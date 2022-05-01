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Фото: задержание москвича с плакатом об одобрении работы ФСБ и Путина Статьи редакции

За что именно, пока неизвестно.

1 мая мужчина вышел в центр Москвы с одиночным пикетом. Он держал в руках двусторонний плакат, на одной стороне которого написано «Одобряю деятельность директора ФСБ РФ Бортникова А.В.», а другой «Политику В.В. Путина одобряю». Его задержали.

Фотографии опубликовал представитель коммунистов Роман Галёнкин. КПРФ проводит в Первомай «антикапиталистический митинг».

#акции #новости

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30 комментариев
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Боковой рак

Слабовики запутались в слоях иронии, уже видят ее там, где ее нет

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Боковой рак

К слову о том, что российскому государству не нужна активная поддержка, которая всегда воспринимается враждебно, так как так есть элемент самостоятельности и независимости от государства
_
Молчаливое согласие и помалкивание, поддержка когда спросят - вот, с чем они работают

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Vas Tupovets

задержание москвича с плакатом об одобрении работы ФСБ и Путина
 Недостаточно активно одобрял. 15 лет

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морская улиточка

Так всё правильно, ничего удивительного - путинский режим против абсолютно любой несанкционированной активности граждан, неважно какой.
Орки должны молча жрать говно из путинского телевизора и рунета, а все проявления народной поддержки должны быть согласованы и запланированы властью.

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Fn Fnovich

Дед:

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Sara Deep NEET OOP

Жду задержание человека с плакатом "Я РАД ЧТО МЕНЯ ЗАДЕРЖИВАЮТ ЗА ДЕЛО ЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ"

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M.R.T.

"Наряд , который задержит меня второй раз, получит два косаря."

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Folonc

И приплетут попытку дачи взятки должностному лицу

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имя мое и фамилия

)ору

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M.R.T.

Хмм неужели им все равно что на плакатах, им важно чтобы вообще никакой движухи не было , на улицах должна быть тишина как в библиотеке.

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Gedevan

Ну так в конституции же прописано: статья номер 88 контитуции, никаких нахуй пикетов и митингов ебаная челедь.

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Moo Zaart

88? Фашистский какой то номер)

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Иванов Иван
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Хрустальный творожок

Пост который нужно показывать на западе когда они говорят "а почему русские не протестуют" )

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Ze Katze

Это френдли фаер огонь по своим...

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Людской историк

https://www.youtube.com/watch?v=mLgRyJ09UsA

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Tobio Romero

А если написать кто задержит меня тот пидор, впаяют оскорбление ещё?

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Sara Deep NEET OOP

Для задержания вызовут дежурного ссученного пидора, как для досмотра женщин вызывают сотрудников-женщин

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Боковой рак

Или это провокация применения насилия к сотруднику полиции при исполнении, если додумать

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IaroslavTuch

@ДЕДос Атака приглашается в комментарии для осуществления наброса любого сорта))

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ДЕДос Атака

Какие набросы? Я там нормально спросил , а украинцы неудобную им правду просто заминусовали https://tjournal.ru/flood/607908

Запись в сообществе Офтоп на TJ
Украинцы: завинтили вооруженной группой СБУ деда, за то что он писал в соцсетях посты в поддержку…
tjournal.ru
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IaroslavTuch

Ты не спросил, а набросил. Тебе в комментах объяснили что вопрос не корректен. Условия совершенно разные.

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ДЕДос Атака

условия (т.е. принятые репрессивные законы против свободы слова) одинаковые

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fyjybv

Под руководством Бортникова был завершен процесс превращения ФСБ в один из основных карательных органов путинского режима. Вместо выполнения своих непосредственных функций, то есть, обеспечения безопасности государства и общества, ФСБ, руководимая Бортниковым, развернула тотальное наступление на права и свободы человека и гражданина в РФ.

Бортников
Парадом командуют спецслужбы. ФСБ: спецслужба или карательный орган? «За пряник мы стали рабами…
www.spisok-putina.org
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Лаур Балаур

Ибо нехуй.

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Black Bird

Тут уже не команда на команду, а каждый сам за себя видимо

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Dmitry Smirnoff

Главное, что не приветствуется это инициатива. Инициатива ебет инициатора как говорится.

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TM

Запрещено иметь активную гражданскую позицию. Выступать нельзя. Выделяться нельзя. Быть заметным нельзя.

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имя мое и фамилия

https://b-reading.ru/read/451-gradus-po-farengejtu

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имя мое и фамилия

для тех, кто любит читать)

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roman
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fdffd fdffd
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Кураж Вираж
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