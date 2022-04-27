ФСИН предложила привлекать осуждённых IT-специалистов к удалённой работе на российские компании Статьи редакции
«Удалёнка» вместо исправительных работ.
Замглавы ФСИН Александр Хабаров на конференции в Новосибирске заявил, что привлекать IT-специалистов к удалённой работе на бизнес предложили в ряде регионов, пишет ТАСС.
По словам Хабарова, речь идет о тех, кто отбывает наказание в форме исправительных работ. Он добавил, что, согласно законодательству, осуждённый в исправительных центрах может работать в пределах одного региона, однако формат удалённой работы позволит им работать для компании в другом субъекте.
По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), после начала «спецоперации» на Украине и введения западных санкций, Россию покинули от 50 до 70 тысяч IT-специалистов.
На фоне оттока кадров Минцифры предложило освободить от уплаты НДФЛ сотрудников российских IT-компаний, предоставить им отсрочку от военной службы, а также льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы в этих компаниях.
2 марта президент подписал указ о мерах поддержки IT-отрасли. Они включали налоговые льготы, освобождение от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами до конца 2024 года. В начале апреля Михаил Мишустин обратился к IT-специалистам и попросил их создавать экосистемы на «родине», где для этого есть «все условия».
В Минске трёх учащихся государственного архитектурно-строительного колледжа задержали сотрудники ГУБОПиК. Поводом послужил видеоролик в тиктоке.
Ранее актёр признался, что не вернётся к роли капитана Джека Воробья даже ради «миллиона альпак».
Он также заподозрил, что самоубийство топ-менеджера «Газпромбанка» было инсценировкой.
Количество осуждённых IT-специалистов увеличилось вдвое
Это меры поддержки IT-компаний
То есть можно на всех айтишников, кто писал что-то по поводу войны, завести уголовное дело и взять в рабство. Удобненько
я так понимаю это анонс репрессий
Возвращение шарашек.
Таких специалистов среди осуждённых не так много, поэтому их должно стать больше
Есть более актуальная версия
Опередил :)
Быдлокодинг превращается в уркодинг
А будут ли бить их, если для работы они попросят jailbreak для iOS?
кодить будут на компе из мякиша
На мякинтошах
Таких специалистов не так много.
Но скоро будет больше!
Шарашка 2.0
Кружка королева джпг
Цифровое рабство подъехало)))
Коворкинг - новые рудники)
Здесь был дубль https://tjournal.ru/news/603993-fsin-predlozhila-privlekat-osuzhdennyh-it-specialistov-k-udalennoy-rabote-na-rossiyskie-kompanii?comment=8260035&from=copylink&type=quick
Здравствуйте, вас приветствует антифрод служба Сбербанка …
Можно не платить, а просто не сажать на швабру.
Ой блять они и гулаги планировали построить.
Ща выйдет опять Минфин и скажет что хуйню несёте.
Так построят
Кажется, они забыли, что программиста невозможно заставить работать, если он сам этого не хочет.
Желание быстро проснется после пары швабр
Спасибо моему президенту! Без работы не останусь
Бля, да этоже служба поддержки Сбербанка себе штат сотрудников набирает.
Говнокодеров будут бить палками за хреновый код на рабочем месте?
код ревью от фсиновцев
За хреновый код плюс 15см швабра-жена, за хороший - минус 15см.
специалистов в этой области не будет заставлять работать на каких-то других производствах
Фсин изобретает здравый смысл, ну рили, любая не идиотская мысль преподносится как охуительная идея помогающая Родине. Бездна глупости.
Любая инициатива тут это чья-то личная выгода
еееее ИТ гулаг
А нахера айтишнику забесплатно шарашить? Лучше отдохнуть.
Удалёнка из мест не столь отдалённых.
Ха!
Кто не успел обмазаться проксями, оставляя комментики в интернете, того и осудят, после чего привлекут к обязательным работам на госкомпании.
Ну хоть можно будет говнокодить по полной
Никак они не научатся.
Одного уже привлекали, теперь все знают про передовые методы швабрирования.
Одно уже привлекали, теперь первые в космосе!
можно сливать себе данные а потом продавать)
Еее а вот и готовая схема. Осуждаешь и им приходится ебашить на госшараги как рабам типа Королёва в совке
Они там напрограммируют закладок и прочих бэкдоров.
«В УДО отказано за многократные нарушения принципов SOLID на исправительных работах»