Русская версия сервиса для отслеживания сбоев на сайтах Downdetector перестала работать Статьи редакции
Пользователей перенаправляют на международную версию.
Первыми на это обратили внимание издания Rozetked, «Код Дурова» и эксперт «Общества защиты интернета» Михаил Климарёв.
При входе на русскую версию сайта пользователей автоматически перенаправляют на международную. Также Россия исчезла из списка версий сервиса. При этом в приложении Downdetector русские сайты пока отображаются.
Последнее сообщение в твиттер-аккаунте русскоязычного Downdetector опубликовано 29 апреля в 3:25 мск. Официально сервис не заявлял о прекращении работы в стране.
Downdetector принадлежит американской компании Ookla, которая также владеет сервисом для измерения скорости интернета Speedtest. Он, в отличие от Downdetector, доступен.
11 апреля Роскомнадзор потребовал от Ookla предоставить информацию о локализации персональных данных россиян. В противном случае компании грозит штраф до шести миллионов рублей.
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Down остался, detector ушел
Произошел даун
Через пару дней вернут и обоснуют пропажу "неполадками", скриньте
Намек что идите вы нахер со своей локализаций данный для speedtest
Отрицательный спад