Как переубедить родственника который сбился с пути? Руководство

Есть у меня один родственник 40+ с которым о политике мы никогда не разговаривали и я даже не знал его позиции по поводу войны в Украине. Дальше я буду помечать где я и где родственник белым и черным цветом закраски. Всё выкладывать не буду, но приведу лишь хайлайты.