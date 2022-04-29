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Роскомнадзор заблокировал онлайн-энциклопедию искусства Wiki.Art Статьи редакции

Причину не назвали.

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В России перестал открываться сайт Wiki.Art — онлайн-энциклопедия изобразительного искусства, которую редактируют пользователи. Об этом сообщил ТАСС.

Сайт заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры. TJ подтвердил эту информацию с помощью сервиса ведомства для проверки ограничения доступа.

Энциклопедию заблокировали по двум требованиям Генпрокуратуры от 25 и 26 апреля. По тому же требованию ведомства от 25 апреля заблокировали сайт радиостанции «Эхо Москвы», а также ресурс «Матрица украинской свободы».

Как говорится на сайте Wiki.Art, это «онлайн-дом изобразительного искусства со всего мира». Онлайн-энциклопедия содержит около 250 тысяч работ трёх тысяч художников. Эти произведения искусства находятся в музеях, университетах, ратушах и других общественных зданиях более чем 100 стран. Большая часть этих работ не выставлена на всеобщее обозрение. Информация на ресурсе дублируется на восьми языках.

В шапке сайта Wiki.Art есть информация о «военной операции» России и ссылка на способы помощи Украине.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.

#новости #роскомнадзор #бло

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5 комментариев
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Причина - «в россии о спецоперации либо хорошо, либо ничего».

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Андрей Васильев

"ибо нехуй" прокомментировали в ркн

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Лунный паук например

Окрам не нужно искусство.

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Свежий микроскоп

Причину не назвали.
 Пылающие жопы, какая ещё может быть причина?
Возможно где-то на сайте было обнаружено сочетание жовто-блакитных цветов

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товста кiшка

таки искусство должно быть недоступно простым холопам

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Черный список
уй ойне

Изобретательные формы протеста и аресты за них - ничего нового, но этот мне показался забавным. Надеюсь, парень легко отделается.

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Подростка доставили в отдел полиции по району Хамовники. К нему на помощь едет адвокат Сергей Тельнов, сотрудничающий с ОВД-Инфо.

Фото: Avtozak.LIVE
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Набутыленный Роzzиянин
Незручна Правда @LAvCwgnv8wd97r8
А тепер мультик.
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Способный шмель
восхищённый болгарин™🇺🇦 @dedzaebal
Уебать по Киеву в тот момент когда там находится генсек ООН только что вернувшийся от путина, который ему говорил что "онифсёврут вас вводят в заблуждение" – от такого хода даже гитлер бы прихуел.
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Fedor Andreev
Пыня - это агент запада. Change my mind!

Сами посудите, развалил в стране всё, что только можно было развалить. Что развалить не получилось - он методично разворовал, сохранив практически все накопления на западе.

Способный шмель
Проф. Преображенский @prof_preobr
Надо признать удивительный факт: из всех путинских холуёв самую правильную и достойную позицию после начала войны с Украиной занял Жириновский.
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Saul Goodman @Selenium4Ever
Любому ватнику, который утверждает, что фашизм не в России, а в Украине, надо предложить выйти с плакатом "Нет фашизму" в Киеве и в Москве. Где за это накажут - там и фашизм.
Егор Горд
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