В «Единой России» назвали сотрудницу «дипломированным специалистом в области иностранных языков».

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26 апреля в городе Шебекино Белгородской области прошло мероприятие в память о жертвах аварии на Чернобыльской АЭС. К памятнику ликвидаторам пришли местные чиновники, в том числе секретарь регионального отделения «Единой России» Галина Шаповалова. В сети обратили внимание на её выбор образа — женщина надела платье с надписью «PARTY» («ВЕЧЕРИНКА»).

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Первыми это заметили в паблике «Маслова пристань говорит», откуда фото разошлись по региональным СМИ и соцсетям. Пользователи стали шутить о контрасте между поводом мероприятия и нарядом женщины, а кто-то даже «переместил» чиновников в клуб.

Мурбанистика @ktvsiy Угадаете с одной попытки, куда секретарь шебекинского отделения «Единой России» пришла в платье с надписью “Party”?

Veseliy Kyiv @VeseliyKyiv В Белгороде траур. местная депутат пришла в платье PARTY)) Камон эврибади, че такие грустные!?) Теперь в Белгороде каждую ночь пати) тупо рейв. [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/25c9b5d5-2007-5097-abd5-af052d08b5cd\/","width":1280,"height":853}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/fde8b42c-3d33-54a2-8d32-32445b2dcff3\/","width":1280,"height":853}}}]

В твиттере «Лентача» с иронией намекнули, что слово «партия» на английский тоже переводится как «party». Однако уже на следующий день представители «Единой России» в Белгородской области именно так и объяснили блестящую надпись на платье секретаря — женщина якобы выбрала наряд специально.

Являясь дипломированным специалистом в области иностранных языков, секретарь посчитала, что данная надпись означает слово «партия», поэтому и сделала выбор в пользу этого наряда. Однако, учитывая общественный резонанс, заверила, что в дальнейшем подобная ситуация не повторится. из заявления «Единой России» в Белгородской области

После резонанса в паблике Шебекинского отделения «Единой России», где изначально и появились фото с мероприятия, отредактировали пост о траурной акции. Кадры, на которых было видно Шаповалову, убрали, а вместо них добавили две фотографии из-за спин чиновников.