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«Ъ»: МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 изменили цены на новые и архивные тарифы, некоторые закрыли для подключения Статьи редакции

В среднем услуги подорожали на 30-50 рублей.

МТС, «МегаФон», «Вымпелком» (владеет «Билайн») и Tele2 в апреле пересмотрели цены на новые и архивные тарифы, а ряд линеек закрыли для подключения. Это связано с разрешением ФАС повысить тарифы «с учётом инфляции», пишет «Коммерсантъ».

  • «МегаФон» повысил цены на линейки «Без переплат» в ряде регионов. Изменения коснулись планов «Минимум», «Интернет», «Звонки», «МегаТариф», «Максимум». Цены выросли примерно на 30 рублей. Изменения объяснили «увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи».
  • МТС поднял цены на 30–50 рублей в «Нетариф» и «Нетариф Джуниор» в нескольких региона. В компании заверили, что «для действующих абонентов ничего не поменялось».
  • Tele2 убрал в архив тарифы линейки «Мой Теле2»: «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Супер онлайн+» и запустил их обновлённые версии. Исчез «Супер онлайн+» и появился «Супер разговор». В Tele2 пояснили, что на новой тарифной линейке оператор включил подписку на онлайн-кинотеатр Wink в средние тарифы, на more.tv — в верхние, предложил безлимит на мессенджер Discord и расширил пакеты интернета и минут.
  • «Вымпелком» закрыл тариф «Анлим». Из оборота выводятся «старые тарифы с единичными пользователями», потому что компании «необходимо высвобождение ресурсов».

В среднем в апреле услуги связи подорожали не более чем на 10%, уточняет аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Это первое повышение действующих тарифов сразу несколькими операторами за несколько лет, подчеркнул он. Согласно договорённости Минцифры и ФАС с операторами, они могут повышать цены не больше уровня инфляции, которая в марте составила 16,7%. По мнению гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, дальнейшего роста тарифов ожидать не стоит, поскольку сохраняется высокая конкуренция между операторами.

#новости #связь #фас

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8 комментариев
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Желтый дебаркадер

две самые большие неправды в мире - "дальнейшего роста тарифов ожидать не стоит" и "я верну тебе долг"

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Danil Risov

И третья: аналитик - Эльдар Муртазин

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Желтый дебаркадер

ведущий аналитик, смею заметить. а, и ещё - "эпл всё"

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Кавказский будильник

С "эпл всё" он угадал, но есть один нюанс

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Желтый дебаркадер

хуй самсунга в жопе, да

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Anton Zakharikhin

На ёте, если заказать сейчас симку другого оператора с переносом номера предлагают скидки до 70% навсегда.

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Dra

Потом это "навсегда" через годик испарится, а в договоре окажется мелкий шрифт, по которому поменять стоимость тарифа оператор может в одностороннем порядке.

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Михаил Октябрьский

Опять операторы одновременно подняли цены, а ФАС опять спит

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Bad Mother Fucker
Здесь Шепелин @ilya_shepelin
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Freel @FreelFreel
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Зиновий Кравко
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