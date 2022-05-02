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Хрюнчик

Сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций сезона-2022/23 Статьи редакции

Заявку России на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов также отклонили.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил в твиттере, что отстранил российские футбольные клубы от участия в еврокубках в сезоне 2022/23, говорится на официальном сайте.

Сборную России по футболу также отстранили от участия в Лиге наций сезона-2022/23. УЕФА отклонила заявки России на проведение чемпионатов Европы по футболу в 2028 и 2032 годах.

UEFA @UEFA
Russia will not participate in this summer's UEFA Women's EURO 2022.

Portugal, the opponent defeated by Russia in the qualifying play-offs, will now participate in Group C.

Additionally, Russian teams will not participate in UEFA club competitions next season.

More info: ⬇
Россия не будет участвовать в женском чемпионате Евро-2022 этим летом. Португалия, соперник, потерпевший поражение от России в плей-офф квалификации, теперь выступит в группе C. Кроме того, в следующем сезоне российские команды не будут участвовать в клубных турнирах УЕФА
UEFA @UEFA
The on-going suspension of Russian teams and clubs also impacts other competitions, including the Nations League, Under-21 EURO, Women's World Cup qualifying, youth and futsal tournaments.
Российские команды и клубы также дисквалифицируют из других соревнований, включая Лигу наций, Евро среди юношей до 21 года, отборочные чемпионаты мира среди женщин, юношеские турниры и турниры по мини-футболу

28 февраля УЕФА решил отстранить все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации. Международная федерация футбола (ФИФА) также отстранила российских спортсменов от участия в своих соревнованиях.

#новости #футбол #санкции

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Материал дополнен редакцией
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28 комментариев
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Пестрый пёс_анон

Ну и не нужна нам эта Лига Нацистов! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

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Пестрый пёс_анон

Лигу наций надо денацифицировать!!111

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Boris Britva

Лиге наций
 А лучше бы от права вето в ООН.

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Хрюнчик
Автор

Но от этого вата будет гореть ярче

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Bruno Traven

А толку от этого меньше

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Хрюнчик
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маемо шо маемо, но там после прилета в окологенсека ООН, начали поговаривать.

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Bruno Traven

Думаешь гражданских с Азовстали просто так эвакуировали?)

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Хрюнчик
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Да еще не всех и прям сейчас там что очень ох"енно дымиться

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Драматический шмель

И сослали всех русских

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Закомплексованная Душа

Ничего страшного, будет у нас своя лига наций, Россия, Белоруссия, ЛНР, ДНР и северная Корея

Кстати скоро все легионеры разъедутся, им тут ловить уже нечего и платить им в валюте скоро уже не смогут

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ДЕДос Атака

А что случилось?

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Kind soul

Это скорее хорошо. Позором меньше

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Тимурчик

А что случилось? Что-то связано с ситуацией на Украине?

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Бандерiвець

В УКРАИНЕ

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Драматический шмель

Российские футбольные клубы отстранены от еврокубков этого сезона
 РУССКИХ ЛИШАЮТ ФУТБОЛА

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Остальной магнит

Заебися пахнет пися

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Gitrel

Тебе виднее

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Максим Энкель

Нет ничего более зашкварнее чем российский футбол. Говорю как человек, который следил когда-то за этой помойкой.

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Великий Спецоператор

Чую миграцию легионеров из клубов РПЛ

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Женщина, я не танцую

Не будет никакой миграции. Даже если УЕФА забанит клубы на 2 сезона (думаю, это максимально возможный бан), особо никто никуда не побежит. Подумаешь, сыграют на 6 матчей меньше, чем обычно. Леги, которые не ставят перед собой задач развивать свою карьеру, останутся в России, поскольку нигде им столько платить не будут. Все кто хотел, свалили в марте.

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Пестрый пёс_анон

Главное, чтобы у них зп к валюте была привязана

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Женщина, я не танцую

Не знаю как в других командах, но в больших командах вроде Зенита и Спартака прописан курс ~80 рублей за один евро.

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Великий Спецоператор

На бразильских легов Зенита посмотри. Они как минимум целят в сборную попасть. Если УЕФА или ФИФА дадут им право разрывать контракт, думаешь останутся? Заключали контракты в тех условиях, которых уже нет. Там и финансовая часть за выступления в ЛЧ и премиальные и престиж.

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Женщина, я не танцую

ФИФА еще в марте дала такое право. В итоге, много челов ливнуло из Краснодара, Спартака, Локо и Динамо. Из Зенита по понятным причинам никто торопиться не стал.

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Нижний ящик

во дворе пусть играют

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Борис Юринов

А почему не отстранили только тех кто поддерживает войну?
Они что не знают что не все россияне за Путина?

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Максим Энкель

Никто из сборной России не высказался против войны.

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Зянон

Футбол придумали сраные англосаксы-либерасты, чтобы оболванить русских и отвлечь их от войны.

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