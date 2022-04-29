Криптобиржа Binance заблокировала счета дочери Пескова и падчерицы Лаврова Статьи редакции
Елизавете Песковой закрыли счёт раньше, чем она попала в санкционный список США.
Под блокировку попали аккаунты дочери пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Елизаветы, падчерицы министра иностранных дел России Сергея Лаврова Полины Ковалевой, а также сына владельца телеканала «Царьград» Константина Малофеева Кирилла, пишет Bloomberg.
По словам Чагри Пойраза, главы глобального отдела по санкциям Binance в Ванкувере, биржа продолжает проверки, чтобы найти людей, связанных с лицами, попавшими под санкции, которые могут пользоваться её услугами.
«Отличие заключается в том, что наши операции по проверке соблюдения норм являются проактивными, направленными на выявление и сдерживание риска финансовых преступлений до того, как в отношении этих физических или юридических лиц будут приняты какие-либо меры», — отметил он.
В Binance заявили, что заблокировали счёт Песковой 3 марта, когда она попыталась воспользоваться биржей через стороннего брокера. Спустя неделю против неё США ввели санкции. Компания закрыла счёт Ковалевой 24 марта, в тот же день, когда она попала под санкции Великобритании. Малофееву заблокировали счета сразу после того, как его включили в санкционные списки США.
21 апреля Binance ограничил доступ пользователям из России, у которых больше 10 тысяч евро на счету. Им запретили торговать на бирже или вносить средства, их можно только снять.
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счета дочери Пескова и Лаврова
а кто из них мама?
сейчас так модно
А ещё говорят Россия нетолерантная
бункер под горбатой горой
да там постоянный взаимообмен
А нехуй держать много крипты на кастодиалках
я сама дочь Пескова, там не всё так однозначно
я сама дочь Пескова
Го на рыбалку
а ты червей накопа... эээ комаров наловил?
Нет, но удочка у меня есть
есть контакты этой лярвы?
+ и -
Я думал, вы через квантовую запутанность общаетесь
квантовую мохнатку
Кукож
кого?
Лайк за смешное слово
когда же уде на родину их
Сколько миллионов долларов на них лежит?
думаю нисколько, это биржа. на них обчыно не хранят заметные суммы, только покупают-продают
это не так
это так, только совсем долбоебы хранят деньги там где их могут в любой момент отнять заблокировав учетку по тысяче причин.
Напомнить где лежал резервный фонд россии во время начало войны?
на бинансе?
по какой если ты не русак с суммой выше 10к?
ну по какой всем белорусам заблокировали например.
и дали вывести. Это не биржа РФ по отношению к нерезидентами
а с чего ты взял что дочерям пескова не дали вывести, например? Если написанное правда.
энивей то что я пишу это никак не меняет, никто кроме долбоебов не хранит заметные суммы на самой бирже где их можно в любой момент лишиться по тысяче причин.
а я и не говорю, что не дали.
Их, как и тысячи других с бабками больше 10к попросили съехать нахой в 90 дней
это они после инфы о сливе данных всех россиян фсб так стараются исправиться? может это фейкньюс от тех же фсб.
Бинанс фармит респект
сколько у них там был любопытно
я тебе говрю им вообще все равно чем заниматься...