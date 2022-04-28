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vc.ru

Twitter три года завышала число ежедневных пользователей, считая за разных людей обладателей нескольких аккаунтов Статьи редакции

Соцсеть ошиблась примерно на 1,9 миллиона пользователей.

  • Twitter отчиталась за первый квартал 2022 года: чистая прибыль составила 513 миллиона долларов, выручка — 1,2 миллиарда.
  • Число монетизируемых ежедневных пользователей за квартал выросло на 15,9%, до 229 миллионов.
  • В отчёте компания признала, что с первого квартала 2019-го по четвёртый квартал 2021 года неправильно считала монетизируемых пользователей — разница в пересчитанных вариантах варьируется от 1,4 до 1,9 миллионов.
Пересчитанные данные о пользователях
  • В 2019 году Twitter запустила функцию, которая позволяет пользователям создавать несколько учётных записей, связанных друг с другом. При этом соцсеть ошибочно засчитывала таких пользователей не как одного человека, а как несколько пользователей.
  • В 2017 году Twitter уже признавала, что неправильно считала пользователей: с 2014 года соцсеть учитывала людей в сторонних приложениях, созданных через сервис Fabric.

#новость #twitter

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6 комментариев
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Неудачный хот-дог

Что-то поспешили. Надо было после продажи вскрываться!

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Спичрайтер Трампа

Т.е. Маск переплатил ?

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Chile

И это только у Рогозина

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Артем Кирилов

Для хейта Илона Маска чего только не сделаешь 🫣🫢

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Отчаянный пёс_анон

Соцсеть ошиблась примерно на 1,9 миллиона пользователей
 Положительная погрешность

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Robocat

Я не пользуюсь, меня тоже не считайте

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Вопросы
Бытовой дым

Почему в прошлые годы в т.н. ДНР и ЛНР спокойно проводились парады на 9 мая, а в этот раз не будут? Ведь в прошлые годы ВСУ их страшно угнетало и бомбило (так сильно, что умирало всего по паре человек за год), а сепары все равно выскакивали на парады под гнетом пуль и бомб. А сейчас вдруг перехотели, что-то случилось?

Офтоп
M.R.T.
Е***ь

Вы запилили анимацию плюса и минуса. Уважаю. Не, в натуре. Классно Чётко Умеете, Могёте.

Офтоп
Трагический кубок

г.Херсон, сегодня гуляя по своему району, наблюдал замечательную картину , парнишка лет 12 не прекращая пел песню «ой у лузі червона калина»

Мне стало приятно, за пару дней до этого, у кого то из окна очень громко звучал наш гимн.

Офтоп
Кузькин отец
Парадигма "русского мира"

Текст не мой. Там где взял - автора оригинального текста тоже не знали.

EU Citizen
Я прифотошопил современный небоскрёб к ветхому жилью середины прошлого века

Чтобы скомпрометировать власть РФ, будто они продают газ для собственного обогащения и понтов, а люди там нищие, не могут построить себе нормальные дома как Финляндии или Норвегии.

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Мем: Игорь Стрелков ждёт мобилизацию Статьи редакции

Экс-министр обороны ДНР так часто призывает к мобилизации, что стал героем шуток: пытается отправить в армию Шлёпу и засматривается на парней призывного возраста.

Белое Безмозглое

Почему бы не сказать Путину, что произведен обмен ядерными ударами, мира больше нет, наверху пепел и радиация, поэтому выходить из бункера на поверхность совсем-совсем нельзя больше. Можно даже показать визуализацию для убедительности.

Tiger
Цебуля Борукви | #УкрТґ
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Bad Mother Fucker
Здесь Шепелин @ilya_shepelin
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