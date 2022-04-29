Елизавете Песковой закрыли счёт раньше, чем она попала в санкционный список США.

Под блокировку попали аккаунты дочери пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Елизаветы, падчерицы министра иностранных дел России Сергея Лаврова Полины Ковалевой, а также сына владельца телеканала «Царьград» Константина Малофеева Кирилла, пишет Bloomberg.

По словам Чагри Пойраза, главы глобального отдела по санкциям Binance в Ванкувере, биржа продолжает проверки, чтобы найти людей, связанных с лицами, попавшими под санкции, которые могут пользоваться её услугами.

«Отличие заключается в том, что наши операции по проверке соблюдения норм являются проактивными, направленными на выявление и сдерживание риска финансовых преступлений до того, как в отношении этих физических или юридических лиц будут приняты какие-либо меры», — отметил он.

В Binance заявили, что заблокировали счёт Песковой 3 марта, когда она попыталась воспользоваться биржей через стороннего брокера. Спустя неделю против неё США ввели санкции. Компания закрыла счёт Ковалевой 24 марта, в тот же день, когда она попала под санкции Великобритании. Малофееву заблокировали счета сразу после того, как его включили в санкционные списки США.

21 апреля Binance ограничил доступ пользователям из России, у которых больше 10 тысяч евро на счету. Им запретили торговать на бирже или вносить средства, их можно только снять.