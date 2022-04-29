Чаще всего продавцы предлагают присоединиться к зарубежному семейному аккаунту.

В даркнете и на интернет-площадках по размещению объявлений появились десятки предложений о продаже доступа к ушедшим из России сервисам, сообщает «Коммерсант». Стоимость таких аккаунтов начинается от 20 рублей и зависит в том числе от длительности «подписки»: месяц, полгода или год.

По данным издания, в 40% случаев такие объявления созданы мошенниками, которые дают доступ к украденным аккаунтам. А значит покупатель может потерять деньги и данные.

Но даже если обмана со стороны продавца нет, сам сервис, на который продаётся доступ, может в дальнейшем заблокировать пользователя за подозрительную активность. Например из-за того, что не совпадает страна «происхождения» аккаунта и IP-адрес.