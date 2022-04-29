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Криптобиржа Binance заблокировала счета дочери Пескова и падчерицы Лаврова Статьи редакции

Елизавете Песковой закрыли счёт раньше, чем она попала в санкционный список США.

Под блокировку попали аккаунты дочери пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Елизаветы, падчерицы министра иностранных дел России Сергея Лаврова Полины Ковалевой, а также сына владельца телеканала «Царьград» Константина Малофеева Кирилла, пишет Bloomberg.

По словам Чагри Пойраза, главы глобального отдела по санкциям Binance в Ванкувере, биржа продолжает проверки, чтобы найти людей, связанных с лицами, попавшими под санкции, которые могут пользоваться её услугами.

«Отличие заключается в том, что наши операции по проверке соблюдения норм являются проактивными, направленными на выявление и сдерживание риска финансовых преступлений до того, как в отношении этих физических или юридических лиц будут приняты какие-либо меры», — отметил он.

В Binance заявили, что заблокировали счёт Песковой 3 марта, когда она попыталась воспользоваться биржей через стороннего брокера. Спустя неделю против неё США ввели санкции. Компания закрыла счёт Ковалевой 24 марта, в тот же день, когда она попала под санкции Великобритании. Малофееву заблокировали счета сразу после того, как его включили в санкционные списки США.

21 апреля Binance ограничил доступ пользователям из России, у которых больше 10 тысяч евро на счету. Им запретили торговать на бирже или вносить средства, их можно только снять.

#новости #binance #санкции

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35 комментариев
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крэпкый картошек

счета дочери Пескова и Лаврова
 а кто из них мама?

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Некоторые будильник

сейчас так модно

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флутер погромист

А ещё говорят Россия нетолерантная

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Творческий звук

бункер под горбатой горой

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Дальнейший томагавк_два

да там постоянный взаимообмен

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ans

А нехуй держать много крипты на кастодиалках

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Творческий звук

я сама дочь Пескова, там не всё так однозначно

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TJaba

я сама дочь Пескова
 Го на рыбалку

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Творческий звук

а ты червей накопа... эээ комаров наловил?

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TJaba

Нет, но удочка у меня есть

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Стабильный фонарь
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Творческий звук

есть контакты этой лярвы?

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TJaba

+ и -

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Стабильный фонарь

Я думал, вы через квантовую запутанность общаетесь

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Творческий звук

квантовую мохнатку

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флутер погромист

Кукож

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Краткий торшер

кого?

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братишка

Лайк за смешное слово

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Навальнята спасают Фермана

когда же уде на родину их

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Стабильный фонарь

Сколько миллионов долларов на них лежит?

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ДЕДос Атака

думаю нисколько, это биржа. на них обчыно не хранят заметные суммы, только покупают-продают

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Навальнята спасают Фермана

это не так

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ДЕДос Атака

это так, только совсем долбоебы хранят деньги там где их могут в любой момент отнять заблокировав учетку по тысяче причин.

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Sergey Nester

Напомнить где лежал резервный фонд россии во время начало войны?

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ДЕДос Атака

на бинансе?

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Навальнята спасают Фермана

по какой если ты не русак с суммой выше 10к?

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ДЕДос Атака

ну по какой всем белорусам заблокировали например.

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Навальнята спасают Фермана

и дали вывести. Это не биржа РФ по отношению к нерезидентами

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ДЕДос Атака

а с чего ты взял что дочерям пескова не дали вывести, например? Если написанное правда.

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ДЕДос Атака

энивей то что я пишу это никак не меняет, никто кроме долбоебов не хранит заметные суммы на самой бирже где их можно в любой момент лишиться по тысяче причин.

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Навальнята спасают Фермана

а я и не говорю, что не дали.
Их, как и тысячи других с бабками больше 10к попросили съехать нахой в 90 дней

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ДЕДос Атака

это они после инфы о сливе данных всех россиян фсб так стараются исправиться? может это фейкньюс от тех же фсб.

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Yggdrasil

Бинанс фармит респект

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slowhands

сколько у них там был любопытно

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Артем Селяви

я тебе говрю им вообще все равно чем заниматься...

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