Заявку России на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов также отклонили.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил в твиттере, что отстранил российские футбольные клубы от участия в еврокубках в сезоне 2022/23, говорится на официальном сайте.

Сборную России по футболу также отстранили от участия в Лиге наций сезона-2022/23. УЕФА отклонила заявки России на проведение чемпионатов Европы по футболу в 2028 и 2032 годах.

UEFA @UEFA Russia will not participate in this summer's UEFA Women's EURO 2022.



Portugal, the opponent defeated by Russia in the qualifying play-offs, will now participate in Group C.



Additionally, Russian teams will not participate in UEFA club competitions next season.



More info: ⬇ Россия не будет участвовать в женском чемпионате Евро-2022 этим летом. Португалия, соперник, потерпевший поражение от России в плей-офф квалификации, теперь выступит в группе C. Кроме того, в следующем сезоне российские команды не будут участвовать в клубных турнирах УЕФА

UEFA @UEFA The on-going suspension of Russian teams and clubs also impacts other competitions, including the Nations League, Under-21 EURO, Women's World Cup qualifying, youth and futsal tournaments. Российские команды и клубы также дисквалифицируют из других соревнований, включая Лигу наций, Евро среди юношей до 21 года, отборочные чемпионаты мира среди женщин, юношеские турниры и турниры по мини-футболу

28 февраля УЕФА решил отстранить все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации. Международная федерация футбола (ФИФА) также отстранила российских спортсменов от участия в своих соревнованиях.

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