«Боржоми» временно приостановила работу в Грузии из-за ситуации на Украине Статьи редакции
Компания не может получать валютную прибыль из-за санкций.
«Боржоми» приостановит работу обоих заводов 29 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы IDS Borjomi Georgia.
«С начала военных действий на Украине компания IDS Borjomi Georgia оказалась в сложном положении. К сложной ситуации, связанной с реализацией продукции компании на основных рынках, добавился ограниченный доступ к банковским счетам, что перекрыло для компании валютную прибыль и возможность расплачиваться с кредиторами», — говорится в заявлении компании.
Компания принадлежит российской структуре «Альфа-Групп». В начале февраля совладелец консорциума Михаил Фридман попал в санкционный список ЕС. В начале апреля «Альфабанк» попал под блокирующие санкции США.
В 2021 году на долю ЕС приходилось почти 73% импорта колбасных оболочек.
Поздно.
пить
гудрон ?
пить
Ну типа
Сейчас все почки попадают - нужно скупать, а как боржоми запустит заводы - поднимутся, тогда-то прибыль и зафиксируем!
Вот... Странно... А боржоми полно на прилавках