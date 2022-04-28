Майский выпуск журнала Time выйдет с фотографией Владимира Зеленского на обложке Статьи редакции
В апреле журналисты провели две недели с президентом Украины, чтобы рассказать, как он управляет страной в текущих условиях.
Журнал Time анонсировал майский выпуск, посвящённый президенту Украины Владимиру Зеленскому. На обложку поместили чёрно-белое фото политика, а внутри напечатают репортаж журналиста Саймона Шустера, который в течение двух недель в апреле жил в Украине и лично наблюдал за работой Зеленского в условиях вооружённого конфликта.
В начале марта Time уже посвящал выпуск ситуации на Украине. На обложке тогда появилась цитата Зеленского на фоне в цветах флага страны.
Экс-министр обороны ДНР так часто призывает к мобилизации, что стал героем шуток: пытается отправить в армию Шлёпу и засматривается на парней призывного возраста.
Обе компании подтвердили соглашение, осталось получить подтверждение от регулирующих органов.
А спидинфо - с Путиным
его вот в новостях показывают
ор
с маленькой
бля) и не заметил
не уважают, значится
И тёщин язык
Он показал себя настоящим президентом. Не испугался и остался с народом Это очень круто. Очень хочется верить, что однажды нормальный президент будет и у нас.
Я как-то недавно пытался представить текущую ситуацию, но во главе с любым из предыдущих президентов.
Хреново как-то получилось.
Порошенко? Ни после объявления обвинения, ни после вторжения не сбежал. В плане дипломатии в целом за свой срок проявил себя лучше чем Зеленский. Просто сейчас эйфория и критиковать власти глупо, но после будут вопросы по поводу подготовки. Ведь с одной стороны представитель АП Арестович говорит что знали о войне и готовились, а с другой стороны не эвакуировали ни музеи, ни архивы, не начали мобилизацию и полноценную подготовку теробороны итд. И это ведь без всех коррупционных и не только скандалов сопровождавших Зеленского весь его президентский срок
Потому что предыдущие президенты были политиками, а Зеленский - без политического прошлого и друзей олигархов. "Бомж с вокзала", который бы придерживался Конституции страны, тоже лучше бы справился чем все предыдущие политики.
Очень хочется верить, что однажды нормальный президент будет и у нас.
Свечку в церкви надо хотя бы поставить, помолиться.
Если думаешь, что это поможет, то поставь.
Так это ж вы верите, что "нормальный президент" как-то окажется в своём кресле, если нихера не делать, а просто сидеть, терперь и верить.
Сказал Тарас, который во время Майдана сидел на тж...
Свечку держал? А лучше б с бутылки слез.
Держал, еще при пейволе
А лучше б с бутылки слез.
Так ты на вопрос не ответил, ты сам то что то сделал для свержения Яника? Или достижения митингующих к себе приводишь?
Вот был у нас Ельцин, а вы его выгнали. Теперь живем с этим
ok, но что бы июньская обложка была с Арестовичем
Playman, который мы заслужили.
Сравните как разговаривают такие как Зеленский, Арестович и такие как Путин и его окружение. Как будто просто конфликт поколений и старики просто и не пытаются понять других.
Ебать он жёсткий...
Надо было подписать "де зброя"
Ало, де зброя!
В ответ на хемингуэевское Прощай оружие
А теперь представьте, что западных журналистов пустили бы в бункер.
Что там западных, он и своих не пустит.
Почему-то всегда вспоминается эта фотка, когда речь заходит о Путине и журналистах.
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покруче Фила будет
На обложку поместили чёрно-белое фото политика, а внутри напечатают репортаж журналиста Саймона Шустера, который в течение двух недель в апреле жил в Украине и лично наблюдал за работой Зеленского в условиях вооружённого конфликта
У Шустера яйца за две недели немного подросли
это не тот Шустер, тот шустер сгинул как роса на солнце
А Зеленскому не стрёмно позировать для журнала TIME, который всякую хуйню на обложки помещает?
про вторую обложку на сайте Time не в курсе
есть в тви у них
https://twitter.com/time/status/1499186523056521218
странно, почему нет на сайте, еще помню была с бензоколонкой, как узнать правду?
У TIME разные обложки для американского и международного рынка. Думаю в этом дело.
100% кандидат на Человека Года
Красивое
Как раз сейчас смотрю сериал "Слуга народа", очень постпостметаметаиронично...