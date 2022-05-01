Потому что когда активные и умные молодые люди выходят на улицу с гуманистическими лозунгами, а в ответ на это те, кто по идее должен защищать их от преступников, сажает их в автозак, — вот тут можно сколько угодно воспитывать патриотизм. Но парни в чёрных красках всё уже сделали за нас. Сформировали, так сказать, гражданскую позицию.