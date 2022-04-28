Twitter три года завышала число ежедневных пользователей, считая за разных людей обладателей нескольких аккаунтов Статьи редакции
Соцсеть ошиблась примерно на 1,9 миллиона пользователей.
- Twitter отчиталась за первый квартал 2022 года: чистая прибыль составила 513 миллиона долларов, выручка — 1,2 миллиарда.
- Число монетизируемых ежедневных пользователей за квартал выросло на 15,9%, до 229 миллионов.
- В отчёте компания признала, что с первого квартала 2019-го по четвёртый квартал 2021 года неправильно считала монетизируемых пользователей — разница в пересчитанных вариантах варьируется от 1,4 до 1,9 миллионов.
- В 2019 году Twitter запустила функцию, которая позволяет пользователям создавать несколько учётных записей, связанных друг с другом. При этом соцсеть ошибочно засчитывала таких пользователей не как одного человека, а как несколько пользователей.
- В 2017 году Twitter уже признавала, что неправильно считала пользователей: с 2014 года соцсеть учитывала людей в сторонних приложениях, созданных через сервис Fabric.
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Почему в прошлые годы в т.н. ДНР и ЛНР спокойно проводились парады на 9 мая, а в этот раз не будут? Ведь в прошлые годы ВСУ их страшно угнетало и бомбило (так сильно, что умирало всего по паре человек за год), а сепары все равно выскакивали на парады под гнетом пуль и бомб. А сейчас вдруг перехотели, что-то случилось?
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Что-то поспешили. Надо было после продажи вскрываться!
Т.е. Маск переплатил ?
И это только у Рогозина
Для хейта Илона Маска чего только не сделаешь 🫣🫢
Соцсеть ошиблась примерно на 1,9 миллиона пользователей
Положительная погрешность
Я не пользуюсь, меня тоже не считайте