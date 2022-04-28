Новости

Майский выпуск журнала Time выйдет с фотографией Владимира Зеленского на обложке Статьи редакции

В апреле журналисты провели две недели с президентом Украины, чтобы рассказать, как он управляет страной в текущих условиях.

Журнал Time анонсировал майский выпуск, посвящённый президенту Украины Владимиру Зеленскому. На обложку поместили чёрно-белое фото политика, а внутри напечатают репортаж журналиста Саймона Шустера, который в течение двух недель в апреле жил в Украине и лично наблюдал за работой Зеленского в условиях вооружённого конфликта.

В начале марта Time уже посвящал выпуск ситуации на Украине. На обложке тогда появилась цитата Зеленского на фоне в цветах флага страны.

Новости
Смешной ключ
Фото: Обложка Time с цитатой Зеленского на украинском языке Статьи редакции

«Жизнь победит смерть, а свет — тьму», — это фраза из выступления президента Украины в Европарламенте.

#новости #конфликтнаукраине #зеленский #медиа

1939 просмотров
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41 комментарий
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Перпендикулярный ТЖ

А спидинфо - с Путиным

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Roman Sergeevich

его вот в новостях показывают

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Перпендикулярный ТЖ

ор

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Перпендикулярный ТЖ

с маленькой

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Roman Sergeevich

бля) и не заметил

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умный человек

не уважают, значится

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Коровка спасла Россию

И тёщин язык

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Неудачный хот-дог

Он показал себя настоящим президентом. Не испугался и остался с народом Это очень круто. Очень хочется верить, что однажды нормальный президент будет и у нас.

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Sherr

Я как-то недавно пытался представить текущую ситуацию, но во главе с любым из предыдущих президентов.
Хреново как-то получилось.

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Marina Varianova

Порошенко? Ни после объявления обвинения, ни после вторжения не сбежал. В плане дипломатии в целом за свой срок проявил себя лучше чем Зеленский. Просто сейчас эйфория и критиковать власти глупо, но после будут вопросы по поводу подготовки. Ведь с одной стороны представитель АП Арестович говорит что знали о войне и готовились, а с другой стороны не эвакуировали ни музеи, ни архивы, не начали мобилизацию и полноценную подготовку теробороны итд. И это ведь без всех коррупционных и не только скандалов сопровождавших Зеленского весь его президентский срок

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Tapac BOBK

Потому что предыдущие президенты были политиками, а Зеленский - без политического прошлого и друзей олигархов. "Бомж с вокзала", который бы придерживался Конституции страны, тоже лучше бы справился чем все предыдущие политики.

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Tapac BOBK

Очень хочется верить, что однажды нормальный президент будет и у нас.
 Свечку в церкви надо хотя бы поставить, помолиться.

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Неудачный хот-дог

Если думаешь, что это поможет, то поставь.

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Tapac BOBK

Так это ж вы верите, что "нормальный президент" как-то окажется в своём кресле, если нихера не делать, а просто сидеть, терперь и верить.

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Angel Predochranitel

Сказал Тарас, который во время Майдана сидел на тж...

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Tapac BOBK

Свечку держал? А лучше б с бутылки слез.

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Angel Predochranitel

Держал, еще при пейволе

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Tapac BOBK

А лучше б с бутылки слез.

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Angel Predochranitel

Так ты на вопрос не ответил, ты сам то что то сделал для свержения Яника? Или достижения митингующих к себе приводишь?

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Angel Predochranitel

Вот был у нас Ельцин, а вы его выгнали. Теперь живем с этим

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Силовой Макс

ok, но что бы июньская обложка была с Арестовичем

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Gamer Altz

Playman, который мы заслужили.

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Одетый шар

Сравните как разговаривают такие как Зеленский, Арестович и такие как Путин и его окружение. Как будто просто конфликт поколений и старики просто и не пытаются понять других.

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Музыкальный вентилятор

Ебать он жёсткий...

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Тимурчик

Надо было подписать "де зброя"

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Перпендикулярный ТЖ

Ало, де зброя!

В ответ на хемингуэевское Прощай оружие

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Бешеные бабки

А теперь представьте, что западных журналистов пустили бы в бункер.

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Chile

Что там западных, он и своих не пустит.

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Неудачный хот-дог

Почему-то всегда вспоминается эта фотка, когда речь заходит о Путине и журналистах.

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псина

how
zelensky
ebet

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Иван Бурданов

покруче Фила будет

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Отчаянный пёс_анон

На обложку поместили чёрно-белое фото политика, а внутри напечатают репортаж журналиста Саймона Шустера, который в течение двух недель в апреле жил в Украине и лично наблюдал за работой Зеленского в условиях вооружённого конфликта
 У Шустера яйца за две недели немного подросли

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Андрей Васильев

это не тот Шустер, тот шустер сгинул как роса на солнце

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Повесить путина

А Зеленскому не стрёмно позировать для журнала TIME, который всякую хуйню на обложки помещает?

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Андрей Васильев

про вторую обложку на сайте Time не в курсе

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Максим Друковский

есть в тви у них
https://twitter.com/time/status/1499186523056521218

TIME @TIME
TIME's new cover: Volodymr Zelensky and the heroes of Kyiv https://ti.me/3pwuwnI
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Андрей Васильев

странно, почему нет на сайте, еще помню была с бензоколонкой, как узнать правду?

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Виталий

У TIME разные обложки для американского и международного рынка. Думаю в этом дело.

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Saul Goldman

100% кандидат на Человека Года

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Mnimaya-1

Красивое

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Любовь

Как раз сейчас смотрю сериал "Слуга народа", очень постпостметаметаиронично...

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Интернет
Мем: Игорь Стрелков ждёт мобилизацию Статьи редакции

Экс-министр обороны ДНР так часто призывает к мобилизации, что стал героем шуток: пытается отправить в армию Шлёпу и засматривается на парней призывного возраста.

Пропитанный картон

ЗИГАБУ. Увидел там пост с сюжетом РТ про Украину. Написал одно слово - фейк. Модератор забанил до 26 июня. Похоже ресурс этот на 100% для ватников стал и говноедов.

Офтоп
Ярослав Разумовский

Россия сваливает из Всемирной туристской организации

Twitter
Минимальный чувак
Пездуза @RealPezduza
СБУ: Медведчук пытался сбежать с помощью поддельного паспорта КНР на имя Кум Хуи Ла
Sdafs 156

Усем привет

После начала репрессий в пятницу 22 апреля было принято решение уехать всей семьёй из херсонской области куда нибудь.

Twitter
Bad Mother Fucker
Здесь Шепелин @ilya_shepelin
Элонви
Тоже думала об этом)
Новости
VK договорился с «Яндексом» о покупке «Новостей» и «Дзена» Статьи редакции

Обе компании подтвердили соглашение, осталось получить подтверждение от регулирующих органов.

Офтоп
M.R.T.
Ебать

Вы запилили анимацию плюса и минуса. Уважаю. Не, в натуре. Классно Чётко Умеете, Могёте.

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