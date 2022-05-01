Российским госкомпаниям запретят пользоваться средствами защиты от кибератак из «недружественных стран» Статьи редакции
На подготовку отвели менее трёх лет.
Владимир Путин подписал указ «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности».
Документ запрещает с 1 января 2025 года учреждениям и государственным компаниям использовать «средства защиты информации», произведённые в странах, которые Россия официально считает «недружественными». Под запретом окажутся организации «под юрисдикцией таких иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольные им либо аффилированные с ними».
Также Путин поручил создать в каждом ведомстве и госкомпании подразделения по IT-безопасности. Их сотрудники должны будут «обнаруживать, предупреждать, ликвидировать последствия компьютерных атак и реагировать на компьютерные инциденты». Если в ведомстве или госкомпании уже есть такой отдел, то можно не создавать новый, а возложить функции на него.
От госкомпаний также требуют предоставить для представителей ФСБ «беспрепятственный доступ» к собственным интернет-ресурсам для «мониторинга».
К кому указ относится:
- федеральные органы исполнительной власти;
- исполнительные органы субъектов;
- государственные фонды;
- госкорпорации, госкомпании и иные организации, созданные на основании федеральных законов;
- стратегические предприятия;
- стратегические акционерные общества и системобразующие организации российской экономики;
- юридические лица-субъекты критической информационной инфраструктуры.
В списке, который правительство России утвердило в марте, указано 51 «недружественное» государство и территория. Среди прочих в перечне находятся США, страны Евросоюза, Великобритания, Япония и Украина.
— С каким бы историческим периодом вы сравнили текущее положение дел в экономике?
— Я думаю, идет угасание рыночной экономики. От рыночной экономики останется разве что потребительская кооперация производство всякой мелкой продукции, до которой государству нет особого дела. В то же время будет происходить постепенная национализация различными способами. Например, компания оказалась на грани банкротства и государство…
За что именно, пока неизвестно.
Теперь это шаблон для шуток в духе «Я и возможности» и не только.
Собеседники издания оценивают стоимость такой кампании примерно в 10 миллионов рублей.
От госкомпаний также требуют предоставить для представителей ФСБ «беспрепятственный доступ» к собственным интернет-ресурсам для «мониторинга»
База
Дыр много не бывает.
и защита не нужна
А ещё системообразующие организации рф экономики
Вот фсб разгуляется с инсайдерской информацией
Иконки пусть клеят
На рабочий СТОЛ
Владимир Путин подписал указ
Документ запрещает с 1 января 2025 года
Собрался дожить?
блять, я прочитал как "путин подписал унитаз"
"Что я должен подписать? Подписать что нужно?"
в каждом ведомстве и госкомпании подразделения по IT-безопасности. Их сотрудники должны будут «обнаруживать, предупреждать, ликвидировать последствия компьютерных атак и реагировать на компьютерные инциденты».
И докладывать куда следует.
На подготовку отвели менее трёх лет.
Время на раскачку есть, охуеть
на сбор чемоданов
По идее, любая страна попавшая в жопу, должна хотя-бы попытаться сделать всё по человечески. Эти же, только усугубляют.
Россия - не любая страна!11!1!1 Ты что, не патриот 🇫🇷🇫🇷🇫🇷
Спасибо гугл за ФЫР ФЫР ФЫР.
с 1 января 2025 года
путен оптимист
От спираченных винд отказываться не собираются? Тогда без защиты никуда, конечно
Ебало специалистов по кибербезопасности представили?
Назовут open source российским, не впервой.
Бля полная тупость
Зигабу откажется от CloudFlare? 💪🇷🇺
Они просто закроют доступ по ip как некоторые сайты
Виндоус дефендер наконец то пойдёт нахуй. Теперь официально.
До 2025 еще надо дожить, импортозаместители хуевы
Да-да, ведь именно так это и работает, главное указ подписать.