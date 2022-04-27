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Взрывы и обстрелы в Приднестровье на границе с Украиной. Главное Статьи редакции

Кто стоит за терактами, пока неизвестно: в самой непризнанной республике подозревают Украину, украинская сторона обвиняет Москву, а в России говорят о «провокациях».

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Пожарная машина у обстрелянного здания Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе. Фото: пресс-центр МВД ПМР

В самопровозглашённой Приднестровской Молдавской Республике произошло несколько инцидентов: в столице обстреляли здание Министерства госбезопасности, в посёлке Маяк взорвали радиовышки, нападению подверглись воинская часть и военный склад. Правительство назвало случившееся терактами. Кто стоит за ними, точно неизвестно: Молдавия подозревает «силы внутри региона», в ПМР считают, что следы нападений ведут на Украину, с украинской стороны обвиняют Москву, а Россия в ответ говорит о «провокациях».

TJ собрал главное о происходящем в Приднестровье.

Приднестровье — непризнанная республика, заявившая о своей независимости от Молдавии в 1990 году. Это первое самопровозглашённое образование на территории бывшего СССР, с преимущественно русскоязычным населением и сильными пророссийскими настроениями, отмечает «Би-би-си». В Приднестровской Молдавской Республике живут примерно 460 тысяч человек, почти половина из них имеют гражданство России. С 1995 года в республике постоянно находятся российские миротворцы — от тысячи до 1,5 тысяч человек. При этом за 30 лет существования ПМР Россия так и не признала её независимость.

Изображение: The New York Times

Что произошло

Вечером 25 апреля здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе обстреляли из ручного противотанкового гранатомёта. В строении начался пожар. В соседних домах взрывной волной выбило стёкла. В результате происшествия никто не пострадал.

Фото: пресс-центр МВД ПМР

Утром 26 апреля в посёлке Маяк взорвали две антенны радиотелецентра. Они ретранслировали российское радио. Сотрудники центра «‎Маяк» и местные жители не пострадали. Как отмечает канал «ТСВ Приднестровье», радиотелецентр построили в 1960-х, его основные заказчики — Российская телевизионная и радиовещательная сеть и Трансмировое радио.

Фото: пресс-центр МВД ПМР

В тот же день «ТСВ Приднестровье» со ссылкой на совет безопасности республики сообщил о нападении на воинскую часть в районе села Парканы. Подробностей канал не привёл.

27 апреля агентство «Новости Приднестровья» сообщило о стрельбе в районе одного из крупнейших в Европе военных складов возле села Колбасна. При этом сопредседатель комиссии по управлению миротворческой операцией на Днестре от Приднестровья Олег Беляков эти данные опроверг. Он добавил, что информация «не подтверждается», а выстрелы были слышны с территории Украины, граница с которой проходит в двух километрах от складов. Однако позже МВД республики сообщило, что «с украинской стороны в направлении приднестровского населённого пункта Колбасна были произведены выстрелы». По данным ведомства, там также заметили несколько дронов: «Летательные аппараты на территорию Приднестровья были запущены из Украины».

Изображение: «Би-би-си»

Взрывы в Приднестровье начались спустя три дня после того, как Россия назвала одной из целей «спецоперации» установление связи с республикой. По словам командующего Центрального военного округа Рустама Миннекаева, российская армия запланировала обеспечить сухопутный коридор в Крым, установить полный контроль над Донбассом и южной частью Украины, что даст ещё один выход в Приднестровье, «где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения». «Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию», — отметил генерал-майор.

Кроме того, 6 марта советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Россия может начать продвижение к Одессе, а затем и к Приднестровью. 1 марта на заседании Совбеза Белорусии Александр Лукашенко показал карту боевых действий: одна из стрелок на ней вела из Одесской области к молдавской границе, в Приднестровье.

Первые последствия

Совет безопасности Приднестровья счёл инциденты терактами и ввёл «красный» уровень террористической опасности, пообещав принять «неотложные меры для возможной эвакуации людей, приёма пострадавших, организации экстренной психологической помощи, охраны имущества, оставшегося без присмотра». Силовые структуры республики перевели на усиленный режим службы, на въездах в города поставили блокпосты.

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Власти ПМР отменили парад в честь Дня Победы 9 мая. «Массовое скопление граждан, централизованно организованное в отдельно взятых локациях, небезопасно», — отметил президент Вадим Красносельский.

Президент Молдавии Майя Санду после заседания Совета безопасности страны повысила уровень готовности служб, отвечающих за обеспечение общественного порядка, и увеличить интенсивность патрулирования и проверок в Молдове и на границах.

Реакция политиков

По мнению президента Молдавии, взрывы и обстрелы связаны с «разными силами внутри Приднестровья», заинтересованными в дестабилизации ситуации. Санду отметила, что молдавские власти не знают причин атак.

Наш анализ говорит о том, что есть напряжённость между разными силами внутри Приднестровья, заинтересованными в дестабилизации ситуации. Это делает регион уязвимым и создаёт риски для Молдовы. Осуждаем любые провокации и попытки вовлечь Молдову в действия, которые могут поставить под угрозу мир в стране. Кишинёв по-прежнему настаивает на мирном разрешении приднестровского конфликта.

Майя Санду
президент Молдавии

Глава Приднестровья заявил о связи взрывов с Украиной, передаёт «ТСВ Приднестровье». «Как показали первые выводы проведения неотложных оперативно-следственных мероприятий, следы данных нападений ведут в Украину», — сообщил Красносельский.

После начала боевых действий в Украине Приднестровье соблюдало нейтралитет и открыто об этом заявляло – что мы не агрессоры, что Приднестровье не планировало и не планирует нападение на наших соседей. [...] Я предполагаю, что те, кто организовал данное нападение, имеют цель втянуть Приднестровье в конфликт. И могу с уверенностью сказать, что не получится. Приднестровье сумеет себя защитить. Мы однозначно найдём всех, кто является соучастником данных преступных деяний. Но втянуть нас в конфликт не получится.

Вадим Красносельский
президент Приднестровья

Украинская разведка сообщения о вероятном «обстреле Приднестровья» с её территории опровергла. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Приднестровье и намекает Молдавии, чтобы ждала «гостей».

Михайло Подоляк @Podolyak_M
Росія намагається дестабілізувати ситуацію в «ПМР» та натякає Молдові, щоб чекала «гостей». Погана новина: якщо 🇺🇦 не встоїть, завтра ворог буде біля воріт Кишинева. Хороша новина в тому, що 🇺🇦 забезпечить стратегічну безпеку в регіоні. Втім, маємо працювати як одна команда.
Плохая новость: если Украина не выстоит, завтра враг будет у ворот Кишинёва. Хорошая новость в том, что Украина обеспечит стратегическую безопасность в регионе. Впрочем, мы должны работать как одна команда.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что к происшествиям в Приднестровье причастна Россия — так она пытается дестабилизировать ситуацию в регионе.

Мы ясно понимаем, что это один из шагов Российской Федерации. Это уже работают там спецслужбы. Это уже не просто о фейковых новостях. Понятно, для чего — для дестабилизации ситуации в регионе, угроз Молдове. Они им показывают, что если Молдова будет поддерживать Украину, будут те или иные шаги.

Владимир Зеленский
президент Украины

В Кремле за происходящим в Приднестровье «внимательно наблюдают», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Замглавы МИД Андрей Руденко добавил, что Москве хотелось бы избежать ситуации, при которой ей придётся «вмешиваться в урегулирование ситуации». Россия надеется, что Приднестровье «не окажется втянуто в конфликт с Украиной».

«Взрывы в Приднестровье являются провокацией для втягивания России в дальнейшие боевые действия», — считает председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. По его мнению, взрывы могла осуществить «группа националистов, по указанию заинтересованных лиц, а таких сегодня достаточно много среди стран Запада».

Расцениваю произошедшее как определённую провокацию и как втягивание России в дальнейшие боевые действия […] для того, чтобы Россия растягивала свои возможности по защите своих граждан, так как там живут около 200 тысяч граждан РФ. Это очень неприятная провокация.

Леонид Калашников
председатель комитета Госдумы по делам СНГ

Министерство иностранных дел заверило, что события в Приднестровье будут расследованы «по всем необходимым параметрам»

#новости #молдавия #конфликтнаукраине #происшествия #войны21века #политика

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Поперечный паркур

Замглавы МИД Андрей Руденко добавил, что Москве хотелось бы избежать ситуации, при которой ей придётся «вмешиваться в урегулирование ситуации».
 Что-то после таких заявлений кажется, что они там готовы уже на всех подряд нападать. Верить им невозможно.

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M.R.T.

Говорят в Китае русских притесняют. И в Вашингтоне.

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Inspektor Pidozra

Говорят на луну ни одного рускоговорящего за всё время не пустили

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House M.D.

В Вашингтоне можно по отработанному сценарию с Флойдом повторить, а вот в Китае да, там права граждан не в почёте

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Нехороший жар

тем временем русские в Китае
https://t.me/chinaposter/146

Китайский плакат
Знакомьтесь: это Петров.

Хотя он выглядит, как обычный русский мужик, на самом деле он китаец в 4 поколении, его предки на лошади уехали в Китай из России в 1920-х. Петрова зовут Дун Дэшэн, он живет на Северо-Востоке Китая, недалеко от границы с российским Дальним Востоком. И ...
Знакомьтесь: это Петров.

Хотя он выглядит, как обычный русский мужик, на самом деле он китаец в 4 поколении, его предки на лошади уехали в Китай из России в 1920-х. Петрова зовут Дун Дэшэн, он живет на Северо-Востоке Китая, недалеко от границы с российским Дальним Востоком. И его канал набирает популярность в китайском интернете, потому что выглядит, как иностранец, а говорит на чистейшем (как спирт) крестьянском китайском языке.

Ролик — это настоящий сорокинский сюр. Деревня в снегу, дети на санках, русские люди ходят вразвалочку, указатели на китайском, и чистая китайская крестьянская речь.

Только сверхскоростного поезда на занем фоне не хватает, блин.

Там в треде много еще разных коротких роликов, которые Петров публикует у себя в канале китайской социальной сети "Куайшоу".

https://twitter.com/CarlZha/status/1061459606969307138
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AnT

такими темпами если они и выйдут к Преднестровью, то воевать уже будут палками и камнями.

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M.R.T.

Может все таки лучше назад в Молдову?

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Добро и позитив

А как же Величие??

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House M.D.

В Османскую империю!

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Андрей Охапкин

А что там

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M.R.T.

яблоки и стамески

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Игорь Херник

Ну хоть город Бендеры не трогают, чтоб совсем уж очевидно путинскую руку не палить

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Николай

Те самые "биндеровцы" - это, видимо, жители Бендеры

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Подпись неразборчива

При чем по гозбезопасности шмальнули из "Таволги", которая стоит на вооружении только у РФ, Габона и Иордании. Кто бьі єто мог бьіть?

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Йуцкен54321

На вооружении:
Россия
Приднестровье
Иордания
Габон

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Нехороший жар

Габон

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Нехороший жар
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Подпись неразборчива

О, єто я и работа сегодня.

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Подпись неразборчива

Пришлось гуглить где єто находится, потому что в Африке уже путаюсь. Ну да, мутное местечко. Они уж точно заинтересованьі в дестабилизации Приднестровья.

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Pavel Zamyatin

втягивание России в дальнейшие боевые действия
 Леонид, вы кусок говна.

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Принципиальный кот

растягивала свои возможности по защите своих граждан
 формулировочки

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Денис Сенькин

Извините за этот юмор, но все-таки:
После обстрела склада в Колбасне теперь там жареные колбаски?

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Ekaterina Stepnova

Полный расколбас.

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Закомплексованная Душа

Так, где фото с человеками пауками

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Всякий историк

Держи друг

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M.R.T.

нужно такое же но с цыганами

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Aлeкcaндр Блoxин

Поймал себя на мысли, что когда читаю комментарии представителей России, в голове уже понимаю, что всё наоборот. В духе «это не мы» — сразу понятно, что они.

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Кенчанский

И тут людям спокойно жить не дают…

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Тимурчик

Осталась только Осетия)

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Фамилия и имя

Путин-хуйло!

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