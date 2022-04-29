Новости

«Штрибан, фильтруй хрюканину»: уральский бард Александр Новиков ответил на слова Владимира Соловьёва о Екатеринбурге Статьи редакции

Телеведущий назвал город «центром мерзлотной либероты».

2840 просмотров

Исполнитель шансона и худрук Уральского государственного театра эстрады Александр Новиков записал обращение к Владимиру Соловьёву после того, как среди жителей города началось обсуждение высказывания телеведущего. Текст обращения приводит E1.

Если бы тебе делала замечание уралмашевская группировка — которая тоже, убежден, настроена патриотично в отношении нашего города и нашего региона, — они бы тебе по-другому сказали. Они бы тебе сказали: «Слышь ты, штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А еще лучше закуси свое поганое жало». Но тебе же сказали не так.

А ты перешел на оскорбления: губернатор по понятиям, губернатор на понтах. Ты-то с чего заблатовал? Ты — ведущий, которого смотрит вся страна. И обязан поэтому, представляя мнение правительства, мнение Кремля, особенно следить за своим языком. А в данном случае язык твой пошел не в ту степь.

Александр Новиков
бард

Дискуссию о екатеринбуржцах начали Владимир Соловьев и полпред президента Владимир Якушев 27 апреля в утреннем эфире программы «Полный контакт». Соловьев назвал город «центром мерзотной либерторы», Якушев согласился с такой оценкой, но отметил, что на Урале работают над патриотическим воспитанием.

У вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей. Начиная от Волкова, заканчивая разными неонацистами. Такой мусор иногда в головах у некоторых людей, что прям чистить и чистить. Как системе удается привести их в чувства? Тем более у нас канун 9 Мая, а это великий праздник, и, конечно, мы будем его отмечать.

Владимир Соловьев
телеведущий

На слова Соловьёва отреагировали уральские политики и чиновники. Губернатор Евгений Куйвашев попросил телеведущего «следить за языком», мэр Алексей Орлов выступил в защиту екатеринбуржцев, сенатор Эдуард Россель попросил извиниться, а Евгений Ройзман назвал Соловьева «пе****стической обезьяной».

Соловьёв ответил губернатору Куйвашеву и спросил, не «забивает ли тот стрелку»: «Ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить? Это что щас было — „следить за языком“? Ты стрелку, что ли, забиваешь, губернатор? Уралмашевское прошлое сказывается?». Телеведущего продолжили критиковать местные жители и уральские знаменитости.

#новости #екатеринбург

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
63 комментария
Написать комментарий...
Благородный месяц

Начиная от Волкова, заканчивая разными неонацистами. Такой мусор иногда в головах у некоторых людей, что прям чистить и чистить
 ВИЗДЕ ВОКРУГ НАЦИСТЫ, ОДНИ МЫ ЧИСТОКРОВНЫЕ БЕЛЫЕ РУССКИЕ НОРМАЛЬНЫЕ!!!!!

Ответить
Развернуть ветку
Россию не спасти

МОСКВИЧИ

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Ganna Olenyeva

Ну, не надо так иронизировать. Ашкеназы тоже белые.

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Cloud-hidden

Ублюдок, мать твою, а ну, иди сюда, говно собачье, а? Что, сдуру решил ко мне лезть? Ты, засранец вонючий, мать твою, а? Ну, иди сюда, попробуй меня трахнуть - я тебя сам трахну, ублюдок, онанист чёртов, будь ты проклят! Иди, идиот, трахать тебя и всю твою семью! Говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла! Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад! Иди сюда, ты, говно, жопа!

Ответить
Развернуть ветку
Сеньор Помидор

Насколько Шансонье авторитет в сравнении с Бесогоном? Вижу только 4 иконы. Ни одного телефона. Но зато КОЛОКОЛ!

Ответить
Развернуть ветку
Остальной магнит

Шансонье круче: у бесика телефоны, у шансонье же прямая связь с Господом через колокол.

Ответить
Развернуть ветку
Облачко1984

Оба выглядят как карточка босса для 8-битных приставок. Зачем нижнему 4 стационарных телефона?)

Ответить
Развернуть ветку
Россию не спасти

Не одного поля ягоды

Ответить
Развернуть ветку
Сеньор Помидор

Бля, нашел в словаре блатных терминов:
Беса гнать — лгать, болтать пустое, обманывать
 Теперь понятно, кто козырями ходит, а кто понты колотит.

Ответить
Развернуть ветку
tuorqai

неужели это тот самый РАСКОЛ ЭЛИТ?

Ответить
Развернуть ветку
Хенрик Квинто

Какие элиты, такой и раскол.

Ответить
Развернуть ветку
Antony Duke

Это прелюдия

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Иностранный ключ

Анальная трещина элит

Ответить
Развернуть ветку
Россию не спасти

Слышь ты че, не а ты че, ты че нахуй, блять

Ответить
Развернуть ветку
Россию не спасти

Диалоги уважаемых и неуважаемых людей

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Илья Админов

https://youtu.be/rVYtS_cp-yc?t=86

Ответить
Развернуть ветку
Лаур Балаур

Ну и всё, бля...
:)

Ответить
Развернуть ветку
Сеня
Ответить
Развернуть ветку
Sara Deep NEET OOP

уральский бард Александр Новиков
 Можно как угодно к нему относиться, но он не бард точно

Ответить
Развернуть ветку
Арсений Зябликов

Исполнитель блатных песен и хранитель тюремного творчества – наверное как-то так

Ответить
8 комментариев
Развернуть ветку
Борат Сагдиев

он не бард точно
 до тех пор пока не научится +10 к скрытности всей команде кастовать

Ответить
Развернуть ветку
Diana Igorevna

«Фильтруй хрюканину» сказал мужик, окружив себя иконами

Ответить
Развернуть ветку
Недоденацифицированный

Это не то, это другое

Ответить
Развернуть ветку
KZ Forever

90-е come back

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Понтряков

Давайте, путинские собаки, перегрызите друг друга!

Ответить
Развернуть ветку
Управляющий Валера

Помёт, к ответу

Ответить
Развернуть ветку
unidentified flying BASTARD 🌈

какой в уральском государственном театре интересный и интеллигентный худрук

Ответить
Развернуть ветку
Хенрик Квинто

ДА ЛАДНО!? Это же пиздец, простите.

Ответить
Развернуть ветку
Творческий звук

Вот и поговорили.

Ответить
Развернуть ветку
Крупный инструмент

робат вернулся☺️

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Дальнейший томагавк_два

быдлан бля

Ответить
Развернуть ветку
Mike Bike

Сразу видно религиозный человек

Ответить
Развернуть ветку
SuperPanda

Быдло с быдлом сцепились. Если их от мира изолировать, то сами друг друга загрызут

Ответить
Развернуть ветку
Gamer Altz

Не раз в России бунты поднимались именно благодаря заводчанам. Традиции надо уважать.

Ответить
Развернуть ветку
Остальной магнит

А вот щас подумалось, а ведь Помет Соловьев смуту в рядах денацификаторов сеет. Дык он же, мабуть, песню по ночам в постельке своей поет: "Ой ті лузі, червона калина"? Надобно проверить его.

Ответить
Развернуть ветку
Гражданин концлагеря Путлера

Соловья скоро на вилы если не кремль посадит, то кто-то из верхушки провинциальных регионов.
Этот пидор успел насрать уже всем, только кремлю под жопу дует, думает за его спиной отсидится. При том этой паскуде стоило бы думать, что из страны он теперь никуда не рыпнится, сбежать не получится

Ответить
Развернуть ветку
musoka

Счастливых вам голодных игр!

Ответить
Развернуть ветку
SuperPanda

Это еще и худрук театра... Топовый театр походу

Ответить
Развернуть ветку
Дед Макар

Господи блядь да когда же это всё прекратится уже

Ответить
Развернуть ветку
Лмао

"Мерзотная либерота" из ЕКБ - самая опасная ОПГ в мире. Её боялся даже Соловьев

Ответить
Развернуть ветку
Упоротый Голубь

Прям натуральный цирк. Два клоуна устроили разборки перед зрителями на их же деньги

Ответить
Развернуть ветку
Лаур Балаур

Заказали как-то Соловьев и Кеосаян проститутку...
Выпили - потрахались. Еще выпили. Потрахались.
И тут пришла проститутка. Симоньян.

Ответить
Развернуть ветку
SuperPanda

Быдло с быдлом сцепились. Если их от мира изолировать, то сами друг друга загрызут

Ответить
Развернуть ветку
Егор Павлюк

Российские пропагандоны давно берега попутали. Нужно им уже навалять. Эти псы режима готовы кого угодно сожрать. Только пыню и рамзанку боятся.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Авдеев

Можно было короче
https://www.youtube.com/watch?v=PN7RNXJZ39M

Ответить
Развернуть ветку
Ракетный Артем

я так понимаю, ебуржцы на либероту обиделись?

Ответить
Развернуть ветку
зимнее безмолвие

Выписан из городов 2 недели назад!!

Ответить
Развернуть ветку
Борат Сагдиев

Это насколько уже надо быть конченной мразью без мозгов и тормозов, чтобы настроить против себя не только оппозицию, но даже людей, лояльных к правительству. Чуется мне, скоро этот вечерний мудозвон допиздится.

Ответить
Развернуть ветку
Yggdrasil

«Слышь ты, штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А еще лучше закуси свое поганое жало»
 Так скажут западные соседи Еката из Перми)

Ответить
Развернуть ветку
Спортивный спрей

Позиция Ройзмана по данному вопросу тоже есть... Если шавка облаяла – это не значит, что нужно лаять на неё в ответ.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 63 комментария
Мнения
Fedor Andreev
Пыня - это агент запада. Change my mind!

Сами посудите, развалил в стране всё, что только можно было развалить. Что развалить не получилось - он методично разворовал, сохранив практически все накопления на западе.

Егор Горд
Все арты natashale777
Способный шмель
Проф. Преображенский @prof_preobr
Надо признать удивительный факт: из всех путинских холуёв самую правильную и достойную позицию после начала войны с Украиной занял Жириновский.
Наука
Школьный лолипоп
Телескоп «Джеймс Уэбб» полностью сфокусирован

Обсерватория перешла к заключительному этапу — вводу в эксплуатацию научных приборов.

Twitter
Способный шмель
восхищённый болгарин™🇺🇦 @dedzaebal
Уебать по Киеву в тот момент когда там находится генсек ООН только что вернувшийся от путина, который ему говорил что "онифсёврут вас вводят в заблуждение" – от такого хода даже гитлер бы прихуел.
Новости
Секретарь «Единой России» пришла на траурное мероприятие в платье с надписью «PARTY» — она перевела слово как «партия» Статьи редакции

В «Единой России» назвали сотрудницу «дипломированным специалистом в области иностранных языков».

Черный список
уй ойне

Изобретательные формы протеста и аресты за них - ничего нового, но этот мне показался забавным. Надеюсь, парень легко отделается.

ОВД-Инфо LIVE
В Москве у храма Христа Спасителя задержали несовершеннолетнего пикетчика, который стоял с плакатом «уй ойне». Об этом он сам сообщил ОВД-Инфо.

Подростка доставили в отдел полиции по району Хамовники. К нему на помощь едет адвокат Сергей Тельнов, сотрудничающий с ОВД-Инфо.

Фото:...
В Москве у храма Христа Спасителя задержали несовершеннолетнего пикетчика, который стоял с плакатом «уй ойне». Об этом он сам сообщил ОВД-Инфо.

Подростка доставили в отдел полиции по району Хамовники. К нему на помощь едет адвокат Сергей Тельнов, сотрудничающий с ОВД-Инфо.

Фото: Avtozak.LIVE
Twitter
Saul Goodman @Selenium4Ever
Любому ватнику, который утверждает, что фашизм не в России, а в Украине, надо предложить выйти с плакатом "Нет фашизму" в Киеве и в Москве. Где за это накажут - там и фашизм.
Новости
Заводы признали зависимость от импорта оболочек для сосисок и колбас — осенью ожидают резкое сокращение их ассортимента Статьи редакции

В 2021 году на долю ЕС приходилось почти 73% импорта колбасных оболочек.

Больше статей
null