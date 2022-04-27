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Главу профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева арестовали на фоне забастовок курьеров Delivery Club Статьи редакции

Ему вменяют неоднократные нарушения правил митингов.

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Кирилл Украинцев. Фото с его страницы во «ВКонтакте» 

Савёловский суд Москвы арестовал на два месяца главу профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева до 25 июня, сообщил правозащитный проект «Апология».

Его обвиняют по ст. 212.1 УК за неоднократное нарушении порядка проведения митинга. Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы.

По версии следствия, Украинцев размещал в интернете призывы к работникам курьерских служб и такси выходить на акции протеста против нарушения их трудовых прав.

Украинцева задержали после обыска в его квартире 25 апреля. В тот же день на забастовку к офису Delivery Club вышло 30 курьеров, которые протестовали против снижения оплаты.

По подсчётам «Медиазоны», Украинцева не меньше шести раз привлекали по статье 20.2 КоАП о нарушении правил митингов. Три решения суда вступили в силу осенью 2021 года.

Новости
Курьеры Delivery Club в Москве жалуются на снижение оплаты и устраивают забастовки. У лидера профсоюза прошли обыски Статьи редакции

Протестующие курьеры говорят, что заработок за день упал с трёх до двух тысяч рублей. В компании отрицают забастовки, а изменения в схеме оплаты объясняют приостановкой работы сетей фастфуда.

Профсоюз «Курьер»

#новости #забастовки #deliveryclub #украинцев

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38 комментариев
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Volt de Fault

Та тут и фамилии как бы хватит, чтобы пришить дискредитацию вооруженных сил рф

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Нищий завод

??

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

⚡ Слава Украинцев может оказаться за решеткой

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

А, это не про Славу((

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Чудесный рак

Я б на его месте сменила имя, чо уж терять

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Rina

1. Как будто им нужен повод
2. Ещё бы прогибаться под блядей

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Христов вентилятор
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Big Boss

Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом.
Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому.

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имя мое и фамилия

база

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Alexander Sh

Кстати, а что там с религиозными лидерами? Кирилл, я так понимаю, в одной упряжке с Путиным. Что по муфтиям/раввинам?

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zero endorphine

Берл Лазар конечно не так как кирилл, но близко

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Alexander Sh

Ну вроде пытается между струй дождя пройти, я прочитал. А вот ряд буддистов в РФ выдали:
Кроме того, в начале марта глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев поддержал спецоперацию на Украине. Он заявил, что против России ведется «грязная информационная война» и нужно молиться за российских солдат, добавив, что «с нами Будда».

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Rina

На Украине ещё и три православных церкви

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Alexander Sh

Нихуя себе ты недалекий. Давай объясню тебе на пальцах: если прессуют лидеров профсоюзов, значит, скоро профсоюзов не будет вообще. А это значит, что государство решило брать экономику в свои руки полностью. Это, в свою очередь, значит, что экономические меры не работают. Отсюда вывод: ты охуеешь, как быстро обеднеешь.

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Ariur

А это разве плохо, что россияне массово обеднеют и массово охуеют? Либо охуевшие россияне наконец-то выйдут на улицы, либо вся экономика рухнет и царю в ближайшие годы придется заниматься внутренними проблемами и думать где бы наскрести денег на минимальные социальные выплаты, вместо нападений на соседние страны и производства новых танков и ракет. В любом случае для всего мира профит.

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Eugene

— Папа, водка подорожала! Теперь ты будешь меньше пить?
— Нет, сынок. Теперь ты будешь меньше есть.

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Ariur

Пусть так. Голодный сынок и папа-алкаш плохие строители и для конкурентной экономики, и для боеспособной армии, что СССР уже наглядно продемонстрировал. Опять же, для всего мира профит.

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Мама, я не Zигую

в чем профит для мира получить страну, противопоставляющую себя всему остальному миру, по типу Северной Кореи, только с большим населением и ядерным оружием?

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Ariur

Северная Корея окопалась от всего цивилизованного мира заборами и минными полями, после окончания гражданской войны в 1953 ни на кого не нападает, за забор никого из своих не выпускает, никому свой "корейский мир" не навязывает. Когда и Россия пойдет по тому же пути, весь мир вздохнет с облегчением. А ракеты и население это временно - ракеты ржавеют, население убывает по миллиону в год.

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Alexander Sh

Да я не вижу связи между бедностью населения и отсутствием денег на армию в РФ. Я, конечно, не представляю себе ситуацию, когда граждане богатые, а армия бедная — так в милитаризованной России не будет, увы. Но с другой стороны, то, что граждане обеднеют, никак не гарантирует, что денег на армию не станет.
Боюсь, Путин и прочие упыри и колебаться не будет, последнее в военку пустят, а граждане пусть хуй без соли доедают. Россияне на улицы не выйдут, всех давят сразу.

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Ariur

СССР именно так и делал, под конец своего существования больше 10% ВВП тратил на военные расходы, в итоге надорвался. Когда с каждым годом все больший и больший процент бюджета придется перенаправлять на военные расходы в ущерб всему остальному, РФ тоже надорвется, независимо от желаний Путина и компании. Какие-то перемены будут, рано или поздно. Либо распад, либо гражданская война, либо (самый минимум) отказ РФ от дальнейшей экспансии и оккупации соседних стран.
Любой из этих финалов для всего мира будет лучше.
Тот вариант когда с экономикой РФ все в порядке, граждане богатеют и всем довольны, будет лучше только для Путина и компании, потому что позволит им продолжать текущую внешнюю и внутреннюю политику ни о чем больше не беспокоясь.

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Alexander Sh

Да я не против, если это единственный путь, чтоб РФ прекратила эту войну. Если такова цена, штош. Все лучше, чем эти смерти. Просто и в РФ людей жаль. Ну и я охуеваю с тех, кто не понимает, в какую бездну все катится, набирая скорость.

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имя мое и фамилия

пока похуй...

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имя мое и фамилия

прекрасное далёко всё ближе)

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Расторопша

Моя очередь

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Ужасный ящик

Не повезло с фамилией

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Тимурчик

С именем хоть повезло, могло быть всё намного хуже)

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Бишбармак Кибердвач

Спасибо и на том, что не Славой зовут)

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H8isGR8

Не повезло со страной проживания

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Serena Frost

Бастовать значит митинговать, теперь так? Вкалывай за тарелку баланды, если повезёт, и не вякай про гражланские права. Это рабство, господа.

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wolik

"Везде" профсоюзы одна из ветвей политического равновесия.
Но в стране рабочих и крестьян... о чудо.
Это даже не мёртвый придаток.

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Согласный жар

буду орать, если восстание начнётся с забастовки курьеров

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Rina

На них ещё с начала пандемии забили

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Пупа против Бухгалтерии

Анус себе пусть арестуют, бояре херовы.

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Аркадий Гайдаржи

Короче, концепция «выпуска пара» тоже отброшена. Могли наоборот раскрутить историю и показать борьбу за интересы народа против жадных корпораций, но любая самоорганизация людей считается более опасной. Тоталитаризм так тоталитаризм, все инициативы снизу запрещены

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ДЕДос Атака

Странно что с такой фамилией он еще на свободе.

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GK saw you in hell

Без шансов(

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Кропивницька паляниця

Пиздец...с такой фамилией, он скоро укронацистом-бандеровцов из НАТО станет

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Ланцелот
Гражданская война
ВTopHuk
Ребята пишут с фронта

2 месяца войны. Тероборона

По прибытию 6 дней назад в ... обл.

Мы сразу превратились в шахтёров и начали копать себе убежища.. Мы даже шутим, что приехать сюда и не начать копать - просто невозможно.

Последние 3 дня по нам била артиллерия, грады, самолёты, над головой, пытаясь найти нас, летают орланы…

Офтоп
ДЕДос Атака
Пока не подтверждено

Но немецкие СМИ сообщают что Бразилия готова передать 450.000 зарядов для ЗСУ Gepard

Пикантности ситуации добавляет то, что Бразилия страна БРИКС, на основе которого и должен был строиться путинский "многополярный мир" с поддержкой России.

Разборы
Интенсивный химик
Как Шарий распространяет фейки на европейцев

Начнем с того что некоторое время назад я сам посматривал видосики Шария, и мне казалось что он в принципе адекватный человек, потом не вежливо (правда вежливо) пояснили что он делает на самом деле, и как манипулируя одной лиш правдой он создает картинку которая работает против Украины и украинцев.

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Марк Цукор
Во что война превратила Мариуполь: посмотрите на фото «до» и «после»
Михаил Подивилов
Небольшая победа

Отсудили у администрации городского округа Коломна ≈160 000 ₽ за то, что в прошлом году на меня и моего друга напали бродячие собаки.

Мнения
Украинский Вояка
Хуже местной ваты могут быть только зарубежные коммунисты

Небольшая подборка шизы.

«Руки прочь от Украины». Хороший лозунг, жаль, что они не в ту сторону воюют.
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Долбаебы нашли контейнер для использованных иголок
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