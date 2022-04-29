Государства обязуются продвигать «свободный, открытый, глобальный, надёжный и безопасный интернет для всего мира, который базируется на единых для всех правилах и демократических ценностях».

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США, все страны-члены Евросоюза и 32 страны, не входящие в ЕС, подписали «Декларацию о будущем интернета». Документ опубликовали европейские власти.

В документе подчёркивается, что подписавшие его государства «объединены верой в потенциал цифровых технологий для продвижения связей, демократии, мира, верховенства закона, устойчивое развитие и использование преимуществ прав человека и фундаментальных свобод». Страны озабочены подавлением свобод в интернете некоторыми авторитарными правительствами, использованием цифровых инструментов для нарушения прав человека, растущим воздействием кибератак, распространением незаконного контента и дезинформации.

Нынешняя ситуация на Украине наглядно демонстрирует риск серьёзного сбоя в работе интернета, особенно в виде полного или частичного отключения. Существует также риск фрагментации сети, так как российское правительство угрожает частично или полностью отключиться от глобального интернета. Кроме того, виден риск использования интернета не по назначению, поскольку сейчас наблюдается всплеск кибератак, онлайн-цензуры и дезинформации. Это ещё раз показывает важность активизации наших действий по защите глобального открытого интернета, который является движущей силой для экономик и обществ во всём мире. из заявления Еврокомиссии

Основные принципы, прописанные в декларации:

защита прав человека и фундаментальных свобод всех народов;

продвижение глобального интернета, способствующего свободному потоку информации;

повышение иклюзивности и доступности связи;

продвижение доверия в глобальной цифровой экосистеме, в том числе за счёт защиты конфиденциальности и противодействия киберпреступлениям;



отстаивание и укрепление идеи о «многостороннем участии в регулировании, которое обеспечивает работу сети на благо всех».



Соблюдение принципов документа не обязательно юридически, но страны, его подписавшие, будут использовать положения для определения государственной политики. Партнёры по декларации обязались сотрудничать с международными организациями, бизнесом, научным сообществом, техническими специалистами и гражданским обществом для обеспечения свободы и надёжности интернета.

Интернет — это часть нашей повседневной жизни. Подход Европы к сети основан на чётком руководстве: народная власть.Таким образом, наше видение — это глобальный, открытый интернет, где люди могут свободно выражать себя, а компании имеют возможность конкурировать и внедрять инновации. Маргрет Вестагер еврокомиссар по вопросам конкуренции

Будущее интернета — это будущее демократии, человечества. Урсула фон дер Ляйен глава Еврокомиссии

В октябре 2021 года Аналитический центр при правительстве России, Минэкономразвития, Альянс в сфере ИИ (Сбер, МТС, VK, «Газпром нефть», «Яндекс», Российский фонд прямых инвестиций), другие крупнейшие российские компании и научно-исследовательские организации подписали первый в России кодекс этики искусственного интеллекта.