Новости
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Долю Тинькова в TCS Group купит «Интеррос» Владимира Потанина Статьи редакции

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз «Интерроса».

  • Основатель TCS Group Holding (владеет «Тинькофф», «Тинькофф Страхование» и другими активами) Олег Тиньков покинул пост главы совета директоров банка в 2020 году. В начале 2021 года компания сообщила, что он перестал быть контролирующим акционером «Тинькофф».
  • После начала «военной операции» на Украине Тиньков неоднократно публично осуждал её. В частности, 19 апреля он написал, что не видит никого, кто поддерживал бы действия России на Украине: «Бизнесмены спасают остатки, чиновники в шоке, 90% россиян против этого».
  • В компании пост предпринимателя назвали его «личным мнением» и подчеркнули, что он — «не сотрудник, а один из 20 млн клиентов». А затем объявили, что сменят название.
  • На следующий день, 23 апреля, РБК сообщил, что Олег Тиньков ведёт переговоры о продаже своей доли в «Тинькофф». Сейчас ему принадлежат 35% акций через семейный траст.
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«Я — соль России»: Олег Тиньков ответил на критику под постом, в котором он осудил конфликт с Украиной Статьи редакции

Предприниматель назвал Дерипаску «вором» и процитировал мем о русском военном корабле.

#новости #тинькофф #тиньков

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27 комментариев
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Занятый историк

Potanin Bank

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Отчаянный пёс_анон

Pont Bank

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Однако здравствуйте

Potan Bank

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Нищий крюк

Putain Banque

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Отчаянный пёс_анон

Putin Bank

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Нищий крюк

Putin team уже есть, занято

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Нищий крюк

крингэ

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Отчаянный пёс_анон

Тим тимом, а банк банком

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Нищий крюк

Тим тимом, банк банком, гном гномычем, вот мы и нашли истинного бенефициара сделки

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Отчаянный пёс_анон

Кто тут у наас пауучооок <3

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Кавказский будильник
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ИгорьOK

Potaninn

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Кавказский будильник

И сразу после продажи под санкции

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Публичный рак

а хули нам росиянам

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Закомплексованная Душа

Кстати да, по результату ещё куча клиентов разбежится

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Отчаянный пёс_анон

Сейчас ему принадлежат 35% акций через семейный траст
 Что такое семейный траст?

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Кавказский будильник

Что-то на богатом

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Публичный рак

тебя это ебать не должно

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Отчаянный пёс_анон

Как скажешь

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Публичный рак

так и будет

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Angel Predochranitel

Семейный фонд

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Алый Илья

А будут ли теперь санкции на Тинькофф банк? Потанин вроде под санкциями же

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Кавказский будильник

Пока только канадскими. Они первопроходцы: Набиуллину тоже первыми отменили

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Социальный дым

ранее он купил Росбанк

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Чувак против войны

Понял. Связка Payoneer-Тинькофф тоже прекратит работу.
Вроде говорят что Payoneer-Райфайзен тоже работает.
Заказывайте карты, хули.

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Чувак против войны

* тут должна быть Реферальная ссылка•

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Отчаянный пёс_анон

Sperm - экосистема

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EU Citizen
Я прифотошопил современный небоскрёб к ветхому жилью середины прошлого века

Чтобы скомпрометировать власть РФ, будто они продают газ для собственного обогащения и понтов, а люди там нищие, не могут построить себе нормальные дома как Финляндии или Норвегии.

Офтоп
M.R.T.
Е***ь

Вы запилили анимацию плюса и минуса. Уважаю. Не, в натуре. Классно Чётко Умеете, Могёте.

Tiger
Цебуля Борукви | #УкрТґ
Вопросы
Бытовой дым

Почему в прошлые годы в т.н. ДНР и ЛНР спокойно проводились парады на 9 мая, а в этот раз не будут? Ведь в прошлые годы ВСУ их страшно угнетало и бомбило (так сильно, что умирало всего по паре человек за год), а сепары все равно выскакивали на парады под гнетом пуль и бомб. А сейчас вдруг перехотели, что-то случилось?

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Мем: Игорь Стрелков ждёт мобилизацию Статьи редакции

Экс-министр обороны ДНР так часто призывает к мобилизации, что стал героем шуток: пытается отправить в армию Шлёпу и засматривается на парней призывного возраста.

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Трагический кубок

г.Херсон, сегодня гуляя по своему району, наблюдал замечательную картину , парнишка лет 12 не прекращая пел песню «ой у лузі червона калина»

Мне стало приятно, за пару дней до этого, у кого то из окна очень громко звучал наш гимн.

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В апреле журналисты провели две недели с президентом Украины, чтобы рассказать, как он управляет страной в текущих условиях.

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Кузькин отец
Парадигма "русского мира"

Текст не мой. Там где взял - автора оригинального текста тоже не знали.

Белое Безмозглое

Почему бы не сказать Путину, что произведен обмен ядерными ударами, мира больше нет, наверху пепел и радиация, поэтому выходить из бункера на поверхность совсем-совсем нельзя больше. Можно даже показать визуализацию для убедительности.

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Bad Mother Fucker
Здесь Шепелин @ilya_shepelin
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