Анджелина Джоли приехала в Украину с гуманитарной миссией. Она пообедала с беженцами на вокзале и посетила интернат Статьи редакции
Неанонсированная поездка посла ООН во Львов.
Американская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли приехала во Львов с гуманитарной миссией, заметили местные жители. В её официальном аккаунте в инстаграме* или на сайте альянса на момент публикации заметки ничего об этом не говорится.
Сначала на Джоли обратили внимание в местной кофейне Lviv Croissants. На видео, которое опубликовала в фейсбуке* журналистка Майя Подгородецкая, американская актриса даёт автограф. Администратор кафе подтвердила Би-би-си, что Джоли посетила заведение 30 апреля.
Джоли посетила железнодорожный вокзал во Львове, куда ежедневно приезжают сотни эвакуированных из тех частей Украины, где идут боевые действия. СМИ называют этот вокзал «воротами в Европу», поскольку это один из основных пунктов, откуда беженцы направляются в другие страны.
На видео агентства УНИАН актриса общается с украинцами. На фоне играет песня группы «Вопли Видоплясова».
Организаторы временного пункта показали Джоли, как он устроен. Она выслушала истории эвакуированных и пообщалась с волонтёрами, которые помогают людям на вокзале.
Также Джоли разделила обед с украинскими беженцами.
По данным УНИАН, на вокзале во Львове Джоли встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска, Донецкая область. Также она побывала в местной школе-интернате.
Областная военная администрация рассказала, что Джоли навестила детей, пострадавших от ракетного удара по вокзалу в Краматорске. «Актрису очень умилили рассказы детей. Одна девочка даже смогла лично рассказать госпоже Джоли о своей мечте», — говорится на сайте львовской ОВА.
Джоли занимает должность посла доброй воли ООН с 2001 года. Она встречалась с беженцами во многих странах — от Намибии и Сьерра-Леоне до Таиланда и Пакистана. В 2005 году организация наградила актрису гуманитарной премией.
Во время рабочих поездок Джоли ведёт дневники, публикуемые на сайте ООН. В 2003 году она посетила Россию: среди прочего в Ингушетии она встретилась с беженцами из Чечни, в Северной Осетии осмотрела место строительства жилья для перемещённых лиц, а в Москве встретилась с просящими убежища иностранными семьями и посетила Морозовскую детскую больницу, пожертвовав ей 20 тысяч долларов.
*Meta признана экстремистской в России. Инстаграм и фейсбук запрещены
Ранее прокуратура отказалась рассматривать моё заявление о фальсификации итогов голосования на выборах.
У российских патриотов подгорает: конфискованные в США резервы ЦБ РФ и изъятые деньги российских олигархов американцы хотят пустить в том числе на вооружение украинской армии.
Есть у меня один родственник 40+ с которым о политике мы никогда не разговаривали и я даже не знал его позиции по поводу войны в Украине. Дальше я буду помечать где я и где родственник белым и черным цветом закраски. Всё выкладывать не буду, но приведу лишь хайлайты.
Озабоченные мужики в комментах:
С возрастом всё краше!
Иди подрочи, сперматоксикозник
Я девушка)
Значит не завидуй)
Почему нельзя завидовать? Хочу завидовать!
можно и подточить
Кабаева круче?
Для 46 лет выглядит потрясно
46?! Фигассе.
Согласен
Сборище сперматоксикозников
Твоя фотка ?
Себя не узнал, что ли?
Не я думал это ты...прости.
*Meta признана экстремистской в России. Инстаграм и фейсбук запрещены
Анджелина Джоли признана иностранным агентом. Фильмы с ее участием признаны экстремистскими материалами и заблокированы Роскомнадзором.
Лара Крофт и Расхитительница [Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента]
От Ройзмана обычно ждёшь "...и говно"
Ничего подобного. Достаточно послушать его «Личный приём» на Эхе, а не только твиттер почитать.
Он и про Шульман недавно высказался, что «ну она умная, она реально очень умная».
После судов с мужем перестал ее воспринимать
Найди себе нового мужа и воспринимай на здоровье
Ну она вроде в кровать не срала
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А суды в США нормальное дело, если люди зарабатывают больше 100к,тк много что нужно делить
Бутин бы от такой миссии сознание бы потерял и стол бы удленил
Джоли приехала в Украину, а чего добился ты?
А ЮЛЬКА ПЕРЕСИЛЬД ЗАТО В КОСМОС ЛЕТАЛА!!!
"Также Джоли разделила обед с украинскими беженцами."
Конченные пендосы отнимают еду у беженцев!
Лара Крофт в Україні! Пезда ворогам))
Ждём её в Киеве, могу даже ей свой автограф дать и чаем вкусным напоить((
Виноградники однако же продала российскому олигарху.
Сейчас мужчины в Украине: «женится на Джоли и выехать как многодетный отец». Шутка.
ПРЯЧЕМ ДЕТЕЙ, НУ ЕЕ НАХУЙ
Стерва она конечно, но молодец.
прочувствовала воздушную тревогу
хайпожорка сутулая
Боже, она Анджелина Джоли. Ее и без хайпа все любят.