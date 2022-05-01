Фото: задержание москвича с плакатом об одобрении работы ФСБ и Путина Статьи редакции
За что именно, пока неизвестно.
1 мая мужчина вышел в центр Москвы с одиночным пикетом. Он держал в руках двусторонний плакат, на одной стороне которого написано «Одобряю деятельность директора ФСБ РФ Бортникова А.В.», а другой «Политику В.В. Путина одобряю». Его задержали.
Фотографии опубликовал представитель коммунистов Роман Галёнкин. КПРФ проводит в Первомай «антикапиталистический митинг».
— С каким бы историческим периодом вы сравнили текущее положение дел в экономике?
— Я думаю, идет угасание рыночной экономики. От рыночной экономики останется разве что потребительская кооперация производство всякой мелкой продукции, до которой государству нет особого дела. В то же время будет происходить постепенная национализация различными способами. Например, компания оказалась на грани банкротства и государство…
Теперь это шаблон для шуток в духе «Я и возможности» и не только.
Попросил друга помочь с лечением собаки, а в ответ услышал - братан, мой тебе совет - усыпи собак. Я даже сначала не понял его слова. Ведь он часто бывал у меня дома, знает эту собаку практически с момента ее рождения. У меня 3 собаки и мой друг всегда при встрече гладил их, играл с ними. А сейчас - 'усыпи и не парься". Я не нашел что ему…
Слабовики запутались в слоях иронии, уже видят ее там, где ее нет
К слову о том, что российскому государству не нужна активная поддержка, которая всегда воспринимается враждебно, так как так есть элемент самостоятельности и независимости от государства
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Молчаливое согласие и помалкивание, поддержка когда спросят - вот, с чем они работают
задержание москвича с плакатом об одобрении работы ФСБ и Путина
Недостаточно активно одобрял. 15 лет
Так всё правильно, ничего удивительного - путинский режим против абсолютно любой несанкционированной активности граждан, неважно какой.
Орки должны молча жрать говно из путинского телевизора и рунета, а все проявления народной поддержки должны быть согласованы и запланированы властью.
Дед:
Жду задержание человека с плакатом "Я РАД ЧТО МЕНЯ ЗАДЕРЖИВАЮТ ЗА ДЕЛО ЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ"
"Наряд , который задержит меня второй раз, получит два косаря."
И приплетут попытку дачи взятки должностному лицу
)ору
Хмм неужели им все равно что на плакатах, им важно чтобы вообще никакой движухи не было , на улицах должна быть тишина как в библиотеке.
Ну так в конституции же прописано: статья номер 88 контитуции, никаких нахуй пикетов и митингов ебаная челедь.
88? Фашистский какой то номер)
Пост который нужно показывать на западе когда они говорят "а почему русские не протестуют" )
Это френдли фаер огонь по своим...
https://www.youtube.com/watch?v=mLgRyJ09UsA
А если написать кто задержит меня тот пидор, впаяют оскорбление ещё?
Для задержания вызовут дежурного ссученного пидора, как для досмотра женщин вызывают сотрудников-женщин
Или это провокация применения насилия к сотруднику полиции при исполнении, если додумать
@ДЕДос Атака приглашается в комментарии для осуществления наброса любого сорта))
Какие набросы? Я там нормально спросил , а украинцы неудобную им правду просто заминусовали https://tjournal.ru/flood/607908
Ты не спросил, а набросил. Тебе в комментах объяснили что вопрос не корректен. Условия совершенно разные.
условия (т.е. принятые репрессивные законы против свободы слова) одинаковые
Под руководством Бортникова был завершен процесс превращения ФСБ в один из основных карательных органов путинского режима. Вместо выполнения своих непосредственных функций, то есть, обеспечения безопасности государства и общества, ФСБ, руководимая Бортниковым, развернула тотальное наступление на права и свободы человека и гражданина в РФ.
Ибо нехуй.
Тут уже не команда на команду, а каждый сам за себя видимо
Главное, что не приветствуется это инициатива. Инициатива ебет инициатора как говорится.
Запрещено иметь активную гражданскую позицию. Выступать нельзя. Выделяться нельзя. Быть заметным нельзя.
https://b-reading.ru/read/451-gradus-po-farengejtu
для тех, кто любит читать)