Владельцы техники Apple подали коллективный иск из-за неработающего в России сервиса Apple Pay Статьи редакции
Они просят выплатить компенсацию в 10 тысяч рублей каждому и снизить стоимость устройств.
- 26 апреля юридическая компания Destra Legal подала коллективный иск от 20 владельцев устройств iPhone, Apple Watch и Mac к юрлицу Apple в России в Пресненский районный суд Москвы, пишет «Комменрсант».
- В иске указано, что покупатели получили технику с исправной функцией Apple Pay, а её внезапное отключение — нарушение закона о защите прав потребителей.
- Истцы требуют компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей каждому и уменьшение стоимости товаров, соразмерное отключенной функции. Её определит суд после экспертизы, говорят юристы компании.
- 11 марта Apple Pay и Google Pay стали недоступны для российских карт Visa и Mastercard после ухода платёжных систем из России. 24 марта Apple Pay начала отключать карты «Мир».
- Часть опрошенных изданием юристов считает, что подавать иск из-за чужого решения бессмысленно, другая — что у истцов есть шансы выиграть, потому что суды «ориентированы на удовлетворение общественного запроса на реванш» из-за ухода иностранных компаний.
- В апреле пользователи Netflix подали два иска к компании с требованием вернуть доступ к сервису — в первом случае требовали компенсацию в 60 млн рублей, во втором её размер не определили.
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Мой иск к Путину будет рассматривать судья, назначившая мне штраф в 10 000 ₽ за пикет
Ранее я просил суд взыскать с В. В. Путина 1 000 000 ₽ в качестве компенсации морального вреда.
10 тысяч рублей это какая-то магическая сумма для россиян????
Русская мечта
Ну да. Вдовам давече тоже по 10К выдавали. И ветеранам ВОВ обещают такую же сакральную сумму.
О, здесь они все борцы за справедливость. А как жить в гулаге 20 лет - так ёбла закрыты.
Apple не раздаёт по ебалу за иски
А че пользователи эппл оказались такими мелочными?)) Денег нет?
Ну хоть сколько-нибудь дайте
Они уже не фанатеют от бренда Джопса и Кука?(
потому что 10 тысяч это бешеные бабки в новых реалиях
Сколько это в долларах? Цена зарядки от айфона?
130$
Вчера считал. Столько же получили вдовы террористов из л/днр
нормально у них мужчины стоят, трое как мой один телефон
Бумагомарательская контора жаждит известности, понимаю.
Но в праве РФ нет же коллективного иска, или я путаю чёт?
В рф нет прав, одни обязанности
Есть процессуальное соучастие на стороне истца.
Ну клоуны, чё ещё сказать
Владельцам техники Apple в России вообще-то нужно подавать коллективный иск на другое лицо.
Насколько помню они вообще к импортеру подали, т.к. наш дебильный закон о ЗПП это допускает.
и снизить стоимость устройств.
Чего снижать, если эпл остановила поставки устройств.
На пыню когда уже коллективный иск подадут?
вам блять сказали платить миром непонятно что ли
Как же им будет похуй, ведь функционал-то не изменился. И даже, если реально судиться, то это изи дело для них/
Ну дай хоть червонец
Дай, кому говорю😭
Фраза про "ориентированность" судов объясняет всё. Не идет речь о восстановлении какой то справедливости, ибо хз как выполнять решение суда в отношении компаний в иностранной юрисдикции. Главное - принять решение. Скоро наверное заведут специальный рейтинг, кто больше принял решений против Запада. Закрыть доступ к Фейсу каждый дурак может, а принять решение взыскать с него "сто тыщ миллионов" это уже совсем другое дело
Да они к российскому импортеру подали.
Да я в принципе. Иск к гуглу уже есть, думаю щас пойдёт вал. Нормальный суд отклонил бы эти иски, поскольку ответчик ненадлежащий.
https://youtube.com/watch?v=dy6Oz-XsDFs
Destra Legal
Какое-то название непатрилтичное, не стоит в таких вопросах таким компаниям доверять, наверное. Поискали бы "десницев устав" какой
Куда записаться?
Будет поворот, если Apple вообще уйдёт из России после этого. С закрытием российского стора и невозможностью активации устройств. На самом деле, это грустно. Потому что опять херачат не по виновным, а по тем, до кого легче дотянуться. Вата в своей глубинной массе на андроиде за 5000.
PS. Просительно, как за два месяца Россия откатывается на 25 лет назад к состоянию дикой стрёмной местности, где нет международных систем, туризма, товаров и услуг. Воистину, ради комплексов сожгли дом, который с таким трудом построили.
А коллективный иск против государства и её дурной войны, из-за которой эпл пей и не работает, они НЕ ХОТЯТ ПОДАТЬ?!