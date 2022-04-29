Пользователей перенаправляют на международную версию.

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Первыми на это обратили внимание издания Rozetked, «Код Дурова» и эксперт «Общества защиты интернета» Михаил Климарёв.

При входе на русскую версию сайта пользователей автоматически перенаправляют на международную. Также Россия исчезла из списка версий сервиса. При этом в приложении Downdetector русские сайты пока отображаются.

Последнее сообщение в твиттер-аккаунте русскоязычного Downdetector опубликовано 29 апреля в 3:25 мск. Официально сервис не заявлял о прекращении работы в стране.

Downdetector принадлежит американской компании Ookla, которая также владеет сервисом для измерения скорости интернета Speedtest. Он, в отличие от Downdetector, доступен.