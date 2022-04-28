Долю Тинькова в TCS Group купит «Интеррос» Владимира Потанина Статьи редакции
Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз «Интерроса».
- Основатель TCS Group Holding (владеет «Тинькофф», «Тинькофф Страхование» и другими активами) Олег Тиньков покинул пост главы совета директоров банка в 2020 году. В начале 2021 года компания сообщила, что он перестал быть контролирующим акционером «Тинькофф».
- После начала «военной операции» на Украине Тиньков неоднократно публично осуждал её. В частности, 19 апреля он написал, что не видит никого, кто поддерживал бы действия России на Украине: «Бизнесмены спасают остатки, чиновники в шоке, 90% россиян против этого».
- В компании пост предпринимателя назвали его «личным мнением» и подчеркнули, что он — «не сотрудник, а один из 20 млн клиентов». А затем объявили, что сменят название.
- На следующий день, 23 апреля, РБК сообщил, что Олег Тиньков ведёт переговоры о продаже своей доли в «Тинькофф». Сейчас ему принадлежат 35% акций через семейный траст.
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Potanin Bank
Pont Bank
Potan Bank
Putain Banque
Putin Bank
Putin team уже есть, занято
крингэ
Тим тимом, а банк банком
Тим тимом, банк банком, гном гномычем, вот мы и нашли истинного бенефициара сделки
Кто тут у наас пауучооок <3
Potaninn
И сразу после продажи под санкции
а хули нам росиянам
Кстати да, по результату ещё куча клиентов разбежится
Сейчас ему принадлежат 35% акций через семейный траст
Что такое семейный траст?
Что-то на богатом
тебя это ебать не должно
Как скажешь
так и будет
Семейный фонд
А будут ли теперь санкции на Тинькофф банк? Потанин вроде под санкциями же
Пока только канадскими. Они первопроходцы: Набиуллину тоже первыми отменили
ранее он купил Росбанк
Понял. Связка Payoneer-Тинькофф тоже прекратит работу.
Вроде говорят что Payoneer-Райфайзен тоже работает.
Заказывайте карты, хули.
* тут должна быть Реферальная ссылка•
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