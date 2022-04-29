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США, ЕС, Украина, Грузия и ещё 30 стран подписали «Декларацию о будущем интернета» Статьи редакции

Государства обязуются продвигать «свободный, открытый, глобальный, надёжный и безопасный интернет для всего мира, который базируется на единых для всех правилах и демократических ценностях».

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США, все страны-члены Евросоюза и 32 страны, не входящие в ЕС, подписали «Декларацию о будущем интернета». Документ опубликовали европейские власти.

В документе подчёркивается, что подписавшие его государства «объединены верой в потенциал цифровых технологий для продвижения связей, демократии, мира, верховенства закона, устойчивое развитие и использование преимуществ прав человека и фундаментальных свобод». Страны озабочены подавлением свобод в интернете некоторыми авторитарными правительствами, использованием цифровых инструментов для нарушения прав человека, растущим воздействием кибератак, распространением незаконного контента и дезинформации.

Нынешняя ситуация на Украине наглядно демонстрирует риск серьёзного сбоя в работе интернета, особенно в виде полного или частичного отключения. Существует также риск фрагментации сети, так как российское правительство угрожает частично или полностью отключиться от глобального интернета. Кроме того, виден риск использования интернета не по назначению, поскольку сейчас наблюдается всплеск кибератак, онлайн-цензуры и дезинформации. Это ещё раз показывает важность активизации наших действий по защите глобального открытого интернета, который является движущей силой для экономик и обществ во всём мире.

из заявления Еврокомиссии

Основные принципы, прописанные в декларации:

  • защита прав человека и фундаментальных свобод всех народов;
  • продвижение глобального интернета, способствующего свободному потоку информации;
  • повышение иклюзивности и доступности связи;
  • продвижение доверия в глобальной цифровой экосистеме, в том числе за счёт защиты конфиденциальности и противодействия киберпреступлениям;
  • отстаивание и укрепление идеи о «многостороннем участии в регулировании, которое обеспечивает работу сети на благо всех».

Соблюдение принципов документа не обязательно юридически, но страны, его подписавшие, будут использовать положения для определения государственной политики. Партнёры по декларации обязались сотрудничать с международными организациями, бизнесом, научным сообществом, техническими специалистами и гражданским обществом для обеспечения свободы и надёжности интернета.

Интернет — это часть нашей повседневной жизни. Подход Европы к сети основан на чётком руководстве: народная власть.Таким образом, наше видение — это глобальный, открытый интернет, где люди могут свободно выражать себя, а компании имеют возможность конкурировать и внедрять инновации.

Маргрет Вестагер
еврокомиссар по вопросам конкуренции

Будущее интернета — это будущее демократии, человечества.

Урсула фон дер Ляйен
глава Еврокомиссии

В октябре 2021 года Аналитический центр при правительстве России, Минэкономразвития, Альянс в сфере ИИ (Сбер, МТС, VK, «Газпром нефть», «Яндекс», Российский фонд прямых инвестиций), другие крупнейшие российские компании и научно-исследовательские организации подписали первый в России кодекс этики искусственного интеллекта.

Кодекс состоит из 33 пунктов, устанавливающих общие морально-этические принципы для участников ИИ-сферы. Документ предусматривает, что разработчики технологий не приведут к умышленной дискриминации людей, утечке персональных данных и другому нарушению прав человека. Например, кодекс рекомендует компаниям предотвращать угрозы, которые несёт технология, и информировать пользователей об их взаимодействии с ИИ-системами.

#новости #интернет #право #европа #сша #конфликтнаукраине

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25 комментариев
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Fedor Andreev

Запад би лайк:
Даешь свободу всем! Доступ к информации должен быть у всех, в особенности в авторитарных режимах!

Также запад:
- Алё, ета межконтинентальные провайдеры?
- Да?
- Отрубайте нахуй Рашуку от интернета, пусть там вообще все новости только из зомбоящиков теперь узнают!

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флутер погромист

Отключили cogent и lumen на общей волне мудацкого хайпа. Ну и натянуть можно что угодно на что угодно, обвиненяют, а сами в Ирак ходют ууу, а так - да

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Дегельминтизатор

Россия:

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Q-fresh

свободный открытый интернет
 Отворачиваются от пользователей из России, помогая цензуре Роскомнадзора. Охуенно пацаны, никакого противоречия

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Q-fresh

Особенно кекал с американского провайдера, отрезавшего Россию от своих линий. Ему тогда свои же хуев накидали с аргументацией из коммента выше

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Noname nonamer

Означает что все будут стараться цензурить — в демократиях будут получаться хуже, в диктатурах лучше. Но это не новое — уже лет десять туда идем. Хорошо это или плохо в остатке тоже непонятно — с одной стороны много бреда с другой стороны уборку бреда легко переделать в уборку мнений.

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Дегельминтизатор

Потому что сейчас Твиттер такой: "ой, блять, как забанить Трампа? Не могу. Вот бы подписать декларацию о СВОБОДЕ ИНТЕРНЕТА и тогда появится возможность банить". Все правильно, ватный пирожок? Где тебя не увижу - везде пытаешься подобосрать что-нибудь хорошее

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Дурак, что ли? Человек всегда по делу говорит, укажешь на тезис, в котором он не прав?

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Noname nonamer

Ну есть тут люди которые живут в мире где я бы хотел жить. Где что говорят — так и получается, если они устроят свободный интернет без Qanon бреда и без цензуры одновременно — отлично я что против ? А я вот мучаюсь зачем—то, пуганый стал. Прав был условный Вилли 7 лет назад — идеалистом был

В России это конечно просто будет чебурнет совсем.

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Дегельминтизатор

Документ: В силу того, что Россия пытается анально огородить интернет, мы будем стремиться этого не допускать.
Реакция: Они пытаются анально огородить интернет.

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Ну а ты пост почитай.
продвижение доверия в глобальной цифровой экосистеме, в том числе за счёт защиты конфиденциальности и противодействия киберпреступлениям;
 отстаивание и укрепление идеи о «многостороннем участии в регулировании, которое обеспечивает работу сети на благо всех».
 Ну т.е. да, намерение отличное, хороших пунктов достаточно, но в то же время в какой-то мере будет усиливаться цензура. А в какую сторону цензурировать — пока непонятно, кто будет решать.
Nonamer ровно это и сказал.

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Дегельминтизатор

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8

Парадокс толерантности
Парадокс толерантности, или парадокс определения границы толерантности, — логический парадокс в…
ru.wikipedia.org
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Эммануэль Макрон. Звони обниму

"Парадокс" означает как раз то, что "не всё так однозначно" в данном случае :)
Любая цензура и её вред/польза будут определяться теми, кто цензурирует.
Этот документ вряд ли соберет интернациональную команду модераторов всеобщего интернета (а даже если так, то фактор личности всё равно будет влиять довольно сильно).

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Дегельминтизатор

Ты в сторону не уводи. Человек фактически заявил "омерикосы все будут цензурить. Ну и Северные Кореи тоже". Ты говоришь "он правильно, сказал, что все неоднозначно".
Неоднозначно != Все будут цензурить.
Щас понятно или все еще нет?

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Noname nonamer

В силу того что Россия сильно цензурит интернет и портит нам жизнь вечно своей кибер—хуетой будим сильно проверять не она ли выбросила какое гавно, скорее

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Noname nonamer

? Не знаешь ты обо мне ничего совсем. Просто такой процесс будет. Я люблю страну в которую переехал, также знаю о протеворечивых процессах как тут так и в европе после Ковида. Есть знакомые который работают в проекте по проверке фэйк ньюс — очень сложно. Но тебе наверное не интересно про то что там в ковид было и как.

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Дегельминтизатор

Не все так однозначно. Мы не узнаем всей правды. Я понял, да.

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Настоящее Аниме

Сообщение удалено

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Не Листочок

Перепумтол(((

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Ракетный Артем

на
 а это всекомитетовский декрет или местный фашист собственноручно правит материалы с других сайтов?

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Максим Иванов

Это всё в одну копилку с авторизацией по паспорту на порносайтах. Как красиво замаскировались то под демократией)

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Vitalii Serdiuk

Кто блять авторизируется на порносайтах? Может ещё кнопкой шер пользуетесь?

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Контрольный ящик

Ребята написали документик про свободу в интернете, и тут же говорят:

Кроме того, виден риск использования интернета не по назначению, поскольку сейчас наблюдается всплеск кибератак, онлайн-цензуры и дезинформации
Так как информацию от дезинформации отличить нельзя, то это означает цензуру?

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Максим Иванов

Либерасня за что боролась, тем и упоролась

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Dmitry Sursin

Навалили патриотизма...

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Способный шмель
восхищённый болгарин™🇺🇦 @dedzaebal
Уебать по Киеву в тот момент когда там находится генсек ООН только что вернувшийся от путина, который ему говорил что "онифсёврут вас вводят в заблуждение" – от такого хода даже гитлер бы прихуел.
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