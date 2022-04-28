VK договорился с «Яндексом» о покупке «Новостей» и «Дзена» Статьи редакции
Обе компании подтвердили соглашение, осталось получить подтверждение от регулирующих органов.
VK договорился с «Яндексом» о покупке двух сервисов компании — агрегатора новостей «Яндекс.Новости» и блог-платформы «Яндекс.Дзен». Условия сделки пока не разглашаются, но уже согласованы, сообщают пресс-службы обеих компаний.
Представители VK рассказали РБК, что стороны ожидают согласований от корпоративных и регулирующих органов, включая ФАС. Компания пообещала раскрыть подробности позднее. Источники «Медузы» сообщают, что сделка должна состояться до 1 июля.
О планах «Яндекса» продать сервисы стало известно ещё в середине марта. Сперва об этом сообщили СМИ, а позже компания частично подтвердила эту информацию, заявив, что «изучает разные варианты».
Источник РБК рассказал, что продажу сервисов рассматривали ещё несколько лет назад, а в 2022 году вернулись к вопросу. По данным собеседника издания, «Новости» вызывали «много критики со всех сторон», а «Дзен» развивался в сторону соцсети, а «Яндекс» стремится быть технологической компанией.
26 апреля в СМИ также появилась информация, что «Яндекс» планирует разделиться на две компании — российскую и международную. Если это произойдёт, новый бренд (с другим названием) сможет зарабатывать на иностранном рынке.
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Моча купила говно
без картинки плюсов не будет
Я вообще не понимаю кто и что купил. Как можно продать раздел на сайте? То есть теперь не будет новостей на главной Яндекса? Тогда что купил VK? Алгоритмы?
Нужна пояснительная бригада. Объяснения, что «моча купила говно» недостаточно.
Потоки кала решили централизовать
Как там Никита Ментачев поживает?)
Кто вспомнит, когда у яндекс.новости отключили комментарии? Как они это тогда объяснили?
Знаковое событие было.
А зачем вам комментарии? Все и так знают, что в России все за президента и все его любят 🇷🇺🇷🇺
в 2020-м
Туда уходило слишком много ресурсов лахтодырок, а выхлоп никакой. Комменты закрыли, лахту перебросили на другие стратегические направления. Кстати, там не только новости исключительно пропагандистские ручной выборки, но и реакции под ними. Иногда можно увидеть главным смайлом реакцию "скучно", самый непопулярный смайлик, причем у новостей, которые даже при соотнесении с ватным манямирком по логике должны вызвать однозначную реакцию. Так что там тупо сидят редакторы и лепят одобренные реакции.
думаю ничего не изменится, цензура и так давно была
осталось только заблочить гугл
в вк давно цензура, уже много лет назад неугодные картинки просто моментально выпиливались после постинга
В плане однобоких новостей не изменится, но для Яндекса изменится многое: 40% жителей России узнавали новости с главной Яндекса, эта доля больше, чем смотрящих ящик. Теперь Яндекс избавляется от токсичного актива (чему власти по слухам препятствовали несколько лет) и сможет отмыть репутацию, что поможет при развитии новых сервисов.
Все продайте VK. Пусть уже будет полная коллекция говна в одном месте
поиск по картинкам не трожь
Видимо Яндекс скоро будет вновь просто поиск
И то по чебурнету.
Просто напомню, несколько недель назад
Ну это обычная практика для таких ситуаций. Никто инфу до официальных заявлений в таких делах не подтверждает.
То, что слухи оказались правдивы, не означает, что они не были слухами
Про раскол на две компании наверняка то же самое будет, вопрос только как они это провернут под носом у чекистов.
ну всё правильно же — это и были слухи?
Яндекс избавился от проблемных активов, руководство наверняка вздохнуло с облегчением.
яндексу этим от своих "алгоритмов" в новостях и прочей пропаганды в дзен все равно не отмыться.
там удаление и выключение серверов в сделку не входит ? ну пожалуйста...
Удобно. Все говно собрано в одну корзинку
Представляю поток гавно-пропаганды...
в ВК то уже давно за посты сажают, теперь в Дзене каждая вторая статья будет экстремистской... ну и хуй с ними, сами просто превратят в его рамблер, про который уже практически никто не помнит
Кто скатился: Яндекс, или VK?
обои
Обе компании давно говно
да
Обе
Из одного говна в другое
Хахаха
Куда этой помойке ещё расти - итак воняет на всё СНГ
А так этот Дзен форсили в свое время, юджиси нового поколения, все дела
Инвестировал в говно
говно инвестирует в говно, все логично. Чтобы продолжать через него заливать говно в головы россиянам
Зачем вк дзен? Они же запустили вквидео. Яндекс опять впарил говно?
Разные же продукты.
ура
яндекс вообще экзотика))))
Онли для раша
А говорили что слухи о продаже враньё.
Это в россии норма просто врать? Бизнес, политика и тд
Национальная идея, я бы сказал
Ну бля, их сделку слили раньше времени, щас бы из-за сливов свои планы подтверждать или опровергать, ага
Ну конец-то будут правдивые новости (нет)
Как звучит новость: VK договорился с «Яндексом» о покупке «Новостей» и «Дзена»
Как слышиться мне: ФСБ договорилось с «Яндексом» курировать Новости и Блогеров
Я не знаю, как у вас,
А у нас в вкашечке
На корню говно скупили -
Подбирай какашечки!
Развивалась в сторону соцсети
А их кью и мессенджер в какую сторону развивались?
Vk купил ДZен.
Хуета и суета