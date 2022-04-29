Заводы признали зависимость от импорта оболочек для сосисок и колбас — осенью ожидают резкое сокращение их ассортимента Статьи редакции
В 2021 году на долю ЕС приходилось почти 73% импорта колбасных оболочек.
Запрет Евросоюза на поставки оболочки для колбасы и сосисок может привести к сокращению ассортимента этой продукции. По действующим контрактам поставки возможны до 10 июля, а закупленных объёмов хватит примерно на три месяца. После рискует возникнуть дефицит, который отразится на производстве: мясопереработчики могут отказаться от каких-то продуктов.
Оболочка — необходимый компонент для производства колбасных изделий, она придает изделиям форму и защищает от воздействия окружающей среды. Среди крупнейших поставщиков оболочек для российских предприятий были Испания, Германия, Франция, Бельгия и Польша.
Вискозно-армированные оболочки, которые используются для производства варено-копченых, сырокопченых, вяленых, ветчинных колбас и сыров и занимают около 60% российского рынка, поступают в Россию исключительно из-за рубежа — США, Германии, Испании и Японии. Аналогичная ситуация с целлюлозными оболочками для вареных колбас, которые закупали из Германии, Испании и США.
Отечественное производство не сможет полностью удовлетворить спрос. Например, коллагеновые оболочки, которые используются в производстве всех видов колбас, выпускает только один завод в Ленинградской области, который к тому же работает на импортном сырье.
А что случилось?
Обезсосисивачение нации
Десосификация в действии.
Отсосификация!
уронили
Теперь нечего ронять
Мобилизация ресурсов экономики для реверса поставок недружественных стран
Специальная война с соседним государством, которую не одобрил мир людей.
Уронили сосиску без оболочки
Десосификация и десарделизация
А что насчёт туалетной бумаги, - основного ингредиента сосисок и колбас?
А что в России вообще своё производят?
Вяличие
да хуй там, тоже с запада спиздили
не спиздили, а поддержали местных производителей
терпение
Не, это у дедов импортируют
Пусть сосут немытую колбаску у плешивого дедушки.
Отсоси, отсоси, от сосиски кожура.
Ватанам хоть в горшке из говна продавай эту хуйню из свиных анусов и куриных лап - будут хавать и спасибо скажут ещё.
можно по старинке - кишки, только есть нюанс, кишки от овец и прочей живности с кавказа наверное лучше не использовать
кишки без пробега по кавказу
Бля какие сосиски
В РФ даже заливку для кильки в томате сделать не могут
покупают ее в китае бля
А береста?
Будут раздавать сосисочный фарш с лопат прямо возле заводов, прорвёмся!!!!111расрас
Переходим на экологичную крайнюю плоть.
Блин а в России есть вообще что либо что не подвергнется сокращению из за запрета импорта???
чувство сплоченности и единства перед лицом общего врага!
Градус ебанутости
В 2021 году на долю ЕС приходилось почти 73% импорта колбасных оболочек
Патриоты хлопают глазками. Они ведь так любили колбасу
https://youtu.be/Mdis2GuYY-o
Комментарий удалён
теперь не будет новостей об упавшей сосиске?((((
Бля, ржу с величия
Ни гвоздей, ни оболочек для сосисок, IT они импортозамещать собрались дебилы блять.
Будет просто "Комби-фарш в собственной прямой кишке"
Из мха надо делать,например, из желудей
Ну а в чем проблема то? Об импортозамещение все же слышали? Зачем ныть то. Занимайте нишу Или снова пЭздёшь?
На главном внешнеэкономическом сверхстратегическом главнокомандующем нехватка оболочек конечно сильнее всего сказалась, теперь приходится раз в 2 часа оборачивать новой, вместо предписанных врачом ежечасных процедур.
ыхыхы
Ничего, так Отечество только быстрее поднимется с колен.
Надо возвращаться к истокам р***кости, полностью очищаясь от всего чуждого нам от природы. А если надо будет, то и весь мир очистим от скверны. Хоть даже в радиоактивный пепел.