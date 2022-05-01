Я хочу, чтобы прекратилась война.

Чтобы мы ушли из Украины.

И чтобы мы у нас в России занялись своей страной, а не геополитикой.

Чтобы мы нашим старикам дали достойную жизнь, а нашим детям - хорошие перспективы.

Разве это не то, чего должен хотеть любой нормальный человек?