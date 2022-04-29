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Секретарь «Единой России» пришла на траурное мероприятие в платье с надписью «PARTY» — она перевела слово как «партия» Статьи редакции

В «Единой России» назвали сотрудницу «дипломированным специалистом в области иностранных языков».

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26 апреля в городе Шебекино Белгородской области прошло мероприятие в память о жертвах аварии на Чернобыльской АЭС. К памятнику ликвидаторам пришли местные чиновники, в том числе секретарь регионального отделения «Единой России» Галина Шаповалова. В сети обратили внимание на её выбор образа — женщина надела платье с надписью «PARTY» («ВЕЧЕРИНКА»).

Первыми это заметили в паблике «Маслова пристань говорит», откуда фото разошлись по региональным СМИ и соцсетям. Пользователи стали шутить о контрасте между поводом мероприятия и нарядом женщины, а кто-то даже «переместил» чиновников в клуб.

Мурбанистика @ktvsiy
Угадаете с одной попытки, куда секретарь шебекинского отделения «Единой России» пришла в платье с надписью “Party”?
Veseliy Kyiv @VeseliyKyiv
В Белгороде траур. местная депутат пришла в платье PARTY)) Камон эврибади, че такие грустные!?) Теперь в Белгороде каждую ночь пати) тупо рейв.

В твиттере «Лентача» с иронией намекнули, что слово «партия» на английский тоже переводится как «party». Однако уже на следующий день представители «Единой России» в Белгородской области именно так и объяснили блестящую надпись на платье секретаря — женщина якобы выбрала наряд специально.

Являясь дипломированным специалистом в области иностранных языков, секретарь посчитала, что данная надпись означает слово «партия», поэтому и сделала выбор в пользу этого наряда. Однако, учитывая общественный резонанс, заверила, что в дальнейшем подобная ситуация не повторится.

из заявления «Единой России» в Белгородской области

После резонанса в паблике Шебекинского отделения «Единой России», где изначально и появились фото с мероприятия, отредактировали пост о траурной акции. Кадры, на которых было видно Шаповалову, убрали, а вместо них добавили две фотографии из-за спин чиновников.

#новости #единаяроссия #соцсети

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59 комментариев
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Дальнейший томагавк_два

СИЛЬНАЯ ПАРТИЯ!

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8 комментариев
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Роскошный цвет

Andrew W.K. — наш кандидат.

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Базовый Валера

СТОЯК ПАРТИИ

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Веб Инструменты
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Лунный паук например

Являясь дипломированным специалистом в области иностранных языков, секретарь посчитала, что данная надпись означает слово «партия», поэтому и сделала выбор в пользу этого наряда.
 Ну вот у нас все такие дипломированные.

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Влад Гагай

Ты что, ни в коем случае нельзя подумать, что человек с властью(!!!) может что-то не знать! Что тогда подумает эта мерзкая необразованная чернь? Срочно отдать приказ выдумать оправдание, чтобы НИДАЙБОХ!!! эти мерзкие тупые человечишки не подумали ничего лишнего!

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Благородный месяц

Ты что, не веришь её диплому от ИП Пидарасщенко??????? 15 лет строгого режима!

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Стабильный фонарь

Думаю, выпускница Мгимо

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2 комментария
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Дед Макар

Господи бля

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Anchousthegreat

Моя реакция примерно на все новости последнее время

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Alex Alex

PARTY FOR EVERYBODY

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Лунный паук например

DANCE

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2 комментария
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Ха-ха Хи-хи

DAMN, JUST LOOK AT THIS PARTY M̶E̶M̶B̶E̶R̶ DICK

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Metahodos

"Дипломированный специалист" - это типа "мгимо финишд"?

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slowhands

Аск!

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alekksandr cherr

убогие русские чинуши и их отличительная черта не знать английского.

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Дневной спрей

Чот орнул

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Россией управляют старики и старушки.

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Vladislav

При чем умалишенные

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Иностранный ключ

In America, you go to parties. In Soviet Russia, party goes to you!

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Diana Igorevna

Она инглиш еще в совке учила, по учебнику Бонка, поэтому для нее основной перевод «party» - это партия

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Vitalii Serdiuk

Больше похоже на то что учила по Promt самой первой версии

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Ладно

Других дипломированных сециалистов у нас для вас нет

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Крупный инструмент

Когда пришёл на траур

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Внезапный микроскоп

Штош

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Denis Slobodskoy

Don't be stupid, be a smartie, come and join the Единая Россия party
https://youtu.be/k3XPuS9Byvg

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Стабильный фонарь
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Rina

То есть платье, с выложенным стразами-наклейками «ПАРТИЯ» было бы окей?

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Максим Ложков

Аксэптэбл.

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Bulky Blackcrappy против войны

Что тут скажешь кроме как sorri…

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Прекрасный файл

Увезите меня на глубокий-дом, я здесь усну и там проснусь

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Деревянное ведро

Пофиг надпись, че у нее на бошке? Внешний мозг?

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Jereyaut

Рыжая девушка член партии это наверное фото с заседаний 🤔 ок гугл redhead girl dick party

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Папозогло

литл пати невер кил ноубади

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Михаил Кузнецов

Партия? Паейтками? Стесняюсь спросить, это партия чьи интересы представляет?

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Anchousthegreat

Интересы алиэкспресс. На котором оно было приобретено

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Иван Поварёшкин

Она просто подумала что это Путина привезли

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Линейный звук

ТЖ читают https://tjournal.ru/telegram/605071?comment=8274226

Запись в сообществе Telegram на TJ
Запись в сообществе Telegram на TJ
tjournal.ru
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Noname nonamer

Вечно мы куда—нибудь вступаем, то в говно то в партию, блин.

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Здоровый кран
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Alex V

https://youtu.be/tGnNbKfpx9k?t=21

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Noname nonamer

Party van=партийный автомобиль

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Леонид Гумилев

Аахаххппх

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Лаур Балаур

London is a capital of Party!

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Sara Deep NEET OOP

Не слишком употребляю это всё, но это ебаный кринж

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Андрей Васильев

common barbie let's go party!

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