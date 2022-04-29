В 2021 году на долю ЕС приходилось почти 73% импорта колбасных оболочек.

Запрет Евросоюза на поставки оболочки для колбасы и сосисок может привести к сокращению ассортимента этой продукции. По действующим контрактам поставки возможны до 10 июля, а закупленных объёмов хватит примерно на три месяца. После рискует возникнуть дефицит, который отразится на производстве: мясопереработчики могут отказаться от каких-то продуктов.

Оболочка — необходимый компонент для производства колбасных изделий, она придает изделиям форму и защищает от воздействия окружающей среды. Среди крупнейших поставщиков оболочек для российских предприятий были Испания, Германия, Франция, Бельгия и Польша.

Вискозно-армированные оболочки, которые используются для производства варено-копченых, сырокопченых, вяленых, ветчинных колбас и сыров и занимают около 60% российского рынка, поступают в Россию исключительно из-за рубежа — США, Германии, Испании и Японии. Аналогичная ситуация с целлюлозными оболочками для вареных колбас, которые закупали из Германии, Испании и США.

Отечественное производство не сможет полностью удовлетворить спрос. Например, коллагеновые оболочки, которые используются в производстве всех видов колбас, выпускает только один завод в Ленинградской области, который к тому же работает на импортном сырье.