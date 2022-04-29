До этого статуса лишались только организации.

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Минюст впервые принял решение исключить из реестра «иноагентов» физлиц — информация об этом появилась на сайте ведомства. Статуса лишились два координатора общественного движения «Голос», биолог и политолог Аркадий Любарев и правозащитница Людмила Кузьмина.

Два десятка участников «Голоса», который и сам признан «иноагентом», попали в реестр в сентябре 2021 года. В середине января движение заявило, что планирует оспорить решение Минюста. Из 20 человек пока удовлетворили лишь два ходатайства.

Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти. из заявления Минюста

До этого из реестра уже убирали обладателей статуса «иностранного агента», но это были организации. 18 февраля суд лишил статуса фонд «Гуманитарное действие», помогающий ВИЧ-инфицированным. Это был первый такой случай.

В конце апреля в Госдуму внесли законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», в котором предлагается к понятию «иностранный агент» добавить также термин «иностранное влияние». Новые нормы позволят в том числе признавать «иноагентами» даже тех, кто никогда не получал финансирования из-за рубежа.