В Курской области обрушился железнодорожный мост. Российские власти впервые назвали подобное «диверсией» Статьи редакции
Регион граничит с Украиной.
1 мая губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе частично обрушился железнодорожный мост. Он уточнил, что пострадавших нет: «Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает».
Повреждения конструкций обнаружили около 11:20 на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор. Baza указывает, что рядом находится деревня Бондаревка. Ветка использовалась для передвижения товарных составов, то есть для грузоперевозок.
Около 17:00 по московскому времени Старовойт опубликовал видеообращение, где объяснил обрушение моста «диверсией». Губернатор заявил, что возбуждено уголовное дело. После обращения Старовойта Baza и Mash опубликовали фотографии разрушенного моста.
С начала боевых действий российские пограничники уже несколько раз сообщали о повреждении железнодорожного полотна, например, в Белгородской области. Однако, как подчёркивает «Радио Свобода», российские власти ещё ни разу не говорили о диверсии как причине разрушения моста. При этом губернаторы приграничных регионов периодически обвиняли Украину в обстрелах территорий.
За что именно, пока неизвестно.
Мэр столицы даже устроил голосование в твиттере.
Теперь это шаблон для шуток в духе «Я и возможности» и не только.
заметили, какой обыденностью стали новости о боевых действиях на территории самой России?
а кто то истерил что ядеркой долбанут))
Так это всё теракты и диверсии, войны нет)))00
По штабу Азова на территории Воронежа
Какой еще диверсии? У нас что, какая-то война?
Специальная диверсионная операция
Все ещё ничего не случилось
Кстати песков куда-то пропал, написал и понял что давно его бреда не слышно.
Так он же недавно рассказывал, что не приглашали никого на парад так как дата не круглая.
Откуда тогда биоматериалы за щекой...
Непонятно
Всей правды мы не узнаем...
Не рельсы на месте, пользоваться можно
Ну так не зря сказали что "частично разрушен"
Не слабо так пиздануло там, заряд видимо в этом месте был. И от взрыва трещина вниз по опоре пошла.
Простите, от хлопка.
И не трещина, а бороздка. Какие в России могут быть трещины в мостах
https://t.me/novaya_europe/994 ещё пишут
Плановый демонтаж домов в результате старения.
Рельсовая война перешла на территорию КНР?
В результате хлопка произошло отрицательное строительство
За КНР! (не путать с Китаем)
Судя по всему все силы ФСБ и других правоохранительных органов брошены на выявление предателей, что позволяет украинским диверсантам эффективно работать.
Фильмы с покушением на Захарову, Киселева и Симоньян сами себя не снимут.
Ахаха..
Теперь ебать будут каждого конечно в тройном объёме. Не только лиц "кавказкой национальности" как во времена чеченских.
Украинцев то от русских не отличить. Каждый может быть диверсантантом..
...даже не будучи украинцем.
Скажем так. В России нет столько украинцев, сколько желающих получить внеочередное звание.
Это Обама через Украину по нему прошел с визиткой Яроша.
Доставайте хлеб и соль
Мэр города ещё не предложил голосование в твитере за вариант "так и оставить"?