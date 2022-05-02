Еврокомиссия обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства из-за бесконтактной оплаты через Apple Pay Статьи редакции
Если обвинения подтвердятся, компании придётся заплатить штраф и поменять правила работы её платёжной системы.
Apple обвиняют в том, что она ограничивает сторонним компаниям доступ к технологии бесконтактной оплаты, следует из заявления Еврокомиссии. Пока это только предварительное заключение.
В комиссии считают, что Apple злоупотребляет своим положением на рынке мобильных устройств и запрещает банкам и другим финансовым организациям внедрить бесконтактную оплату по NFC в свои приложения. Также, например, разработчики не могут создавать сторонние приложения для бесконтактной оплаты на iOS — она возможна только через Apple Pay.
В Apple заявили, что Apple Pay — один из многих способов оплаты, доступных в Европе, а возможные изменения в платёжной системе могут привести к проблемам с безопасностью, пишет CNBC. Если вину компании докажут, Apple оштрафуют, а правила работы её платёжной системы — изменят.
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Пусть покупают Андройд, какие проблемы?
нахуй не нужон нам ваш выбор!
Какой аналог iPhone 13 mini есть на Android?
Айфона мини тоже больше не будет, никто не берет
Куча народу берет. Я взял.
Таких телефонов от других производителей просто не существует.
Не будет 14 миника, судя по всему просто не будут снимать с производства 13.
Да понятно что кто-то покупает, но очень вяло. Apple решили не продолжать линейку, 14-й уже будет без мини-версии. А по теме был такой Pixel 4a. Тоже маленький.
Был да сплыл, и камера там ни в какое сравнение не идет с айфоном.
Говорю же - нет аналогов.
йййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййй
Только на тж пользователи защищают монополиста
В чем проблема? Пусть создадут свой телефон, свою операционную систему, откроют свою компанию, вложат триллионы долларов, десятки лет и кучу mh, и тогда могут БЕСПЛАТНО и АБСОЛЮТНО ГУМАННО дарить всем доступы, исходные кода и прочее
В чем проблема? Не нравятся условия ведения бизнеса в странах ЕС - уходи с рынка.
в таком случае ты возвращаешься в каменный век, тк инвестиционный климат катится на дно
В таком случае ты возвращаешься во времена без антимонопольного законодательства.
тк инвестиционный климат катится на дно
потому что монополисту что-то запретили? Ага-ага, на майкрософт 20 лет назад сильно надавили, и все выйграли по итогу. И где твой каменный век?
есть картельный сговор и естественные монополии, услугами которых ты пользуешься каждый день
начиная с производства микроэлектроники
это естественно возникшие компетенции, потому что либо это никто не может, либо у других нет денег на r&d
Тогда ЕС будет с андройдом или с кнопочными телефонами жить. Фишка ж не в том, что эппл запрещает выпускать банкам карты, или пользоваться ими. А в бесконтрольном доступе.
Да не будет. Apple не уйдёт с европейского рынка. Они даже требования китайского правительства выполняют, чтобы не потерять огромный китайский рынок. Что уж говорить о ЕС.
Допустим, я с друзьями создаю банк, чтобы отмывать бабки с поставок кокаина, пилю приложуху, и эппл мне должна позволить почти даром отдать годы разработки. Это кстати договор дарения, по которому компания несет риски не только репутационные, но и риски убытков в виде скрытия доходов и доначисления налогов.
Херню какую-то несёшь
Они хотят, чтобы ты мог свою реализацию на их железе(которое ты купил) использовать, а не только то, что они тебе разрешают(своё)
А в твоём примере тогда можно аналогичную хреновую аналогию привести - ну там мужик сбил кого-то на машине, нужно разрешать садиться за руль только водителям, которых предоставляет бмв
Жду консоли с выбором системы из коробки, а то чо мне эта плейстейшен с оболочкой от Сони, хочу в игры нинтендо на ней играть. Правильно логику понимаю? Это без хейта.
Почему-то вдруг все решили что каждая компания производящая железо должна выполнять какие-то требования хуй пойми откуда взявшиеся. Да, было бы прикольно чтобы доступ к NFC был открыт. Но открывать или нет — это чисто их дело, потому что айфон это не рандомная железка с их операционкой и не их железка с рандомной операционкой, это полностью их продукт, от процессора до системы.
дают прямой доступ к операционной системе. так у банка есть проверка, условия, sdk, документация, а так ты дай нам возможность в обход всех стандартов из приложухи это делать. А случись чего - виноват вендор. так?)
Так им говорят не открыть другим доступ к эпл пэй, а открыть физическую возможность использовать nfc для других видов пэя, с их платежными системами и тд
Если ты вводишь данные своей карты на подозрительному сайте/ программе, то виноват браузер и Майкрософт , что разрешил тебе установить его?
там речь о том, чтобы дать разрабам возможность использовать nfc в своих приложениях. не про браузер, конечно.
В чем проблема? Андройд поддерживает все это и вроде все живы, никто не садится с Гуглом, что из-за установки левого приложения пользователем у него какие-то проблемы
в том, что это высокий риск. в том, что надо допиливать sdk, в том, что все равно по нажатию клавиши у тебя не выскачет карта, как в эппл пей, тк механика задается вендором, в том, что надо проверять будет кучу приложений, в том, что изменят законодательство - и будет у тебя авансирование на карту(подарочную), а кто-то не проверил достаточно разраба или законодательство поменялось - у тебя эквайр списал деньги через pos и все, это косяк эппл будет
Высокий риск чего?
Допиливать sdk и возможность смены функционала кнопки - ну как бы логично, антимонополизм
Какая разница какое законодательство? Эпл даёт устройство и соглашение к нему как пользователю, так и разрабу, нарушение соглашения это косяк того ктотнарушил
Эквайринг списал лишнее - ну тут косяк его, причём тут эпл?
нет, ты путаешь госрегулирование (гражданство и вытекающие права, в тч сдавать экзамен и получать водительское удостоверение и садиться за руль и частный бизнес, рыночную экономику). Если впрямую переводить - то они хотят сажать за руль кого угодно, или заставлять бмв делать тачки по их сертежам/с их опциями, а чуть что - виновато бмв
Мне кажется, что ты не очень понимаешь о чем речь
Если продолжать этот парад аналогий, то тут хотят, условно, чтобы ты мог поставить себе другой замок в машину, если хочешь
Если ее угонят, то кто его ставил?
ну вот с софтом так нельзя, лицензия у тех же майкрософт такого не предусматривает. ты либо пиратишь, либо берешь лицензионный софт, замок один - от вендора.
хорошо, вот тебе аналогия - ты хочешь сделать подарочные карты, ты кофейня и ты работаешь по франчайзи. ты выпускаешь моб приложение, где есть карта, как у старбакс, куда ты кладешь денюшку и с которой ты оплачиваешь кофе, тебе начисляют кешбек на карту. Ты идешь в другое кафе, где хочешь списать полученный кешбек - и тут, если тебе по nfc с этой карты спишут кешбек, то все ты нарушил 161 Федеральный Закон о Национальной платёжной системе. Кофейня попадает на штраф, приходит дядя из ФНС, и сажает на бутылку. В чем проблема? в тебе? так откуда ты знал, что кофейня франчайзи, что это разные юрлица, что ты совершаешь операцию денежного перевода между разными юриками? крч тут очень много юридических подводных камней.
т.е. ты хочешь сказать, что вот сейчас если закон примут, будет виноват евросоюз, если кто-то выпустит приложуху, а она у тебя, например, к nfc како-нибудь двери в офисе и злоумышленник будет списывать с тебя деньги? Если это будет повсеместно, и ты тупо будешь бояться прикладывать лишний раз свою мобилку куда-либо? Где гарантии защищенности, кто проверять будет все эти тысячи приложений?
если я производитель авто - то я и базу делаю и дизайн, и электропроводку и системы безопасности, и глупо было бы, если к этим системам заставляли допускать кого-то еще. Произошла авария - а причина, что кто-то не так ремни установил или подушку не поставил, а в сми будут статьи - виноват производитель.
то я и базу делаю и дизайн, и электропроводку и системы безопасности, и глупо было бы, если к этим системам заставляли допускать кого-то еще.
ээээ, вообще-то такое могут себе позволить только несколько самых крупных корпораций. Остальные давно по лицензиям делают, допиливая под себя.
тоже верно
поэтому и судяться, чтоб найти золотую середину без радикальных мер
как только p&l будет фиговым, компания и так уходит в рыночных условиях. Очевидно, что эппл будет судиться
Ну и проблемы, аж дико сейчас читать о таком
Три триллиона долларов, Карл. Эппл делает, что хочет
Закон Справедливой доли просто 😁
Если кто понял 🤓
А зачем на айфоне андроид пэй, если там есть эппл пэй, и наоборот ?
Платежные системы свои имеют многие технологические компании и банки. Смысл в том, что Эппл закрыла для них свою ОС. Яндекс пей есть, например. По идее любая система может быть установлена в смартфоне.
То, что она закрыла Яндекс пэй, я поняла. Но разве эппл пэй не связывается через те же российские банки, что и Яндекс, при оплате?