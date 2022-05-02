Из-за критики «военной операции».

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Об этом Олег Тиньков рассказал в интервью The New York Times. По его словам, сразу после публикации поста с критикой «спецоперации» с руководством «Тинькофф» связались представители администрации президента.

Они пригрозили национализировать «Тинькофф», если Тиньков не продаст свою долю, а банк не сменит название и владельца.

Я не мог торговаться. Это похоже на состояние заложника — ты берёшь то, что предлагаешь. Я не мог договариваться. Олег Тиньков

Тиньков сравнил сделку с «отчаянной распродажей». За TCS Group он получил лишь около 3% реальной, по его мнению, стоимости. «Я продал за копейки», — сказал он, не уточняя сумму. Также Тиньков поблагодарил Владимира Потанина за то, что тот позволил ему выручить «хоть какие-то деньги от продажи».

В самом банке сказали NYT, что не подтверждают версию Тинькова, а руководство банка не получало никаких угроз.

Друзья со связями в силовых органах сказали Тинькову остерегаться за свою жизнь. После этого предприниматель нанял телохранителей. Также Тиньков добавил, что многие знакомые крупные бизнесмены говорили ему, что согласны с его позицией, но «все они боятся».

«Они понимают, что связаны с Западом, а они быстро, быстро превращаются в Иран. И им это не нравится. Они хотят, чтобы их дети проводили летние каникулы на Сардинии», — сказал он.

Я понял, что Россия больше не существует как государство. Я знал, что режим Путина плох. Но, конечно, я не мог подумать, что это приобретет такой катастрофический масштаб. Олег Тиньков

19 апреля Тиньков публично осудил «спецоперацию» в Украине. В компании пост предпринимателя назвали его «личным мнением» и подчеркнули, что он — «не сотрудник, а один из 20 млн клиентов». А затем объявили, что сменят название.

28 апреля «Интеррос» Владимира Потанина, владельца «Норникеля», заявила, что купит 35% доли Тинькова в TCS Group. 23 апреля РБК сообщил, что Олег Тиньков ведёт переговоры о продаже своей доли в «Тинькофф». По данным «Коммерсанта», стороны обсуждали сумму в 300 миллионов долларов.

Российские власти требуют от СМИ называть события в Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.