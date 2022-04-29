Регулятор счёл, что риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать.

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О снижении ставки сообщается на сайте Банка России.

Регулятор отметил, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, однако риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, поэтому появились условия для снижения ключевой ставки.

В 2022 году ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 18,0-23,0%. В 2023 году она снизится до 5,0-7,0%, а в 2024 году вернётся к 4%, считают в регуляторе.

28 февраля ЦБ экстренно поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%. Регулятор принял такое решение на фоне западных санкций против России из-за боевых действий на Украине. 8 апреля ЦБ снизил ключевую ставку с 20% до 17%.