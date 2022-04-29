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Центробанк снизил ключевую ставку с 17% до 14% Статьи редакции

Регулятор счёл, что риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать.

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О снижении ставки сообщается на сайте Банка России.

Регулятор отметил, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, однако риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, поэтому появились условия для снижения ключевой ставки.

В 2022 году ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 18,0-23,0%. В 2023 году она снизится до 5,0-7,0%, а в 2024 году вернётся к 4%, считают в регуляторе.

28 февраля ЦБ экстренно поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%. Регулятор принял такое решение на фоне западных санкций против России из-за боевых действий на Украине. 8 апреля ЦБ снизил ключевую ставку с 20% до 17%.

Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты, отмечает vc.ru.

#новости #центробанк

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20 комментариев
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Yggdrasil

а в 2024 году вернётся к 4%, считают в регуляторе
 Просто надо ПОТЕРПЕТЬ

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Благородный месяц

Зачем терпеть, Путин переизберётся в 2024 году и отменит инфляцию госуказом, даст пососать капиталистам чёртовым! 🇷🇺🇷🇺

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Внезапный микроскоп

В 2022 году ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 18,0-23,0%. В 2023 году она снизится до 5,0-7,0%, а в 2024 году вернётся к 4%, считают в регуляторе
 Сказка на ночь от цб

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Печатный фитиль

может они верят, что путин сдохнет и поэтому такой прогноз

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Денис Сенькин

думаю, в такой случае оно только хуже станет из-за разборок, которые начнутся за место на троне, а санкции все равно не снимут особо

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Егор Павлюк

Регулятор счёл, что риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать.
Безусловно, росэкономика самая стабильная в мире. Всё жду когда ЦБ курс рубля перестанет удерживать, чтобы повеселиться.

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Не палимося

Хуже всегда может быть ;)

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Депутат миллионов

"Регулятор счёл, что риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать."

Это им в передаче Скабеевой рассказали?)

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Внезапный микроскоп

Соловьев бровь поднял

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Редкий Натр

Понятно
ЦБ тоже к 9 Маю готовится: типа, подарки ветеранам, репетиция парада, стенгазеты
И чтоб за проебанные ЗВР в бункер не утащили

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asdasd asd совсем не против

Наконец-то. Все деньги в валюте рубли позарез нужны

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asdasd asd совсем не против

Бля. А почему он сука не падает...

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Soulis

Так профицит же - мы теперь экспортируем по деньгам больше, чем импортируем и валютную выручку продолжают сливать, хоть и не такими темпами, как месяцем ранее (вроде теперь 2 месяца на это дают)

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asdasd asd совсем не против

Но ведь рубли должны брать в кредиты при уменьшении ставки
А рублю вообще похуй

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Kabanchik

кто?

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Neuro Liam

Потому что висит и не встанет

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Луговой Мариец

Нормальная инфляция такая на 2022 и это только официальные цифры от ЦБ

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Nick Rosenberg

А кто-то успел в сбере ипотеку взять под 19

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Kabanchik

Че непонятного? Рубель и так слишком укрепили. Крепкий рубель экономике не нужон, будут попускать почуть разгоняя инфляцию.

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Хитрый Петя

Доллары то уже можно купить?

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