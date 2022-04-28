Новости

Глава СК поручил проверить содержание книг украинского журналиста Дмитрия Гордона Статьи редакции

Дать правовую оценку органы попросили в соцсетях, утверждает пресс-служба ведомства.

Фото: Николай Петров

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата изучить и проанализировать содержание печатных изданий за авторством украинского журналиста Дмитрия Гордона*. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Указанные книги находятся в открытой продаже на территории России. В ряде СМИ и социальных сетях опубликованы обращения в следственные органы о необходимости дачи правовой оценки данному факту», — уточнили в СК.

21 марта Следственный комитет возбудил против Гордона* уголовное дело. Журналист обвиняется по трём статьям: публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и распространение «фейков» о Вооруженных силах России. 6 апреля его внесли в список террористов и экстремистов. Во время проверки следователи проанализируют содержание книг журналиста и дадут оценку законности их распространения в России.

#новости #медиа #конфликтнаукраине

744 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
14 комментариев
Написать комментарий...
Желтый дебаркадер

https://www.youtube.com/watch?v=02QW5d0ziVg

Ответить
Развернуть ветку
Аскет

Следователи ск, судя по всему, самые занятые люди в мире.

Ответить
Развернуть ветку
Сплошной франт

Им нужно очень сильно постараться, ещё бы добавил к этому прослушивание треков Дмитрия)

Ответить
Развернуть ветку
Депутат миллионов

Человек-яйца

Ответить
Развернуть ветку
Эммануэль Макрон. Звони обниму

Правовая оценка: надо сжечь

Ответить
Развернуть ветку
Неудачный хот-дог

Чего уже стесняться. Все уже и так поняли кто тут настоящие нацисты.

Ответить
Развернуть ветку
Отчаянный пёс_анон

Аминь

Ответить
Развернуть ветку
John Doe

Та даже по фамилии понятно, англосаксожидобандеровец.

Ответить
Развернуть ветку
Ничтожный дебаркадер

взять Александра заодно

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Лагутин
Ответить
Развернуть ветку
Егор Павлюк

Самая опасная книга Гордона - книга каламбуров)

Ответить
Развернуть ветку
M.R.T.
Ответить
Развернуть ветку
Пропитанный картон

а че их проверять то, книги пиздатые.
лучше бы проверили на экстремизм книгу фашиста - моя борьба.

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Зимин

есть люди которые читали все это?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 14 комментариев
Sdafs 156

Усем привет

После начала репрессий в пятницу 22 апреля было принято решение уехать всей семьёй из херсонской области куда нибудь.

Офтоп
Ярослав Разумовский

Россия сваливает из Всемирной туристской организации

Twitter
dzem
Илон Маск хочет купить кока-колу что бы вернуть в нее кокаин
Elon Musk @elonmusk
Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in
Зиновий Кравко
Ребят, признаю, я сломался

Обесчеловечивание, нацизм и фашизм заразительны. В последнее время я перестал считать за людей всех, кто это поддерживает, оправдывает и уходит во внутреннюю эмиграцию. Я сожалею, что скатился в слепую ненависть к этим людям, в презрение и обесчеловечивание, но ничего поделать с собой не могу, так как уже не контролирую этот процесс, иначе мои…

Офтоп
Кузькин отец
ещё одна теория о проблемах со здоровьем путина, от анестезиолога-реаниматолога

Меня спросили про руку.… Руку оставим невропатологам. Я вам как анестезиолог-реаниматолог отвечу: я всегда, при всех обстоятельствах прежде всего смотрю как человек дышит. Это моя работа, сидеть и часами наблюдать как дышит мой пациент. Десятки тысяч часов.
Вот и посмотрим еще раз не на руку, но на его дыхание. Человек ‘нахохлился’ до комизма. И…

Элонви
Тоже думала об этом)
Twitter
Минимальный чувак
Пездуза @RealPezduza
СБУ: Медведчук пытался сбежать с помощью поддельного паспорта КНР на имя Кум Хуи Ла
Twitter
Секретный ингредиент
Пездуза @RealPezduza
«Главное — не победа, а участие». Кремль прокомментировал ход спецоперации в Украине
Twitter
Bad Mother Fucker
Здесь Шепелин @ilya_shepelin
Путешествия
Дмитрий Орлов 3.0

Из журнала "Бомба" №1, 1906 год.

Больше статей
null