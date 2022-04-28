Обе компании подтвердили соглашение, осталось получить подтверждение от регулирующих органов.

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VK договорился с «Яндексом» о покупке двух сервисов компании — агрегатора новостей «Яндекс.Новости» и блог-платформы «Яндекс.Дзен». Условия сделки пока не разглашаются, но уже согласованы, сообщают пресс-службы обеих компаний.

Представители VK рассказали РБК, что стороны ожидают согласований от корпоративных и регулирующих органов, включая ФАС. Компания пообещала раскрыть подробности позднее. Источники «Медузы» сообщают, что сделка должна состояться до 1 июля.

О планах «Яндекса» продать сервисы стало известно ещё в середине марта. Сперва об этом сообщили СМИ, а позже компания частично подтвердила эту информацию, заявив, что «изучает разные варианты».

Источник РБК рассказал, что продажу сервисов рассматривали ещё несколько лет назад, а в 2022 году вернулись к вопросу. По данным собеседника издания, «Новости» вызывали «много критики со всех сторон», а «Дзен» развивался в сторону соцсети, а «Яндекс» стремится быть технологической компанией.