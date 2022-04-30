Надпись Zamestim из логотипов ушедших брендов убрали из центра Петербурга после попытки сломать. Четырёх людей задержали Статьи редакции
Инсталляция простояла всего несколько дней.
27 апреля городские и федеральные СМИ заметили, что на Малой Конюшенной улице в центре Петербурга появилась инсталляция «ZaMeSTIM». Она составлена из первых букв названий некоторых брендов, ушедших из России на фоне вооружённого конфликта с Украиной.
Правительство Петербурга рассказывало «Фонтанке», что не согласовывало инсталляцию. «Хотя должна была, иначе по закону конструкцию-нарушителя ждёт снос», — отмечало издание.
Автор акции достоверно неизвестен, но ответственность на себя взял бывший комиссар молодёжной организации «Наши», созданной при участии администрации президента, и один из лидеров прогосударственного движения «Сеть» Артур Омаров. В телеграм-канале он ещё утром 27 апреля опубликовал фотографии надписи и объяснил её «новой экономической идеологией».
29 апреля корреспондент «Фонтанки» заметил, что надпись исчезла с Малой Конюшенной улицы. На следующий день издание сообщило, что инсталляцию убрали после того, как её повредили, а четырёх из пяти подозреваемых задержали.
По данным «Фонтанки», в ночь на 29 апреля сотрудники Центра «Э» доложили в региональное управление МВД о попытке сломать надпись. Патрульные после проверки подтвердили повреждения на букве S. Камеры наблюдения показали пятерых человек на месте происшествия, но полицейские задержали четырёх — двух мужчин и двух женщин, от 21 до 29 лет.
На задержанных оформили протоколы по статье о мелком хулиганстве и поместили в камеру. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. «Фонтанка» указала, что действия группы попали на камеры наблюдения, но запись пока не появилась в публичном доступе.
29 апреля блогер Михаил Петров (@mishapetrow) у себя в инстаграме* предложил альтернативные варианты инсталляции.
*Meta признана экстремистской на территории России, а её соцсети запрещены
Посмотрите на украинский контент - он же весь пропитан победоносным позитивом, не взирая на происходящее вокруг. Они пишут не "Ракета прилетела в Киев - нам конец, люди умирают...", а "Ну и пиздаж теперь оркам в ООН!". Они подают даже такие страшные вещи под ПРОДУКТИВНЫМ для этой ситуации углом, не подрывая лишний раз народный дух, а только…
курс на импортозамещение взят
С 2014 года слышу про этот курс, где они были 8 лет?
Сделать надпись проще чем импортозаместить.
Это метаирония, как и слова Тинькова о том, чтобы путина сделать царем, во что ты наивно веришь 🤦🏻
бывший комиссар молодёжной организации «Наши»
Очень интересно на чьи деньги была сделана это надпись? Дизайн, оформление, материалы. И конечно же кто и с каким обоснованием заказал.
Запад профинансировал ради дестабилизации ситуации в стране
Хантер Байден лично проплатил из доходов от биолабораторий
Долбоёбы бля. И я не про сломавших
За это уголовку? Как эти твари по ночам спят
молодёжной организации «Наши»
они существуют по сей деть? или это реинкарнация ввиду последних событий?
они не существуют, да и сеть вряд ли, но активисты живы и перемещаются внутри новых структур
но бляди живы и перемещаются внутри новых борделей*
Потом окажется, что сломали надпись ватники, которые «разозлились» на бренды и не смогли прочесть всю надпись.
А за что уголовка? За снос несогласованной инсталляции? А на таджиков, которые графити закрашивают, тоже уголовка будет?
Zamestili
Так в чём проблема, если они бы сломанное заместили?
Мирамистин - заместим