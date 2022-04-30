Неанонсированная поездка посла ООН во Львов.

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Американская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли приехала во Львов с гуманитарной миссией, заметили местные жители. В её официальном аккаунте в инстаграме* или на сайте альянса на момент публикации заметки ничего об этом не говорится.

Сначала на Джоли обратили внимание в местной кофейне Lviv Croissants. На видео, которое опубликовала в фейсбуке* журналистка Майя Подгородецкая, американская актриса даёт автограф. Администратор кафе подтвердила Би-би-си, что Джоли посетила заведение 30 апреля.

Джоли в львовской кофейне. Видео Майи Подгородецкой

Джоли посетила железнодорожный вокзал во Львове, куда ежедневно приезжают сотни эвакуированных из тех частей Украины, где идут боевые действия. СМИ называют этот вокзал «воротами в Европу», поскольку это один из основных пунктов, откуда беженцы направляются в другие страны.

На видео агентства УНИАН актриса общается с украинцами. На фоне играет песня группы «Вопли Видоплясова».

Видео УНИАН

Организаторы временного пункта показали Джоли, как он устроен. Она выслушала истории эвакуированных и пообщалась с волонтёрами, которые помогают людям на вокзале.

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@zaporizhzhia.news

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Также Джоли разделила обед с украинскими беженцами.

Видео из телеграм-канала «Труха Украина»

По данным УНИАН, на вокзале во Львове Джоли встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска, Донецкая область. Также она побывала в местной школе-интернате.

Видео УНИАН

Областная военная администрация рассказала, что Джоли навестила детей, пострадавших от ракетного удара по вокзалу в Краматорске. «Актрису очень умилили рассказы детей. Одна девочка даже смогла лично рассказать госпоже Джоли о своей мечте», — говорится на сайте львовской ОВА.

Джоли занимает должность посла доброй воли ООН с 2001 года. Она встречалась с беженцами во многих странах — от Намибии и Сьерра-Леоне до Таиланда и Пакистана. В 2005 году организация наградила актрису гуманитарной премией.

Во время рабочих поездок Джоли ведёт дневники, публикуемые на сайте ООН. В 2003 году она посетила Россию: среди прочего в Ингушетии она встретилась с беженцами из Чечни, в Северной Осетии осмотрела место строительства жилья для перемещённых лиц, а в Москве встретилась с просящими убежища иностранными семьями и посетила Морозовскую детскую больницу, пожертвовав ей 20 тысяч долларов.

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