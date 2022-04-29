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Заводы признали зависимость от импорта оболочек для сосисок и колбас — осенью ожидают резкое сокращение их ассортимента Статьи редакции

В 2021 году на долю ЕС приходилось почти 73% импорта колбасных оболочек.

Запрет Евросоюза на поставки оболочки для колбасы и сосисок может привести к сокращению ассортимента этой продукции. По действующим контрактам поставки возможны до 10 июля, а закупленных объёмов хватит примерно на три месяца. После рискует возникнуть дефицит, который отразится на производстве: мясопереработчики могут отказаться от каких-то продуктов.

Оболочка — необходимый компонент для производства колбасных изделий, она придает изделиям форму и защищает от воздействия окружающей среды. Среди крупнейших поставщиков оболочек для российских предприятий были Испания, Германия, Франция, Бельгия и Польша.

Вискозно-армированные оболочки, которые используются для производства варено-копченых, сырокопченых, вяленых, ветчинных колбас и сыров и занимают около 60% российского рынка, поступают в Россию исключительно из-за рубежа — США, Германии, Испании и Японии. Аналогичная ситуация с целлюлозными оболочками для вареных колбас, которые закупали из Германии, Испании и США.

Отечественное производство не сможет полностью удовлетворить спрос. Например, коллагеновые оболочки, которые используются в производстве всех видов колбас, выпускает только один завод в Ленинградской области, который к тому же работает на импортном сырье.

#новости

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43 комментария
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lovemyonahole

А что случилось?

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Nick Nick

Обезсосисивачение нации

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Корпоративный бокал

Десосификация в действии.

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ИгорьOK

Отсосификация!

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M.R.T.

уронили

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Роман Величкин

Теперь нечего ронять

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Синдром зашторанца

Мобилизация ресурсов экономики для реверса поставок недружественных стран

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Ферман спас Россию

Специальная война с соседним государством, которую не одобрил мир людей.

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Творческий звук

Уронили сосиску без оболочки

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websnap-

Десосификация и десарделизация

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Ясный нос

А что насчёт туалетной бумаги, - основного ингредиента сосисок и колбас?

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Способный шмель
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Внезапный лолипоп

А что в России вообще своё производят?

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Michael Konovalov

Вяличие

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Totorimoto

да хуй там, тоже с запада спиздили

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Внезапный лолипоп

не спиздили, а поддержали местных производителей

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Творческий звук

терпение

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Внезапный лолипоп

Не, это у дедов импортируют

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Клаус Шульце

Пусть сосут немытую колбаску у плешивого дедушки.

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Медный украинец

Отсоси, отсоси, от сосиски кожура.

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Нежный волк

Ватанам хоть в горшке из говна продавай эту хуйню из свиных анусов и куриных лап - будут хавать и спасибо скажут ещё.

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Zадержки V раZVитии

можно по старинке - кишки, только есть нюанс, кишки от овец и прочей живности с кавказа наверное лучше не использовать

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Творческий звук

кишки без пробега по кавказу

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Вам какого ляха надо

Бля какие сосиски

В РФ даже заливку для кильки в томате сделать не могут

покупают ее в китае бля

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Babadook

А береста?

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ЖОПОКРАБ

Будут раздавать сосисочный фарш с лопат прямо возле заводов, прорвёмся!!!!111расрас

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Повесить путина

Переходим на экологичную крайнюю плоть.

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Ukkk

Блин а в России есть вообще что либо что не подвергнется сокращению из за запрета импорта???

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Борат Сагдиев

чувство сплоченности и единства перед лицом общего врага!

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T:ema

Градус ебанутости

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Внезапный микроскоп

В 2021 году на долю ЕС приходилось почти 73% импорта колбасных оболочек
 Патриоты хлопают глазками. Они ведь так любили колбасу

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Сеня

https://youtu.be/Mdis2GuYY-o

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Руденко Сергей против войны

Комментарий удалён

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Подозрительный Кот

теперь не будет новостей об упавшей сосиске?((((

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sf

Бля, ржу с величия

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Борат Сагдиев

Ни гвоздей, ни оболочек для сосисок, IT они импортозамещать собрались дебилы блять.

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Ботинки в прихожей

Будет просто "Комби-фарш в собственной прямой кишке"

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Сакаган Чи

Из мха надо делать,например, из желудей

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Марк Цукор

Ну а в чем проблема то? Об импортозамещение все же слышали? Зачем ныть то. Занимайте нишу Или снова пЭздёшь?

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Katebir

На главном внешнеэкономическом сверхстратегическом главнокомандующем нехватка оболочек конечно сильнее всего сказалась, теперь приходится раз в 2 часа оборачивать новой, вместо предписанных врачом ежечасных процедур.

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Ракетный Артем

ыхыхы

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Ферман спас Россию

Ничего, так Отечество только быстрее поднимется с колен.
Надо возвращаться к истокам р***кости, полностью очищаясь от всего чуждого нам от природы. А если надо будет, то и весь мир очистим от скверны. Хоть даже в радиоактивный пепел.

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Katerina
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Черный список
уй ойне

Изобретательные формы протеста и аресты за них - ничего нового, но этот мне показался забавным. Надеюсь, парень легко отделается.

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В Москве у храма Христа Спасителя задержали несовершеннолетнего пикетчика, который стоял с плакатом «уй ойне». Об этом он сам сообщил ОВД-Инфо.

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Фото:...
В Москве у храма Христа Спасителя задержали несовершеннолетнего пикетчика, который стоял с плакатом «уй ойне». Об этом он сам сообщил ОВД-Инфо.

Подростка доставили в отдел полиции по району Хамовники. К нему на помощь едет адвокат Сергей Тельнов, сотрудничающий с ОВД-Инфо.

Фото: Avtozak.LIVE
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Способный шмель
восхищённый болгарин™🇺🇦 @dedzaebal
Уебать по Киеву в тот момент когда там находится генсек ООН только что вернувшийся от путина, который ему говорил что "онифсёврут вас вводят в заблуждение" – от такого хода даже гитлер бы прихуел.
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📄 Полный текст заявления Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию

#Минобороны #Россия #Украина @mod_russia
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