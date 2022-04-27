Ребята пишут с фронта

2 месяца войны. Тероборона

По прибытию 6 дней назад в ... обл.

Мы сразу превратились в шахтёров и начали копать себе убежища.. Мы даже шутим, что приехать сюда и не начать копать - просто невозможно.

Последние 3 дня по нам била артиллерия, грады, самолёты, над головой, пытаясь найти нас, летают орланы…