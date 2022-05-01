Про дружбу

Попросил друга помочь с лечением собаки, а в ответ услышал - братан, мой тебе совет - усыпи собак. Я даже сначала не понял его слова. Ведь он часто бывал у меня дома, знает эту собаку практически с момента ее рождения. У меня 3 собаки и мой друг всегда при встрече гладил их, играл с ними. А сейчас - 'усыпи и не парься". Я не нашел что ему…