

Фраза про "ориентированность" судов объясняет всё. Не идет речь о восстановлении какой то справедливости, ибо хз как выполнять решение суда в отношении компаний в иностранной юрисдикции. Главное - принять решение. Скоро наверное заведут специальный рейтинг, кто больше принял решений против Запада. Закрыть доступ к Фейсу каждый дурак может, а принять решение взыскать с него "сто тыщ миллионов" это уже совсем другое дело

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Kabanchik

Да они к российскому импортеру подали.

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Спичрайтер Трампа

Да я в принципе. Иск к гуглу уже есть, думаю щас пойдёт вал. Нормальный суд отклонил бы эти иски, поскольку ответчик ненадлежащий.

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Leo Galina

https://youtube.com/watch?v=dy6Oz-XsDFs

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Ezis Ozols

Destra Legal
 Какое-то название непатрилтичное, не стоит в таких вопросах таким компаниям доверять, наверное. Поискали бы "десницев устав" какой

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Земельный волк

Куда записаться?

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Хенрик Квинто

Будет поворот, если Apple вообще уйдёт из России после этого. С закрытием российского стора и невозможностью активации устройств. На самом деле, это грустно. Потому что опять херачат не по виновным, а по тем, до кого легче дотянуться. Вата в своей глубинной массе на андроиде за 5000.

PS. Просительно, как за два месяца Россия откатывается на 25 лет назад к состоянию дикой стрёмной местности, где нет международных систем, туризма, товаров и услуг. Воистину, ради комплексов сожгли дом, который с таким трудом построили.

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Бандерiвець

А коллективный иск против государства и её дурной войны, из-за которой эпл пей и не работает, они НЕ ХОТЯТ ПОДАТЬ?!

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