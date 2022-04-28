На AliExpress перестала работать оплата картами российских банков. Маркетплейс начал решать проблему Статьи редакции
Можно оплатить покупки через кошелёк Qiwi.
На AliExpress перестала работать оплата покупок зарубежных товаров по картам российских банков, пишут РБК и «Тайга.Инфо». Компания испытывает сложности с обработкой платежей, сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса.
Не работает оплата как по картам «Мир», так и по ранее выданным VISA и Mastercard. «В настоящий момент мы наблюдаем некоторые сложности с обработкой платежей. Мы активно занимаемся решением проблемы, и вскоре пользователи смогут оплачивать [покупки] всеми способами без любых трудностей», — заверили в AliExpress.
Оплата покупки российских товаров работает стабильно. Зарубежные товары можно приобрести с помощью Qiwi-кошелька или счёта мобильного телефона.
Чтобы купить товары через QIWI нужно выбрать её как способ оплаты, предварительно зарегистрировавшись в системе. Затем Qiwi выставит счёт в долларах, который можно оплатить рублями с российской карты. Платёжная система сама конвертирует средства (но заберёт 0,95% комиссии от суммы покупки).
AliExpress Россия — совместное предприятие китайской Alibaba Group, VK (бывшая Mail.ru Group), USM International и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Маркетплейс существует отдельно от глобального AliExpress, который принадлежит Alibaba и работает в других странах.
Обесчеловечивание, нацизм и фашизм заразительны. В последнее время я перестал считать за людей всех, кто это поддерживает, оправдывает и уходит во внутреннюю эмиграцию. Я сожалею, что скатился в слепую ненависть к этим людям, в презрение и обесчеловечивание, но ничего поделать с собой не могу, так как уже не контролирую этот процесс, иначе мои…
Это будет тесаком в спину электората. Резаком промышленным, тракторной косой. Электорат живет алишечкой, физически и ментально, Это safe space посреди мира коварных коммерсов и недоступных политиков. Вата меряет время от посылки до посылки, от новостей отвлекается выбором очередной приблуды, получение этой приблуды записывает себе в победы и достижения.
Вряд ли алишечка сейчас прямо поломается, но если да, то это будет очень значимая история для ваты. Слова "насдак" и названия большинства ушедших корпораций они не знают, но свои "заместительные" мечты возлагают именно на алишечку.
Всё верно, это ещё одна скрепа типо IKEA для крупных городов, но уже для всей страны.
Хых. Икеа в последние пару лет стала заметно дороже, превратилась в маркер "среднего класса". Даже в Москве 2000 за проходную приблуду стали как бы не очень подъемными. Если мы раньше клали понравившееся в корзину, не смотря на цену, то в последний год сначала шли в скидочный отдел.
Алишечка в этом плане как продуктовый. Ватка туда идет не как на праздник, а в текущем режиме "отвлечься". Если эту отдушину отнять, то придется смотреть по сторонам. Это будет очень мощный пинок.
Очень желанный, на самом деле.
Согласен со всем, хорошо сказано.
Фантазии очередные, не смогут на алишке оплатить пойдут на вайлдберис. Там не смогут - пойдут на рынок
Как будто из романа Пелевина, не хочешь написать книгу об этом?
Я простой рабочий завод, провинция Москва, Россия. Недавно узнать, что китайский мужчина есть рис два раза сутки. Русский мужчина ходить работать на слабый плешивый моль и не есть рис два раза как я. Не поддерживать слабый русский руководитель, желать такой лидер, как Xi. Не персонаж медведь Дисней мультипликации империализма, надо давать америкеанской собака по шапка Китай великое будущее. золотой дракон! Выражать своё почтение господина Xi вести Великий Китай в достойное будущее, лучшие условия, большая фабрика.
Недавно узнать, что русский молодой мужчина работать много платят мало . Неправильно решить будущее своя страна. Нефритовый стержень Xi великий золотой дракон воспарить небо, Великий Xi давать 2 порция риса и кошка жена. Я поддерживать великий Xi.
Кошка жена купить AliExpress
Так все платили и так через QIWI в долларах, к чему новость?
а шо у всех киви есть?
Открой pepper и полистай за последние 2 месяца, для хорошего курса люди завели QIWI, дело 2 минут, тем более, когда стал безпошлинный ввоз под 1000. Вынесли нормально али от видеокарт/процессоров не бу до хороших флагманов под 1000, повторюсь, по хорошему курсу.
сегодня брал) 79 с копейками курс
Я Тинькофф платила.
Маркетплейс начал решать проблему
Решение найдено, все пользователи из России заблокированы.
интересно
Попробовал вчера банковским переводом через сбер-онлайн. Вроде бы прошел платеж, на сайте указали что заказ оплачен и формируется.
Сегодня с карты тинькофф мир для приятеля оплатила нормально. Его сбер не проходит.
Желающим могу дать рефералку рекламную, с бесплатным обслуживанием. Ну или можете сами акцию в интернете поискать.
Там и так курс был что-то вроде 130₽/$
Пару недель назад их курс был в районе 120, сейчас около 80
оплата не проходит с карт подсанкционных банков. Тиньков нормальная оплата любой картой
Кроме того посылки очень долго идут , жду уже почти 2 месяца , последний месяц статус- покинуло страну отправления
в Беларуси какая-то ебатория с оплатами на али уже месяца два точно, при том что началось еще когда альфа не была под санкциями, а сейчас проходят карты одного единственного банка...
Везде пишут что только санкционные банки заблочены