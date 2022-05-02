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Сергей Лавров заявил, что «у Гитлера была еврейская кровь». Российского посла вызвали в МИД Израиля Статьи редакции

«Самые ярые антисемиты, как правило, евреи», — сказал министр иностранных дел.

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1 мая глава МИД Сергей Лавров дал интервью итальянской телекомпании «Медиасет». На вопрос о том, что президент Украины Владимир Зеленский — еврей — считает «денацификацию» своей страны бессмысленной и опровергает видение российских властей на происходящее в Украине, Лавров ответил, что у «Гитлера тоже была еврейская кровь».

Мне совершенно безразлично, что опровергает или не опровергает президент Зеленский. У него «семь пятниц на неделе», как у нас принято говорить. В течении одного дня может поменять позицию несколько раз.

Слышал, как он сказал, что мы демилитаризацию и денацификацию даже не будем обсуждать на переговорах. Во-первых, они саботируют эти переговоры, так же, как и восемь лет Минские договоренности.

Во-вторых, нацификация есть: захваченные в плен боевики и батальоны «Азов», «Айдар» и других подразделений, носят на одежде, своем теле символ и татуировки свастики, нацистских батальонов Ваффен-СС, открыто читают и пропагандируют «Майн кампф».

Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят.

Сергей Лавров
министр иностранных дел РФ

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал «непростительными» и «возмутительными» высказывания своего российского коллеги.

Высказывания министра иностранных дел РФ Лаврова не только непростительны и возмутительны — они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме — это самый низменный уровень расизма в отношении евреев.

Яир Лапид
министр иностранных дел Израиля

Лапид заявил газете Haaretz, что Израиль ждет извинений со стороны Лаврова и вызывает российского посла в МИД.

Слова российского министра иностранных дел осудили и другие израильские политики и общественные организации, в том числе председатель мемориала Холокоста «Яд ва-Шем» Дани Даян, указавший, что Лавров превратил «жертв в преступников, выдвинув совершенно ложное утверждение о том, что Гитлер был еврейского происхождения».

#новости #лавров

Материал дополнен редакцией
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63 комментария
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Александр Чезганов

Забавно слышать от Лаврова, который мамой клялся что в Украину никто вторгаться не собирается и это все истерики запада, про семь пятниц на неделе Зеленского

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Никого не спас

Ну в его манямирке это не нападение

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1 комментарий
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Vitalii Serdiuk

Хорошо что Израиль на эти заявления реагирует, может начнут шевелить мозгой и поймут что не все кружится вокруг их царя.

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zdjlusotw

Хорошо бы Израиль железным куполом поделился.

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3 комментария
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Куда Туда

У нас своих проблем хватает, что-то Украина нас не просто не поддержала, а даже осудила когда мы штаб Хамаса уничтожили в Газе год назад

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Вальдемар

Это Вагнер. Руководитель одноименной ЧВК. У него тоже татуировки нацистские. Что скажешь, Лавров?

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Вальдемар

А вот солдаты, которые "денацификаторы"

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10 комментариев
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Robo Krabe

Бля погоны пришил бы себе
Или на липучках бы

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zdjlusotw

Лол. Украинцы сами в себя стреляют. А евреи сами себя сжигали. Ну конечно так все и было.

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Roman E.

Сразу вспоминаются тезисы: «Умнейший, интеллигентнейший Лавров, настоящий дипломат. Он просто заложник ситуации». Тьфу, нахуй.

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Редкий Натр

"Можем повторить!" от МИДа

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Остальной магнит

Ну и где живут главные нацисты?

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Грустная Псина

В семье на без урода, это он имел ввиду евреев, занимавших руководящие должности в репрессивном аппарате ссср при красном терроре.

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Death Core

Это то да, но есть факты доказывающие что евреев и в совке гнобили, как и другие народы.

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4 комментария
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Редкий Натр

Логика блин уровня "ветер дует, потому что деревья качаются".

Революцию-то кто делал, не евреи ли? Естественно после неё на ВСЕ руководящие должности ставить своих знакомых.
Так же как Гитлер ставил штурмовиков

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Очень хочется услышать, что он будет говорить на скамье подсудимых

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постмодерновый синдром

Можно ознакомиться с материалами предыдущих международных военных трибуналов и предположить.

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Антон Гриценко

сука что они там блять курят

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Katebir

При написании всех этих речей никто ничего не курит. Логика в их словах не имела бы никакой ценности, потому что никто не пытается вести диалог или что-то аргументировать. Цель всегда в том, чтобы сказать что-то самое эмоциональное, вызывающее, ехидное, прозорливое и остроумное (с точки зрения дяди васи на заводе). И судя по реакции ТЖ каждый раз — все получается.

Самое полезное, что можно сделать для своей психики — сознательно перестать через свой мозг пропускать понос, который льётся из их ртов, не слушать и не читать абсолютно ничего. Ни слова правды там нет, а насмешки над «глупеньким» лавровым только разжигают больше.

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Tata Kindred

На самом деле с Гитлером все гораздо интереснее. У него берберская кровь. В основном носители схожей ДНК живут в современной Ливии, Марокко и где-то рядом. Но так как никто не смог внятно объяснить, как берберы попали в Германию, журналисты изнасиловали генетиков и придумали байку про еврейскую кровь, потому, что она так удачно легла на психологическое объяснение антисемитизма Гитлера.
Единственно разумное предположение было в книге одного правого австрийского историка, что предком Гитлера мог быть римский легионер (в окрестностях английского Кентербери до сих пор 20% коренного населения имеют эфиопское происхождение - спасибо римскому генералу Артурусу и его эфиопам круглого стола).
Критики этой гипотезы ехидничают, что правые настолько не любят евреев, что предпочитают Гитлера-негра Гитлеру еврею.

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Noname nonamer

Привет — ты сейчас сюда конспиративную теория засунул и не особое понимание как Y-haplo работают. Смешал много чего

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Depeche Mode

Че за бред??

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3 комментария
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aslan nurmagambetov

Берберы - не негры.

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Roma Dmitriev

я тоже слышал эти байки про то, что у гитлера какой то там дед или бабка еврейской крови были. даже если это вдруг правда - на официальном уровне трогать евреев с холокостом вообще провальная затея

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Noname nonamer

Там мутно но маловероятно. А вообще да — идиотский риторический прием: во первых не правда (взял бы кого из партийной верхушки для кого правда такое было так хоть бы, но нет надо обязательно гитлера приписать во все что говоришь) а во—вторых израиль очень бережно относится к информации о холокосте и бред тут не проедет никак.

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1 комментарий
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Дед Макар
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Николай Григорьев

Это ему наверное великий историк путин рассказал. Потому что это из разряда "мать рюрика была славянка" и "украинцев придумал австрийский генштаб".

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Yggdrasil

Браво, лошадь ебаная.

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Depeche Mode

Ебаная лошадь. А когда то считал его нормальным парнем. Тьфу

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Чрезвычайный кавалер

Посади обезьяну за клавиатуру и рано или поздно она напишет Майн Кампф

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johny64 XZ

Во-вторых, нацификация есть: захваченные в плен боевики и батальоны «Азов», «Айдар» и других подразделений, носят на одежде, своем теле символ и татуировки свастики, нацистских батальонов Ваффен-СС, открыто читают и пропагандируют «Майн кампф».
Че, есть какие-то пруфы вообще?

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Totorimoto

конечно, слова путена

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k. schatz

а самые ярые и свирепые русопоцреоты почему-то как один армяне

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aslan nurmagambetov

Нет, среди них больше евреев: соловьёв, кедеми, стрижак, Шевченко, норкин, шейнин...

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Ауф

Пациент прикидывающийся врачом

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Cloud-hidden

Старик выжил из ума.

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Дмитрий Кривошеев

Пишут, что планируется нападение на Молдову. Очередная провокация запада получается?)

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Пятая колонка

Лавров помог определиться Израилю в украинском вопросе... Так ещё с кем не посрались? :)

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Еса Бекболат

Он же лошадь. Ну, и дебил конечно.

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Пятая колонка

В телеграме писали давно, что у него родственники в Израиле .. Вот надеюсь их выпнут

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Trade Scum

как можно занимая такой ответственный пост пороть такую хуйню? ты блять руководитель МИДа, твои слова блять по буквам анализируют, у тебя опыт должен быть уметь парой незначащих слов заставлять потенциальных недругов сомневаться. вместо этого мы слышим ебучие фантази дяди пети алкоголика из второго подьезда. меня эта МИДовская пиздобратия со своей клоунадой заебала уже, испанский стыд сука. старый маразматик, кокаиновая потаскуха, блять в ссср это были сливки общества а сейчас какие то дегроды. ебать.

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