Новости

Google начнёт удалять из выдачи персональные данные по запросу пользователей Статьи редакции

Изображение паспорта, номер телефона и конфиденциальную учётную информацию.

Команда Google обновила политику конфиденциальности: пользователи могут попросить удалить из поиска их персональную информацию. Об этом сообщается в блоге компании.

Теперь пользователи смогут попросить убрать следующую информацию:

  • изображения документов, удостоверяющих личность;
  • личную контактную информацию (физический адрес, номер телефона, адрес электронной почты);
  • конфиденциальные учётные данные.

Чтобы попросить удалить такую информацию из поисковой выдачи, нужно заполнить заявку. При этом компания сохранит доступ к данным, если они «представляют общественный интерес». Google отмечает, что удаление персональной информации из поиска не стирает её из интернета. Например, если вы попросили убрать ссылку на форум, где опубликовали ваш адрес, она исчезнет из поиска, но останется на сайте — данные увидит любой, кто на него зайдёт.

Ранее компания по запросу пользователей удаляла из поиска только номера документов, позволяющих идентифицировать пользователя (например, СНИЛС), изображение подписей, реквизиты банковских счетов и карт, медицинские записи, а также интимные фотографии или порно-дипфейки.

#новости #google #конфиденциальность

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7 комментариев
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Музыкальный вентилятор

Где вы были 20 лет???

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Пятая колонка

Искали твой паспорт

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Музыкальный вентилятор

А он у меня в рюкзачке :))

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Быстрый теркин30см

пополняли базу

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FireGrim

а также интимные фотографии
 Э! Ну за шо...

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Yelena Clever

????? Да уж 100 лет, как удаляем личные данные
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85#:~:text=General%20Data%20Protection%20Regulation%2C%20GDPR,%D0%B2%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B5%20(%D0%95%D0%A1).

Общий регламент по защите данных
Общий регламент защиты персональных данных, Общий регламент по защите данных, Генеральный…
ru.m.wikipedia.org
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Марк Цукор

Ты бы пожалел нас, хоть в укарачеватель какой нить заверул

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Bad Mother Fucker
Здесь Шепелин @ilya_shepelin
EU Citizen
Я прифотошопил современный небоскрёб к ветхому жилью середины прошлого века

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M.R.T.
Е***ь

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