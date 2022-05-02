Сергей Лавров заявил, что «у Гитлера была еврейская кровь». Российского посла вызвали в МИД Израиля Статьи редакции
«Самые ярые антисемиты, как правило, евреи», — сказал министр иностранных дел.
1 мая глава МИД Сергей Лавров дал интервью итальянской телекомпании «Медиасет». На вопрос о том, что президент Украины Владимир Зеленский — еврей — считает «денацификацию» своей страны бессмысленной и опровергает видение российских властей на происходящее в Украине, Лавров ответил, что у «Гитлера тоже была еврейская кровь».
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал «непростительными» и «возмутительными» высказывания своего российского коллеги.
Лапид заявил газете Haaretz, что Израиль ждет извинений со стороны Лаврова и вызывает российского посла в МИД.
Слова российского министра иностранных дел осудили и другие израильские политики и общественные организации, в том числе председатель мемориала Холокоста «Яд ва-Шем» Дани Даян, указавший, что Лавров превратил «жертв в преступников, выдвинув совершенно ложное утверждение о том, что Гитлер был еврейского происхождения».
Из-за критики «военной операции».
Привет. Я активный пользователь Steam и, как многие знают, в Украине идет война. Многие компании уходят с российских рынков или ограничивают сотрудничество с Россией. Но есть такая компания, как Valve, которая в своем онлайн-сервисе Steam не только не хочет ограничивать российский регион от остального мира, но и поддерживает российскую свастику,…
Когда-то я учился на юрфаке в одной шараге. И вот когда перед нами выступали различные представители "правопорядка",я заметил одну деталь-они все любят поговорить,рассказать о "достижениях" по службе и больше всего мне запомнились два таких персонажа:один был мусор на пенсии,другой прокурор на пенсии.
29.04.2022 Rosbalt.ru* Бывший губернатор Костромской области и экс-министр регионального развития РФ Игорь Албин раскритиковал главреда RT Маргариту Симоньян за слова о применении ядерного оружия на телевидении.
Забавно слышать от Лаврова, который мамой клялся что в Украину никто вторгаться не собирается и это все истерики запада, про семь пятниц на неделе Зеленского
Ну в его манямирке это не нападение
Хорошо что Израиль на эти заявления реагирует, может начнут шевелить мозгой и поймут что не все кружится вокруг их царя.
Хорошо бы Израиль железным куполом поделился.
У нас своих проблем хватает, что-то Украина нас не просто не поддержала, а даже осудила когда мы штаб Хамаса уничтожили в Газе год назад
Это Вагнер. Руководитель одноименной ЧВК. У него тоже татуировки нацистские. Что скажешь, Лавров?
А вот солдаты, которые "денацификаторы"
Бля погоны пришил бы себе
Или на липучках бы
Лол. Украинцы сами в себя стреляют. А евреи сами себя сжигали. Ну конечно так все и было.
Сразу вспоминаются тезисы: «Умнейший, интеллигентнейший Лавров, настоящий дипломат. Он просто заложник ситуации». Тьфу, нахуй.
"Можем повторить!" от МИДа
Ну и где живут главные нацисты?
В семье на без урода, это он имел ввиду евреев, занимавших руководящие должности в репрессивном аппарате ссср при красном терроре.
Это то да, но есть факты доказывающие что евреев и в совке гнобили, как и другие народы.
Логика блин уровня "ветер дует, потому что деревья качаются".
Революцию-то кто делал, не евреи ли? Естественно после неё на ВСЕ руководящие должности ставить своих знакомых.
Так же как Гитлер ставил штурмовиков
Очень хочется услышать, что он будет говорить на скамье подсудимых
Можно ознакомиться с материалами предыдущих международных военных трибуналов и предположить.
сука что они там блять курят
При написании всех этих речей никто ничего не курит. Логика в их словах не имела бы никакой ценности, потому что никто не пытается вести диалог или что-то аргументировать. Цель всегда в том, чтобы сказать что-то самое эмоциональное, вызывающее, ехидное, прозорливое и остроумное (с точки зрения дяди васи на заводе). И судя по реакции ТЖ каждый раз — все получается.
Самое полезное, что можно сделать для своей психики — сознательно перестать через свой мозг пропускать понос, который льётся из их ртов, не слушать и не читать абсолютно ничего. Ни слова правды там нет, а насмешки над «глупеньким» лавровым только разжигают больше.
На самом деле с Гитлером все гораздо интереснее. У него берберская кровь. В основном носители схожей ДНК живут в современной Ливии, Марокко и где-то рядом. Но так как никто не смог внятно объяснить, как берберы попали в Германию, журналисты изнасиловали генетиков и придумали байку про еврейскую кровь, потому, что она так удачно легла на психологическое объяснение антисемитизма Гитлера.
Единственно разумное предположение было в книге одного правого австрийского историка, что предком Гитлера мог быть римский легионер (в окрестностях английского Кентербери до сих пор 20% коренного населения имеют эфиопское происхождение - спасибо римскому генералу Артурусу и его эфиопам круглого стола).
Критики этой гипотезы ехидничают, что правые настолько не любят евреев, что предпочитают Гитлера-негра Гитлеру еврею.
Привет — ты сейчас сюда конспиративную теория засунул и не особое понимание как Y-haplo работают. Смешал много чего
Че за бред??
Берберы - не негры.
я тоже слышал эти байки про то, что у гитлера какой то там дед или бабка еврейской крови были. даже если это вдруг правда - на официальном уровне трогать евреев с холокостом вообще провальная затея
Там мутно но маловероятно. А вообще да — идиотский риторический прием: во первых не правда (взял бы кого из партийной верхушки для кого правда такое было так хоть бы, но нет надо обязательно гитлера приписать во все что говоришь) а во—вторых израиль очень бережно относится к информации о холокосте и бред тут не проедет никак.
Это ему наверное великий историк путин рассказал. Потому что это из разряда "мать рюрика была славянка" и "украинцев придумал австрийский генштаб".
Браво, лошадь ебаная.
Ебаная лошадь. А когда то считал его нормальным парнем. Тьфу
Посади обезьяну за клавиатуру и рано или поздно она напишет Майн Кампф
Во-вторых, нацификация есть: захваченные в плен боевики и батальоны «Азов», «Айдар» и других подразделений, носят на одежде, своем теле символ и татуировки свастики, нацистских батальонов Ваффен-СС, открыто читают и пропагандируют «Майн кампф».
Че, есть какие-то пруфы вообще?
конечно, слова путена
а самые ярые и свирепые русопоцреоты почему-то как один армяне
Нет, среди них больше евреев: соловьёв, кедеми, стрижак, Шевченко, норкин, шейнин...
Пациент прикидывающийся врачом
Старик выжил из ума.
Пишут, что планируется нападение на Молдову. Очередная провокация запада получается?)
Лавров помог определиться Израилю в украинском вопросе... Так ещё с кем не посрались? :)
Он же лошадь. Ну, и дебил конечно.
В телеграме писали давно, что у него родственники в Израиле .. Вот надеюсь их выпнут
как можно занимая такой ответственный пост пороть такую хуйню? ты блять руководитель МИДа, твои слова блять по буквам анализируют, у тебя опыт должен быть уметь парой незначащих слов заставлять потенциальных недругов сомневаться. вместо этого мы слышим ебучие фантази дяди пети алкоголика из второго подьезда. меня эта МИДовская пиздобратия со своей клоунадой заебала уже, испанский стыд сука. старый маразматик, кокаиновая потаскуха, блять в ссср это были сливки общества а сейчас какие то дегроды. ебать.