Новости

VK договорился с «Яндексом» о покупке «Новостей» и «Дзена» Статьи редакции

Обе компании подтвердили соглашение, осталось получить подтверждение от регулирующих органов.

2799 просмотров

VK договорился с «Яндексом» о покупке двух сервисов компании — агрегатора новостей «Яндекс.Новости» и блог-платформы «Яндекс.Дзен». Условия сделки пока не разглашаются, но уже согласованы, сообщают пресс-службы обеих компаний.

Представители VK рассказали РБК, что стороны ожидают согласований от корпоративных и регулирующих органов, включая ФАС. Компания пообещала раскрыть подробности позднее. Источники «Медузы» сообщают, что сделка должна состояться до 1 июля.

О планах «Яндекса» продать сервисы стало известно ещё в середине марта. Сперва об этом сообщили СМИ, а позже компания частично подтвердила эту информацию, заявив, что «изучает разные варианты».

Источник РБК рассказал, что продажу сервисов рассматривали ещё несколько лет назад, а в 2022 году вернулись к вопросу. По данным собеседника издания, «Новости» вызывали «много критики со всех сторон», а «Дзен» развивался в сторону соцсети, а «Яндекс» стремится быть технологической компанией.

26 апреля в СМИ также появилась информация, что «Яндекс» планирует разделиться на две компании — российскую и международную. Если это произойдёт, новый бренд (с другим названием) сможет зарабатывать на иностранном рынке.

«Медуза»: «Яндекс» собирается разделиться на две…
В «Яндексе» говорят, что у них таких планов нет.
vc.ru

#новости #vk #яндекс

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
82 комментария
Написать комментарий...
Достойный Макс

Моча купила говно

Ответить
Развернуть ветку
Первоначальный вентилятор

без картинки плюсов не будет

Ответить
6 комментариев
Развернуть ветку
Анатолий Смолов

Я вообще не понимаю кто и что купил. Как можно продать раздел на сайте? То есть теперь не будет новостей на главной Яндекса? Тогда что купил VK? Алгоритмы?
Нужна пояснительная бригада. Объяснения, что «моча купила говно» недостаточно.

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Вирусный франт

Потоки кала решили централизовать

Ответить
Развернуть ветку
Вирусный франт

Как там Никита Ментачев поживает?)

Ответить
Развернуть ветку
Ржавый Тромбон

Кто вспомнит, когда у яндекс.новости отключили комментарии? Как они это тогда объяснили?
Знаковое событие было.

Ответить
Развернуть ветку
Бытовой дым

А зачем вам комментарии? Все и так знают, что в России все за президента и все его любят 🇷🇺🇷🇺

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Ничтожный дебаркадер

в 2020-м

Ответить
Развернуть ветку
Морошка

Туда уходило слишком много ресурсов лахтодырок, а выхлоп никакой. Комменты закрыли, лахту перебросили на другие стратегические направления. Кстати, там не только новости исключительно пропагандистские ручной выборки, но и реакции под ними. Иногда можно увидеть главным смайлом реакцию "скучно", самый непопулярный смайлик, причем у новостей, которые даже при соотнесении с ватным манямирком по логике должны вызвать однозначную реакцию. Так что там тупо сидят редакторы и лепят одобренные реакции.

Ответить
Развернуть ветку
Социальный дым

думаю ничего не изменится, цензура и так давно была
осталось только заблочить гугл

Ответить
Развернуть ветку
Первоначальный вентилятор

в вк давно цензура, уже много лет назад неугодные картинки просто моментально выпиливались после постинга

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
evg13ny

В плане однобоких новостей не изменится, но для Яндекса изменится многое: 40% жителей России узнавали новости с главной Яндекса, эта доля больше, чем смотрящих ящик. Теперь Яндекс избавляется от токсичного актива (чему власти по слухам препятствовали несколько лет) и сможет отмыть репутацию, что поможет при развитии новых сервисов.

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Отчаянный пёс_анон

Все продайте VK. Пусть уже будет полная коллекция говна в одном месте

Ответить
Развернуть ветку
Ничтожный дебаркадер

поиск по картинкам не трожь

Ответить
8 комментариев
Развернуть ветку
Отчаянный пёс_анон

Видимо Яндекс скоро будет вновь просто поиск

Ответить
Развернуть ветку
Неудачный хот-дог

И то по чебурнету.

Ответить
Развернуть ветку
Бытовой дым

Просто напомню, несколько недель назад

Ответить
Развернуть ветку
Неудачный хот-дог

Ну это обычная практика для таких ситуаций. Никто инфу до официальных заявлений в таких делах не подтверждает.

Ответить
Развернуть ветку
Бесплатный Никита

То, что слухи оказались правдивы, не означает, что они не были слухами

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Жалкий Мика

Про раскол на две компании наверняка то же самое будет, вопрос только как они это провернут под носом у чекистов.

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
zero endorphine

ну всё правильно же — это и были слухи?

Ответить
Развернуть ветку
Тихий калькулятор

Яндекс избавился от проблемных активов, руководство наверняка вздохнуло с облегчением.

Ответить
Развернуть ветку
Творческий самолет
Ответить
Развернуть ветку
ДЕДос Атака

яндексу этим от своих "алгоритмов" в новостях и прочей пропаганды в дзен все равно не отмыться.

Ответить
Развернуть ветку
M.R.T.

там удаление и выключение серверов в сделку не входит ? ну пожалуйста...

Ответить
Развернуть ветку
Прикладной самолет

Удобно. Все говно собрано в одну корзинку

Ответить
Развернуть ветку
Гражданин концлагеря Путлера

Представляю поток гавно-пропаганды...
в ВК то уже давно за посты сажают, теперь в Дзене каждая вторая статья будет экстремистской... ну и хуй с ними, сами просто превратят в его рамблер, про который уже практически никто не помнит

Ответить
Развернуть ветку
Эмоциональный микрофон

Кто скатился: Яндекс, или VK?

Ответить
Развернуть ветку
Социальный дым

обои

Ответить
3 комментария
Развернуть ветку
Отчаянный пёс_анон

Обе компании давно говно

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Senrigan

да

Ответить
Развернуть ветку
Maksat Berdibaev

Обе

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
olsen

Из одного говна в другое

Ответить
Развернуть ветку
Совместный торшер

Хахаха

Ответить
Развернуть ветку
Перелом Пупка

Куда этой помойке ещё расти - итак воняет на всё СНГ

Ответить
Развернуть ветку
Vld Mkrv

А так этот Дзен форсили в свое время, юджиси нового поколения, все дела

Ответить
Развернуть ветку
бєндєровєц родрігес
Ответить
Развернуть ветку
Бронебойный Слон

Инвестировал в говно

Ответить
Развернуть ветку
ДЕДос Атака

говно инвестирует в говно, все логично. Чтобы продолжать через него заливать говно в головы россиянам

Ответить
Развернуть ветку
Inevitable

Зачем вк дзен? Они же запустили вквидео. Яндекс опять впарил говно?

Ответить
Развернуть ветку
Неудачный хот-дог

Разные же продукты.

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Ничтожный дебаркадер

ура

Ответить
Развернуть ветку
Yelena Clever

яндекс вообще экзотика))))
Онли для раша

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Nester

А говорили что слухи о продаже враньё.
Это в россии норма просто врать? Бизнес, политика и тд

Ответить
Развернуть ветку
BigDaddy

Национальная идея, я бы сказал

Ответить
Развернуть ветку
Оральное обезболивающее

Ну бля, их сделку слили раньше времени, щас бы из-за сливов свои планы подтверждать или опровергать, ага

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail

Ну конец-то будут правдивые новости (нет)

Ответить
Развернуть ветку
BigDaddy

Как звучит новость: VK договорился с «Яндексом» о покупке «Новостей» и «Дзена»

Как слышиться мне: ФСБ договорилось с «Яндексом» курировать Новости и Блогеров

Ответить
Развернуть ветку
Желтый дебаркадер

Я не знаю, как у вас,
А у нас в вкашечке
На корню говно скупили -
Подбирай какашечки!

Ответить
Развернуть ветку
Александр Прохоренко

Развивалась в сторону соцсети
 А их кью и мессенджер в какую сторону развивались?

Ответить
Развернуть ветку
Я в другом городе

Vk купил ДZен.

Ответить
Развернуть ветку
Еса Бекболат

Хуета и суета

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 82 комментария
Пропитанный картон

ЗИГАБУ. Увидел там пост с сюжетом РТ про Украину. Написал одно слово - фейк. Модератор забанил до 26 июня. Похоже ресурс этот на 100% для ватников стал и говноедов.

Офтоп
M.R.T.
Ебать

Вы запилили анимацию плюса и минуса. Уважаю. Не, в натуре. Классно Чётко Умеете, Могёте.

Элонви
Тоже думала об этом)
Twitter
Минимальный чувак
Пездуза @RealPezduza
СБУ: Медведчук пытался сбежать с помощью поддельного паспорта КНР на имя Кум Хуи Ла
Новости
Майский выпуск журнала Time выйдет с фотографией Владимира Зеленского на обложке Статьи редакции

В апреле журналисты провели две недели с президентом Украины, чтобы рассказать, как он управляет страной в текущих условиях.

Интернет
Мем: Игорь Стрелков ждёт мобилизацию Статьи редакции

Экс-министр обороны ДНР так часто призывает к мобилизации, что стал героем шуток: пытается отправить в армию Шлёпу и засматривается на парней призывного возраста.

Офтоп
Ярослав Разумовский

Россия сваливает из Всемирной туристской организации

Twitter
Bad Mother Fucker
Здесь Шепелин @ilya_shepelin
Sdafs 156

Усем привет

После начала репрессий в пятницу 22 апреля было принято решение уехать всей семьёй из херсонской области куда нибудь.

Больше статей
null