Секретарь «Единой России» пришла на траурное мероприятие в платье с надписью «PARTY» — она перевела слово как «партия» Статьи редакции
В «Единой России» назвали сотрудницу «дипломированным специалистом в области иностранных языков».
26 апреля в городе Шебекино Белгородской области прошло мероприятие в память о жертвах аварии на Чернобыльской АЭС. К памятнику ликвидаторам пришли местные чиновники, в том числе секретарь регионального отделения «Единой России» Галина Шаповалова. В сети обратили внимание на её выбор образа — женщина надела платье с надписью «PARTY» («ВЕЧЕРИНКА»).
Первыми это заметили в паблике «Маслова пристань говорит», откуда фото разошлись по региональным СМИ и соцсетям. Пользователи стали шутить о контрасте между поводом мероприятия и нарядом женщины, а кто-то даже «переместил» чиновников в клуб.
В твиттере «Лентача» с иронией намекнули, что слово «партия» на английский тоже переводится как «party». Однако уже на следующий день представители «Единой России» в Белгородской области именно так и объяснили блестящую надпись на платье секретаря — женщина якобы выбрала наряд специально.
После резонанса в паблике Шебекинского отделения «Единой России», где изначально и появились фото с мероприятия, отредактировали пост о траурной акции. Кадры, на которых было видно Шаповалову, убрали, а вместо них добавили две фотографии из-за спин чиновников.
Телеведущий назвал город «центром мерзлотной либероты».
В 2021 году на долю ЕС приходилось почти 73% импорта колбасных оболочек.
СИЛЬНАЯ ПАРТИЯ!
Andrew W.K. — наш кандидат.
СТОЯК ПАРТИИ
Являясь дипломированным специалистом в области иностранных языков, секретарь посчитала, что данная надпись означает слово «партия», поэтому и сделала выбор в пользу этого наряда.
Ну вот у нас все такие дипломированные.
Ты что, ни в коем случае нельзя подумать, что человек с властью(!!!) может что-то не знать! Что тогда подумает эта мерзкая необразованная чернь? Срочно отдать приказ выдумать оправдание, чтобы НИДАЙБОХ!!! эти мерзкие тупые человечишки не подумали ничего лишнего!
Ты что, не веришь её диплому от ИП Пидарасщенко??????? 15 лет строгого режима!
Думаю, выпускница Мгимо
Господи бля
Моя реакция примерно на все новости последнее время
PARTY FOR EVERYBODY
DANCE
DAMN, JUST LOOK AT THIS PARTY M̶E̶M̶B̶E̶R̶ DICK
"Дипломированный специалист" - это типа "мгимо финишд"?
Аск!
убогие русские чинуши и их отличительная черта не знать английского.
Чот орнул
Россией управляют старики и старушки.
При чем умалишенные
In America, you go to parties. In Soviet Russia, party goes to you!
Она инглиш еще в совке учила, по учебнику Бонка, поэтому для нее основной перевод «party» - это партия
Больше похоже на то что учила по Promt самой первой версии
Других дипломированных сециалистов у нас для вас нет
Когда пришёл на траур
Штош
Don't be stupid, be a smartie, come and join the Единая Россия party
https://youtu.be/k3XPuS9Byvg
То есть платье, с выложенным стразами-наклейками «ПАРТИЯ» было бы окей?
Аксэптэбл.
Что тут скажешь кроме как sorri…
Увезите меня на глубокий-дом, я здесь усну и там проснусь
Пофиг надпись, че у нее на бошке? Внешний мозг?
Рыжая девушка член партии это наверное фото с заседаний 🤔 ок гугл redhead girl dick party
литл пати невер кил ноубади
Партия? Паейтками? Стесняюсь спросить, это партия чьи интересы представляет?
Интересы алиэкспресс. На котором оно было приобретено
Она просто подумала что это Путина привезли
ТЖ читают https://tjournal.ru/telegram/605071?comment=8274226
Вечно мы куда—нибудь вступаем, то в говно то в партию, блин.
https://youtu.be/tGnNbKfpx9k?t=21
Party van=партийный автомобиль
Аахаххппх
London is a capital of Party!
Не слишком употребляю это всё, но это ебаный кринж
common barbie let's go party!