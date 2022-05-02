Сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций сезона-2022/23 Статьи редакции
Заявку России на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов также отклонили.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил в твиттере, что отстранил российские футбольные клубы от участия в еврокубках в сезоне 2022/23, говорится на официальном сайте.
Сборную России по футболу также отстранили от участия в Лиге наций сезона-2022/23. УЕФА отклонила заявки России на проведение чемпионатов Европы по футболу в 2028 и 2032 годах.
28 февраля УЕФА решил отстранить все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации. Международная федерация футбола (ФИФА) также отстранила российских спортсменов от участия в своих соревнованиях.
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Ну и не нужна нам эта Лига Нацистов! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Лигу наций надо денацифицировать!!111
Лиге наций
А лучше бы от права вето в ООН.
Но от этого вата будет гореть ярче
А толку от этого меньше
маемо шо маемо, но там после прилета в окологенсека ООН, начали поговаривать.
Думаешь гражданских с Азовстали просто так эвакуировали?)
Да еще не всех и прям сейчас там что очень ох"енно дымиться
И сослали всех русских
Ничего страшного, будет у нас своя лига наций, Россия, Белоруссия, ЛНР, ДНР и северная Корея
Кстати скоро все легионеры разъедутся, им тут ловить уже нечего и платить им в валюте скоро уже не смогут
А что случилось?
Это скорее хорошо. Позором меньше
А что случилось? Что-то связано с ситуацией на Украине?
В УКРАИНЕ
Российские футбольные клубы отстранены от еврокубков этого сезона
РУССКИХ ЛИШАЮТ ФУТБОЛА
Заебися пахнет пися
Тебе виднее
Нет ничего более зашкварнее чем российский футбол. Говорю как человек, который следил когда-то за этой помойкой.
Чую миграцию легионеров из клубов РПЛ
Не будет никакой миграции. Даже если УЕФА забанит клубы на 2 сезона (думаю, это максимально возможный бан), особо никто никуда не побежит. Подумаешь, сыграют на 6 матчей меньше, чем обычно. Леги, которые не ставят перед собой задач развивать свою карьеру, останутся в России, поскольку нигде им столько платить не будут. Все кто хотел, свалили в марте.
Главное, чтобы у них зп к валюте была привязана
Не знаю как в других командах, но в больших командах вроде Зенита и Спартака прописан курс ~80 рублей за один евро.
На бразильских легов Зенита посмотри. Они как минимум целят в сборную попасть. Если УЕФА или ФИФА дадут им право разрывать контракт, думаешь останутся? Заключали контракты в тех условиях, которых уже нет. Там и финансовая часть за выступления в ЛЧ и премиальные и престиж.
ФИФА еще в марте дала такое право. В итоге, много челов ливнуло из Краснодара, Спартака, Локо и Динамо. Из Зенита по понятным причинам никто торопиться не стал.
во дворе пусть играют
А почему не отстранили только тех кто поддерживает войну?
Они что не знают что не все россияне за Путина?
Никто из сборной России не высказался против войны.
Футбол придумали сраные англосаксы-либерасты, чтобы оболванить русских и отвлечь их от войны.