Новости

«Боржоми» временно приостановила работу в Грузии из-за ситуации на Украине Статьи редакции

Компания не может получать валютную прибыль из-за санкций.

«Боржоми» приостановит работу обоих заводов 29 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы IDS Borjomi Georgia.

«С начала военных действий на Украине компания IDS Borjomi Georgia оказалась в сложном положении. К сложной ситуации, связанной с реализацией продукции компании на основных рынках, добавился ограниченный доступ к банковским счетам, что перекрыло для компании валютную прибыль и возможность расплачиваться с кредиторами», — говорится в заявлении компании.

Компания принадлежит российской структуре «Альфа-Групп». В начале февраля совладелец консорциума Михаил Фридман попал в санкционный список ЕС. В начале апреля «Альфабанк» попал под блокирующие санкции США.

#новости

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7 комментариев
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Trident Force

Поздно.

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Творческий звук

пить

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Егор Горд

гудрон ?

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Николай Щорс

пить

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Файвел Мышкович

Ну типа

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зимнее безмолвие

Сейчас все почки попадают - нужно скупать, а как боржоми запустит заводы - поднимутся, тогда-то прибыль и зафиксируем!

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Yelena Clever

Вот... Странно... А боржоми полно на прилавках

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Saul Goodman @Selenium4Ever
Любому ватнику, который утверждает, что фашизм не в России, а в Украине, надо предложить выйти с плакатом "Нет фашизму" в Киеве и в Москве. Где за это накажут - там и фашизм.
Способный шмель
Проф. Преображенский @prof_preobr
Надо признать удивительный факт: из всех путинских холуёв самую правильную и достойную позицию после начала войны с Украиной занял Жириновский.
Мнения
Fedor Andreev
Пыня - это агент запада. Change my mind!

Сами посудите, развалил в стране всё, что только можно было развалить. Что развалить не получилось - он методично разворовал, сохранив практически все накопления на западе.

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Секретный ингредиент
Радио Свобода @SvobodaRadio
Елкин считает, что Путин всегда готов сесть за стол переговоров
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Прозрачный завод
Локимин @Loqiemean
🥲
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Заводы признали зависимость от импорта оболочек для сосисок и колбас — осенью ожидают резкое сокращение их ассортимента Статьи редакции

В 2021 году на долю ЕС приходилось почти 73% импорта колбасных оболочек.

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уй ойне

Изобретательные формы протеста и аресты за них - ничего нового, но этот мне показался забавным. Надеюсь, парень легко отделается.

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Фото: Avtozak.LIVE
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Способный шмель
восхищённый болгарин™🇺🇦 @dedzaebal
Уебать по Киеву в тот момент когда там находится генсек ООН только что вернувшийся от путина, который ему говорил что "онифсёврут вас вводят в заблуждение" – от такого хода даже гитлер бы прихуел.
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IaroslavTuch
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Боевики националистических батальонов продолжают с особой жестокостью и изощренностью отрабатывать методики нацистов прошлого века:
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Боевики националистических батальонов продолжают с особой жестокостью и изощренностью отрабатывать методики нацистов прошлого века:
в Харькове (в жилых домах на улицах Академика Павлова и Кричевского, в гимназии № 14, школах № 73 и 145, в лицее № 161) и в Одессе (в домах на улице Радостной и в Ковровом переулке, в здании школы № 40) неонацисты, прикрываясь мирными жителями как «живым щитом», оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение.

📄 Полный текст заявления Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию

#Минобороны #Россия #Украина @mod_russia
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