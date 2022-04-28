Google начнёт удалять из выдачи персональные данные по запросу пользователей Статьи редакции
Изображение паспорта, номер телефона и конфиденциальную учётную информацию.
Команда Google обновила политику конфиденциальности: пользователи могут попросить удалить из поиска их персональную информацию. Об этом сообщается в блоге компании.
Теперь пользователи смогут попросить убрать следующую информацию:
- изображения документов, удостоверяющих личность;
- личную контактную информацию (физический адрес, номер телефона, адрес электронной почты);
- конфиденциальные учётные данные.
Чтобы попросить удалить такую информацию из поисковой выдачи, нужно заполнить заявку. При этом компания сохранит доступ к данным, если они «представляют общественный интерес». Google отмечает, что удаление персональной информации из поиска не стирает её из интернета. Например, если вы попросили убрать ссылку на форум, где опубликовали ваш адрес, она исчезнет из поиска, но останется на сайте — данные увидит любой, кто на него зайдёт.
Ранее компания по запросу пользователей удаляла из поиска только номера документов, позволяющих идентифицировать пользователя (например, СНИЛС), изображение подписей, реквизиты банковских счетов и карт, медицинские записи, а также интимные фотографии или порно-дипфейки.
Экс-министр обороны ДНР так часто призывает к мобилизации, что стал героем шуток: пытается отправить в армию Шлёпу и засматривается на парней призывного возраста.
В апреле журналисты провели две недели с президентом Украины, чтобы рассказать, как он управляет страной в текущих условиях.
На правительственной версии Android можно пользоваться только одобренными властями файлами, но хакеры нашли способ читать иностранные медиа и устанавливать приложения.
Где вы были 20 лет???
Искали твой паспорт
А он у меня в рюкзачке :))
пополняли базу
а также интимные фотографии
Э! Ну за шо...
????? Да уж 100 лет, как удаляем личные данные
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85#:~:text=General%20Data%20Protection%20Regulation%2C%20GDPR,%D0%B2%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B5%20(%D0%95%D0%A1).
Ты бы пожалел нас, хоть в укарачеватель какой нить заверул