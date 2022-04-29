В декабре суд обязал компанию выплачивать ежедневные штрафы, сумма которых постоянно увеличивается.

В московском суде продолжают рассматривать спор между Google и каналом «Царьград». РИА «Новости» сообщает, что на очередном заседании один из представителей российского офиса международной компании озвучил сумму, которую с декабря списали со счетов корпорации.

9 млрд рублей уже выплатил Google по делу против «Царьграда»

Решение по делу вынесли в середине декабря 2021 года. Суд обязал Google разблокировать ютуб-канал «Царьграда» либо выплачивать по 100 тысяч рублей штрафа каждый день. При этом, в случае несоблюдения требований, сумму штрафа обещали увеличивать.

Через несколько дней после окончательного решения суда Google частично разблокировал канал: тот снова появился на платформе, но часть роликов исчезла, а представителям «Царьграда» не вернули доступ к аккаунту. Размер неустойки изначально не мог превышать миллиарда рублей, но из-за того, что компания не полностью выполнила требования, ограничения отменили.

Google заблокировал канал «Царьграда» в июле 2020 года, сославшись на то, что его глава Константин Малофеев находится под санкциями США. 12 июля 2021 года Google предложил «Царьграду» мирно урегулировать спор. В августе телеканал заявил, что переговоры о мирном разрешении «завершены, по существу не начавшись». Тогда же Google пригрозил перестать блокировать запрещённый в России контент из-за иска «Царьграда».