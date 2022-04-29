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«Коммерсант»: доступ к Spotify, Netflix, Pornhub и VPN-сервисам продаётся в даркнете. До 40% объявлений — мошеннические Статьи редакции

Чаще всего продавцы предлагают присоединиться к зарубежному семейному аккаунту.

В даркнете и на интернет-площадках по размещению объявлений появились десятки предложений о продаже доступа к ушедшим из России сервисам, сообщает «Коммерсант». Стоимость таких аккаунтов начинается от 20 рублей и зависит в том числе от длительности «подписки»: месяц, полгода или год.

По данным издания, в 40% случаев такие объявления созданы мошенниками, которые дают доступ к украденным аккаунтам. А значит покупатель может потерять деньги и данные.

Но даже если обмана со стороны продавца нет, сам сервис, на который продаётся доступ, может в дальнейшем заблокировать пользователя за подозрительную активность. Например из-за того, что не совпадает страна «происхождения» аккаунта и IP-адрес.

#новости #netflix #pornhub #spotify #vpn

973 просмотров
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13 комментариев
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Жабка

Семейный аккаунт на порнохаб - это сильно.

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Antony Duke

Ну а что?) А если в семье все старше 18?)

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Sara Deep NEET OOP

И бабушка

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Ze Katze

Пусть снимают себе сами, и делятся с соседами

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Katebir

Семья приемная, разумеется, поэтому никаких проблем 👌👌👌

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ваш ханимун

mom dad stepson and stepsister

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Не палимося

You are now following "Отец" account

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Импортный Петя

специальный тариф для семей из Алабамы

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Zадержки V раZVитии

блять, про семейный аккаунт порнохаба уже пошутили

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Максим Соколовский

Да блин какой даркнет, на плати ру продается всю жизнь

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ʕ·ᴥ·ʔ

или если семьи, то в тематических группах/сайтах изи можно, сам так в несколько семей собрал в спотифи через одну крупную группу по спотифи в вк

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Внезапный микроскоп

Порнхаб, это удар ниже пояса..

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Открытый шмель

Чаще всего продавцы предлагают присоединиться к зарубежному семейному аккаунту.
 Чаще всего к шведскому

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Прозрачный завод
Локимин @Loqiemean
🥲
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Eduard Tikhenko
Так или иначе
Stephen King @StephenKing
Putin needs to be gone before he kills us all.
One way or the other.
Офтоп
fdffd fdffd
Верный союзник Китай показал, как развалится РФ
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Єрен Йегер 🇺🇦 @WolfotyL
Волонтерские организации в России, которые сейчас помогают депортированным украинцам, обращение к вам.

Пожалуйста, в первую очередь не ищите людям жильё или гуманитарку, а предлагайте выехать с территории РФ.
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Способный шмель
восхищённый болгарин™🇺🇦 @dedzaebal
Уебать по Киеву в тот момент когда там находится генсек ООН только что вернувшийся от путина, который ему говорил что "онифсёврут вас вводят в заблуждение" – от такого хода даже гитлер бы прихуел.
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Saul Goodman @Selenium4Ever
Любому ватнику, который утверждает, что фашизм не в России, а в Украине, надо предложить выйти с плакатом "Нет фашизму" в Киеве и в Москве. Где за это накажут - там и фашизм.
IaroslavTuch
Небольшой взгляд на реальность
Минобороны России
Боевики националистических батальонов продолжают с особой жестокостью и изощренностью отрабатывать методики нацистов прошлого века:
в Харькове (в жилых домах на улицах Академика Павлова и Кричевского, в гимназии № 14, школах № 73 и 145, в лицее № 161) и в Одессе (в домах на...
Боевики националистических батальонов продолжают с особой жестокостью и изощренностью отрабатывать методики нацистов прошлого века:
в Харькове (в жилых домах на улицах Академика Павлова и Кричевского, в гимназии № 14, школах № 73 и 145, в лицее № 161) и в Одессе (в домах на улице Радостной и в Ковровом переулке, в здании школы № 40) неонацисты, прикрываясь мирными жителями как «живым щитом», оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение.

📄 Полный текст заявления Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию

#Минобороны #Россия #Украина @mod_russia
Big Boss
Как реально каждый из нас может ускорить падение режима. Даю ответ

КиберпатиZанщина простыми словами. Очень краткая инструкция

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уй ойне

Изобретательные формы протеста и аресты за них - ничего нового, но этот мне показался забавным. Надеюсь, парень легко отделается.

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