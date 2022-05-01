В Петербурге к 1 мая появилось 100 плакатов с бабушкой с красным флагом. «Фонтанка» пишет, что их установили не власти Статьи редакции
Собеседники издания оценивают стоимость такой кампании примерно в 10 миллионов рублей.
- К утру 1 мая на рекламных конструкциях в разных районах Петербурга установили одинаковые плакаты с украинской бабушкой и советским флагом, пишет издание «Фонтанка» и публикует множество фотографий.
- Плакаты разместили в Адмиралтейском, Выборгском, Калининском, Московском, Петроградском, Приморском и Центральном районах. «Это как большие билборды, так и типичные демонстративные поверхности вдоль дорог», — отмечает издание.
- По данным «Фонтанки», государственные структуры не оплачивали кампанию. Участники рекламного рынка на условиях анонимности сообщили журналистам о запросе на установку плакатов от некого частного лица. «Это точно кто-то из бизнесменов. По крайней мере, мы в этом уверены, так как перезванивались между собой, когда нам начали поступать предварительные вопросы», — рассказал один из собеседников издания.
- Один из источников «Фонтанки» оценил стоимость кампании «под 10 миллионов рублей», но предположил, что во столько обошлась бы услуга без скидки. Издание указывает, что с оценкой согласилось несколько опрошенных экспертов.
Образ украинской бабушки с флагом СССР в руках — это ещё один символ тех, кто поддерживает действия России в Украине. Он закрепился в таком качестве после распространения в соцсетях видео о том, как женщина перепутала украинских военных с российскими и встретила их с красным знаменем Победы.
Попросил друга помочь с лечением собаки, а в ответ услышал - братан, мой тебе совет - усыпи собак. Я даже сначала не понял его слова. Ведь он часто бывал у меня дома, знает эту собаку практически с момента ее рождения. У меня 3 собаки и мой друг всегда при встрече гладил их, играл с ними. А сейчас - 'усыпи и не парься". Я не нашел что ему…
За что именно, пока неизвестно.
— С каким бы историческим периодом вы сравнили текущее положение дел в экономике?
— Я думаю, идет угасание рыночной экономики. От рыночной экономики останется разве что потребительская кооперация производство всякой мелкой продукции, до которой государству нет особого дела. В то же время будет происходить постепенная национализация различными способами. Например, компания оказалась на грани банкротства и государство…
Теперь это шаблон для шуток в духе «Я и возможности» и не только.
Деменция под знаменем победы
Дожили до того, что объектом поклонения стала выжившая из ума бабка, которая вышла с флагом.... даже не РФ, а страны, которой уже больше 30 лет как нет.
На фоне пожаров
какая политика, такие и символы
Со стилем у этой власти всё максимально хуёво
На саму бабку, я так понимаю, всем похер?
Нахуй она кому, пусть доживает жизнь, а вот тех кто это форсит - хоть катком дави, на них похуй.
Господи, как же заебала эта бабка 😭
Как им самим не кринжово делать символом бедную неадекватную бабку в обносках, аааа ну как
Ну мессадж в том, что "вот ты стар и в обносках, но сейчас мы сделаем тебя грейт эгейн"
А срабатывает как "Выступаешь за РФ? Скоро окончательно выживешь из ума и умрешь"
Так именно -"умри, выступая за РФ"
А чё вы удивляетесь, дед или в угоду деду выбрали иконой бабку. По мощам и елей, по говну и черепок...
Эти ебланы вообще в курсе, что рузский мир и совок не самом деле практически полные противоположности в смысле идеологий?
Если совок действительно вернётся, то вся верхушка будут первые кого на заборе повесят во главе с хуйлом.
Повесят, и на их место встанут такие же.
И при чём тут СССР нахуй
Рекламное агентство "Это не мы"
Я эту бабку реально начинаю ненавидеть.
Не туда воюете
Просто деда уже давно ненавижу. А тут новый отвратительный символ.
Кринж
Это не мы их установили, а какие-то другие пидорасы.
Инфернально
А с учетом того, что СССР уже лет 30 как мертв, еще и некрофильно
Как мало надо для пропаганды. Одна сумасшедшая бабка вышла, все города с ее изображением. А то, что тысячами люди посылают российскую армию, это незаметно.
Чё бабка на Обаму похожа?
Кто-то подарил ей шкуру Обамы
Долбоебы. Насколько по-скотски нужно относиться к людям, чтобы высирать вот это
На Фонтанке уже народ высказался
и что говорят?
Плакаты повесил дедушка.
Сгорит россия нахуй
в агонии своей