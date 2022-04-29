Из реестра «иноагентов» впервые исключили физлиц — биолога Аркадия Любарева и активистку Людмилу Кузьмину Статьи редакции
До этого статуса лишались только организации.
Минюст впервые принял решение исключить из реестра «иноагентов» физлиц — информация об этом появилась на сайте ведомства. Статуса лишились два координатора общественного движения «Голос», биолог и политолог Аркадий Любарев и правозащитница Людмила Кузьмина.
Два десятка участников «Голоса», который и сам признан «иноагентом», попали в реестр в сентябре 2021 года. В середине января движение заявило, что планирует оспорить решение Минюста. Из 20 человек пока удовлетворили лишь два ходатайства.
До этого из реестра уже убирали обладателей статуса «иностранного агента», но это были организации. 18 февраля суд лишил статуса фонд «Гуманитарное действие», помогающий ВИЧ-инфицированным. Это был первый такой случай.
В конце апреля в Госдуму внесли законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», в котором предлагается к понятию «иностранный агент» добавить также термин «иностранное влияние». Новые нормы позволят в том числе признавать «иноагентами» даже тех, кто никогда не получал финансирования из-за рубежа.
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А внесли, внесли-то кого? Пятница же
Медведева по преколу
Тогда он застрелит своего однокурсника
Его в бункер не пускают
Я имею в виду министра юстиции
Трофейным пистолетиком
Сергея?
Сейчас просто отрицательно внесли
Статуса лишились два координатора общественного движения «Голос»
В такой формулировке даже обидно звучит. Лишили статуса! Это как медаль отобрать
ВЕРНИТЕЕЕ
грамота, медаль и комплимент Е
Оттепель
Заживём теперь. Будем как сыр в масле кататься.
Как сырный продукт в пальмовом масле
Пальмовое масло перестали завозить
@мЕдь вот и всё
18 февраля суд лишил статуса фонд «Гуманитарное действие», помогающий ВИЧ-инфицированным
Как они его туда посмели внести!
Оттепель блин
В связи с отрицательным рождением???