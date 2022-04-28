В апреле журналисты провели две недели с президентом Украины, чтобы рассказать, как он управляет страной в текущих условиях.

Журнал Time анонсировал майский выпуск, посвящённый президенту Украины Владимиру Зеленскому. На обложку поместили чёрно-белое фото политика, а внутри напечатают репортаж журналиста Саймона Шустера, который в течение двух недель в апреле жил в Украине и лично наблюдал за работой Зеленского в условиях вооружённого конфликта.

В начале марта Time уже посвящал выпуск ситуации на Украине. На обложке тогда появилась цитата Зеленского на фоне в цветах флага страны.