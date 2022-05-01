Новости

Российским госкомпаниям запретят пользоваться средствами защиты от кибератак из «недружественных стран» Статьи редакции

На подготовку отвели менее трёх лет.

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Владимир Путин подписал указ «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности».

Документ запрещает с 1 января 2025 года учреждениям и государственным компаниям использовать «средства защиты информации», произведённые в странах, которые Россия официально считает «недружественными». Под запретом окажутся организации «под юрисдикцией таких иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольные им либо аффилированные с ними».

Также Путин поручил создать в каждом ведомстве и госкомпании подразделения по IT-безопасности. Их сотрудники должны будут «обнаруживать, предупреждать, ликвидировать последствия компьютерных атак и реагировать на компьютерные инциденты». Если в ведомстве или госкомпании уже есть такой отдел, то можно не создавать новый, а возложить функции на него.

От госкомпаний также требуют предоставить для представителей ФСБ «беспрепятственный доступ» к собственным интернет-ресурсам для «мониторинга».

К кому указ относится:

  • федеральные органы исполнительной власти;
  • исполнительные органы субъектов;
  • государственные фонды;
  • госкорпорации, госкомпании и иные организации, созданные на основании федеральных законов;
  • стратегические предприятия;
  • стратегические акционерные общества и системобразующие организации российской экономики;
  • юридические лица-субъекты критической информационной инфраструктуры.

В списке, который правительство России утвердило в марте, указано 51 «недружественное» государство и территория. Среди прочих в перечне находятся США, страны Евросоюза, Великобритания, Япония и Украина.

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#новости #путин #ит #кибератаки

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25 комментариев
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Садовый коктейль

От госкомпаний также требуют предоставить для представителей ФСБ «беспрепятственный доступ» к собственным интернет-ресурсам для «мониторинга»
 База

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Щячло Попячтса

Дыр много не бывает.

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Хрустальный творожок

и защита не нужна

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Денис

А ещё системообразующие организации рф экономики

Вот фсб разгуляется с инсайдерской информацией

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Nick Nick

Иконки пусть клеят

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Специфический калькулятор

На рабочий СТОЛ

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Криминальный теркин30см

Владимир Путин подписал указ
 Документ запрещает с 1 января 2025 года
Собрался дожить?

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Генномодифицированный голуб

блять, я прочитал как "путин подписал унитаз"

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Криминальный теркин30см

"Что я должен подписать? Подписать что нужно?"

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Хороший щит

в каждом ведомстве и госкомпании подразделения по IT-безопасности. Их сотрудники должны будут «обнаруживать, предупреждать, ликвидировать последствия компьютерных атак и реагировать на компьютерные инциденты».
 И докладывать куда следует.

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Мертвый франт

На подготовку отвели менее трёх лет.
 Время на раскачку есть, охуеть

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Хрустальный творожок

на сбор чемоданов

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Kind soul

По идее, любая страна попавшая в жопу, должна хотя-бы попытаться сделать всё по человечески. Эти же, только усугубляют.

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Символический томагавк_два

Россия - не любая страна!11!1!1 Ты что, не патриот 🇫🇷🇫🇷🇫🇷

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Гусь

Спасибо гугл за ФЫР ФЫР ФЫР.

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Александр Доев

с 1 января 2025 года
 путен оптимист

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Bulky Blackcrappy против войны

От спираченных винд отказываться не собираются? Тогда без защиты никуда, конечно

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ultra ultima

Ебало специалистов по кибербезопасности представили?

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Щячло Попячтса

Назовут open source российским, не впервой.

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Voronezh Morning Herald

Бля полная тупость

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Дневной якорь

Зигабу откажется от CloudFlare? 💪🇷🇺

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Садовый Влад

Они просто закроют доступ по ip как некоторые сайты

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M.R.T.

Виндоус дефендер наконец то пойдёт нахуй. Теперь официально.

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Noname nonamer

До 2025 еще надо дожить, импортозаместители хуевы

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Михаил Быстрянцев

Да-да, ведь именно так это и работает, главное указ подписать.

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Totorimoto
Верно ли я понимаю

Что какая-то пидорасня, изображающая из себя космонавтов, заехала на территорию чужой страны и задерживает (!) людей в связи с причастностью к деятельности государственных организаций этой страны?

Офтоп
Кузькин отец
Вот вам прогноз для экономики россии, который даёт экономист Игорь Липсиц. Читайте про второй сценарий, он и сбудется

— С каким бы историческим периодом вы сравнили текущее положение дел в экономике?

— Я думаю, идет угасание рыночной экономики. От рыночной экономики останется разве что потребительская кооперация производство всякой мелкой продукции, до которой государству нет особого дела. В то же время будет происходить постепенная национализация различными способами. Например, компания оказалась на грани банкротства и государство…

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Я хочу, чтобы прекратилась война.
Чтобы мы ушли из Украины.
И чтобы мы у нас в России занялись своей страной, а не геополитикой.
Чтобы мы нашим старикам дали достойную жизнь, а нашим детям - хорошие перспективы.
Разве это не то, чего должен хотеть любой нормальный человек?
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