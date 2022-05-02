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«Продал за копейки»: Олег Тиньков заявил, что его заставили выйти из «Тинькофф» под угрозой национализации банка Статьи редакции

Из-за критики «военной операции».

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Об этом Олег Тиньков рассказал в интервью The New York Times. По его словам, сразу после публикации поста с критикой «спецоперации» с руководством «Тинькофф» связались представители администрации президента.

Они пригрозили национализировать «Тинькофф», если Тиньков не продаст свою долю, а банк не сменит название и владельца.

Я не мог торговаться. Это похоже на состояние заложника — ты берёшь то, что предлагаешь. Я не мог договариваться.

Олег Тиньков

Тиньков сравнил сделку с «отчаянной распродажей». За TCS Group он получил лишь около 3% реальной, по его мнению, стоимости. «Я продал за копейки», — сказал он, не уточняя сумму. Также Тиньков поблагодарил Владимира Потанина за то, что тот позволил ему выручить «хоть какие-то деньги от продажи».

В самом банке сказали NYT, что не подтверждают версию Тинькова, а руководство банка не получало никаких угроз.

Друзья со связями в силовых органах сказали Тинькову остерегаться за свою жизнь. После этого предприниматель нанял телохранителей. Также Тиньков добавил, что многие знакомые крупные бизнесмены говорили ему, что согласны с его позицией, но «все они боятся».

«Они понимают, что связаны с Западом, а они быстро, быстро превращаются в Иран. И им это не нравится. Они хотят, чтобы их дети проводили летние каникулы на Сардинии», — сказал он.

Я понял, что Россия больше не существует как государство. Я знал, что режим Путина плох. Но, конечно, я не мог подумать, что это приобретет такой катастрофический масштаб.

Олег Тиньков

19 апреля Тиньков публично осудил «спецоперацию» в Украине. В компании пост предпринимателя назвали его «личным мнением» и подчеркнули, что он — «не сотрудник, а один из 20 млн клиентов». А затем объявили, что сменят название.

28 апреля «Интеррос» Владимира Потанина, владельца «Норникеля», заявила, что купит 35% доли Тинькова в TCS Group. 23 апреля РБК сообщил, что Олег Тиньков ведёт переговоры о продаже своей доли в «Тинькофф». По данным «Коммерсанта», стороны обсуждали сумму в 300 миллионов долларов.

Российские власти требуют от СМИ называть события в Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.

#новости #банки #тиньков

Материал дополнен редакцией
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96 комментариев
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temnemenee

вот эту мразь совсем не жалко. пусть теперь идет и хуйла в императоры коронует и присягнет ему на верность, как обещал.

https://www.youtube.com/watch?v=7yzZcAj24AI&t=1039s

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Давид Гобронидзе

Рассказываю вкратце, что сказал Тиньков в интервью, так как никто из критикующих само интервью по традиции не смотрел.

Путин — типичный продукт КГБ, гэбист. Для России, возможно, красавчик, для мира — нет. Есть вещи, за которые я его уважаю, есть вещи, за которые я его ненавижу. К примеру, он непосредственно ответственен за коррупцию.

В этой стране никакая демократия не приживется, я знаю этот народ. Этому народу нужен царь, пусть царствует и периодически меняет правительство, потому что разницы никакой.
Никакого противоречия с последними высказываниями не вижу. Добавилась еще одна часть, за которую он Путина ненавидит.

А с последней частью даже поспорить трудно. Самые оппозиционно-настроенные пользователи этого сайта каждый день и не стесняясь ратуют за то, чтобы кто-то сверху решил за них все проблемы страны. Навальный это или Путин, значения не имеет.

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13 комментариев
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Андрей Андреев

Люди не могут менять мнение в свете новых обстоятельств? Вот такой максимализм, честно говоря, просто раздражает

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5 комментариев
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Io Eau

Не так важно что Тинек там про Путина сказал, важно кто есть сам Тиньков - Тиньков лжец, кидала и пользовался связями с силовыми структурами всегда. Вспомните как по щелчку пальцев прилетела из Москвы с обыском к блоггерам "Петровка 38" якобы из-за иска о клевете! Тиньков сам и есть чистая вата и порождение системы. Просто он побоялся что все его активы тоже поморозят как у Альфы и заставят еще жить на родине, вот и несет чушь теперь что он жертва системы. Как он объяснит отбытие всего менеджмента банка еще до своих высказываний? Он готовил продажу за любые реальные деньги и это должно быть всем очевидно. Надеюсь его же соплеменники из фсб не простят таких предательских высказываний о системе которую он сам олицетворял и которой он всю свою жизнь при необходимости пользовался

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3 комментария
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Луковый Дред

Не зря тебе минус поставил, чушь несёшь ещё и нервный.

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Андрей Васильев

согласен, и Тинькова туда же

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Егор Горд

На сколько помню доля его там ничтожно мала, а вся эта хуйня чтобы избежать санкций.

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Sergey Kolomiychuk

35% это мало?

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4 комментария
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Nai
Автор

35 процентов

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2 комментария
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Александр Авдеев
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Великий Спецоператор

300 млн это всего лишь 1 рекламный проект с футбольной РПЛ. Так что да, это копейки для него

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2 комментария
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johny64 XZ

Рейдерский захват же, хотите как в 90-х?

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Dra

Спасибо, Путин, что не 90-е!

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Ramierl

Не так давно кое-что похожее произошло с клубом Челси в Британии. США вроде собирается собственность российских олигархов пустить на поддержку Украине.

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1 комментарий
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L S

3% всегда предлагали ровным пацанам.

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Glory to Ukraine

Блять, теперь с тиньки уходить? У них же самый удобный способ снятия валюты

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Пятая Бензоколонна

Унесла деньги в Райф сразу же после этих новостей и исчезновения "Тинькофф" с главной в приложении и из названия моих карт.

Олег действительно давно не при делах, но я пользовалась банком, у которого было хамящее всем подряд лицо, а не банком хз кого.)

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14 комментариев
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Dima s

Тинькофф лучший банк все равно. Отставить панику.

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Закомплексованная Душа

Вряд-ли что-то поменяется после продажи, да и с валютой сейчас не так просто

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Пупа против Бухгалтерии

А нахера, если валюты скоро тоже не будет?)

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Милый Мурод

Нефашизм.

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Никита Борисова

И будет ржака, если они отправят на ликвидацию Тинькова тех же любителей смотреть на шпили.

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Аня

Это будет не ржака, а ппц. Хотя не знаю какой еще ппцней ппц может РФ придумать.
Тиньков и так с лейкемией борется. Можно по-разному к нему относиться, но блин человек с онкологией сражается(.

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2 комментария
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Alex Shevaldin

Мошенника переиграли получается?

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Михаил Никитин

Угрозы жизни и тд - переиграли? Что?

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Пупа против Бухгалтерии

Грехи других судить Вы так усердно рвётесь, начните со своих и до чужих не доберётесь.

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2 комментария
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Angel Predochranitel

«Они понимают, что связаны с Западом, а они быстро, быстро превращаются в Иран. И им это не нравится. Они хотят, чтобы их дети проводили летние каникулы на Сардинии»
 Ну так блять действуйте, бабла столько, чтобы целую военную часть купить и направить в Бункер

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Алексей Логачев

Как? Он должен придти в военную часть и сказать: «Каждому по миллиону, кто со мной на бункер»? Или как ты себе это видишь?

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4 комментария
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Maksim Florov

Тинькофф молодец, все-таки его заявление про армию хорошо зашло

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Тимурчик

Я знал, что режим Путина плох
 А не он ли говорил, что лучшего места в мире нет чем в РФ для ведения бизнеса?) И это якобы при плохом режиме Путина.

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пепси

Дихотомия восприятия Олежки

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Дід Василь Петрович

Всяко лучше, чем чувак, который москва-сити строил

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Явный американец

Да, у того бесплатно все отжали

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Дима Спицын

Никогда такого не было и вот опять

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Paul Vog

Велкам то раша

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Чуждый томагавк_два

Надеюсь, после краха режима суд признает эту сделку ничтожной

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Набутыленный Роzzиянин

после краха режима
 Не будет никакого краха, даже сам Тиньков про это ж сказал. Православный Иран будет.

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Сергей Петров

Можно сразу заменять «крах режима» на «последний суд». Одинаковые по вероятности наступления события

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пепси

Какова-какова краха?)) АХАХАХАХАХ, КРАХА РЕЖИМА ЛОЛ

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Дарвин Пешеход

Ну раз Царь решил, то нечего холопу Олежке жаловаться.
Царю виднее.

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Paul Vog

Блокчейн, эджайл и нейросеть.

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Полукровка

Наверное, лучше продать за три копейки чем случайно самоубиться топором.

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x mst

Это похоже на состояние заложника — ты берёшь то, что предлагаешь.
Получается ты получаешь «то, что предлагаешь» х2 🤔

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