Косметический концерн Coty, владеющий брендами Max Factor, Hugo Boss и Lacoste, заявил об уходе из России Статьи редакции
В 2021 году на страну приходилось чуть более 3% её продаж.
Французско-американская компания решила прекратить деятельность в России из-за военных действий на Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.
Coty владеет примерно 80 брендами, в том числе Burberry, Calvin Klein, Gucci, Hugo Boss, Tiffany & Co, Max Factor, Rimmel, CoverGirl и Lacoste.
В концерне посчитали, что в 2021 году на Россию пришлось чуть более 3% его продаж. В финансовом году, закончившемся в июне 2021 года, общий объём продаж Coty составил 4,63 миллиарда долларов.
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Собственно, опять 3%. Как у киноделов, табачников и прочих. Есть дохуя экономисты или маркетологи, кто даст какие-то пруфы, что это действительно так? Безотносительно этой ебаной войны, но как-то уж странно видеть одни и те же значения доли продаж.
А чего странного? У нас купить такую продукцию могут себе позволить как рад 3% от населения
Бля, ебать ты математик) 3 процента населения РФ и 3 процента глобальных продаж это немного разные вещи.
То есть, 4-5 млн человек, из которых в Москве живет 2-3 млн, чего вполне хватает на видимость того, что все это покупали.
Хотя речь вообще изначально шла про 3% от их продаж, как я понимаю, но, думаю, что ты в своих цифрах всё равно угадал.
Ой, да их никто и не покупал)
НИНУЖНА ЭТА ВАША КАСМЕТИКА ИМПОРТНАЯ, У НАС СВОЯ ТУШЬ ЕСТЬ.
а вообще есть в эрефии производство косметики?
хз, но в Беларуси есть, и даже неплохое
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