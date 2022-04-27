Взрывы и обстрелы в Приднестровье на границе с Украиной. Главное Статьи редакции
Кто стоит за терактами, пока неизвестно: в самой непризнанной республике подозревают Украину, украинская сторона обвиняет Москву, а в России говорят о «провокациях».
В самопровозглашённой Приднестровской Молдавской Республике произошло несколько инцидентов: в столице обстреляли здание Министерства госбезопасности, в посёлке Маяк взорвали радиовышки, нападению подверглись воинская часть и военный склад. Правительство назвало случившееся терактами. Кто стоит за ними, точно неизвестно: Молдавия подозревает «силы внутри региона», в ПМР считают, что следы нападений ведут на Украину, с украинской стороны обвиняют Москву, а Россия в ответ говорит о «провокациях».
TJ собрал главное о происходящем в Приднестровье.
Приднестровье — непризнанная республика, заявившая о своей независимости от Молдавии в 1990 году. Это первое самопровозглашённое образование на территории бывшего СССР, с преимущественно русскоязычным населением и сильными пророссийскими настроениями, отмечает «Би-би-си». В Приднестровской Молдавской Республике живут примерно 460 тысяч человек, почти половина из них имеют гражданство России. С 1995 года в республике постоянно находятся российские миротворцы — от тысячи до 1,5 тысяч человек. При этом за 30 лет существования ПМР Россия так и не признала её независимость.
Что произошло
Вечером 25 апреля здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе обстреляли из ручного противотанкового гранатомёта. В строении начался пожар. В соседних домах взрывной волной выбило стёкла. В результате происшествия никто не пострадал.
Утром 26 апреля в посёлке Маяк взорвали две антенны радиотелецентра. Они ретранслировали российское радио. Сотрудники центра «Маяк» и местные жители не пострадали. Как отмечает канал «ТСВ Приднестровье», радиотелецентр построили в 1960-х, его основные заказчики — Российская телевизионная и радиовещательная сеть и Трансмировое радио.
В тот же день «ТСВ Приднестровье» со ссылкой на совет безопасности республики сообщил о нападении на воинскую часть в районе села Парканы. Подробностей канал не привёл.
27 апреля агентство «Новости Приднестровья» сообщило о стрельбе в районе одного из крупнейших в Европе военных складов возле села Колбасна. При этом сопредседатель комиссии по управлению миротворческой операцией на Днестре от Приднестровья Олег Беляков эти данные опроверг. Он добавил, что информация «не подтверждается», а выстрелы были слышны с территории Украины, граница с которой проходит в двух километрах от складов. Однако позже МВД республики сообщило, что «с украинской стороны в направлении приднестровского населённого пункта Колбасна были произведены выстрелы». По данным ведомства, там также заметили несколько дронов: «Летательные аппараты на территорию Приднестровья были запущены из Украины».
Взрывы в Приднестровье начались спустя три дня после того, как Россия назвала одной из целей «спецоперации» установление связи с республикой. По словам командующего Центрального военного округа Рустама Миннекаева, российская армия запланировала обеспечить сухопутный коридор в Крым, установить полный контроль над Донбассом и южной частью Украины, что даст ещё один выход в Приднестровье, «где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения». «Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию», — отметил генерал-майор.
Кроме того, 6 марта советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Россия может начать продвижение к Одессе, а затем и к Приднестровью. 1 марта на заседании Совбеза Белорусии Александр Лукашенко показал карту боевых действий: одна из стрелок на ней вела из Одесской области к молдавской границе, в Приднестровье.
Первые последствия
Совет безопасности Приднестровья счёл инциденты терактами и ввёл «красный» уровень террористической опасности, пообещав принять «неотложные меры для возможной эвакуации людей, приёма пострадавших, организации экстренной психологической помощи, охраны имущества, оставшегося без присмотра». Силовые структуры республики перевели на усиленный режим службы, на въездах в города поставили блокпосты.
Власти ПМР отменили парад в честь Дня Победы 9 мая. «Массовое скопление граждан, централизованно организованное в отдельно взятых локациях, небезопасно», — отметил президент Вадим Красносельский.
Президент Молдавии Майя Санду после заседания Совета безопасности страны повысила уровень готовности служб, отвечающих за обеспечение общественного порядка, и увеличить интенсивность патрулирования и проверок в Молдове и на границах.
Реакция политиков
По мнению президента Молдавии, взрывы и обстрелы связаны с «разными силами внутри Приднестровья», заинтересованными в дестабилизации ситуации. Санду отметила, что молдавские власти не знают причин атак.
Глава Приднестровья заявил о связи взрывов с Украиной, передаёт «ТСВ Приднестровье». «Как показали первые выводы проведения неотложных оперативно-следственных мероприятий, следы данных нападений ведут в Украину», — сообщил Красносельский.
Украинская разведка сообщения о вероятном «обстреле Приднестровья» с её территории опровергла. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Приднестровье и намекает Молдавии, чтобы ждала «гостей».
Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что к происшествиям в Приднестровье причастна Россия — так она пытается дестабилизировать ситуацию в регионе.
В Кремле за происходящим в Приднестровье «внимательно наблюдают», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Замглавы МИД Андрей Руденко добавил, что Москве хотелось бы избежать ситуации, при которой ей придётся «вмешиваться в урегулирование ситуации». Россия надеется, что Приднестровье «не окажется втянуто в конфликт с Украиной».
«Взрывы в Приднестровье являются провокацией для втягивания России в дальнейшие боевые действия», — считает председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. По его мнению, взрывы могла осуществить «группа националистов, по указанию заинтересованных лиц, а таких сегодня достаточно много среди стран Запада».
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Что-то после таких заявлений кажется, что они там готовы уже на всех подряд нападать. Верить им невозможно.
Говорят в Китае русских притесняют. И в Вашингтоне.
Говорят на луну ни одного рускоговорящего за всё время не пустили
В Вашингтоне можно по отработанному сценарию с Флойдом повторить, а вот в Китае да, там права граждан не в почёте
тем временем русские в Китае
https://t.me/chinaposter/146
Хотя он выглядит, как обычный русский мужик, на самом деле он китаец в 4 поколении, его предки на лошади уехали в Китай из России в 1920-х. Петрова зовут Дун Дэшэн, он живет на Северо-Востоке Китая, недалеко от границы с российским Дальним Востоком. И ...
Хотя он выглядит, как обычный русский мужик, на самом деле он китаец в 4 поколении, его предки на лошади уехали в Китай из России в 1920-х. Петрова зовут Дун Дэшэн, он живет на Северо-Востоке Китая, недалеко от границы с российским Дальним Востоком. И его канал набирает популярность в китайском интернете, потому что выглядит, как иностранец, а говорит на чистейшем (как спирт) крестьянском китайском языке.
Ролик — это настоящий сорокинский сюр. Деревня в снегу, дети на санках, русские люди ходят вразвалочку, указатели на китайском, и чистая китайская крестьянская речь.
Только сверхскоростного поезда на занем фоне не хватает, блин.
Там в треде много еще разных коротких роликов, которые Петров публикует у себя в канале китайской социальной сети "Куайшоу".
https://twitter.com/CarlZha/status/1061459606969307138
такими темпами если они и выйдут к Преднестровью, то воевать уже будут палками и камнями.
Может все таки лучше назад в Молдову?
А как же Величие??
В Османскую империю!
А что там
яблоки и стамески
Ну хоть город Бендеры не трогают, чтоб совсем уж очевидно путинскую руку не палить
Те самые "биндеровцы" - это, видимо, жители Бендеры
При чем по гозбезопасности шмальнули из "Таволги", которая стоит на вооружении только у РФ, Габона и Иордании. Кто бьі єто мог бьіть?
На вооружении:
Россия
Приднестровье
Иордания
Габон
Габон
О, єто я и работа сегодня.
Пришлось гуглить где єто находится, потому что в Африке уже путаюсь. Ну да, мутное местечко. Они уж точно заинтересованьі в дестабилизации Приднестровья.
втягивание России в дальнейшие боевые действия
Леонид, вы кусок говна.
растягивала свои возможности по защите своих граждан
формулировочки
Извините за этот юмор, но все-таки:
После обстрела склада в Колбасне теперь там жареные колбаски?
Полный расколбас.
Так, где фото с человеками пауками
Держи друг
нужно такое же но с цыганами
Поймал себя на мысли, что когда читаю комментарии представителей России, в голове уже понимаю, что всё наоборот. В духе «это не мы» — сразу понятно, что они.
И тут людям спокойно жить не дают…
Осталась только Осетия)
Путин-хуйло!