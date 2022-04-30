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Надпись Zamestim из логотипов ушедших брендов убрали из центра Петербурга после попытки сломать. Четырёх людей задержали Статьи редакции

Инсталляция простояла всего несколько дней.

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РИА «Новости» 

27 апреля городские и федеральные СМИ заметили, что на Малой Конюшенной улице в центре Петербурга появилась инсталляция «ZaMeSTIM». Она составлена из первых букв названий некоторых брендов, ушедших из России на фоне вооружённого конфликта с Украиной.

Правительство Петербурга рассказывало «Фонтанке», что не согласовывало инсталляцию. «Хотя должна была, иначе по закону конструкцию-нарушителя ждёт снос», — отмечало издание.

Автор акции достоверно неизвестен, но ответственность на себя взял бывший комиссар молодёжной организации «Наши», созданной при участии администрации президента, и один из лидеров прогосударственного движения «Сеть» Артур Омаров. В телеграм-канале он ещё утром 27 апреля опубликовал фотографии надписи и объяснил её «новой экономической идеологией».

И возвращение брендов здесь ничего не изменит — курс на импортозамещение взят, и задача, безусловно, будет решена так, что следующего их ухода мы вообще не заметим.

Артур Омаров
активист
Фото из телеграм-канала «Вечерний Омаров» 

29 апреля корреспондент «Фонтанки» заметил, что надпись исчезла с Малой Конюшенной улицы. На следующий день издание сообщило, что инсталляцию убрали после того, как её повредили, а четырёх из пяти подозреваемых задержали.

По данным «Фонтанки», в ночь на 29 апреля сотрудники Центра «Э» доложили в региональное управление МВД о попытке сломать надпись. Патрульные после проверки подтвердили повреждения на букве S. Камеры наблюдения показали пятерых человек на месте происшествия, но полицейские задержали четырёх — двух мужчин и двух женщин, от 21 до 29 лет.

На задержанных оформили протоколы по статье о мелком хулиганстве и поместили в камеру. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. «Фонтанка» указала, что действия группы попали на камеры наблюдения, но запись пока не появилась в публичном доступе.

«Фонтанка» 

29 апреля блогер Михаил Петров (@mishapetrow) у себя в инстаграме* предложил альтернативные варианты инсталляции.

*Meta признана экстремистской на территории России, а её соцсети запрещены

#новости #акции #санкции #ктоушёл

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16 комментариев
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Вторичный теркин30см

курс на импортозамещение взят
 С 2014 года слышу про этот курс, где они были 8 лет?

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Michael Konovalov

Сделать надпись проще чем импортозаместить.

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Vas Tupovets

Это метаирония, как и слова Тинькова о том, чтобы путина сделать царем, во что ты наивно веришь 🤦🏻

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Обычный огонь

бывший комиссар молодёжной организации «Наши»
 Очень интересно на чьи деньги была сделана это надпись? Дизайн, оформление, материалы. И конечно же кто и с каким обоснованием заказал.

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Volkodav

Запад профинансировал ради дестабилизации ситуации в стране

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Вторичный теркин30см

Хантер Байден лично проплатил из доходов от биолабораторий

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Покойный звук

Долбоёбы бля. И я не про сломавших

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Великий Спецоператор

За это уголовку? Как эти твари по ночам спят

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Alexander

молодёжной организации «Наши»
 они существуют по сей деть? или это реинкарнация ввиду последних событий?

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Независимый цвет

они не существуют, да и сеть вряд ли, но активисты живы и перемещаются внутри новых структур

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Трудный корабль

но бляди живы и перемещаются внутри новых борделей*

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Современный кот

Потом окажется, что сломали надпись ватники, которые «разозлились» на бренды и не смогли прочесть всю надпись.

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Самостоятельный американец

А за что уголовка? За снос несогласованной инсталляции? А на таджиков, которые графити закрашивают, тоже уголовка будет?

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Vas Tupovets

Zamestili

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Излишний Данила

Так в чём проблема, если они бы сломанное заместили?

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Сейлор Мунк

Мирамистин - заместим

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Мнения
Angel Predochranitel
Оппозиция в России то еще говно

Накипело, можете минусить.

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ДЕДос Атака
Аббас Галлямов
Каждый раз, когда очередной российский пропагандист упоминает ядерное оружие, он размашисто - так, чтоб вся страна видела, - расписывается в том, что в конвенциональной войне Россия обломала об Украину зубы. Ясно ведь, что не будет человек, ввязавшийся в драку на кулаках, хва...
Каждый раз, когда очередной российский пропагандист упоминает ядерное оружие, он размашисто - так, чтоб вся страна видела, - расписывается в том, что в конвенциональной войне Россия обломала об Украину зубы. Ясно ведь, что не будет человек, ввязавшийся в драку на кулаках, хвататься за нож, если он и с помощью кулаков может справиться. А если он за нож всё-таки схватился, то, значит, на кулаках он проигрывает.

Аудитория подобное восприятие может даже не проговаривать, это не обязательно. На уровне ощущений оно всё-равно появится. Поэтому вполне правомерно будет сформулировать вопрос следующим образом: зачем российские пропагандисты рассказывают своим зрителям, что Россия не может справиться с Украиной?

Некоторые предполагают, что они хотят подготовить народ к ядерной войне с НАТО. Тут непонятна цель. Зачем к этому людей готовить? Разве от них потребуются какие-то действия? Нет, не потребуются. Сгинуть в ядерном апокалипсисе народ и без подготовки сможет.

Следующий вариант: подготовить публику к использованию тактического ядерного оружия против Украины. Может быть, но тут непонятна цель. Подготовить, чтобы что?.. Чтобы узнав новость о взрыве, люди испытали радостное облегчение? Так этого не будет. Не испытают. Чтобы не впали в панику? Так они и без того не впали бы. Ядерный и удар и после его нанесения можно было бы попытаться оправдать, нынешняя истерика, устроенная пропагандой, здесь ничем помочь не сможет.

Зато она может помочь в двух других вещах. Во-первых, убедить украинцев и Запад, что на какие-то уступки Путину им всё-таки лучше пойти: эти русские, мол, совсем с катушек съехали, с ними лучше не связываться. Во-вторых, напугать самих россиян настолько, чтобы они обрадовались любому другому исходу войны - даже если он не будет выглядеть как триумф. Живы - и на том спасибо! А кому спасибо? Дорогому миротворцу, Владимиру Владимировичу! Мог ведь мир уничтожить, но не стал! Добрейшей души человек, зря на него наговаривали.
Шёлковая Касатка

«Свои пытают хуже немцев»

Это цитата, моей прабабушки, которая во время второй мировой, попала в плен у себя на Кубани.

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Natalie💙💛 @natbes
Мариуполь. Три месяца назад
Мнения
Fedor Andreev
Дорохие Россеяне (с ТЖ). Может мы в интернете тоже начнем вести себя как украинцы, а не как депрессивные паникеры?

Посмотрите на украинский контент - он же весь пропитан победоносным позитивом, не взирая на происходящее вокруг. Они пишут не "Ракета прилетела в Киев - нам конец, люди умирают...", а "Ну и пиздаж теперь оркам в ООН!". Они подают даже такие страшные вещи под ПРОДУКТИВНЫМ для этой ситуации углом, не подрывая лишний раз народный дух, а только…

VladimirV
Глядя на то, как российская пропаганда и политики отображают настоящее, стало проще разбираться в исторических событиях
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Сергей Крастус
Динозавры настоящего времени
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НГУ @ng_ukraine
Доброго ранку, Україно! 💙💛

Це українські дівчатка! 💅🏼

Їх вважають найгарнішими у світі і це правда!

Сьогодні вони також захищають нашу країну. Вони сміливі, сильні та мужні. Всі вони різні, але є те що їх об’єднує - жага до перемоги.
Totorimoto
Ахахах

Боже, какое позорище. По телевизорам Соловьев рассказывает, как Запад может себе санкции засунуть в жопу, а на переговорах Рф ноет "отмените санкции", это пиздец, победители ебать)

https://www.kommersant.ru/doc/5338936
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