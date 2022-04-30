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Дата-центр «Яндекса» в Финляндии отключили от основного источника электропитания. Вероятно, это произошло из-за санкций Статьи редакции

Этот дата-центр используется для работы с зарубежными компаниями, а часть тепла от него необходима для нагрева воды в домах в округе.

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Дата-центр «Яндекса» в Мянтсяле 
  • В финском городе Мянтсяля отключили дата-центр «Яндекса» от основного источника электропитания и переключили на дизельный генератор. Об этом сообщило РБК со ссылкой на близкий к компании источник.
  • Представитель «Яндекса» подтвердил РБК эту информацию, но не уточнил, почему это произошло. По его словам, компания «находится в процессе перезаключения договора с поставщиком энергии».
  • Вероятно, это последствие санкций. Электроэнергию для «Яндекса» в Финляндии поставляет местная Nivos Energia Oy. В заявлении компании от 9 марта говорится, что она продолжает сотрудничество с зарегистрированной в Финляндии Yandex Oy, но намерена прекратить его при внесении «Яндекса» в санкционные списки.
  • «Яндекс» пока не попал в санкционные списки, но под санкциями Евросоюза оказался на тот момент управляющий директор головной компании группы Тигран Худавердян. Он покинул должность и совет директоров.
  • В блоге «Яндекс» писал, чем обеспечивается непрерывная работа дата-центров: маховики, которые накапливают энергию, в случае отключения электричества дают возможность запуститься дизельным генераторам.

Что за дата-центр «Яндекса» в Финляндии

В Мянтсяля находится один из дата-центров «Яндекса» для работы с зарубежными компаниями. Сам город располагается в шестидесяти километрах от столицы Финляндии, Хельсинки.

Президент и генеральный директор Nivos Марко Али объяснял, что политика компании направлена на борьбу с изменением климата и сокращение углеродного следа.

В мартовском заявлении Nivos Energia Oy отметила, что благодаря дата-центру «Яндекса» вырабатывается до 75% отработанного тепла с нулевым уровнем выбросом, необходимого для домов в Мянтсяле. По данным финского поставщика, благодаря переработке выбросы от теплоснабжения сократились более чем на 40%. Пресс-атташе мэрии Мянтсаля Анна Хелин в ролике «Яндекса» предположила, что город «возможно, когда-нибудь вообще сможет отказаться от газового отопления и полностью обеспечить потребности жителей в тепле и горячей воде за счёт дата-центра».

«Отработанное тепло в централизованном теплоснабжении — это самый экологичный источник. Но если ситуация потребует, нам придётся заместить его российским природным газом и мазутом. А цели в сфере углеродной нейтральности неизбежно отойдут на второй план», — признавал Али.

На ютуб-канале «Яндекса» есть подробный ролик о дата-центре в Финляндии, где среди прочего рассказывается, как устроена рекуперация тепла для нужд города.

#новости #яндекс #финляндия

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68 комментариев
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Обычный огонь

Пусть от скреп запитываются, в яндекс.новости их много.

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Вторичный теркин30см

Их вроде в ВК продать собираются

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9 комментариев
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Боковой хичхакер

Выстрел в член

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Dan

лол, типа не найдут замену под дата-центр другой компании

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Kabanchik

Ну и славно.

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Боковой хичхакер

Финские граждане останутся без горячей воды??? Это славно???

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28 комментариев
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флутер погромист

Русские не пострадают, это дц для евросоюза

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2 комментария
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Vitalii Serdiuk

Фины переделают центр под базу НАТО 🚀

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Матвей Коновалов

Чето про тепло я не понял — сервера это не магия, они тепла выделяют столько, сколько потребляют электроэнергии. А Финляндия электроэнергию на все это тепло от датацентра уже вырабатывает.

Напряжно/потребует вложений, но сервера заменяются "тупыми" электрическими нагревательными элементами и для целей получения горячей воды ничего не изменится, воздух больше загрязняться не будет.

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Eugene

За «нагрев» серверов платил Яндекс, а тепло либо бесплатно отдавал, либо за совсем небольшую сумму.

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1 комментарий
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Svargr

На ютуб-канале «Яндекса» есть подробный ролик о дата-центре в Финляндии, где среди прочего рассказывается, как устроена рекупирация тепла для нужд города.<
 В России, конечно, мы ничего подобного делать не будем.

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Нерестович

В россии такое невозможно или бессмысленно. Любая инициатива будет наказана, идея извращена.

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Пластиковое Окно

А зачем? Они от властей роиси донаты получают, а не от роисян.

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Чувствительный корабль

Началось

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VIPER

Импортозаместим Финляндию

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Лорес

Не думаю, что они задумаются о своей политике после этого, но как один из факторов влияние на это - пойдет.

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Золотой эчпочмак

Попросили оплату в гривне??

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имя мое и фамилия

О сколько им открытий чудных готовит санкционный дух (своровано на vc.ru)

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Пластиковое Окно

Вот что бывает, когда пытаешься усидеть на двух стульях. Туда им и дорога, собственно.

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ildar shagidullin

Жалко на самом деле яндексоидов. Облачные технологии у них норм и дешевле

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ildar shagidullin

Но это не исключает их вины за их уебщиные яндекс дзен и новости

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Максим Энкель

После того как они всех наебали со своей картой пользоваться Яндексом это себя не уважать.

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4 комментария
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Максим Энкель

Первый в мире дата-центр на дизельном генераторе! Как вам такое пиндосы, видали? Русская смекалОчка!

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Ферман спас Россию

Орки, тащите к границе смеющиеся искандеры.
Блин она там длинная с Финляндией, блестящая победа геополитики.

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Ни кто ни кого не спас

Если объявляют мобилизацию, то соответсвенно признают войну? Если признают войну, то что делают со всеми наказанными, кто называл спецоперацию войной?

Правильный ответ: до хуя умный? Штраф 100 000 руб за несанкционированное применение логики !

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Сергей Крастус
Динозавры настоящего времени
Шёлковая Касатка

«Свои пытают хуже немцев»

Это цитата, моей прабабушки, которая во время второй мировой, попала в плен у себя на Кубани.

Новости
Надпись Zamestim из логотипов ушедших брендов убрали из центра Петербурга после попытки сломать. Четырёх людей задержали Статьи редакции

Инсталляция простояла всего несколько дней.

Мнения
Fedor Andreev
Дорохие Россеяне (с ТЖ). Может мы в интернете тоже начнем вести себя как украинцы, а не как депрессивные паникеры?

Посмотрите на украинский контент - он же весь пропитан победоносным позитивом, не взирая на происходящее вокруг. Они пишут не "Ракета прилетела в Киев - нам конец, люди умирают...", а "Ну и пиздаж теперь оркам в ООН!". Они подают даже такие страшные вещи под ПРОДУКТИВНЫМ для этой ситуации углом, не подрывая лишний раз народный дух, а только…

Totorimoto
Ахахах

Боже, какое позорище. По телевизорам Соловьев рассказывает, как Запад может себе санкции засунуть в жопу, а на переговорах Рф ноет "отмените санкции", это пиздец, победители ебать)

https://www.kommersant.ru/doc/5338936
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ДЕДос Атака
Аббас Галлямов
Каждый раз, когда очередной российский пропагандист упоминает ядерное оружие, он размашисто - так, чтоб вся страна видела, - расписывается в том, что в конвенциональной войне Россия обломала об Украину зубы. Ясно ведь, что не будет человек, ввязавшийся в драку на кулаках, хва...
Каждый раз, когда очередной российский пропагандист упоминает ядерное оружие, он размашисто - так, чтоб вся страна видела, - расписывается в том, что в конвенциональной войне Россия обломала об Украину зубы. Ясно ведь, что не будет человек, ввязавшийся в драку на кулаках, хвататься за нож, если он и с помощью кулаков может справиться. А если он за нож всё-таки схватился, то, значит, на кулаках он проигрывает.

Аудитория подобное восприятие может даже не проговаривать, это не обязательно. На уровне ощущений оно всё-равно появится. Поэтому вполне правомерно будет сформулировать вопрос следующим образом: зачем российские пропагандисты рассказывают своим зрителям, что Россия не может справиться с Украиной?

Некоторые предполагают, что они хотят подготовить народ к ядерной войне с НАТО. Тут непонятна цель. Зачем к этому людей готовить? Разве от них потребуются какие-то действия? Нет, не потребуются. Сгинуть в ядерном апокалипсисе народ и без подготовки сможет.

Следующий вариант: подготовить публику к использованию тактического ядерного оружия против Украины. Может быть, но тут непонятна цель. Подготовить, чтобы что?.. Чтобы узнав новость о взрыве, люди испытали радостное облегчение? Так этого не будет. Не испытают. Чтобы не впали в панику? Так они и без того не впали бы. Ядерный и удар и после его нанесения можно было бы попытаться оправдать, нынешняя истерика, устроенная пропагандой, здесь ничем помочь не сможет.

Зато она может помочь в двух других вещах. Во-первых, убедить украинцев и Запад, что на какие-то уступки Путину им всё-таки лучше пойти: эти русские, мол, совсем с катушек съехали, с ними лучше не связываться. Во-вторых, напугать самих россиян настолько, чтобы они обрадовались любому другому исходу войны - даже если он не будет выглядеть как триумф. Живы - и на том спасибо! А кому спасибо? Дорогому миротворцу, Владимиру Владимировичу! Мог ведь мир уничтожить, но не стал! Добрейшей души человек, зря на него наговаривали.
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Кузькин отец
На деньги россиян будет вооружаться не только российская армия, но и ВСУ

У российских патриотов подгорает: конфискованные в США резервы ЦБ РФ и изъятые деньги российских олигархов американцы хотят пустить в том числе на вооружение украинской армии.

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Natalie💙💛 @natbes
Мариуполь. Три месяца назад
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