Глава СК поручил проверить содержание книг украинского журналиста Дмитрия Гордона Статьи редакции
Дать правовую оценку органы попросили в соцсетях, утверждает пресс-служба ведомства.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата изучить и проанализировать содержание печатных изданий за авторством украинского журналиста Дмитрия Гордона*. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Указанные книги находятся в открытой продаже на территории России. В ряде СМИ и социальных сетях опубликованы обращения в следственные органы о необходимости дачи правовой оценки данному факту», — уточнили в СК.
21 марта Следственный комитет возбудил против Гордона* уголовное дело. Журналист обвиняется по трём статьям: публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и распространение «фейков» о Вооруженных силах России. 6 апреля его внесли в список террористов и экстремистов. Во время проверки следователи проанализируют содержание книг журналиста и дадут оценку законности их распространения в России.
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Вот и посмотрим еще раз не на руку, но на его дыхание. Человек ‘нахохлился’ до комизма. И…
https://www.youtube.com/watch?v=02QW5d0ziVg
Следователи ск, судя по всему, самые занятые люди в мире.
Им нужно очень сильно постараться, ещё бы добавил к этому прослушивание треков Дмитрия)
Человек-яйца
Правовая оценка: надо сжечь
Чего уже стесняться. Все уже и так поняли кто тут настоящие нацисты.
Аминь
Та даже по фамилии понятно, англосаксожидобандеровец.
взять Александра заодно
Самая опасная книга Гордона - книга каламбуров)
а че их проверять то, книги пиздатые.
лучше бы проверили на экстремизм книгу фашиста - моя борьба.
есть люди которые читали все это?