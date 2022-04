Disney презентует на CinemaCon фильм Avatar 2, ради которого будут переоборудовать кинозалы. Только не в россии

Avatar 2: The Way of Water начнут показывать по всему миру на 160 языках (!) с 14 декабря 2022 года. Но не в россии, в которой без американских фильмов ожидается закрытие половины кинозалов уже к концу лета.