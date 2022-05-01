Новости

В Курской области обрушился железнодорожный мост. Российские власти впервые назвали подобное «диверсией» Статьи редакции

Регион граничит с Украиной.

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1 мая губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе частично обрушился железнодорожный мост. Он уточнил, что пострадавших нет: «Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает».

Повреждения конструкций обнаружили около 11:20 на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор. Baza указывает, что рядом находится деревня Бондаревка. Ветка использовалась для передвижения товарных составов, то есть для грузоперевозок.

Около 17:00 по московскому времени Старовойт опубликовал видеообращение, где объяснил обрушение моста «диверсией». Губернатор заявил, что возбуждено уголовное дело. После обращения Старовойта Baza и Mash опубликовали фотографии разрушенного моста.

С начала боевых действий российские пограничники уже несколько раз сообщали о повреждении железнодорожного полотна, например, в Белгородской области. Однако, как подчёркивает «Радио Свобода», российские власти ещё ни разу не говорили о диверсии как причине разрушения моста. При этом губернаторы приграничных регионов периодически обвиняли Украину в обстрелах территорий.

#новости #конфликтсукраиной

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31 комментарий
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tuorqai

заметили, какой обыденностью стали новости о боевых действиях на территории самой России?

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Сергей Дворниченко

а кто то истерил что ядеркой долбанут))

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Senrigan

Так это всё теракты и диверсии, войны нет)))00

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VladimirV

По штабу Азова на территории Воронежа

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JilaNis

Какой еще диверсии? У нас что, какая-то война?

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Символический томагавк_два

Специальная диверсионная операция

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ДЕДос Атака

Все ещё ничего не случилось

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ДЕДос Атака

Кстати песков куда-то пропал, написал и понял что давно его бреда не слышно.

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FJ

Так он же недавно рассказывал, что не приглашали никого на парад так как дата не круглая.

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VladimirV

Откуда тогда биоматериалы за щекой...
Непонятно

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encake

Всей правды мы не узнаем...

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Знаменитый микроскоп

Не рельсы на месте, пользоваться можно

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olsen

Ну так не зря сказали что "частично разрушен"

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Свободный цветок

Не слабо так пиздануло там, заряд видимо в этом месте был. И от взрыва трещина вниз по опоре пошла.

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Свободный цветок

Простите, от хлопка.

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ДЕДос Атака

И не трещина, а бороздка. Какие в России могут быть трещины в мостах

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ДЕДос Атака

https://t.me/novaya_europe/994 ещё пишут

Novaya Gazeta. Europe
Ответ на публикацию Novaya Gazeta. Europe
В Белгородской области повреждено семь домов «с различной степенью разрушений», заявил губернатор региона. Местные власти пока не комментировали причины произошедшего
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Scrawder Man

Плановый демонтаж домов в результате старения.

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Символический томагавк_два

Рельсовая война перешла на территорию КНР?

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Иван Поварёшкин

В результате хлопка произошло отрицательное строительство

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Садовый Влад

За КНР! (не путать с Китаем)

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Клуб фанатов Skrillex
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Константин Иванов

Судя по всему все силы ФСБ и других правоохранительных органов брошены на выявление предателей, что позволяет украинским диверсантам эффективно работать.

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Scrawder Man

Фильмы с покушением на Захарову, Киселева и Симоньян сами себя не снимут.

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VladimirV

Ахаха..
Теперь ебать будут каждого конечно в тройном объёме. Не только лиц "кавказкой национальности" как во времена чеченских.
Украинцев то от русских не отличить. Каждый может быть диверсантантом..

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Scrawder Man

...даже не будучи украинцем.

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VladimirV

Скажем так. В России нет столько украинцев, сколько желающих получить внеочередное звание.

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Michael Konovalov

Это Обама через Украину по нему прошел с визиткой Яроша.

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Nickolai Polevoy

Доставайте хлеб и соль

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Lee
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aliftin

Мэр города ещё не предложил голосование в твитере за вариант "так и оставить"?

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Трамп спас Америку
Самка Богомола
Стою на Никольской. Уже 30 мин
Twitter
Проф. Преображенский @prof_preobr
Я хочу, чтобы прекратилась война.
Чтобы мы ушли из Украины.
И чтобы мы у нас в России занялись своей страной, а не геополитикой.
Чтобы мы нашим старикам дали достойную жизнь, а нашим детям - хорошие перспективы.
Разве это не то, чего должен хотеть любой нормальный человек?
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