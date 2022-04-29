Им платят по $3,75 в час, хотя в Канаде минимальная часовая ставка — $11,73.

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К кассовым аппаратам подключены видеокамеры и мониторы, в которых видно кассиров в наушниках — готовых принимать заказы, пишет издание Toronto Star. Экран загорается, когда покупатель к ней подходит.

У Freshii 343 ресторана в Северной Америке. Компания продаёт буррито, боулы, йогурты, смузи и другие продукты. Она отказалась предоставить Star информацию о технологии виртуальных касс, но её директор по развитию бизнеса отметил, что аппараты управляются сторонней компанией.

Управляющая устройствами компания Hi Percy написала в твиттере, что «смысл устройств не в замене людей или более низкой оплате труда». Дело, по словам представителей компании, в нехватке рабочей силы в ресторанной индустрии Северной Америки.

Hi Percy добавила, что её сотрудники работают в нескольких странах, включая Канаду. Она «платит всем членам команды выше их местной минимальной заработной платы».

Такая работа полностью легальна — как и любой другой вид аутсорсинга, сообщили Star несколько юристов по трудоустройству. Но профсоюзы считают, что компания таким образом хочет обойти законы Онтарио о минимальной зарплате.