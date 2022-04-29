Новости
vc.ru

Канадская сеть ресторанов Freshii наняла кассиров из Никарагуа, которые работают по видеосвязи — так дешевле Статьи редакции

Им платят по $3,75 в час, хотя в Канаде минимальная часовая ставка — $11,73.

712 просмотров

К кассовым аппаратам подключены видеокамеры и мониторы, в которых видно кассиров в наушниках — готовых принимать заказы, пишет издание Toronto Star. Экран загорается, когда покупатель к ней подходит.

У Freshii 343 ресторана в Северной Америке. Компания продаёт буррито, боулы, йогурты, смузи и другие продукты. Она отказалась предоставить Star информацию о технологии виртуальных касс, но её директор по развитию бизнеса отметил, что аппараты управляются сторонней компанией.

Управляющая устройствами компания Hi Percy написала в твиттере, что «смысл устройств не в замене людей или более низкой оплате труда». Дело, по словам представителей компании, в нехватке рабочей силы в ресторанной индустрии Северной Америки.

Hi Percy добавила, что её сотрудники работают в нескольких странах, включая Канаду. Она «платит всем членам команды выше их местной минимальной заработной платы».

Такая работа полностью легальна — как и любой другой вид аутсорсинга, сообщили Star несколько юристов по трудоустройству. Но профсоюзы считают, что компания таким образом хочет обойти законы Онтарио о минимальной зарплате.

Президент Канадского конгресса труда Беа Бруске заявила, что она сильно разочарована решением «перевести рабочие места в офшор, чтобы заплатить на треть меньше нашей минимальной зарплаты». «Мне противно, что такая компания, как Freshii, применяет такой подход», — сказала она.

#новости #канада #торговля

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
9 комментариев
Написать комментарий...
Лунный паук например

смысл устройств не в замене людей или более низкой оплате труда
 Им платят по $3,75 в час, хотя в Канаде минимальная часовая ставка — $11,73.

Ответить
Развернуть ветку
Лунный паук например

Надо завязывать с этой картинкой, конечно.

Ответить
Развернуть ветку
Dmytry Kovalsky

Отняли работу у роботов. Ублюдки кожанные

Ответить
Развернуть ветку
Стабильный фонарь

Рабы оказались дешевле роботов, как всегда

Ответить
Развернуть ветку
username undefined

«смысл устройств не в замене людей или более низкой оплате труда»

А что такого в нормальном стремлении бизнеса в сокращении костов? Какой то ПМ презентовал, защитил, все рассчитали, даже небо, даже Аллах восхищается технологиями. Но перед левачками все равно приходится оправдываться

Ответить
Развернуть ветку
А я вам сейчас покажу...
Ответить
Развернуть ветку
Стабильный фонарь

Сразу бы перенесли рестораны в Метавселенную

Ответить
Развернуть ветку
Внезапный лолипоп

Теперь можно россиян устроить в мак

Ответить
Развернуть ветку
Творческий звук

касса свободна!

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 9 комментариев
Новости
Секретарь «Единой России» пришла на траурное мероприятие в платье с надписью «PARTY» — она перевела слово как «партия» Статьи редакции

В «Единой России» назвали сотрудницу «дипломированным специалистом в области иностранных языков».

Наука
Школьный лолипоп
Телескоп «Джеймс Уэбб» полностью сфокусирован

Обсерватория перешла к заключительному этапу — вводу в эксплуатацию научных приборов.

Kind soul

Реально мучился, сейчас немного полегчало

Новости
«Штрибан, фильтруй хрюканину»: уральский бард Александр Новиков ответил на слова Владимира Соловьёва о Екатеринбурге Статьи редакции

Телеведущий назвал город «центром мерзотной либероты».

Интернет
Твит Илона Маска про Coca-Cola и кокаин стал вторым по популярности в истории твиттера Статьи редакции

После покупки Twitter предприниматель пообещал купить производителя газировки, чтобы вернуть в состав кокаин.

Затем я куплю Coca-Cola, чтобы вернуть в состав кокаин
Интернет
Екатерина Шульман предпочла трек «Агент» Оксимирона песне Шнурова «Иноагент» Статьи редакции

Трек со строчкой «Нету милфы сексапильней, чем Екатерина Шульман» политологу понравился больше.

Новости
Криптобиржа Binance заблокировала счета дочери Пескова и падчерицы Лаврова Статьи редакции

Елизавете Песковой закрыли счёт раньше, чем она попала в санкционный список США.

Twitter
Илья Яшин @IlyaYashin
Дороги нет, огромная лужа, грязища, покосившиеся столбы… Но зато население выстроено буквой Z. В понимании Путина это русский порядок. В моем понимании это — иллюстрация национального позора.
Егор Горд
Все арты natashale777
Nick Nick

Премьер словакии недавно заявил что Словакия может передать Миг-29 Украине, если союзники защитят небо Словакии до получения F16 в 2024. Сегодня министр обороны Польши подтвердил что польские F16 начнут патрулировать небо Словакии.

Больше статей
null