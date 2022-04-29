Сколько выплатил Google по делу о блокировке ютуб-канала «Царьград» Статьи редакции
В декабре суд обязал компанию выплачивать ежедневные штрафы, сумма которых постоянно увеличивается.
В московском суде продолжают рассматривать спор между Google и каналом «Царьград». РИА «Новости» сообщает, что на очередном заседании один из представителей российского офиса международной компании озвучил сумму, которую с декабря списали со счетов корпорации.
Решение по делу вынесли в середине декабря 2021 года. Суд обязал Google разблокировать ютуб-канал «Царьграда» либо выплачивать по 100 тысяч рублей штрафа каждый день. При этом, в случае несоблюдения требований, сумму штрафа обещали увеличивать.
Через несколько дней после окончательного решения суда Google частично разблокировал канал: тот снова появился на платформе, но часть роликов исчезла, а представителям «Царьграда» не вернули доступ к аккаунту. Размер неустойки изначально не мог превышать миллиарда рублей, но из-за того, что компания не полностью выполнила требования, ограничения отменили.
Google заблокировал канал «Царьграда» в июле 2020 года, сославшись на то, что его глава Константин Малофеев находится под санкциями США. 12 июля 2021 года Google предложил «Царьграду» мирно урегулировать спор. В августе телеканал заявил, что переговоры о мирном разрешении «завершены, по существу не начавшись». Тогда же Google пригрозил перестать блокировать запрещённый в России контент из-за иска «Царьграда».
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Дежурное напоминание
Это вообще пи*дец. Ещё больше огорчает, что Яндекс предпочёл умолчать о данной истории. И никак не прокомментировал дальнейшую работу над защитой данных.
Какую ещё работу?
дипломную
В смысле умолчать? От приложения пара рассылок была с извинениями.
Не заплатил, а изъяли.
кто то видел квитанции? кто может подтвердить что выплаты были?
Конечно не было. Там 500млн рублей вроде арестовали на счетах гугла и все.
Ну как бы...
500 лямов там сняли по иску Газпрома. Месяц назад уже сняли миллиард по иску Царьграда. Сейчас ещё 8 сняли по всей видимости
Нахуа?
Заблокированный царьград приносит больше профита, чем разблоченный.
Гугол не уходит видимо только потому, что наивно надеется, будто орки станут получать по нему информацию, отличную от зомбо-помоев. По той же причине сняли запрет на ввоз телекоммуникационного оборудования.
Глупцы! Отключайте все, вы своими интернетами и ютубами только помогаете режиму пупкина еще больше оболванивать своё население. Хотя куда уж больше.
@Сторож оскорбления и серьёзное расчеловечивание россиян
Ути, неженку «серьезно расчеловечили», орком назвав. 😂😂
@Вахтёр
Ты чего порвалось?
Иди на ДТФ там рвись
ты и вправду чет дохуя себе позволяешь последнее время.
@Вахтёр @Санитар присоединяюсь
Объяснись за минус
повелся на синюю аватарку случано, снял
Клоуны)))
с тобой мы еще не закончили, ждем решения модераторов