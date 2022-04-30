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Путин распорядился выплатить по 10 тысяч рублей ветеранам ВОВ, живущим «на освобождённых территориях Украины» Статьи редакции

Это преподносится как выплата ко Дню Победы.

Владимир Путин подписал указ об единовременной выплате 10 тысяч рублей ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в Донецкой народной республике, Луганской народной республике и на «освобождённых территориях Украины». Выплату проведут в связи с грядущим Днём Победы.

Президент России напрямую упоминает в указе ДНР и ЛНР, поскольку РФ признаёт независимость самопровозглашённых республик. Это части территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

Под «освобождёнными», по всей видимости, подразумеваются территории Украины, которые перешли под контроль России после 24 февраля 2022 года — то есть после начала активных боевых действий. Украина считает эти территории «временно оккупированными», а формирования ЛНР и ДНР — незаконными.

Живущие в России ветераны ВОВ уже получили ежегодную выплату ко Дню Победы, сообщил 25 апреля глава Минтруда Антон Котяков. Она тоже составила 10 тысяч рублей.

#новости #деньпобеды #путин #конфликтнаукраине

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29 комментариев
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Химический вентилятор

Похоронные

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Золотой пёс_анон

ну там даж на гроб не хватит

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Синий инструмент

Разрушили их дома, принесли горе, а теперь нате вам, старые дурачки, 10к рублей - вам наш великий лидер отслюнявил.

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Региональный парфюмер
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Крепкий

Сука какое убожество

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Ферман спас Россию

Сюрреалистический р***кий мир

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Бумажный единорожек88

постановляю обеспечить финансирование расходов на доставку
Доставка будет осуществляться высокоточными ракетами с надписью "За ветеранов"

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Жирный ГОСТ

не-не
Zа Vетераноv

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Трудный корабль

Щедрость как бункерный - не знает границ

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M.R.T.

в KZ 170к.

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Дырявая бочка

Тенге?

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M.R.T.

в тенге - 2 ляма

Хабар 24
Ветеранам ВОВ выплатят по ₸2 млн в Актюбинской области

В регионе проживают 8 ветеранов. Кроме того, выплаты предусмотрены также для лиц, приравненных к ним. Всего единовременную помощь получат 9 категорий граждан.

Среди них вдовы участников войны, труженики тыла, жители блокадн...
Ветеранам ВОВ выплатят по ₸2 млн в Актюбинской области

В регионе проживают 8 ветеранов. Кроме того, выплаты предусмотрены также для лиц, приравненных к ним. Всего единовременную помощь получат 9 категорий граждан.

Среди них вдовы участников войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда.

Из местного бюджета для этих целей выделили почти 400 миллионов тенге.
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Хрустальный творожок

те же 10 тыщ

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Хрустальный творожок

@Александр Авдеев с чем не согласен?

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Enoxix

СУКА! СЛОВ НЕТ

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Золотой пёс_анон

до слёз?

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Русский

Сколько там этих ветеранов? 5? 10?

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Роман Яремчук

Кто-то ещё думает что они будут переговорами заниматься...

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Evil Prime

главное не рассказывайте россиянам куда их нологи уйдут. главное чтоб плотили

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Нерестович

большая часть россиян(пересекающееся множество с зиганутыми, но не полностью) не розумеет как работает налогообложение в рф. У нас основную налоговую базу уплачивает работодатель, а в реальности налоговая нагрузка примерно такая же как в европе

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Bink Orrie

спасибо, уже не кому, дед умер и Слава Богу, не видел ЭТОЙ ХУЙНИ

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Религиозный хичхакер

это двойник

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Набутыленный Роzzиянин

гнойник

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Чувствительный корабль

Путин распорядится начать выплату репараций, но по ошибке это делают в неконвертируемой валюте.

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Навальнята спасают Фермана

просто гапомню о мечтах ветеранах о газовой плите
https://мечтаветерана.рф

МЕЧТА ВЕТЕРАНА
Они подарили нам жизнь, а мы вспоминаем о них только 9 мая...
мечтаветерана.рф
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K P

Ммм, даже до 150 долларов не дотягивает. Разгуляются люди!

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Michael Konovalov

Чтобы купить одеяло и не замерзнуть на улице? Невиданная щедрость.

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Это было раньше

Спасибо,но у нас нет дефицита туалетной бумаги

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Alex Dev

ВСУ уже объявило о сборе этих денег на свои нужды?

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ДАННАЯ ХРЮКАНИНА (БАЗАР) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ШТРИБАНОМ, НЕ ЗАКУСИВШИМ СВОЁ ПОГАНОЕ ЖАЛО, И (ИЛИ) ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ШТРИБАНА

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