«Коммерсант»: доступ к Spotify, Netflix, Pornhub и VPN-сервисам продаётся в даркнете. До 40% объявлений — мошеннические Статьи редакции
Чаще всего продавцы предлагают присоединиться к зарубежному семейному аккаунту.
В даркнете и на интернет-площадках по размещению объявлений появились десятки предложений о продаже доступа к ушедшим из России сервисам, сообщает «Коммерсант». Стоимость таких аккаунтов начинается от 20 рублей и зависит в том числе от длительности «подписки»: месяц, полгода или год.
По данным издания, в 40% случаев такие объявления созданы мошенниками, которые дают доступ к украденным аккаунтам. А значит покупатель может потерять деньги и данные.
Но даже если обмана со стороны продавца нет, сам сервис, на который продаётся доступ, может в дальнейшем заблокировать пользователя за подозрительную активность. Например из-за того, что не совпадает страна «происхождения» аккаунта и IP-адрес.
В 2021 году на долю ЕС приходилось почти 73% импорта колбасных оболочек.
Семейный аккаунт на порнохаб - это сильно.
Ну а что?) А если в семье все старше 18?)
И бабушка
Пусть снимают себе сами, и делятся с соседами
Семья приемная, разумеется, поэтому никаких проблем 👌👌👌
mom dad stepson and stepsister
You are now following "Отец" account
специальный тариф для семей из Алабамы
блять, про семейный аккаунт порнохаба уже пошутили
Да блин какой даркнет, на плати ру продается всю жизнь
или если семьи, то в тематических группах/сайтах изи можно, сам так в несколько семей собрал в спотифи через одну крупную группу по спотифи в вк
Порнхаб, это удар ниже пояса..
Чаще всего продавцы предлагают присоединиться к зарубежному семейному аккаунту.
Чаще всего к шведскому