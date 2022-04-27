«Удалёнка» вместо исправительных работ.

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Замглавы ФСИН Александр Хабаров на конференции в Новосибирске заявил, что привлекать IT-специалистов к удалённой работе на бизнес предложили в ряде регионов, пишет ТАСС.

Таких специалистов не так много. К нам с этой инициативой выходят в ряде территорий, в ряде субъектов предприниматели, которые в этой области работают. Мы только на начальном этапе. Если это востребовано, а это, скорее всего, востребовано, думаем, что мы специалистов в этой области не будем заставлять работать на каких-то других производствах. Александр Хабаров замглавы ФСИН

По словам Хабарова, речь идет о тех, кто отбывает наказание в форме исправительных работ. Он добавил, что, согласно законодательству, осуждённый в исправительных центрах может работать в пределах одного региона, однако формат удалённой работы позволит им работать для компании в другом субъекте.

По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), после начала «спецоперации» на Украине и введения западных санкций, Россию покинули от 50 до 70 тысяч IT-специалистов.

На фоне оттока кадров Минцифры предложило освободить от уплаты НДФЛ сотрудников российских IT-компаний, предоставить им отсрочку от военной службы, а также льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы в этих компаниях.