Бывший вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев уехал на Украину и собрался вступить в тероборону Статьи редакции
Он также заподозрил, что самоубийство топ-менеджера «Газпромбанка» было инсценировкой.
В беседе с писателем Сергеем Лойко для The Insider Волобуев рассказал, что принял решение вернуться, чтобы защищать родину.
Волобуев отметил, что с 2004 года хотел вернуться на Украину, но не мог сделать этого по семейным обстоятельствам. Он осудил «спецоперацию» и назвал её «преступлением российского народа»: «Я, хоть и по национальности украинец, тоже несу за это ответственность. Мне за это стыдно, я буду каяться за это всю жизнь, потому что на мне двойная ответственность — я ведь не просто россиянин».
Он также прокомментировал смерть бывшего вице-президента «Газпромбанк» Владислава Аваева и его семьи. СК РФ сообщал о том, что топ-менеджер убил жену и ребенка, а потом покончил с собой. Волобуев считает произошедшее инсценировкой самоубийства.
До марта 2022 года Игорь Волобуев занимал пост вице-президента «Газпромбанка». Также он также работал в пресс-службе «Газпрома».
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Такой ценный кадр, не должен умереть. Он явно знает куда больше, чем сейчас рассказал.
Всю жизнь воровал народные средства, поддерживал текущую власть, а следовательно любые подавления протестов и свободолюбия народа, а теперь давайте, ещё иконизируем его.
То что сделал он сейчас - это безусловно смелый поступок. Но забывать старые прегрешения нельзя.
Мой визит — это как покаяние, я хочу отмыться от своего российского прошлого. Я хочу остаться в Украине до победы.
Вроде как он не против ответить за прошлое, но посмотрим
никогда не был с ним знаком и ничего о нем не слышал до
Лол, сколько там этих вице-президентов?
Ну это рангом пониже чем золотой и платиновый президент
Сколько президентов надо привести в компанию, чтобы ранг повысили?
Это же кормушка. Там во всех этих структурах просто до предела абсолютно бесполезных но высокопоставленных пиявок
За плохих наворовал, теперь можно и за хороших повоевать
да блин, что за хейт в его сторону. Чел просто работал управленцем в газпромбанке, я вот тоже работал разработчиком в Газпромбанке, я теперь тоже наворовал? И кстати добавлю, что газпромбанк единственная компания, где мне давали на подпись документ о противодействии коррупции, а учитывая зарплаты выше рынка, смысл воровать просто отпадает. Десятки моих знакомых работают или работали в гос компаниях - в сбере, вк, мейле, втб, гпб. Я не считаю, что за работу в гос компании нужно клеймить человека.
Одно дело ты, обычный винтик в механизме, а другое дело - вице президент. Или ты думаешь, что такую должность в нынешней россии можно получить "умом"?
Умом, хитростью, профильным бекграундом, в целом да, за 22 года работы дорасти до вице президента компании абсолютно реально
Лол, есть пенсионер с газпрома. Так у него шутейки с отсылкой, что газпром нихуево ворует во всю, особенно начальство)) Говорит там денег в нем хоть жопой жуй.
Хотя у него и пенсия неплохая и любитель прибухнуть неплохо так.
Ну разработчик в дочерке и в управление газпромом - это немного разные вещи. Да и у вице-президента думаю больше возможностей, чем обычно рядового работника.
У меня близкий друг в газпроме на инженерной должности, никакой кормушки и близко нет. Денег в корпорации и правда жопой жуй, но рядовых сотрудников это никак не касается. Грести лопатой, просто придя на работу, не вариант. То, что твой пенсионер воровал, говорит лишь о том, что у него был доступ, а достоинства не было и нет.
он не воровал, как раз он и говорил, что кто выше - нихуево обогащается)))
Я немного может не правильно выразился. Он тоже был каким-то работягой там, я не уточнял. Конечно, у рядовых откуда возможность что-то увести оттуда? Если ты не принимаешь каких-то решений или не имеешь дел с бумагами.
Есть же еще всякие менеджеры-хуенерджеры там, не только грубо говоря вице-президенты.
Оратор выше рассуждает с должности разработчика в дочерней компании газпрома, что там никто не ворует, лол.
Да не, никакого хейта
А то что он участвовал в информационной компании прт то, что Украина ворует газ?
Тоже просто управленец, не при делах, так получилось?
Хотелось бы верить, что это лишь одна его сделка с совестью, но за 20 лет при наличии такого я не уверен в этом
Так это не правда разве?
Клеймить не нужно, но порицать вполне можно.
Так а за что порицать? Герой статьи 22 года работал в одной и той же компании, кто в 2000 году мог представить, что вместо светлого будущего Россию ждет диктатура и ужасная война?
Порицать нужно продажных журналистов, ментов, солдат, лахтаботов и прочих людей, которые публично продают свою совесть.
Порицать за то, что своей работой помогал продвигать интересы РФ с помощью этой компании. Тот факт, что он сейчас, как он сам говорит, решил отмыться, не отменяет того, что он делал на своей должности. Я не ставлю под сомнение то, что сейчас он совершил правильный поступок. Простить - это одно, но не думаю, что стоит забывать о его делах. Он сам-то, скорее всего, никогда не забудет.
В 2000 может и не мог представить, но он сам говорит, что противостояние с Украиной началось в 2005.
Да-да, с 2000 года сидит и ничего не видел, а тут хуяк и пришло осознание.
Больше похоже на то, что чувак понял, что пора уж съебывать пока полный пиздец не настал, а то потом не получится сказать - да я украиец и мне стыдно, что я делал.
Ну для него видимо не было 2014 года в жизни, да или это другое было? Или он тогда не думал о родине своей? Тут он резко заимел совесть и все иначе и не стоит его осуждать.
Блять, только сейчас обратил внимание, что ведь реально неожиданно начали умирать с полными семьями шишки с газпрома и еще откуда. Тут ведь все очевидно, тип просто понял, что и за ним могут прийти))))) Вот и съебнул пока не поздно. Что это он решил в тероборону пойти, а не всу? На фронт не охота, да? Да и приехал он когда уже ситуация более-менее стала в Украине. Вот это пиздец и НЕ СТОИТ ЕГО ОСУЖДАТЬ!!!
газпромбанк единственная компания, где мне давали на подпись документ о противодействии коррупции, а учитывая зарплаты выше рынка, смысл воровать просто отпадает
вы не поверите ))) у нас тоже талмуды о противодействии коррупции, но кто-то не брезгует даже топливными карточками при их зарплатах "выше рынка", про пристроенных родственниках вообще молчу
Десятки моих знакомых работают или работали в гос компаниях - в сбере, вк, мейле, втб, гпб. Я не считаю, что за работу в гос компании нужно клеймить человека.
Так в правительстве тоже получается никто не виноват? Просто ведь работают и че плохого в этом?
Так пока ты воруешь у плохих – технически, ты в этот момент помогаешь хорошим. У нас по ходу весь кремль таким макаром за хороших воюет..
Ага, после смены власти в РФ бывшие чиновники будут использовать обвинительные ролики от ФБК для защиты на суде.
"Вот, посмотрите! Я украл у путина 220 милионов баксов и спрятал, вложив в недвижимость в ЕС! Я всегда боролся с режимом..."
Прапорщики что крали всё это время у армии тогда вообще медали получат
Ага, за слитое топливо из 10 ракет будут давать звание почётного гражданина Мариуполя. За разобранную и распроданную по частям гиперзвуковую - героя Украины
хы
там очень интересное интервью с ним, где он рассказывает, как он был участником информационной войны с кодовым названием "Украина ворует газ из трубы". и да, он ее выиграл.
Где там?
https://youtu.be/CajfJPIgzFk
Спасибо!
До марта 2022 года Игорь Волобуев занимал пост вице-президента «Газпромбанка». Также он также работал в пресс-службе «Газпрома».
А до этого года гордому украинцу ничего не мешало получать деньги от русских? Ну да, классика
А как он туда добрался, это ж явно не просто
через Польшу, например.
Я думаю денег у него достаточно хоть весь шарик было перед этим облететь чтобы туда попасть. Так что для него явно не было сложностей.
В Украину
Пиздец, тип просто уехал когда начал что-то подозревать с смертями шишек из газпрома и еще откуда там. И это у него совесть заиграла? Может очко заиграло от опасности???
22 года все для него нормально было, а тут пришла совесть, ну вы верите в этот бред? Для него видимо не было 14 года.
В тероборону. Из Украины подскажите, а тероборона разве на фронте воюет? Или они находятся больше в городах для защиты? Разве не всу на фронте воюет? Почему он в всу не пошел?? Почему он еще в феврале не приехал когда была неизвестность и очень агрессивные бои? А в каком он городе? Не в Киеве случайно? Куда даже и рф войска не дольше и больше того начали уходить из области. То есть вы считаете, что у человека после этого совесть заиграла? Когда уже по новостям видно, что Украина укрепляется и хочет контратаквать уже. И вы, блять, ему верите???
Пиздец просто. И НЕ СТОИТ ЕГО ОСУЖДАТЬ!!!!!!
Ого.
Не #конлфиктнаукраине
А #ВойнароссииПротивУкраины
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.
А завтра роскомнадзор попросит с окна спрыгнуть, будете придерживаться этого правила ?
у нас в теробороне и так полно всякого говна, этого не надо
в теробороне Закарпатья ? он явно же на Сумщину поедет, если вообще поедет