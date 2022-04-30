Дата-центр «Яндекса» в Финляндии отключили от основного источника электропитания. Вероятно, это произошло из-за санкций Статьи редакции
Этот дата-центр используется для работы с зарубежными компаниями, а часть тепла от него необходима для нагрева воды в домах в округе.
- В финском городе Мянтсяля отключили дата-центр «Яндекса» от основного источника электропитания и переключили на дизельный генератор. Об этом сообщило РБК со ссылкой на близкий к компании источник.
- Представитель «Яндекса» подтвердил РБК эту информацию, но не уточнил, почему это произошло. По его словам, компания «находится в процессе перезаключения договора с поставщиком энергии».
- Вероятно, это последствие санкций. Электроэнергию для «Яндекса» в Финляндии поставляет местная Nivos Energia Oy. В заявлении компании от 9 марта говорится, что она продолжает сотрудничество с зарегистрированной в Финляндии Yandex Oy, но намерена прекратить его при внесении «Яндекса» в санкционные списки.
- «Яндекс» пока не попал в санкционные списки, но под санкциями Евросоюза оказался на тот момент управляющий директор головной компании группы Тигран Худавердян. Он покинул должность и совет директоров.
- В блоге «Яндекс» писал, чем обеспечивается непрерывная работа дата-центров: маховики, которые накапливают энергию, в случае отключения электричества дают возможность запуститься дизельным генераторам.
Что за дата-центр «Яндекса» в Финляндии
В Мянтсяля находится один из дата-центров «Яндекса» для работы с зарубежными компаниями. Сам город располагается в шестидесяти километрах от столицы Финляндии, Хельсинки.
Президент и генеральный директор Nivos Марко Али объяснял, что политика компании направлена на борьбу с изменением климата и сокращение углеродного следа.
В мартовском заявлении Nivos Energia Oy отметила, что благодаря дата-центру «Яндекса» вырабатывается до 75% отработанного тепла с нулевым уровнем выбросом, необходимого для домов в Мянтсяле. По данным финского поставщика, благодаря переработке выбросы от теплоснабжения сократились более чем на 40%. Пресс-атташе мэрии Мянтсаля Анна Хелин в ролике «Яндекса» предположила, что город «возможно, когда-нибудь вообще сможет отказаться от газового отопления и полностью обеспечить потребности жителей в тепле и горячей воде за счёт дата-центра».
«Отработанное тепло в централизованном теплоснабжении — это самый экологичный источник. Но если ситуация потребует, нам придётся заместить его российским природным газом и мазутом. А цели в сфере углеродной нейтральности неизбежно отойдут на второй план», — признавал Али.
На ютуб-канале «Яндекса» есть подробный ролик о дата-центре в Финляндии, где среди прочего рассказывается, как устроена рекуперация тепла для нужд города.
Инсталляция простояла всего несколько дней.
Посмотрите на украинский контент - он же весь пропитан победоносным позитивом, не взирая на происходящее вокруг. Они пишут не "Ракета прилетела в Киев - нам конец, люди умирают...", а "Ну и пиздаж теперь оркам в ООН!". Они подают даже такие страшные вещи под ПРОДУКТИВНЫМ для этой ситуации углом, не подрывая лишний раз народный дух, а только…
У российских патриотов подгорает: конфискованные в США резервы ЦБ РФ и изъятые деньги российских олигархов американцы хотят пустить в том числе на вооружение украинской армии.
Пусть от скреп запитываются, в яндекс.новости их много.
Их вроде в ВК продать собираются
Выстрел в член
лол, типа не найдут замену под дата-центр другой компании
Ну и славно.
Финские граждане останутся без горячей воды??? Это славно???
Русские не пострадают, это дц для евросоюза
Фины переделают центр под базу НАТО 🚀
Чето про тепло я не понял — сервера это не магия, они тепла выделяют столько, сколько потребляют электроэнергии. А Финляндия электроэнергию на все это тепло от датацентра уже вырабатывает.
Напряжно/потребует вложений, но сервера заменяются "тупыми" электрическими нагревательными элементами и для целей получения горячей воды ничего не изменится, воздух больше загрязняться не будет.
За «нагрев» серверов платил Яндекс, а тепло либо бесплатно отдавал, либо за совсем небольшую сумму.
На ютуб-канале «Яндекса» есть подробный ролик о дата-центре в Финляндии, где среди прочего рассказывается, как устроена рекупирация тепла для нужд города.<
В России, конечно, мы ничего подобного делать не будем.
В россии такое невозможно или бессмысленно. Любая инициатива будет наказана, идея извращена.
А зачем? Они от властей роиси донаты получают, а не от роисян.
Началось
Импортозаместим Финляндию
Не думаю, что они задумаются о своей политике после этого, но как один из факторов влияние на это - пойдет.
Попросили оплату в гривне??
О сколько им открытий чудных готовит санкционный дух (своровано на vc.ru)
Вот что бывает, когда пытаешься усидеть на двух стульях. Туда им и дорога, собственно.
Жалко на самом деле яндексоидов. Облачные технологии у них норм и дешевле
Но это не исключает их вины за их уебщиные яндекс дзен и новости
После того как они всех наебали со своей картой пользоваться Яндексом это себя не уважать.
Первый в мире дата-центр на дизельном генераторе! Как вам такое пиндосы, видали? Русская смекалОчка!
Орки, тащите к границе смеющиеся искандеры.
Блин она там длинная с Финляндией, блестящая победа геополитики.