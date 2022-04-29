Новости

Сколько выплатил Google по делу о блокировке ютуб-канала «Царьград» Статьи редакции

В декабре суд обязал компанию выплачивать ежедневные штрафы, сумма которых постоянно увеличивается.

В московском суде продолжают рассматривать спор между Google и каналом «Царьград». РИА «Новости» сообщает, что на очередном заседании один из представителей российского офиса международной компании озвучил сумму, которую с декабря списали со счетов корпорации.

9 млрд рублей
уже выплатил Google по делу против «Царьграда»

Решение по делу вынесли в середине декабря 2021 года. Суд обязал Google разблокировать ютуб-канал «Царьграда» либо выплачивать по 100 тысяч рублей штрафа каждый день. При этом, в случае несоблюдения требований, сумму штрафа обещали увеличивать.

Через несколько дней после окончательного решения суда Google частично разблокировал канал: тот снова появился на платформе, но часть роликов исчезла, а представителям «Царьграда» не вернули доступ к аккаунту. Размер неустойки изначально не мог превышать миллиарда рублей, но из-за того, что компания не полностью выполнила требования, ограничения отменили.

Google заблокировал канал «Царьграда» в июле 2020 года, сославшись на то, что его глава Константин Малофеев находится под санкциями США. 12 июля 2021 года Google предложил «Царьграду» мирно урегулировать спор. В августе телеканал заявил, что переговоры о мирном разрешении «завершены, по существу не начавшись». Тогда же Google пригрозил перестать блокировать запрещённый в России контент из-за иска «Царьграда».

#новости #google #цифра #штрафы

1289 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
22 комментария
Написать комментарий...
Дмитрий Царь

Дежурное напоминание

Ответить
Развернуть ветку
Раз в три месяца

Это вообще пи*дец. Ещё больше огорчает, что Яндекс предпочёл умолчать о данной истории. И никак не прокомментировал дальнейшую работу над защитой данных.

Ответить
Развернуть ветку
Nick Rosenberg

Какую ещё работу?

Ответить
Развернуть ветку
Линейный звук

дипломную

Ответить
Развернуть ветку
Afterman

В смысле умолчать? От приложения пара рассылок была с извинениями.

Ответить
Развернуть ветку
Максим Энкель

Не заплатил, а изъяли.

Ответить
Развернуть ветку
M.R.T.

кто то видел квитанции? кто может подтвердить что выплаты были?

Ответить
Развернуть ветку
Nick Nick

Конечно не было. Там 500млн рублей вроде арестовали на счетах гугла и все.

Ответить
Развернуть ветку
asdasd asd совсем не против

Ну как бы...

Ответить
Развернуть ветку
asdasd asd совсем не против

500 лямов там сняли по иску Газпрома. Месяц назад уже сняли миллиард по иску Царьграда. Сейчас ещё 8 сняли по всей видимости

Ответить
Развернуть ветку
Внезапный лолипоп

Нахуа?

Ответить
Развернуть ветку
Здоровый кран

Заблокированный царьград приносит больше профита, чем разблоченный.

Ответить
Развернуть ветку
Ферман спас Россию

Гугол не уходит видимо только потому, что наивно надеется, будто орки станут получать по нему информацию, отличную от зомбо-помоев. По той же причине сняли запрет на ввоз телекоммуникационного оборудования.
Глупцы! Отключайте все, вы своими интернетами и ютубами только помогаете режиму пупкина еще больше оболванивать своё население. Хотя куда уж больше.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Прохоров

@Сторож оскорбления и серьёзное расчеловечивание россиян

Ответить
Развернуть ветку
Dennis Ko

Ути, неженку «серьезно расчеловечили», орком назвав. 😂😂

Ответить
Развернуть ветку
Иван Прохоров

@Вахтёр

Ответить
Развернуть ветку
Ферман спас Россию

Ты чего порвалось?
Иди на ДТФ там рвись

Ответить
Развернуть ветку
M.R.T.

ты и вправду чет дохуя себе позволяешь последнее время.
@Вахтёр @Санитар присоединяюсь

Ответить
Развернуть ветку
Иван Прохоров

Объяснись за минус

Ответить
Развернуть ветку
M.R.T.

повелся на синюю аватарку случано, снял

Ответить
Развернуть ветку
Ферман спас Россию

Клоуны)))

Ответить
Развернуть ветку
M.R.T.

с тобой мы еще не закончили, ждем решения модераторов

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 22 комментария
Новости
Криптобиржа Binance заблокировала счета дочери Пескова и падчерицы Лаврова Статьи редакции

Елизавете Песковой закрыли счёт раньше, чем она попала в санкционный список США.

Новости
Секретарь «Единой России» пришла на траурное мероприятие в платье с надписью «PARTY» — она перевела слово как «партия» Статьи редакции

В «Единой России» назвали сотрудницу «дипломированным специалистом в области иностранных языков».

Kind soul

Реально мучился, сейчас немного полегчало

Nick Nick

Премьер словакии недавно заявил что Словакия может передать Миг-29 Украине, если союзники защитят небо Словакии до получения F16 в 2024. Сегодня министр обороны Польши подтвердил что польские F16 начнут патрулировать небо Словакии.

Twitter
Илья Яшин @IlyaYashin
Дороги нет, огромная лужа, грязища, покосившиеся столбы… Но зато население выстроено буквой Z. В понимании Путина это русский порядок. В моем понимании это — иллюстрация национального позора.
Егор Горд
Все арты natashale777
Интернет
Екатерина Шульман предпочла трек «Агент» Оксимирона песне Шнурова «Иноагент» Статьи редакции

Трек со строчкой «Нету милфы сексапильней, чем Екатерина Шульман» политологу понравился больше.

Наука
Школьный лолипоп
Телескоп «Джеймс Уэбб» полностью сфокусирован

Обсерватория перешла к заключительному этапу — вводу в эксплуатацию научных приборов.

Интернет
Твит Илона Маска про Coca-Cola и кокаин стал вторым по популярности в истории твиттера Статьи редакции

После покупки Twitter предприниматель пообещал купить производителя газировки, чтобы вернуть в состав кокаин.

Затем я куплю Coca-Cola, чтобы вернуть в состав кокаин
Новости
«Штрибан, фильтруй хрюканину»: уральский бард Александр Новиков ответил на слова Владимира Соловьёва о Екатеринбурге Статьи редакции

Телеведущий назвал город «центром мерзотной либероты».

Больше статей
null