Причину не назвали.

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В России перестал открываться сайт Wiki.Art — онлайн-энциклопедия изобразительного искусства, которую редактируют пользователи. Об этом сообщил ТАСС.

Сайт заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры. TJ подтвердил эту информацию с помощью сервиса ведомства для проверки ограничения доступа.

Энциклопедию заблокировали по двум требованиям Генпрокуратуры от 25 и 26 апреля. По тому же требованию ведомства от 25 апреля заблокировали сайт радиостанции «Эхо Москвы», а также ресурс «Матрица украинской свободы».

Как говорится на сайте Wiki.Art, это «онлайн-дом изобразительного искусства со всего мира». Онлайн-энциклопедия содержит около 250 тысяч работ трёх тысяч художников. Эти произведения искусства находятся в музеях, университетах, ратушах и других общественных зданиях более чем 100 стран. Большая часть этих работ не выставлена на всеобщее обозрение. Информация на ресурсе дублируется на восьми языках.

В шапке сайта Wiki.Art есть информация о «военной операции» России и ссылка на способы помощи Украине.