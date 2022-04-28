Новости

Косметический концерн Coty, владеющий брендами Max Factor, Hugo Boss и Lacoste, заявил об уходе из России Статьи редакции

В 2021 году на страну приходилось чуть более 3% её продаж.

Французско-американская компания решила прекратить деятельность в России из-за военных действий на Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

Coty владеет примерно 80 брендами, в том числе Burberry, Calvin Klein, Gucci, Hugo Boss, Tiffany & Co, Max Factor, Rimmel, CoverGirl и Lacoste.

В концерне посчитали, что в 2021 году на Россию пришлось чуть более 3% его продаж. В финансовом году, закончившемся в июне 2021 года, общий объём продаж Coty составил 4,63 миллиарда долларов.

#новости #ктоушёл

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14 комментариев
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Chef

Не прошло и полугода

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усталые игрушки

Hugo Boss надеялся на массовый заказ от Шойгу

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Chef

на пару с макс фактором для путена и кабаевой

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Базовый Слава

Собственно, опять 3%. Как у киноделов, табачников и прочих. Есть дохуя экономисты или маркетологи, кто даст какие-то пруфы, что это действительно так? Безотносительно этой ебаной войны, но как-то уж странно видеть одни и те же значения доли продаж.

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hctrkkt

А чего странного? У нас купить такую продукцию могут себе позволить как рад 3% от населения

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Ramierl

Бля, ебать ты математик) 3 процента населения РФ и 3 процента глобальных продаж это немного разные вещи.

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George Jejeya

То есть, 4-5 млн человек, из которых в Москве живет 2-3 млн, чего вполне хватает на видимость того, что все это покупали.

Хотя речь вообще изначально шла про 3% от их продаж, как я понимаю, но, думаю, что ты в своих цифрах всё равно угадал.

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Игорь Зимин

Ой, да их никто и не покупал)

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Системный облизыватель кисок

НИНУЖНА ЭТА ВАША КАСМЕТИКА ИМПОРТНАЯ, У НАС СВОЯ ТУШЬ ЕСТЬ.
а вообще есть в эрефии производство косметики?

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Iris Von Everec

хз, но в Беларуси есть, и даже неплохое

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Chef

тушь для жепы

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Оральное обезболивающее

Да, есть)

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Кавказский будильник

Calvin Klein
Оставили без трусов

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M.R.T.

наконец мы увидим как выглядят россиянки

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Leonid Volkov @leonidvolkov
Экспроприация. Излишков. Урожая.
Вот мы и оказались в этой точке. Привет, продразверстка! Здорово, раскулачивание! Скучали по вам, грабежи!
Безумие, какое безумие, какие конченые днищенские аморальные уроды.
Источник (пока не потерли): https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=69969
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Bad Mother Fucker
Здесь Шепелин @ilya_shepelin
Офтоп
Кузькин отец
Disney презентует на CinemaCon фильм Avatar 2, ради которого будут переоборудовать кинозалы. Только не в россии

Avatar 2: The Way of Water начнут показывать по всему миру на 160 языках (!) с 14 декабря 2022 года. Но не в россии, в которой без американских фильмов ожидается закрытие половины кинозалов уже к концу лета.

Путешествия
Дмитрий Орлов 3.0

Из журнала "Бомба" №1, 1906 год.

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Freel @FreelFreel
Херсон, ви титани!
Totorimoto
Такие дела

Цели "спецоперации"? Забрать часть Украины, все. Больше целей нет, что бы по телевизорам не рассказывали.

Егор Горд
McDonald's предлагает «украинские бургеры» в польских ресторанах. Они пожертвуют 20% всех доходов на гумпомощ Украине
Sdafs 156

Усем привет

После начала репрессий в пятницу 22 апреля было принято решение уехать всей семьёй из херсонской области куда нибудь.

Новости
УкраiнськийРобiт
Вроде новость, а вроде и нет
BBC News | Русская служба
США: российские военные убивали пытавшихся сдаться украинцев

Как заявила в ООН специальный американский посланник по вопросам международного правосудия Бет ван Шаак, у Соединенных Штатов имеется заслуживающая доверия информация о том, что российские военные расстреливали украин...
США: российские военные убивали пытавшихся сдаться украинцев

Как заявила в ООН специальный американский посланник по вопросам международного правосудия Бет ван Шаак, у Соединенных Штатов имеется заслуживающая доверия информация о том, что российские военные расстреливали украинцев, пытавшихся сдаться в плен под Донецком.

“Если эти факты подтвердятся, это будет коренным нарушением принципов ведения войны”, - подчеркнула ван Шаак.

Она также отметила, что США располагают достоверными сообщениями о людях, расстрелянных со связанными руками, о телах со следами пыток и об ужасающем сексуальном насилии над женщинами и девочками.

“Все эти фотографии и сообщения свидетельствуют, что эти зверства не были результатом действий отдельных лиц или подразделений", - утверждает ван Шаак. По ее словам, за этим скорее просматриваются систематические преступления российских военных.

Те, кто допускает и поощряет такие преступления, должны будут ответить за них по закону, предупредила американская представительница.

“Хочу донести до российского военного и политического руководства одну простую мысль – весь мир следит за вами, и мы призовем вас к ответу”, - заключила она.

@bbcrussian
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