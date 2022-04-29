Самостоятельно выбрать сервер для смены геолокации нельзя — компания заменяет IP-адрес пользователя схожим адресом в том же регионе.

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Об этом пишут 9to5google и Techradar. На сайте компании есть страничка с описанием функции под названием Microsoft Edge Secure Network.

Она будет работать на платформе компании Cloudflare, у которой есть свой похожий сервис Cloudflare 1.1.1.1. Microsoft не называет новую функцию VPN, но в описании указывает, что она шифрует подключение пользователя к интернету, чтобы помочь защитить его данные.

Сервис прячет IP-адрес пользователя, заменяя его адресом в том же регионе. Самостоятельно выбрать VPN-сервер для смены геолокации нельзя.

Все данные перенаправляются из Edge на сервер через зашифрованный туннель — VPN-туннель. Edge Secure Network не позволит собирать данные о действиях пользователя даже провайдерам. Это усложнит таргетинг рекламы.

Сервис бесплатный, но есть ограничение — 1 ГБ данных в месяц. Чтобы им воспользоваться, необходима учётная запись Microsoft.

Компания отмечает, что Cloudflare собирает только «ограниченный объем диагностических и вспомогательных данных», которые удаляет каждые 25 часов.