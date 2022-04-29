Microsoft запустит свой VPN-сервис и встроит его в браузер Edge Статьи редакции
Самостоятельно выбрать сервер для смены геолокации нельзя — компания заменяет IP-адрес пользователя схожим адресом в том же регионе.
Об этом пишут 9to5google и Techradar. На сайте компании есть страничка с описанием функции под названием Microsoft Edge Secure Network.
Она будет работать на платформе компании Cloudflare, у которой есть свой похожий сервис Cloudflare 1.1.1.1. Microsoft не называет новую функцию VPN, но в описании указывает, что она шифрует подключение пользователя к интернету, чтобы помочь защитить его данные.
Сервис прячет IP-адрес пользователя, заменяя его адресом в том же регионе. Самостоятельно выбрать VPN-сервер для смены геолокации нельзя.
Все данные перенаправляются из Edge на сервер через зашифрованный туннель — VPN-туннель. Edge Secure Network не позволит собирать данные о действиях пользователя даже провайдерам. Это усложнит таргетинг рекламы.
Сервис бесплатный, но есть ограничение — 1 ГБ данных в месяц. Чтобы им воспользоваться, необходима учётная запись Microsoft.
Компания отмечает, что Cloudflare собирает только «ограниченный объем диагностических и вспомогательных данных», которые удаляет каждые 25 часов.
Пока сервис тестируют. Когда он будет доступен всем пользователям — неизвестно. Также Microsoft не сообщила, будет ли платная версия и какая у неё будет стоимость.
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Сервис бесплатный, но есть ограничение — 1 ГБ данных в месяц.
Этого как раз хватит, чтобы безопасно скачать другой браузер.
Не пизди мне тут. Edge заебись браузер.
Я привык к воркспейсам в опере, теперь не могу ни в одном другом браузере сидеть.
и поставить на него плагин впн
выбрать сервер для смены геолокации нельзя
есть ограничение — 1 ГБ данных в месяц
пфф
Привет инторнет без картинок
1 гиг в месяц - серьёзно блять? В 2022 году это вообще ни о чём
Кста мне edge работой с pdf понравился.
Я раньше думал, что edge годится только для того, чтоб скачать хром после переустановки системы, в итоге хром скачал, но пользуюсь всё равно edge.
спасибо, билл, но нет.
Чтение вслух — тоже отличная функция в Edge.
Он во всех отношениях крутой.
С каких это пор они так оторваны от реальности, интересно
ммм примерно с самого основания
В былые времена вроде делали крутые штуки, хотя, возможно, это так пост-фактум кажется
В чём фишка этого сервиса, если он просто меняет твой IP на IP соседа?
LI перестаёт работать так как твой трафик шифрован и просто миррор порта на провайдере ничего не даст
Но VPN в России используется для того, чтобы скрывать от сайтов, что пользователь в России. Мелкомягкий реализует эту функцию?
Сравни объёмы рынков и подумай о ком они думают ;)
компания заменяет IP-адрес пользователя схожим адресом в том же регионе
очень полезно. спасибо, Microsoft!
Почти как у Opera, только хуже.
Майкрософт запустит свой VPN и встроит в него анальный зонд
В конце месяца уже строишь планы на свой заветный гигабайт
В Опере тоже есть встроенный VPN, но работает это посредственно, тк мощности бесплатно на всех не хватит. Если нужен VPN, только платные сервисы - надежное решение.
MS будет прослушивать незашифрованый трафик пуская его через себя? и собирать опять датасеты? умно-умно
Опять маркетологи выебали технологии.
VPN невозможен в браузере, только proxy.
Разве? А виндскрайб тогда что?
Почитай как работает технология VPN и на каком уровне OSI
Спасибо за развернутый ответ!
Спасибо, но пожалуй не нужно.
Кстати в России его сразу забанят