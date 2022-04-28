Ребят, признаю, я сломался

Обесчеловечивание, нацизм и фашизм заразительны. В последнее время я перестал считать за людей всех, кто это поддерживает, оправдывает и уходит во внутреннюю эмиграцию. Я сожалею, что скатился в слепую ненависть к этим людям, в презрение и обесчеловечивание, но ничего поделать с собой не могу, так как уже не контролирую этот процесс, иначе мои…