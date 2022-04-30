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Анджелина Джоли приехала в Украину с гуманитарной миссией. Она пообедала с беженцами на вокзале и посетила интернат Статьи редакции

Неанонсированная поездка посла ООН во Львов.

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Американская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли приехала во Львов с гуманитарной миссией, заметили местные жители. В её официальном аккаунте в инстаграме* или на сайте альянса на момент публикации заметки ничего об этом не говорится.

Сначала на Джоли обратили внимание в местной кофейне Lviv Croissants. На видео, которое опубликовала в фейсбуке* журналистка Майя Подгородецкая, американская актриса даёт автограф. Администратор кафе подтвердила Би-би-си, что Джоли посетила заведение 30 апреля.

Джоли в львовской кофейне. Видео Майи Подгородецкой

Джоли посетила железнодорожный вокзал во Львове, куда ежедневно приезжают сотни эвакуированных из тех частей Украины, где идут боевые действия. СМИ называют этот вокзал «воротами в Европу», поскольку это один из основных пунктов, откуда беженцы направляются в другие страны.

На видео агентства УНИАН актриса общается с украинцами. На фоне играет песня группы «Вопли Видоплясова».

Видео УНИАН

Организаторы временного пункта показали Джоли, как он устроен. Она выслушала истории эвакуированных и пообщалась с волонтёрами, которые помогают людям на вокзале.

@zaporizhzhia.news

Также Джоли разделила обед с украинскими беженцами.

Видео из телеграм-канала «Труха Украина» 

По данным УНИАН, на вокзале во Львове Джоли встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска, Донецкая область. Также она побывала в местной школе-интернате.

Видео УНИАН

Областная военная администрация рассказала, что Джоли навестила детей, пострадавших от ракетного удара по вокзалу в Краматорске. «Актрису очень умилили рассказы детей. Одна девочка даже смогла лично рассказать госпоже Джоли о своей мечте», — говорится на сайте львовской ОВА.

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Джоли занимает должность посла доброй воли ООН с 2001 года. Она встречалась с беженцами во многих странах — от Намибии и Сьерра-Леоне до Таиланда и Пакистана. В 2005 году организация наградила актрису гуманитарной премией.

Во время рабочих поездок Джоли ведёт дневники, публикуемые на сайте ООН. В 2003 году она посетила Россию: среди прочего в Ингушетии она встретилась с беженцами из Чечни, в Северной Осетии осмотрела место строительства жилья для перемещённых лиц, а в Москве встретилась с просящими убежища иностранными семьями и посетила Морозовскую детскую больницу, пожертвовав ей 20 тысяч долларов.

*Meta признана экстремистской в России. Инстаграм и фейсбук запрещены

#новости #конфликтнаукраине

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41 комментарий
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Весенний Гоша
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Vas Tupovets

Озабоченные мужики в комментах:

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Элонви

С возрастом всё краше!

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Vas Tupovets

Иди подрочи, сперматоксикозник

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Элонви

Я девушка)

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Vas Tupovets

Значит не завидуй)

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Элонви

Почему нельзя завидовать? Хочу завидовать!

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Навальнята спасают Фермана

можно и подточить

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Попкорноед

Кабаева круче?

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Обычный огонь

Для 46 лет выглядит потрясно

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Анатолий Смолов

46?! Фигассе.

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Dmytry Kovalsky

Согласен

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Vas Tupovets

Сборище сперматоксикозников

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Dmytry Kovalsky

Твоя фотка ?

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Vas Tupovets

Себя не узнал, что ли?

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Dmytry Kovalsky

Не я думал это ты...прости.

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Набутыленный Роzzиянин
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Бумажный единорожек88

*Meta признана экстремистской в России. Инстаграм и фейсбук запрещены
Анджелина Джоли признана иностранным агентом. Фильмы с ее участием признаны экстремистскими материалами и заблокированы Роскомнадзором.

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M.R.T.

Лара Крофт и Расхитительница [Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента]

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Апофеоз
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Грэм Грэмский

От Ройзмана обычно ждёшь "...и говно"

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Аня

Ничего подобного. Достаточно послушать его «Личный приём» на Эхе, а не только твиттер почитать.
Он и про Шульман недавно высказался, что «ну она умная, она реально очень умная».

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Весенний Гоша
Білоцерківський Павлєнтій @pavlentiy_god
❗ Львів’яни, уважно слідкуйте за своїми дітьми - у місті перебуває жінка, що колекіцонує малят з різних куточків світу, а українців у неї ще немає.
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Излишний магнит

После судов с мужем перестал ее воспринимать

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Александр Прохоренко

Найди себе нового мужа и воспринимай на здоровье

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Vas Tupovets

Ну она вроде в кровать не срала
.
А суды в США нормальное дело, если люди зарабатывают больше 100к,тк много что нужно делить

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fallout.warrior
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Весенний Гоша
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Антон Лисин

Бутин бы от такой миссии сознание бы потерял и стол бы удленил

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КапитанДжекМуравей

Джоли приехала в Украину, а чего добился ты?

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Трудный корабль

А ЮЛЬКА ПЕРЕСИЛЬД ЗАТО В КОСМОС ЛЕТАЛА!!!

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VIPER

"Также Джоли разделила обед с украинскими беженцами."

Конченные пендосы отнимают еду у беженцев!

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Eduard Tikhenko

Лара Крофт в Україні! Пезда ворогам))

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Y.M.

Ждём её в Киеве, могу даже ей свой автограф дать и чаем вкусным напоить((

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Металлический Орзэмэс

Виноградники однако же продала российскому олигарху.

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Rumboshka

Сейчас мужчины в Украине: «женится на Джоли и выехать как многодетный отец». Шутка.

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Егор Горд

ПРЯЧЕМ ДЕТЕЙ, НУ ЕЕ НАХУЙ

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R00slible

Стерва она конечно, но молодец.

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Андрей Васильев

прочувствовала воздушную тревогу

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Борат Сагдиев

хайпожорка сутулая

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Конь Федерации

Боже, она Анджелина Джоли. Ее и без хайпа все любят.

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