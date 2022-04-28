«Макдоналдс» потерял 127 миллионов долларов после начала «военной операции» Статьи редакции
Потери оказались в 2,5 раза больше ожиданий.
- Прибыль сети за первый квартал 2022 года упала с 1,54 до 1,1 миллиардов долларов. Выручка увеличилась с 5,1 до 5,6 миллиардов долларов.
- 127 миллионов долларов «Макдоналдс» потратил из-за «военной операции» на Украине. 27 миллионов долларов ушли на аренду помещений, зарплаты сотрудникам и выплаты поставщикам.
- Компания списала запасы продуктов на 100 миллионов долларов: из-за закрытых точек в России и Украине они, вероятно, испортятся.
- 8 марта сеть заявила, что временно закроет свои 850 ресторанов в России. Компания обещала продолжить платить зарплату 62 тысячам сотрудников в стране.
- До этого она также временно закрыла около 100 ресторанов в Украине. В России и Украине находится только 2% всех ресторанов сети, но на них приходится около 9% мировой выручки, писало Bloomberg.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.
Экс-министр обороны ДНР так часто призывает к мобилизации, что стал героем шуток: пытается отправить в армию Шлёпу и засматривается на парней призывного возраста.
В апреле журналисты провели две недели с президентом Украины, чтобы рассказать, как он управляет страной в текущих условиях.
Почему в прошлые годы в т.н. ДНР и ЛНР спокойно проводились парады на 9 мая, а в этот раз не будут? Ведь в прошлые годы ВСУ их страшно угнетало и бомбило (так сильно, что умирало всего по паре человек за год), а сепары все равно выскакивали на парады под гнетом пуль и бомб. А сейчас вдруг перехотели, что-то случилось?
Устройством можно обшить офис или кабину самолёта, чтобы обеспечить полное шумоподавление.
потерял 127 миллионов долларов после ухода из России
В тексте про потери и в Украине и в России. То-есть из-за войньі.
VC, че еще взять.
Шёл вчера мимо мака, а мне навстречу два парня. Один второму предлагает зайти в этот мак, а второй говорит, что мак закрыт. Офигел на месте, когда первый спросил "в смысле? почему закрыт?".
ты пешком ходишь? бедный что=-ли?
Надо ходить иногда, они-тян, полезно.
бичара значит вооооооот
я рассекаю просторы на своей красной гранте
Ну хоть не на бмп
не одобряю такого
А чего не весте??
дорого.
Ебать ты мажор
Дай деняк.
Для Макдака 127 миллионов это просто семечки.
У них операционная прибыль 2.7 млрд за 2021.
Прибыль сети за первый квартал 2022 года упала с 1,54 до 1,1 миллиардов долларов.
Выглядит не прям вот приятно. Да и сама компания говорит
Потери оказались в 2,5 раза больше ожиданий.
Война всех шатает. Пиздец, конечно.
ожидания вероятно были меньше потому что рассчитывали что все через пару недель закончится и можно будет вернуться к работе везде.
Вполне вероятно. Сам не верю, что уже 2 месяца прошло.
навряд ли, в совете директоров мультинациональной корпорации явно не идиоты сидят, у них все ходы наперед просчитаны
Не умрут
Та как сникерс купить
Так за год же. А сейчас ток четвёртый месяц заканчивается
9% это дохуя получается
Пытался в Москве и Питере пробиться в Мак на двух вокзалах – пипец очереди, почти как на открытии первого мака )) Не хватило моральных сил в них стоять.
помню в телеге кто-то писал, что у франшизников не так вкусно, но может это просто самовнушение
Это правда
Особенно в последний месяц
не удивительно, когда тебя не контролирует главный офис, можно всякую фигню людям подсовывать
Почему никто не считает, сколько сама эрефия потеряла и ещё потеряет из-за своей авантюры. Все эти подсчёты чужих ущербов - это что? Попытка указать, что кому-то тоже плохо?
В сентябре начнется подсчет, когда движение по инерции начнет ощутимо замедляться и те, кто кричал «прорвемся», начнут что-то понимать.
А потом забухают.
а буханины не будет
Одеколон, омыватель никто не отменял. В конце концов будут покупать соки, ставить их в тепло и ждать, когда они скиснут - голь на выдумки хитра.
Не, не забухают. Нечем и не на что
Считают, Кудрин же говорил про потери ввп
Будто что-то плохое
Да, здесь нет победителей
Однако в половине России Макдональдс работает (под управлением зятя Назарбаева)
И хорошо.
Ой.
Звучит сильно но разве 127млн это не капля в море?
У ваты праздник
Система психологической защиты человека построена на том, чтобы признать имеющиеся возможности не только единственно возможными, но и оптимальными.
Как могут потери оказаться больше чем ожидалось... после ухода?
Легко, выплаты персоналу (простой, зп, компенсации за неиспользованные отпуска при увольнении, компенсации при увольнении по соглашению) плюс ндфл и взносы на эти суммы, аренда, штрафы за досрочное расторжение договоров аренды, налоги, списание и тд. Считали на скорую руку предварительно, сейчас уже видят картину точнее
Ну да, там же тупые юристы и бухгалтеры сидят, чтоб нихуя не посчитать. Какая то жёлтая новость. Не более.
Да почему тупые то? Ну блин это реально сложно, спрогнозировать все расходы и собрать все цифры одним днем.
Да, да. Тут ты прав. Кто знает, сколько точек Мака в России, да и рабочих... кто их считал...
Яка сумна новина