«Штрибан, фильтруй хрюканину»: уральский бард Александр Новиков ответил на слова Владимира Соловьёва о Екатеринбурге Статьи редакции
Телеведущий назвал город «центром мерзлотной либероты».
Исполнитель шансона и худрук Уральского государственного театра эстрады Александр Новиков записал обращение к Владимиру Соловьёву после того, как среди жителей города началось обсуждение высказывания телеведущего. Текст обращения приводит E1.
Дискуссию о екатеринбуржцах начали Владимир Соловьев и полпред президента Владимир Якушев 27 апреля в утреннем эфире программы «Полный контакт». Соловьев назвал город «центром мерзотной либерторы», Якушев согласился с такой оценкой, но отметил, что на Урале работают над патриотическим воспитанием.
На слова Соловьёва отреагировали уральские политики и чиновники. Губернатор Евгений Куйвашев попросил телеведущего «следить за языком», мэр Алексей Орлов выступил в защиту екатеринбуржцев, сенатор Эдуард Россель попросил извиниться, а Евгений Ройзман назвал Соловьева «пе****стической обезьяной».
Соловьёв ответил губернатору Куйвашеву и спросил, не «забивает ли тот стрелку»: «Ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить? Это что щас было — „следить за языком“? Ты стрелку, что ли, забиваешь, губернатор? Уралмашевское прошлое сказывается?». Телеведущего продолжили критиковать местные жители и уральские знаменитости.
В «Единой России» назвали сотрудницу «дипломированным специалистом в области иностранных языков».
В 2021 году на долю ЕС приходилось почти 73% импорта колбасных оболочек.
Начиная от Волкова, заканчивая разными неонацистами. Такой мусор иногда в головах у некоторых людей, что прям чистить и чистить
ВИЗДЕ ВОКРУГ НАЦИСТЫ, ОДНИ МЫ ЧИСТОКРОВНЫЕ БЕЛЫЕ РУССКИЕ НОРМАЛЬНЫЕ!!!!!
МОСКВИЧИ
Ну, не надо так иронизировать. Ашкеназы тоже белые.
Ублюдок, мать твою, а ну, иди сюда, говно собачье, а? Что, сдуру решил ко мне лезть? Ты, засранец вонючий, мать твою, а? Ну, иди сюда, попробуй меня трахнуть - я тебя сам трахну, ублюдок, онанист чёртов, будь ты проклят! Иди, идиот, трахать тебя и всю твою семью! Говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла! Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад! Иди сюда, ты, говно, жопа!
Насколько Шансонье авторитет в сравнении с Бесогоном? Вижу только 4 иконы. Ни одного телефона. Но зато КОЛОКОЛ!
Шансонье круче: у бесика телефоны, у шансонье же прямая связь с Господом через колокол.
Оба выглядят как карточка босса для 8-битных приставок. Зачем нижнему 4 стационарных телефона?)
Не одного поля ягоды
Бля, нашел в словаре блатных терминов:
Беса гнать — лгать, болтать пустое, обманывать
Теперь понятно, кто козырями ходит, а кто понты колотит.
неужели это тот самый РАСКОЛ ЭЛИТ?
Какие элиты, такой и раскол.
Это прелюдия
Анальная трещина элит
Слышь ты че, не а ты че, ты че нахуй, блять
Диалоги уважаемых и неуважаемых людей
https://youtu.be/rVYtS_cp-yc?t=86
Ну и всё, бля...
:)
уральский бард Александр Новиков
Можно как угодно к нему относиться, но он не бард точно
Исполнитель блатных песен и хранитель тюремного творчества – наверное как-то так
он не бард точно
до тех пор пока не научится +10 к скрытности всей команде кастовать
«Фильтруй хрюканину» сказал мужик, окружив себя иконами
Это не то, это другое
90-е come back
Давайте, путинские собаки, перегрызите друг друга!
Помёт, к ответу
какой в уральском государственном театре интересный и интеллигентный худрук
ДА ЛАДНО!? Это же пиздец, простите.
Вот и поговорили.
робат вернулся☺️
быдлан бля
Сразу видно религиозный человек
Быдло с быдлом сцепились. Если их от мира изолировать, то сами друг друга загрызут
Не раз в России бунты поднимались именно благодаря заводчанам. Традиции надо уважать.
А вот щас подумалось, а ведь Помет Соловьев смуту в рядах денацификаторов сеет. Дык он же, мабуть, песню по ночам в постельке своей поет: "Ой ті лузі, червона калина"? Надобно проверить его.
Соловья скоро на вилы если не кремль посадит, то кто-то из верхушки провинциальных регионов.
Этот пидор успел насрать уже всем, только кремлю под жопу дует, думает за его спиной отсидится. При том этой паскуде стоило бы думать, что из страны он теперь никуда не рыпнится, сбежать не получится
Счастливых вам голодных игр!
Это еще и худрук театра... Топовый театр походу
Господи блядь да когда же это всё прекратится уже
"Мерзотная либерота" из ЕКБ - самая опасная ОПГ в мире. Её боялся даже Соловьев
Прям натуральный цирк. Два клоуна устроили разборки перед зрителями на их же деньги
Заказали как-то Соловьев и Кеосаян проститутку...
Выпили - потрахались. Еще выпили. Потрахались.
И тут пришла проститутка. Симоньян.
Быдло с быдлом сцепились. Если их от мира изолировать, то сами друг друга загрызут
Российские пропагандоны давно берега попутали. Нужно им уже навалять. Эти псы режима готовы кого угодно сожрать. Только пыню и рамзанку боятся.
Можно было короче
https://www.youtube.com/watch?v=PN7RNXJZ39M
я так понимаю, ебуржцы на либероту обиделись?
Выписан из городов 2 недели назад!!
Это насколько уже надо быть конченной мразью без мозгов и тормозов, чтобы настроить против себя не только оппозицию, но даже людей, лояльных к правительству. Чуется мне, скоро этот вечерний мудозвон допиздится.
«Слышь ты, штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А еще лучше закуси свое поганое жало»
Так скажут западные соседи Еката из Перми)
Позиция Ройзмана по данному вопросу тоже есть... Если шавка облаяла – это не значит, что нужно лаять на неё в ответ.