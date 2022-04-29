США, ЕС, Украина, Грузия и ещё 30 стран подписали «Декларацию о будущем интернета» Статьи редакции
Государства обязуются продвигать «свободный, открытый, глобальный, надёжный и безопасный интернет для всего мира, который базируется на единых для всех правилах и демократических ценностях».
США, все страны-члены Евросоюза и 32 страны, не входящие в ЕС, подписали «Декларацию о будущем интернета». Документ опубликовали европейские власти.
В документе подчёркивается, что подписавшие его государства «объединены верой в потенциал цифровых технологий для продвижения связей, демократии, мира, верховенства закона, устойчивое развитие и использование преимуществ прав человека и фундаментальных свобод». Страны озабочены подавлением свобод в интернете некоторыми авторитарными правительствами, использованием цифровых инструментов для нарушения прав человека, растущим воздействием кибератак, распространением незаконного контента и дезинформации.
Основные принципы, прописанные в декларации:
- защита прав человека и фундаментальных свобод всех народов;
- продвижение глобального интернета, способствующего свободному потоку информации;
- повышение иклюзивности и доступности связи;
- продвижение доверия в глобальной цифровой экосистеме, в том числе за счёт защиты конфиденциальности и противодействия киберпреступлениям;
- отстаивание и укрепление идеи о «многостороннем участии в регулировании, которое обеспечивает работу сети на благо всех».
Соблюдение принципов документа не обязательно юридически, но страны, его подписавшие, будут использовать положения для определения государственной политики. Партнёры по декларации обязались сотрудничать с международными организациями, бизнесом, научным сообществом, техническими специалистами и гражданским обществом для обеспечения свободы и надёжности интернета.
В октябре 2021 года Аналитический центр при правительстве России, Минэкономразвития, Альянс в сфере ИИ (Сбер, МТС, VK, «Газпром нефть», «Яндекс», Российский фонд прямых инвестиций), другие крупнейшие российские компании и научно-исследовательские организации подписали первый в России кодекс этики искусственного интеллекта.
Кодекс состоит из 33 пунктов, устанавливающих общие морально-этические принципы для участников ИИ-сферы. Документ предусматривает, что разработчики технологий не приведут к умышленной дискриминации людей, утечке персональных данных и другому нарушению прав человека. Например, кодекс рекомендует компаниям предотвращать угрозы, которые несёт технология, и информировать пользователей об их взаимодействии с ИИ-системами.
Телеведущий назвал город «центром мерзлотной либероты».
В 2021 году на долю ЕС приходилось почти 73% импорта колбасных оболочек.
В «Единой России» назвали сотрудницу «дипломированным специалистом в области иностранных языков».
Запад би лайк:
Даешь свободу всем! Доступ к информации должен быть у всех, в особенности в авторитарных режимах!
Также запад:
- Алё, ета межконтинентальные провайдеры?
- Да?
- Отрубайте нахуй Рашуку от интернета, пусть там вообще все новости только из зомбоящиков теперь узнают!
Отключили cogent и lumen на общей волне мудацкого хайпа. Ну и натянуть можно что угодно на что угодно, обвиненяют, а сами в Ирак ходют ууу, а так - да
Россия:
свободный открытый интернет
Отворачиваются от пользователей из России, помогая цензуре Роскомнадзора. Охуенно пацаны, никакого противоречия
Особенно кекал с американского провайдера, отрезавшего Россию от своих линий. Ему тогда свои же хуев накидали с аргументацией из коммента выше
Означает что все будут стараться цензурить — в демократиях будут получаться хуже, в диктатурах лучше. Но это не новое — уже лет десять туда идем. Хорошо это или плохо в остатке тоже непонятно — с одной стороны много бреда с другой стороны уборку бреда легко переделать в уборку мнений.
Потому что сейчас Твиттер такой: "ой, блять, как забанить Трампа? Не могу. Вот бы подписать декларацию о СВОБОДЕ ИНТЕРНЕТА и тогда появится возможность банить". Все правильно, ватный пирожок? Где тебя не увижу - везде пытаешься подобосрать что-нибудь хорошее
Дурак, что ли? Человек всегда по делу говорит, укажешь на тезис, в котором он не прав?
Ну есть тут люди которые живут в мире где я бы хотел жить. Где что говорят — так и получается, если они устроят свободный интернет без Qanon бреда и без цензуры одновременно — отлично я что против ? А я вот мучаюсь зачем—то, пуганый стал. Прав был условный Вилли 7 лет назад — идеалистом был
В России это конечно просто будет чебурнет совсем.
Документ: В силу того, что Россия пытается анально огородить интернет, мы будем стремиться этого не допускать.
Реакция: Они пытаются анально огородить интернет.
Ну а ты пост почитай.
продвижение доверия в глобальной цифровой экосистеме, в том числе за счёт защиты конфиденциальности и противодействия киберпреступлениям;
отстаивание и укрепление идеи о «многостороннем участии в регулировании, которое обеспечивает работу сети на благо всех».
Ну т.е. да, намерение отличное, хороших пунктов достаточно, но в то же время в какой-то мере будет усиливаться цензура. А в какую сторону цензурировать — пока непонятно, кто будет решать.
Nonamer ровно это и сказал.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
"Парадокс" означает как раз то, что "не всё так однозначно" в данном случае :)
Любая цензура и её вред/польза будут определяться теми, кто цензурирует.
Этот документ вряд ли соберет интернациональную команду модераторов всеобщего интернета (а даже если так, то фактор личности всё равно будет влиять довольно сильно).
Ты в сторону не уводи. Человек фактически заявил "омерикосы все будут цензурить. Ну и Северные Кореи тоже". Ты говоришь "он правильно, сказал, что все неоднозначно".
Неоднозначно != Все будут цензурить.
Щас понятно или все еще нет?
В силу того что Россия сильно цензурит интернет и портит нам жизнь вечно своей кибер—хуетой будим сильно проверять не она ли выбросила какое гавно, скорее
? Не знаешь ты обо мне ничего совсем. Просто такой процесс будет. Я люблю страну в которую переехал, также знаю о протеворечивых процессах как тут так и в европе после Ковида. Есть знакомые который работают в проекте по проверке фэйк ньюс — очень сложно. Но тебе наверное не интересно про то что там в ковид было и как.
Не все так однозначно. Мы не узнаем всей правды. Я понял, да.
Сообщение удалено
Перепумтол(((
на
а это всекомитетовский декрет или местный фашист собственноручно правит материалы с других сайтов?
Это всё в одну копилку с авторизацией по паспорту на порносайтах. Как красиво замаскировались то под демократией)
Кто блять авторизируется на порносайтах? Может ещё кнопкой шер пользуетесь?
Ребята написали документик про свободу в интернете, и тут же говорят:
Кроме того, виден риск использования интернета не по назначению, поскольку сейчас наблюдается всплеск кибератак, онлайн-цензуры и дезинформации
Так как информацию от дезинформации отличить нельзя, то это означает цензуру?
Либерасня за что боролась, тем и упоролась
Навалили патриотизма...