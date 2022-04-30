Путин распорядился выплатить по 10 тысяч рублей ветеранам ВОВ, живущим «на освобождённых территориях Украины» Статьи редакции
Это преподносится как выплата ко Дню Победы.
Владимир Путин подписал указ об единовременной выплате 10 тысяч рублей ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в Донецкой народной республике, Луганской народной республике и на «освобождённых территориях Украины». Выплату проведут в связи с грядущим Днём Победы.
Президент России напрямую упоминает в указе ДНР и ЛНР, поскольку РФ признаёт независимость самопровозглашённых республик. Это части территорий Донецкой и Луганской областей Украины.
Под «освобождёнными», по всей видимости, подразумеваются территории Украины, которые перешли под контроль России после 24 февраля 2022 года — то есть после начала активных боевых действий. Украина считает эти территории «временно оккупированными», а формирования ЛНР и ДНР — незаконными.
Живущие в России ветераны ВОВ уже получили ежегодную выплату ко Дню Победы, сообщил 25 апреля глава Минтруда Антон Котяков. Она тоже составила 10 тысяч рублей.
Есть у меня один родственник 40+ с которым о политике мы никогда не разговаривали и я даже не знал его позиции по поводу войны в Украине. Дальше я буду помечать где я и где родственник белым и черным цветом закраски. Всё выкладывать не буду, но приведу лишь хайлайты.
Инсталляция простояла всего несколько дней.
У российских патриотов подгорает: конфискованные в США резервы ЦБ РФ и изъятые деньги российских олигархов американцы хотят пустить в том числе на вооружение украинской армии.
Похоронные
ну там даж на гроб не хватит
Разрушили их дома, принесли горе, а теперь нате вам, старые дурачки, 10к рублей - вам наш великий лидер отслюнявил.
Сука какое убожество
Сюрреалистический р***кий мир
постановляю обеспечить финансирование расходов на доставку
Доставка будет осуществляться высокоточными ракетами с надписью "За ветеранов"
не-не
Zа Vетераноv
Щедрость как бункерный - не знает границ
в KZ 170к.
Тенге?
в тенге - 2 ляма
В регионе проживают 8 ветеранов. Кроме того, выплаты предусмотрены также для лиц, приравненных к ним. Всего единовременную помощь получат 9 категорий граждан.
Среди них вдовы участников войны, труженики тыла, жители блокадн...
В регионе проживают 8 ветеранов. Кроме того, выплаты предусмотрены также для лиц, приравненных к ним. Всего единовременную помощь получат 9 категорий граждан.
Среди них вдовы участников войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда.
Из местного бюджета для этих целей выделили почти 400 миллионов тенге.
те же 10 тыщ
@Александр Авдеев с чем не согласен?
СУКА! СЛОВ НЕТ
до слёз?
Сколько там этих ветеранов? 5? 10?
Кто-то ещё думает что они будут переговорами заниматься...
главное не рассказывайте россиянам куда их нологи уйдут. главное чтоб плотили
большая часть россиян(пересекающееся множество с зиганутыми, но не полностью) не розумеет как работает налогообложение в рф. У нас основную налоговую базу уплачивает работодатель, а в реальности налоговая нагрузка примерно такая же как в европе
спасибо, уже не кому, дед умер и Слава Богу, не видел ЭТОЙ ХУЙНИ
это двойник
гнойник
Путин распорядится начать выплату репараций, но по ошибке это делают в неконвертируемой валюте.
просто гапомню о мечтах ветеранах о газовой плите
https://мечтаветерана.рф
Ммм, даже до 150 долларов не дотягивает. Разгуляются люди!
Чтобы купить одеяло и не замерзнуть на улице? Невиданная щедрость.
Спасибо,но у нас нет дефицита туалетной бумаги
ВСУ уже объявило о сборе этих денег на свои нужды?