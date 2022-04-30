Каждый раз, когда очередной российский пропагандист упоминает ядерное оружие, он размашисто - так, чтоб вся страна видела, - расписывается в том, что в конвенциональной войне Россия обломала об Украину зубы. Ясно ведь, что не будет человек, ввязавшийся в драку на кулаках, хвататься за нож, если он и с помощью кулаков может справиться. А если он за нож всё-таки схватился, то, значит, на кулаках он проигрывает.



Аудитория подобное восприятие может даже не проговаривать, это не обязательно. На уровне ощущений оно всё-равно появится. Поэтому вполне правомерно будет сформулировать вопрос следующим образом: зачем российские пропагандисты рассказывают своим зрителям, что Россия не может справиться с Украиной?



Некоторые предполагают, что они хотят подготовить народ к ядерной войне с НАТО. Тут непонятна цель. Зачем к этому людей готовить? Разве от них потребуются какие-то действия? Нет, не потребуются. Сгинуть в ядерном апокалипсисе народ и без подготовки сможет.



Следующий вариант: подготовить публику к использованию тактического ядерного оружия против Украины. Может быть, но тут непонятна цель. Подготовить, чтобы что?.. Чтобы узнав новость о взрыве, люди испытали радостное облегчение? Так этого не будет. Не испытают. Чтобы не впали в панику? Так они и без того не впали бы. Ядерный и удар и после его нанесения можно было бы попытаться оправдать, нынешняя истерика, устроенная пропагандой, здесь ничем помочь не сможет.



Зато она может помочь в двух других вещах. Во-первых, убедить украинцев и Запад, что на какие-то уступки Путину им всё-таки лучше пойти: эти русские, мол, совсем с катушек съехали, с ними лучше не связываться. Во-вторых, напугать самих россиян настолько, чтобы они обрадовались любому другому исходу войны - даже если он не будет выглядеть как триумф. Живы - и на том спасибо! А кому спасибо? Дорогому миротворцу, Владимиру Владимировичу! Мог ведь мир уничтожить, но не стал! Добрейшей души человек, зря на него наговаривали.

Каждый раз, когда очередной российский пропагандист упоминает ядерное оружие, он размашисто - так, чтоб вся страна видела, - расписывается в том, что в конвенциональной войне Россия обломала об Украину зубы. Ясно ведь, что не будет человек, ввязавшийся в драку на кулаках, хва...