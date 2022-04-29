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Из реестра «иноагентов» впервые исключили физлиц — биолога Аркадия Любарева и активистку Людмилу Кузьмину Статьи редакции

До этого статуса лишались только организации.

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Минюст впервые принял решение исключить из реестра «иноагентов» физлиц — информация об этом появилась на сайте ведомства. Статуса лишились два координатора общественного движения «Голос», биолог и политолог Аркадий Любарев и правозащитница Людмила Кузьмина.

Два десятка участников «Голоса», который и сам признан «иноагентом», попали в реестр в сентябре 2021 года. В середине января движение заявило, что планирует оспорить решение Минюста. Из 20 человек пока удовлетворили лишь два ходатайства.

Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти.

из заявления Минюста

До этого из реестра уже убирали обладателей статуса «иностранного агента», но это были организации. 18 февраля суд лишил статуса фонд «Гуманитарное действие», помогающий ВИЧ-инфицированным. Это был первый такой случай.

В конце апреля в Госдуму внесли законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», в котором предлагается к понятию «иностранный агент» добавить также термин «иностранное влияние». Новые нормы позволят в том числе признавать «иноагентами» даже тех, кто никогда не получал финансирования из-за рубежа.

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#новости #иноагенты #минюст

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19 комментариев
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Стабильный фонарь

А внесли, внесли-то кого? Пятница же

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Внезапный микроскоп

Медведева по преколу

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Стабильный фонарь

Тогда он застрелит своего однокурсника

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Внезапный микроскоп

Его в бункер не пускают

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Стабильный фонарь

Я имею в виду министра юстиции

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Внезапный микроскоп

Трофейным пистолетиком

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Линейный звук

Сергея?

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Андрей Охапкин

Сейчас просто отрицательно внесли

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Стабильный фонарь

Статуса лишились два координатора общественного движения «Голос»
В такой формулировке даже обидно звучит. Лишили статуса! Это как медаль отобрать

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Внезапный микроскоп

ВЕРНИТЕЕЕ

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Максим Друковский

грамота, медаль и комплимент Е

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Ze Katze

Оттепель

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Лунный паук например

Заживём теперь. Будем как сыр в масле кататься.

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Стабильный фонарь

Как сырный продукт в пальмовом масле

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Nick Rosenberg

Пальмовое масло перестали завозить

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Стабильный фонарь

@мЕдь вот и всё

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Внезапный микроскоп

18 февраля суд лишил статуса фонд «Гуманитарное действие», помогающий ВИЧ-инфицированным
 Как они его туда посмели внести!

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Паисий Пчельник

Оттепель блин

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Спортивный спрей

В связи с отрицательным рождением???

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