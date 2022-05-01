Новости

В Петербурге к 1 мая появилось 100 плакатов с бабушкой с красным флагом. «Фонтанка» пишет, что их установили не власти Статьи редакции

Собеседники издания оценивают стоимость такой кампании примерно в 10 миллионов рублей.

  • К утру 1 мая на рекламных конструкциях в разных районах Петербурга установили одинаковые плакаты с украинской бабушкой и советским флагом, пишет издание «Фонтанка» и публикует множество фотографий.
  • Плакаты разместили в Адмиралтейском, Выборгском, Калининском, Московском, Петроградском, Приморском и Центральном районах. «Это как большие билборды, так и типичные демонстративные поверхности вдоль дорог», — отмечает издание.
  • По данным «Фонтанки», государственные структуры не оплачивали кампанию. Участники рекламного рынка на условиях анонимности сообщили журналистам о запросе на установку плакатов от некого частного лица. «Это точно кто-то из бизнесменов. По крайней мере, мы в этом уверены, так как перезванивались между собой, когда нам начали поступать предварительные вопросы», — рассказал один из собеседников издания.
  • Один из источников «Фонтанки» оценил стоимость кампании «под 10 миллионов рублей», но предположил, что во столько обошлась бы услуга без скидки. Издание указывает, что с оценкой согласилось несколько опрошенных экспертов.

Образ украинской бабушки с флагом СССР в руках — это ещё один символ тех, кто поддерживает действия России в Украине. Он закрепился в таком качестве после распространения в соцсетях видео о том, как женщина перепутала украинских военных с российскими и встретила их с красным знаменем Победы.

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Бабушка с красным флагом: как вирусный ролик из Украины стал символом поддержки российской армии Статьи редакции

Женщина встретила солдат ВСУ с флагом СССР и стала героиней в России: Рогозин обещает отправить её в космос (не буквально), а за «осквернение образа» привлекают к ответственности (буквально).

#новости #петербург

1336 просмотров
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32 комментария
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Nick Nick

Деменция под знаменем победы

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Dra

Дожили до того, что объектом поклонения стала выжившая из ума бабка, которая вышла с флагом.... даже не РФ, а страны, которой уже больше 30 лет как нет.

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Нерестович

На фоне пожаров

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Символический томагавк_два

какая политика, такие и символы

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Крепкий

Со стилем у этой власти всё максимально хуёво

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Trident Force

На саму бабку, я так понимаю, всем похер?

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Скрепный кремпай

Нахуй она кому, пусть доживает жизнь, а вот тех кто это форсит - хоть катком дави, на них похуй.

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товста кiшка

Господи, как же заебала эта бабка 😭

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Нищая булочка

Как им самим не кринжово делать символом бедную неадекватную бабку в обносках, аааа ну как

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Sara Deep NEET OOP

Ну мессадж в том, что "вот ты стар и в обносках, но сейчас мы сделаем тебя грейт эгейн"

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Нищая булочка

А срабатывает как "Выступаешь за РФ? Скоро окончательно выживешь из ума и умрешь"

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Sara Deep NEET OOP

Так именно -"умри, выступая за РФ"

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Мертвый франт

А чё вы удивляетесь, дед или в угоду деду выбрали иконой бабку. По мощам и елей, по говну и черепок...

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angry cat

Эти ебланы вообще в курсе, что рузский мир и совок не самом деле практически полные противоположности в смысле идеологий?
Если совок действительно вернётся, то вся верхушка будут первые кого на заборе повесят во главе с хуйлом.

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Dmitry Smirnoff

Повесят, и на их место встанут такие же.

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Крепкий

И при чём тут СССР нахуй

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Sara Deep NEET OOP

Рекламное агентство "Это не мы"

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Dmitry Smirnoff

Я эту бабку реально начинаю ненавидеть.

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Ім'я та По-батькові

Не туда воюете

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Dmitry Smirnoff

Просто деда уже давно ненавижу. А тут новый отвратительный символ.

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прекрасная грусть

Кринж

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aliftin

Это не мы их установили, а какие-то другие пидорасы.

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Martinx ~(‾⌣‾~)

Инфернально
А с учетом того, что СССР уже лет 30 как мертв, еще и некрофильно

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PsyKate

Как мало надо для пропаганды. Одна сумасшедшая бабка вышла, все города с ее изображением. А то, что тысячами люди посылают российскую армию, это незаметно.

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Reket

Чё бабка на Обаму похожа?

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Sara Deep NEET OOP

Кто-то подарил ей шкуру Обамы

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Yggdrasil

Долбоебы. Насколько по-скотски нужно относиться к людям, чтобы высирать вот это

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SirDarkWolf

На Фонтанке уже народ высказался

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усталые игрушки

и что говорят?

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Лаур Балаур

Плакаты повесил дедушка.

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Kitani Goodchip
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Дід Василь Петрович

Сгорит россия нахуй
в агонии своей

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