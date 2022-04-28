Почему в прошлые годы в т.н. ДНР и ЛНР спокойно проводились парады на 9 мая, а в этот раз не будут? Ведь в прошлые годы ВСУ их страшно угнетало и бомбило (так сильно, что умирало всего по паре человек за год), а сепары все равно выскакивали на парады под гнетом пуль и бомб. А сейчас вдруг перехотели, что-то случилось?