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vc.ru

Русская версия сервиса для отслеживания сбоев на сайтах Downdetector перестала работать Статьи редакции

Пользователей перенаправляют на международную версию.

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Первыми на это обратили внимание издания Rozetked, «Код Дурова» и эксперт «Общества защиты интернета» Михаил Климарёв.

При входе на русскую версию сайта пользователей автоматически перенаправляют на международную. Также Россия исчезла из списка версий сервиса. При этом в приложении Downdetector русские сайты пока отображаются.

Последнее сообщение в твиттер-аккаунте русскоязычного Downdetector опубликовано 29 апреля в 3:25 мск. Официально сервис не заявлял о прекращении работы в стране.

Downdetector принадлежит американской компании Ookla, которая также владеет сервисом для измерения скорости интернета Speedtest. Он, в отличие от Downdetector, доступен.

11 апреля Роскомнадзор потребовал от Ookla предоставить информацию о локализации персональных данных россиян. В противном случае компании грозит штраф до шести миллионов рублей.

#новости #сбои

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5 комментариев
Внезапный микроскоп

Down остался, detector ушел

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Sail

Произошел даун

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Fuck war, not privacy

Через пару дней вернут и обоснуют пропажу "неполадками", скриньте

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Mikhail

Намек что идите вы нахер со своей локализаций данный для speedtest

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Россию не спасти

Отрицательный спад

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Kind soul

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