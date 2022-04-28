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«Макдоналдс» потерял 127 миллионов долларов после начала «военной операции» Статьи редакции

Потери оказались в 2,5 раза больше ожиданий.

  • Прибыль сети за первый квартал 2022 года упала с 1,54 до 1,1 миллиардов долларов. Выручка увеличилась с 5,1 до 5,6 миллиардов долларов.
  • 127 миллионов долларов «Макдоналдс» потратил из-за «военной операции» на Украине. 27 миллионов долларов ушли на аренду помещений, зарплаты сотрудникам и выплаты поставщикам.
  • Компания списала запасы продуктов на 100 миллионов долларов: из-за закрытых точек в России и Украине они, вероятно, испортятся.
  • 8 марта сеть заявила, что временно закроет свои 850 ресторанов в России. Компания обещала продолжить платить зарплату 62 тысячам сотрудников в стране.
  • До этого она также временно закрыла около 100 ресторанов в Украине. В России и Украине находится только 2% всех ресторанов сети, но на них приходится около 9% мировой выручки, писало Bloomberg.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.

#новости #макдоналдс

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45 комментариев
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Не палимося

потерял 127 миллионов долларов после ухода из России
 В тексте про потери и в Украине и в России. То-есть из-за войньі.

VC, че еще взять.

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Неудачный хот-дог

Шёл вчера мимо мака, а мне навстречу два парня. Один второму предлагает зайти в этот мак, а второй говорит, что мак закрыт. Офигел на месте, когда первый спросил "в смысле? почему закрыт?".

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Первоначальный вентилятор

ты пешком ходишь? бедный что=-ли?

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Неудачный хот-дог

Надо ходить иногда, они-тян, полезно.

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Первоначальный вентилятор

бичара значит вооооооот

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Первоначальный вентилятор

я рассекаю просторы на своей красной гранте

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Михаил Желтухин

Ну хоть не на бмп

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Первоначальный вентилятор

не одобряю такого

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Неудачный хот-дог

А чего не весте??

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Первоначальный вентилятор

дорого.

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Отображаемое имя

Ебать ты мажор

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Неудачный хот-дог

Дай деняк.

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Nick Nick

Для Макдака 127 миллионов это просто семечки.

У них операционная прибыль 2.7 млрд за 2021.

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Неудачный хот-дог

Прибыль сети за первый квартал 2022 года упала с 1,54 до 1,1 миллиардов долларов.
 Выглядит не прям вот приятно. Да и сама компания говорит
Потери оказались в 2,5 раза больше ожиданий.
Война всех шатает. Пиздец, конечно.

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horus

ожидания вероятно были меньше потому что рассчитывали что все через пару недель закончится и можно будет вернуться к работе везде.

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Неудачный хот-дог

Вполне вероятно. Сам не верю, что уже 2 месяца прошло.

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Борат Сагдиев

навряд ли, в совете директоров мультинациональной корпорации явно не идиоты сидят, у них все ходы наперед просчитаны

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Nick Nick

Не умрут

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Степан Бандера

Та как сникерс купить

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Однако здравствуйте

Так за год же. А сейчас ток четвёртый месяц заканчивается

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Навальнята спасают Фермана

9% это дохуя получается

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SkyNet

Пытался в Москве и Питере пробиться в Мак на двух вокзалах – пипец очереди, почти как на открытии первого мака )) Не хватило моральных сил в них стоять.

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Заслуженный велосипед

помню в телеге кто-то писал, что у франшизников не так вкусно, но может это просто самовнушение

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Enoxix

Это правда

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Enoxix

Особенно в последний месяц

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Заслуженный велосипед

не удивительно, когда тебя не контролирует главный офис, можно всякую фигню людям подсовывать

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Gamer Altz

Почему никто не считает, сколько сама эрефия потеряла и ещё потеряет из-за своей авантюры. Все эти подсчёты чужих ущербов - это что? Попытка указать, что кому-то тоже плохо?

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Творческий калькулятор

В сентябре начнется подсчет, когда движение по инерции начнет ощутимо замедляться и те, кто кричал «прорвемся», начнут что-то понимать.

А потом забухают.

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Петров-Васечкин.

а буханины не будет

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Творческий калькулятор

Одеколон, омыватель никто не отменял. В конце концов будут покупать соки, ставить их в тепло и ждать, когда они скиснут - голь на выдумки хитра.

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Sergei Timofeyev

Не, не забухают. Нечем и не на что

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Михаил Желтухин

Считают, Кудрин же говорил про потери ввп

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Andre Macareno

Будто что-то плохое
Да, здесь нет победителей

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Кавказский будильник

Однако в половине России Макдональдс работает (под управлением зятя Назарбаева)

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Музыкальный вентилятор

И хорошо.

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Безумный спрей

Ой.

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Y.M.

Звучит сильно но разве 127млн это не капля в море?

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outsider man

У ваты праздник

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Творческий калькулятор

Система психологической защиты человека построена на том, чтобы признать имеющиеся возможности не только единственно возможными, но и оптимальными.

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wolik

Как могут потери оказаться больше чем ожидалось... после ухода?

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Ксения

Легко, выплаты персоналу (простой, зп, компенсации за неиспользованные отпуска при увольнении, компенсации при увольнении по соглашению) плюс ндфл и взносы на эти суммы, аренда, штрафы за досрочное расторжение договоров аренды, налоги, списание и тд. Считали на скорую руку предварительно, сейчас уже видят картину точнее

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wolik

Ну да, там же тупые юристы и бухгалтеры сидят, чтоб нихуя не посчитать. Какая то жёлтая новость. Не более.

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Ксения

Да почему тупые то? Ну блин это реально сложно, спрогнозировать все расходы и собрать все цифры одним днем.

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wolik

Да, да. Тут ты прав. Кто знает, сколько точек Мака в России, да и рабочих... кто их считал...

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Сеня

Яка сумна новина

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M.R.T.
Е***ь

Вы запилили анимацию плюса и минуса. Уважаю. Не, в натуре. Классно Чётко Умеете, Могёте.

Офтоп
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