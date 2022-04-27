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ФСИН предложила привлекать осуждённых IT-специалистов к удалённой работе на российские компании Статьи редакции

«Удалёнка» вместо исправительных работ.

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Замглавы ФСИН Александр Хабаров на конференции в Новосибирске заявил, что привлекать IT-специалистов к удалённой работе на бизнес предложили в ряде регионов, пишет ТАСС.

Таких специалистов не так много. К нам с этой инициативой выходят в ряде территорий, в ряде субъектов предприниматели, которые в этой области работают. Мы только на начальном этапе. Если это востребовано, а это, скорее всего, востребовано, думаем, что мы специалистов в этой области не будем заставлять работать на каких-то других производствах.

Александр Хабаров
замглавы ФСИН

По словам Хабарова, речь идет о тех, кто отбывает наказание в форме исправительных работ. Он добавил, что, согласно законодательству, осуждённый в исправительных центрах может работать в пределах одного региона, однако формат удалённой работы позволит им работать для компании в другом субъекте.

По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), после начала «спецоперации» на Украине и введения западных санкций, Россию покинули от 50 до 70 тысяч IT-специалистов.

На фоне оттока кадров Минцифры предложило освободить от уплаты НДФЛ сотрудников российских IT-компаний, предоставить им отсрочку от военной службы, а также льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы в этих компаниях.

2 марта президент подписал указ о мерах поддержки IT-отрасли. Они включали налоговые льготы, освобождение от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами до конца 2024 года. В начале апреля Михаил Мишустин обратился к IT-специалистам и попросил их создавать экосистемы на «родине», где для этого есть «все условия».

#новости #it

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54 комментария
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Анатолий Польский

Количество осуждённых IT-специалистов увеличилось вдвое

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Добро и позитив

Это меры поддержки IT-компаний

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1 комментарий
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Дурацкий пришелец

То есть можно на всех айтишников, кто писал что-то по поводу войны, завести уголовное дело и взять в рабство. Удобненько

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tuorqai

я так понимаю это анонс репрессий

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new_comment

Возвращение шарашек.

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Antony Duke
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Depeche Mode

Таких специалистов среди осуждённых не так много, поэтому их должно стать больше

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Алишер Хамитов
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Утренний Гоша

Есть более актуальная версия

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Клизма Капитализма

Опередил :)

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Игорь Херник

Быдлокодинг превращается в уркодинг

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Дмитрий Царь

А будут ли бить их, если для работы они попросят jailbreak для iOS?

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1 комментарий
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чипизадница

кодить будут на компе из мякиша

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Funny Kaplan

На мякинтошах

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Нощна Граблива Птица

Таких специалистов не так много.
Но скоро будет больше!

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Null Null

Шарашка 2.0

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испанский смех

Кружка королева джпг

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Кринжкриг Блитцкринжевич

Цифровое рабство подъехало)))
Коворкинг - новые рудники)

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Клизма Капитализма

Здесь был дубль https://tjournal.ru/news/603993-fsin-predlozhila-privlekat-osuzhdennyh-it-specialistov-k-udalennoy-rabote-na-rossiyskie-kompanii?comment=8260035&from=copylink&type=quick

ФСИН предложила привлекать осуждённых…
«Удалёнка» вместо исправительных работ.
tjournal.ru
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Дмитрий Царь

Здравствуйте, вас приветствует антифрод служба Сбербанка …

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Alexander the Nth

Можно не платить, а просто не сажать на швабру.

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M.R.T.

Ой блять они и гулаги планировали построить.
Ща выйдет опять Минфин и скажет что хуйню несёте.

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испанский смех

Так построят

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Григорий Клюшников

Кажется, они забыли, что программиста невозможно заставить работать, если он сам этого не хочет.

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Искренний колос

Желание быстро проснется после пары швабр

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4 комментария
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Готовый файл

Спасибо моему президенту! Без работы не останусь

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Роман Santi

Бля, да этоже служба поддержки Сбербанка себе штат сотрудников набирает.

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Максим Ложков
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Konstantin Kulikov
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Горячий волк

Говнокодеров будут бить палками за хреновый код на рабочем месте?

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Охуевает от происходящего

код ревью от фсиновцев

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НАПОСТИЛ НА ПЯТНАШКУ

За хреновый код плюс 15см швабра-жена, за хороший - минус 15см.

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М..

специалистов в этой области не будет заставлять работать на каких-то других производствах
Фсин изобретает здравый смысл, ну рили, любая не идиотская мысль преподносится как охуительная идея помогающая Родине. Бездна глупости.

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испанский смех

Любая инициатива тут это чья-то личная выгода

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Подозрительный Кот

еееее ИТ гулаг

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Gedevan

А нахера айтишнику забесплатно шарашить? Лучше отдохнуть.

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Andrew Alscher

Удалёнка из мест не столь отдалённых.

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Zhenya Nekrasov

Ха!

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Горячий волк

Кто не успел обмазаться проксями, оставляя комментики в интернете, того и осудят, после чего привлекут к обязательным работам на госкомпании.

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Oleg

Ну хоть можно будет говнокодить по полной

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Воен Светы

Никак они не научатся.
Одного уже привлекали, теперь все знают про передовые методы швабрирования.

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испанский смех

Одно уже привлекали, теперь первые в космосе!

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1 комментарий
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Larry

можно сливать себе данные а потом продавать)

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Voronezh Morning Herald

Еее а вот и готовая схема. Осуждаешь и им приходится ебашить на госшараги как рабам типа Королёва в совке

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Королевский череп

Они там напрограммируют закладок и прочих бэкдоров.

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lovemyonahole
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Аркадий Гайдаржи

«В УДО отказано за многократные нарушения принципов SOLID на исправительных работах»

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