Новости
vc.ru

Microsoft запустит свой VPN-сервис и встроит его в браузер Edge Статьи редакции

Самостоятельно выбрать сервер для смены геолокации нельзя — компания заменяет IP-адрес пользователя схожим адресом в том же регионе.

1312 просмотров

Об этом пишут 9to5google и Techradar. На сайте компании есть страничка с описанием функции под названием Microsoft Edge Secure Network.

Она будет работать на платформе компании Cloudflare, у которой есть свой похожий сервис Cloudflare 1.1.1.1. Microsoft не называет новую функцию VPN, но в описании указывает, что она шифрует подключение пользователя к интернету, чтобы помочь защитить его данные.

Сервис прячет IP-адрес пользователя, заменяя его адресом в том же регионе. Самостоятельно выбрать VPN-сервер для смены геолокации нельзя.

Все данные перенаправляются из Edge на сервер через зашифрованный туннель — VPN-туннель. Edge Secure Network не позволит собирать данные о действиях пользователя даже провайдерам. Это усложнит таргетинг рекламы.

Сервис бесплатный, но есть ограничение — 1 ГБ данных в месяц. Чтобы им воспользоваться, необходима учётная запись Microsoft.

Компания отмечает, что Cloudflare собирает только «ограниченный объем диагностических и вспомогательных данных», которые удаляет каждые 25 часов.

Пока сервис тестируют. Когда он будет доступен всем пользователям — неизвестно. Также Microsoft не сообщила, будет ли платная версия и какая у неё будет стоимость.

#новости #microsoft #vpn

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
30 комментариев
Написать комментарий...
Chile

Сервис бесплатный, но есть ограничение — 1 ГБ данных в месяц.
 Этого как раз хватит, чтобы безопасно скачать другой браузер.

Ответить
Развернуть ветку
Спортивный спрей

Не пизди мне тут. Edge заебись браузер.

Ответить
Развернуть ветку
Chile

Я привык к воркспейсам в опере, теперь не могу ни в одном другом браузере сидеть.

Ответить
Развернуть ветку
Популярный паркур

и поставить на него плагин впн

Ответить
Развернуть ветку
tuorqai

выбрать сервер для смены геолокации нельзя
 есть ограничение — 1 ГБ данных в месяц
 пфф

Ответить
Развернуть ветку
Эммануэль Макрон. Звони обниму

Привет инторнет без картинок

Ответить
Развернуть ветку
Glory to Ukraine

1 гиг в месяц - серьёзно блять? В 2022 году это вообще ни о чём

Ответить
Развернуть ветку
Егор Горд

Кста мне edge работой с pdf понравился.

Ответить
Развернуть ветку
Bussy Beard

Я раньше думал, что edge годится только для того, чтоб скачать хром после переустановки системы, в итоге хром скачал, но пользуюсь всё равно edge.

Ответить
Развернуть ветку
Популярный паркур

спасибо, билл, но нет.

Ответить
Развернуть ветку
Sasha Sorokin

Чтение вслух — тоже отличная функция в Edge.

Ответить
Развернуть ветку
Спортивный спрей

Он во всех отношениях крутой.

Ответить
Развернуть ветку
Bulky Blackcrappy против войны

С каких это пор они так оторваны от реальности, интересно

Ответить
Развернуть ветку
Популярный паркур

ммм примерно с самого основания

Ответить
Развернуть ветку
Bulky Blackcrappy против войны

В былые времена вроде делали крутые штуки, хотя, возможно, это так пост-фактум кажется

Ответить
Развернуть ветку
Joke Rofler

В чём фишка этого сервиса, если он просто меняет твой IP на IP соседа?

Ответить
Развернуть ветку
KPOTOB

LI перестаёт работать так как твой трафик шифрован и просто миррор порта на провайдере ничего не даст

Ответить
Развернуть ветку
Joke Rofler

Но VPN в России используется для того, чтобы скрывать от сайтов, что пользователь в России. Мелкомягкий реализует эту функцию?

Ответить
Развернуть ветку
KPOTOB

Сравни объёмы рынков и подумай о ком они думают ;)

Ответить
Развернуть ветку
Борат Сагдиев

компания заменяет IP-адрес пользователя схожим адресом в том же регионе
 очень полезно. спасибо, Microsoft!

Ответить
Развернуть ветку
Медный украинец

Почти как у Opera, только хуже.

Ответить
Развернуть ветку
Kabanchik

Майкрософт запустит свой VPN и встроит в него анальный зонд

Ответить
Развернуть ветку
Можно просто Саша

В конце месяца уже строишь планы на свой заветный гигабайт

Ответить
Развернуть ветку
Liam Larsen

В Опере тоже есть встроенный VPN, но работает это посредственно, тк мощности бесплатно на всех не хватит. Если нужен VPN, только платные сервисы - надежное решение.

Ответить
Развернуть ветку
Подозрительный Кот

MS будет прослушивать незашифрованый трафик пуская его через себя? и собирать опять датасеты? умно-умно

Ответить
Развернуть ветку
Я Готов

Опять маркетологи выебали технологии.
VPN невозможен в браузере, только proxy.

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Захаров

Разве? А виндскрайб тогда что?

Ответить
Развернуть ветку
Я Готов

Почитай как работает технология VPN и на каком уровне OSI

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Захаров

Спасибо за развернутый ответ!

Ответить
Развернуть ветку
Закомплексованная Душа

Спасибо, но пожалуй не нужно.
Кстати в России его сразу забанят

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 30 комментариев
Новости
Секретарь «Единой России» пришла на траурное мероприятие в платье с надписью «PARTY» — она перевела слово как «партия» Статьи редакции

В «Единой России» назвали сотрудницу «дипломированным специалистом в области иностранных языков».

Новости
«Штрибан, фильтруй хрюканину»: уральский бард Александр Новиков ответил на слова Владимира Соловьёва о Екатеринбурге Статьи редакции

Телеведущий назвал город «центром мерзотной либероты».

Новости
Заводы признали зависимость от импорта оболочек для сосисок и колбас — осенью ожидают резкое сокращение их ассортимента Статьи редакции

В 2021 году на долю ЕС приходилось почти 73% импорта колбасных оболочек.

Егор Горд
Все арты natashale777
Интернет
Твит Илона Маска про Coca-Cola и кокаин стал вторым по популярности в истории твиттера Статьи редакции

После покупки Twitter предприниматель пообещал купить производителя газировки, чтобы вернуть в состав кокаин.

Затем я куплю Coca-Cola, чтобы вернуть в состав кокаин
Способный шмель
Проф. Преображенский @prof_preobr
Надо признать удивительный факт: из всех путинских холуёв самую правильную и достойную позицию после начала войны с Украиной занял Жириновский.
Nick Nick

Премьер словакии недавно заявил что Словакия может передать Миг-29 Украине, если союзники защитят небо Словакии до получения F16 в 2024. Сегодня министр обороны Польши подтвердил что польские F16 начнут патрулировать небо Словакии.

Twitter
Saul Goodman @Selenium4Ever
Любому ватнику, который утверждает, что фашизм не в России, а в Украине, надо предложить выйти с плакатом "Нет фашизму" в Киеве и в Москве. Где за это накажут - там и фашизм.
Наука
Школьный лолипоп
Телескоп «Джеймс Уэбб» полностью сфокусирован

Обсерватория перешла к заключительному этапу — вводу в эксплуатацию научных приборов.

Новости
США, ЕС, Украина, Грузия и ещё 30 стран подписали «Декларацию о будущем интернета» Статьи редакции

Государства обязуются продвигать «свободный, открытый, глобальный, надёжный и безопасный интернет для всего мира, который базируется на единых для всех правилах и демократических ценностях».

Больше статей
null