Роскомнадзор заблокировал онлайн-энциклопедию искусства Wiki.Art Статьи редакции
Причину не назвали.
В России перестал открываться сайт Wiki.Art — онлайн-энциклопедия изобразительного искусства, которую редактируют пользователи. Об этом сообщил ТАСС.
Сайт заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры. TJ подтвердил эту информацию с помощью сервиса ведомства для проверки ограничения доступа.
Энциклопедию заблокировали по двум требованиям Генпрокуратуры от 25 и 26 апреля. По тому же требованию ведомства от 25 апреля заблокировали сайт радиостанции «Эхо Москвы», а также ресурс «Матрица украинской свободы».
Как говорится на сайте Wiki.Art, это «онлайн-дом изобразительного искусства со всего мира». Онлайн-энциклопедия содержит около 250 тысяч работ трёх тысяч художников. Эти произведения искусства находятся в музеях, университетах, ратушах и других общественных зданиях более чем 100 стран. Большая часть этих работ не выставлена на всеобщее обозрение. Информация на ресурсе дублируется на восьми языках.
В шапке сайта Wiki.Art есть информация о «военной операции» России и ссылка на способы помощи Украине.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.
В 2021 году на долю ЕС приходилось почти 73% импорта колбасных оболочек.
Компания не может получать валютную прибыль из-за санкций.
Причина - «в россии о спецоперации либо хорошо, либо ничего».
"ибо нехуй" прокомментировали в ркн
Окрам не нужно искусство.
Причину не назвали.
Пылающие жопы, какая ещё может быть причина?
Возможно где-то на сайте было обнаружено сочетание жовто-блакитных цветов
таки искусство должно быть недоступно простым холопам