Новости

На AliExpress перестала работать оплата картами российских банков. Маркетплейс начал решать проблему Статьи редакции

Можно оплатить покупки через кошелёк Qiwi.

2271 просмотров
Скриншот телеграм-канала ЧТД

На AliExpress перестала работать оплата покупок зарубежных товаров по картам российских банков, пишут РБК и «Тайга.Инфо». Компания испытывает сложности с обработкой платежей, сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса.

Не работает оплата как по картам «Мир», так и по ранее выданным VISA и Mastercard. «В настоящий момент мы наблюдаем некоторые сложности с обработкой платежей. Мы активно занимаемся решением проблемы, и вскоре пользователи смогут оплачивать [покупки] всеми способами без любых трудностей», — заверили в AliExpress.

Оплата покупки российских товаров работает стабильно. Зарубежные товары можно приобрести с помощью Qiwi-кошелька или счёта мобильного телефона.

Чтобы купить товары через QIWI нужно выбрать её как способ оплаты, предварительно зарегистрировавшись в системе. Затем Qiwi выставит счёт в долларах, который можно оплатить рублями с российской карты. Платёжная система сама конвертирует средства (но заберёт 0,95% комиссии от суммы покупки).

AliExpress Россия — совместное предприятие китайской Alibaba Group, VK (бывшая Mail.ru Group), USM International и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Маркетплейс существует отдельно от глобального AliExpress, который принадлежит Alibaba и работает в других странах.

#новости #aliexpress #банки

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
23 комментария
Написать комментарий...
Slartibartfast

Это будет тесаком в спину электората. Резаком промышленным, тракторной косой. Электорат живет алишечкой, физически и ментально, Это safe space посреди мира коварных коммерсов и недоступных политиков. Вата меряет время от посылки до посылки, от новостей отвлекается выбором очередной приблуды, получение этой приблуды записывает себе в победы и достижения.

Вряд ли алишечка сейчас прямо поломается, но если да, то это будет очень значимая история для ваты. Слова "насдак" и названия большинства ушедших корпораций они не знают, но свои "заместительные" мечты возлагают именно на алишечку.

Ответить
Развернуть ветку
Ржавый Тромбон

Всё верно, это ещё одна скрепа типо IKEA для крупных городов, но уже для всей страны.

Ответить
Развернуть ветку
Slartibartfast

Хых. Икеа в последние пару лет стала заметно дороже, превратилась в маркер "среднего класса". Даже в Москве 2000 за проходную приблуду стали как бы не очень подъемными. Если мы раньше клали понравившееся в корзину, не смотря на цену, то в последний год сначала шли в скидочный отдел.

Алишечка в этом плане как продуктовый. Ватка туда идет не как на праздник, а в текущем режиме "отвлечься". Если эту отдушину отнять, то придется смотреть по сторонам. Это будет очень мощный пинок.

Очень желанный, на самом деле.

Ответить
Развернуть ветку
Ржавый Тромбон

Согласен со всем, хорошо сказано.

Ответить
Развернуть ветку
1111

Фантазии очередные, не смогут на алишке оплатить пойдут на вайлдберис. Там не смогут - пойдут на рынок

Ответить
Развернуть ветку
Невинный кубок

Как будто из романа Пелевина, не хочешь написать книгу об этом?

Ответить
Развернуть ветку
lovemyonahole

Я простой рабочий завод, провинция Москва, Россия. Недавно узнать, что китайский мужчина есть рис два раза сутки. Русский мужчина ходить работать на слабый плешивый моль и не есть рис два раза как я. Не поддерживать слабый русский руководитель, желать такой лидер, как Xi. Не персонаж медведь Дисней мультипликации империализма, надо давать америкеанской собака по шапка Китай великое будущее. золотой дракон! Выражать своё почтение господина Xi вести Великий Китай в достойное будущее, лучшие условия, большая фабрика.
Недавно узнать, что русский молодой мужчина работать много платят мало . Неправильно решить будущее своя страна. Нефритовый стержень Xi великий золотой дракон воспарить небо, Великий Xi давать 2 порция риса и кошка жена. Я поддерживать великий Xi.

Ответить
Развернуть ветку
Николай

Кошка жена купить AliExpress

Ответить
Развернуть ветку
Ржавый Тромбон

Так все платили и так через QIWI в долларах, к чему новость?

Ответить
Развернуть ветку
Очевидный Орзэмэс

а шо у всех киви есть?

Ответить
Развернуть ветку
Ржавый Тромбон

Открой pepper и полистай за последние 2 месяца, для хорошего курса люди завели QIWI, дело 2 минут, тем более, когда стал безпошлинный ввоз под 1000. Вынесли нормально али от видеокарт/процессоров не бу до хороших флагманов под 1000, повторюсь, по хорошему курсу.

Ответить
Развернуть ветку
Галина Перидольская

сегодня брал) 79 с копейками курс

Ответить
Развернуть ветку
СОВа

Я Тинькофф платила.

Ответить
Развернуть ветку
Gedevan

Маркетплейс начал решать проблему
 Решение найдено, все пользователи из России заблокированы.

Ответить
Развернуть ветку
Первоначальный вентилятор

интересно

Ответить
Развернуть ветку
Клаус Шульце

Попробовал вчера банковским переводом через сбер-онлайн. Вроде бы прошел платеж, на сайте указали что заказ оплачен и формируется.

Ответить
Развернуть ветку
СОВа

Сегодня с карты тинькофф мир для приятеля оплатила нормально. Его сбер не проходит.
Желающим могу дать рефералку рекламную, с бесплатным обслуживанием. Ну или можете сами акцию в интернете поискать.

Ответить
Развернуть ветку
Artem Borisov

Там и так курс был что-то вроде 130₽/$

Ответить
Развернуть ветку
Righteous Hippie

Пару недель назад их курс был в районе 120, сейчас около 80

Ответить
Развернуть ветку
Владимир

оплата не проходит с карт подсанкционных банков. Тиньков нормальная оплата любой картой

Ответить
Развернуть ветку
Кровавый дым

Кроме того посылки очень долго идут , жду уже почти 2 месяца , последний месяц статус- покинуло страну отправления

Ответить
Развернуть ветку
Alexander D

в Беларуси какая-то ебатория с оплатами на али уже месяца два точно, при том что началось еще когда альфа не была под санкциями, а сейчас проходят карты одного единственного банка...

Ответить
Развернуть ветку
1111

Везде пишут что только санкционные банки заблочены

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 23 комментария
Twitter
dzem
Илон Маск хочет купить кока-колу что бы вернуть в нее кокаин
Elon Musk @elonmusk
Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in
Totorimoto
Такие дела

Цели "спецоперации"? Забрать часть Украины, все. Больше целей нет, что бы по телевизорам не рассказывали.

Sdafs 156

Усем привет

После начала репрессий в пятницу 22 апреля было принято решение уехать всей семьёй из херсонской области куда нибудь.

Twitter
Bad Mother Fucker
Здесь Шепелин @ilya_shepelin
Путешествия
Дмитрий Орлов 3.0

Из журнала "Бомба" №1, 1906 год.

Офтоп
Ярослав Разумовский

Россия сваливает из Всемирной туристской организации

Twitter
Freel @FreelFreel
Херсон, ви титани!
Зиновий Кравко
Ребят, признаю, я сломался

Обесчеловечивание, нацизм и фашизм заразительны. В последнее время я перестал считать за людей всех, кто это поддерживает, оправдывает и уходит во внутреннюю эмиграцию. Я сожалею, что скатился в слепую ненависть к этим людям, в презрение и обесчеловечивание, но ничего поделать с собой не могу, так как уже не контролирую этот процесс, иначе мои…

Twitter
Минимальный чувак
Пездуза @RealPezduza
СБУ: Медведчук пытался сбежать с помощью поддельного паспорта КНР на имя Кум Хуи Ла
Больше статей
null