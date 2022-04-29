Канадская сеть ресторанов Freshii наняла кассиров из Никарагуа, которые работают по видеосвязи — так дешевле Статьи редакции
Им платят по $3,75 в час, хотя в Канаде минимальная часовая ставка — $11,73.
К кассовым аппаратам подключены видеокамеры и мониторы, в которых видно кассиров в наушниках — готовых принимать заказы, пишет издание Toronto Star. Экран загорается, когда покупатель к ней подходит.
У Freshii 343 ресторана в Северной Америке. Компания продаёт буррито, боулы, йогурты, смузи и другие продукты. Она отказалась предоставить Star информацию о технологии виртуальных касс, но её директор по развитию бизнеса отметил, что аппараты управляются сторонней компанией.
Управляющая устройствами компания Hi Percy написала в твиттере, что «смысл устройств не в замене людей или более низкой оплате труда». Дело, по словам представителей компании, в нехватке рабочей силы в ресторанной индустрии Северной Америки.
Hi Percy добавила, что её сотрудники работают в нескольких странах, включая Канаду. Она «платит всем членам команды выше их местной минимальной заработной платы».
Такая работа полностью легальна — как и любой другой вид аутсорсинга, сообщили Star несколько юристов по трудоустройству. Но профсоюзы считают, что компания таким образом хочет обойти законы Онтарио о минимальной зарплате.
Президент Канадского конгресса труда Беа Бруске заявила, что она сильно разочарована решением «перевести рабочие места в офшор, чтобы заплатить на треть меньше нашей минимальной зарплаты». «Мне противно, что такая компания, как Freshii, применяет такой подход», — сказала она.
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смысл устройств не в замене людей или более низкой оплате труда
Им платят по $3,75 в час, хотя в Канаде минимальная часовая ставка — $11,73.
Надо завязывать с этой картинкой, конечно.
Отняли работу у роботов. Ублюдки кожанные
Рабы оказались дешевле роботов, как всегда
«смысл устройств не в замене людей или более низкой оплате труда»
А что такого в нормальном стремлении бизнеса в сокращении костов? Какой то ПМ презентовал, защитил, все рассчитали, даже небо, даже Аллах восхищается технологиями. Но перед левачками все равно приходится оправдываться
Сразу бы перенесли рестораны в Метавселенную
Теперь можно россиян устроить в мак
касса свободна!